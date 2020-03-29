Тедеско в эфире: «Спартак», Россия, пиво и, конечно, эпидемия

Пандемия приостановила практически все спортивные турниры. Из европейских держится только чемпионат Беларуси. Но «Спартак» не даёт своим болельщикам возможности соскучиться по родным лицам. Сегодня в эфире #SpartakLive главный тренер команды Доменико Тедеско ответил на вопросы болельщиков из социальных сетей.
— Моя адаптация в России прошла отлично, — начинает Тедеско. — Но сейчас никто не знает, когда начнётся следующий сезон, когда мы снова будем играть. Самое главное, что вся спартаковская семья хорошо себя чувствует.
— Что вы чувствовали в первом матче во главе «Спартаке»?
— Достаточно сильно нервничал. Я стал тренером не немецкой команды. Когда я впервые вышел на «Открытие Арену», — это было невероятно. Чувствовать себя частью большой семьи — очень здорово.
— Как относитесь к такой незапланированной паузе в сезоне?
— Ситуация достаточно непростая. Она коснулась не только футбола. Нужно сохранять спокойствие, всё будет хорошо. Я вижу, что люди делают, чтобы победить кризис. Футбол занимает важную часть в нашей жизни. Но есть вещи, которые важнее футбола. До паузы все видели, что мы были на ходу, провели прекрасные сборы, показали хорошие результаты в трёх матчах из четырёх.
— Как пауза сейчас влияет на команду?
— Мы должны поддерживать контакт с игроками. Стараемся давать им верную информацию о ситуации. Посылаем видео по тактике. Этот период непростой для всех.
— Как у вас дела с русским?
— Русский учу, у меня хороший переводчик. Уже есть прогресс. В клубе мне тоже помогают. Не знаю, сколько месяцев уйдёт на изучение языка.
— С какой командой «Спартаку» тяжелее всего играть?
— Каждая команда хорошо подготовлена. «Ростов» всегда организует высокий прессинг, может доставить проблемы. С ЦСКА тоже было непросто. Каждый соперник сильный. У «Локомотива», например, индивидуально сильные игроки на всех позициях. У «Крыльев» тоже есть отличные исполнители. Матч против них мы выиграли, но было не просто.
— Какое дерби ярче: «Спартак» — ЦСКА или «Шальке» — «Боруссия»?
— Можно сравнить эти дерби. Атмосфера на кубковом матче с ЦСКА была удивительной. Мы выиграли во многом благодаря болельщикам, которые поддерживали нас, даже когда мы остались в меньшинстве.
— Кто из «Спартака» мог бы заиграть в немецком чемпионате?
— У всех есть шанс выступить в других странах. Команда у нас молодая и имеет большой потенциал.
— Какие шансы у Бакаева заиграть в топ-5 лиг Европы?
— Шансы есть. Но Бакаев – игрок «Спартака». Пока он молодой, но может сделать следующие шаги, выступая за нашу команду.
— Какого футболиста с мировым именем вы бы взяли в «Спартак»?
— Мне нравится Пирло. Хотя он не играет сейчас. Это спокойный игрок, надёжный в обороне. Пирло, Дель Пьеро… если бы мы могли вернуть молодость этим игрокам, безусловно, пригласил бы их в «Спартак».
— Почему вы захотели быть именно тренером?
— Мне нравилась быстрая обратная связь. Три дня ты тренируешь в Германии, и уже матч. То есть сразу получаешь результат. Когда выигрываешь — это лучшая профессия в мире. Когда проигрываешь — худшая.
— Что было самым интересным во время обучения в академии Хеннесса Вайсвайллера?
— Мне нужно много времени, чтобы ответить на этот вопрос. Есть тема, которая не зависит от тактики и техники — психология. Как мысли и поступки влияют на игру. У футболистов, помимо футбола, есть другая жизнь: жена, дети, свои проблемы. И о них нужно знать, чтобы лучше готовить команду.
— Хотелось бы поработать в будущем в национальной сборной?
— Никогда не думаю о своих следующих шагах в карьере. Сейчас я тренер «Спартака». Тренер большого клуба.
— Пробовали ли вы российское пиво?
— Нет, никогда не пробовал. Русскую кухню — да.
— Какая еда понравилась?
— Могу есть борщ каждый день. Он мне сильно нравится. И пирожки с луком и яйцом.
— Какую музыку слушаете?
— Разную — английскую, немецкую, итальянскую.
— А в метро часто бывали?
— Три раза. Запомнил станцию, где находится Красная площадь. Ощущение, что пришёл в музей. Возможно, впоследствии буду пользоваться метро чаще.
- 29 марта 2020
-
15:58
-
15:56
-
15:55
-
15:35
-
15:30
-
15:30
-
15:16
-
14:59
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:31
-
14:30
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
13:54
-
13:43
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:21
-
12:02
-
11:54
-
11:46
-
11:21
-
11:17
-
10:49
-
10:35
-
10:34
-
10:20
-
10:11