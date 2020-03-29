Тедеско в эфире: «Спартак», Россия, пиво и, конечно, эпидемия

Пандемия приостановила практически все спортивные турниры. Из европейских держится только чемпионат Беларуси. Но «Спартак» не даёт своим болельщикам возможности соскучиться по родным лицам. Сегодня в эфире #SpartakLive главный тренер команды Доменико Тедеско ответил на вопросы болельщиков из социальных сетей.

— Моя адаптация в России прошла отлично, — начинает Тедеско. — Но сейчас никто не знает, когда начнётся следующий сезон, когда мы снова будем играть. Самое главное, что вся спартаковская семья хорошо себя чувствует.



— Что вы чувствовали в первом матче во главе «Спартаке»?

— Достаточно сильно нервничал. Я стал тренером не немецкой команды. Когда я впервые вышел на «Открытие Арену», — это было невероятно. Чувствовать себя частью большой семьи — очень здорово.



— Как относитесь к такой незапланированной паузе в сезоне?

— Ситуация достаточно непростая. Она коснулась не только футбола. Нужно сохранять спокойствие, всё будет хорошо. Я вижу, что люди делают, чтобы победить кризис. Футбол занимает важную часть в нашей жизни. Но есть вещи, которые важнее футбола. До паузы все видели, что мы были на ходу, провели прекрасные сборы, показали хорошие результаты в трёх матчах из четырёх.



— Как пауза сейчас влияет на команду?

— Мы должны поддерживать контакт с игроками. Стараемся давать им верную информацию о ситуации. Посылаем видео по тактике. Этот период непростой для всех.



— Как у вас дела с русским?

— Русский учу, у меня хороший переводчик. Уже есть прогресс. В клубе мне тоже помогают. Не знаю, сколько месяцев уйдёт на изучение языка.



— С какой командой «Спартаку» тяжелее всего играть?

— Каждая команда хорошо подготовлена. «Ростов» всегда организует высокий прессинг, может доставить проблемы. С ЦСКА тоже было непросто. Каждый соперник сильный. У «Локомотива», например, индивидуально сильные игроки на всех позициях. У «Крыльев» тоже есть отличные исполнители. Матч против них мы выиграли, но было не просто.



— Какое дерби ярче: «Спартак» — ЦСКА или «Шальке» — «Боруссия»?

— Можно сравнить эти дерби. Атмосфера на кубковом матче с ЦСКА была удивительной. Мы выиграли во многом благодаря болельщикам, которые поддерживали нас, даже когда мы остались в меньшинстве.



— Кто из «Спартака» мог бы заиграть в немецком чемпионате?

— У всех есть шанс выступить в других странах. Команда у нас молодая и имеет большой потенциал.



— Какие шансы у Бакаева заиграть в топ-5 лиг Европы?

— Шансы есть. Но Бакаев – игрок «Спартака». Пока он молодой, но может сделать следующие шаги, выступая за нашу команду.



— Какого футболиста с мировым именем вы бы взяли в «Спартак»?

— Мне нравится Пирло. Хотя он не играет сейчас. Это спокойный игрок, надёжный в обороне. Пирло, Дель Пьеро… если бы мы могли вернуть молодость этим игрокам, безусловно, пригласил бы их в «Спартак».



— Почему вы захотели быть именно тренером?

— Мне нравилась быстрая обратная связь. Три дня ты тренируешь в Германии, и уже матч. То есть сразу получаешь результат. Когда выигрываешь — это лучшая профессия в мире. Когда проигрываешь — худшая.

— Что было самым интересным во время обучения в академии Хеннесса Вайсвайллера?

— Мне нужно много времени, чтобы ответить на этот вопрос. Есть тема, которая не зависит от тактики и техники — психология. Как мысли и поступки влияют на игру. У футболистов, помимо футбола, есть другая жизнь: жена, дети, свои проблемы. И о них нужно знать, чтобы лучше готовить команду.



— Хотелось бы поработать в будущем в национальной сборной?

— Никогда не думаю о своих следующих шагах в карьере. Сейчас я тренер «Спартака». Тренер большого клуба.



— Пробовали ли вы российское пиво?

— Нет, никогда не пробовал. Русскую кухню — да.



— Какая еда понравилась?

— Могу есть борщ каждый день. Он мне сильно нравится. И пирожки с луком и яйцом.



— Какую музыку слушаете?

— Разную — английскую, немецкую, итальянскую.



— А в метро часто бывали?

— Три раза. Запомнил станцию, где находится Красная площадь. Ощущение, что пришёл в музей. Возможно, впоследствии буду пользоваться метро чаще.

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