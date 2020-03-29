Четыре крутых сейва за 10 секунд! В этого вратаря вселился Яшин?

Голкипер любительского клуба «Оффенбах» по имени Мартин совершил невозможное. В матче немецкой любительской лиги вратарь выдал серию потрясающих сейвов, которые и в профессиональном футболе встретишь нечасто.
Во время игры был назначен пенальти в ворота «Оффенбаха». Несмотря на то что удар был достаточно сильным, Мартину удалось отбить этот мяч. Сразу же последовало добивание, но голкипер справился и с этим ударом. Мяч отскочил к другому футболисту команды соперника, который попытался ещё дважды поразить ворота «Оффенбаха», но отменная игра вратаря руками не позволила ему это сделать. В итоге Мартин за десять секунд игры совершил четыре сейва подряд, а мяч был переведён им на угловой.
Подвиг голкипера-любителя уже оценили такие футболисты как Иван Ракитич, Франк Рибери, Ян Облак и другие.
- 29 марта 2020
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