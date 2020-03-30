Самый известный гигант в истории РПЛ. Коллер носил бутсы 51-го размера, а ездил… на «Ниве»

В день рождения Яна Коллера (легендарному великану, экс-форварду сборной Чехии и «Крыльев Советов» сегодня исполнилось 47 лет) «Чемпионат» не просто вспоминает самарский этап в карьере одного из самых колоритных легионеров в истории РПЛ, но и разбирается с серьёзным кадровым вопросом: с чем связан такой дефицит двухметровых звёзд в современном футболе?

Коллер успел отслужить в армии и поработать в банке. А потом его признали лучшим вратарём Бундеслиги

Ян Коллер по прозвищу Динозавр Дино (он же – Человек-Маяк) – уроженец чешского села с красивым и вкусным названием Сметанова Лгота, что расположено в 80 км от Праги, – первые шаги в футболе делал как вратарь. Но потом, впечатлённый игрой кумира Марко ван Бастена, решил перебраться в нападение. Отказать Янику смелых не нашлось.

Топ-10 футболистов, сменивших позицию

Профессиональную карьеру Коллер начал по сегодняшним меркам самоубийственно поздно – в 21 год. Только после службы в армии и работы банковским служащим деревенского богатыря, вымахавшего до отметки 202 см (потом будет говорить, что в отца), разглядела столичная «Спарта».



Коллеру повезло – красные продолжали поиски нового Томаша Скухравы. Второй бомбардир ЧМ-1990 сразу после своего итальянского бенефиса (5 забитых мячей, 4 из которых — головой) укатил в Серию А, став игроком «Дженоа». А потребность в большом нападающем у «Спарты» осталась.



Пройдёт всего несколько лет, и соперников сборной Чехии начнёт пугать уникальный тандем форвардов-Гулливеров, пришедших на смену Скухравы (193 см) – Ян Коллер (202 см) и Вратислав Локвенц (196 см). Их назовут «Башнями-Близнецами».



Пиком клубной карьеры Коллера станет дортмундская «Боруссия», где он целых пять лет (2001-2006) будет составлять ударную связку с другим соотечественником — Томашем Росицки. Маленький Моцарт искусно сочинял атакующие симфонии чёрно-жёлтых, а Коллер ставил в них высокую точку. Приснопамятный пример – матч 2-го группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» в ноябре 2002-го, который «Боруссия» выиграла 2:1. Плеймейкер Росицки в Черкизово вёл всю игру немцев, а Коллер забил победный мяч.



В Дортмунде Коллер неожиданно вспомнит и своё вратарское прошлое – в сезоне-2002/2003 на 65-й минуте матча с «Баварией» заменит Йенса Леманна, получившего красную карточку. «Меня, из-за габаритов, попросили встать в «рамку», — будет вспоминать чех. – Я сделал три сейва, и меня – обхохочетесь – признали лучшим вратарём тура в Бундеслиге».



Карьеру лучший бомбардир в истории сборной Чехии (55 мячей в 91 матче – очень солидный результат; для сравнения – на счету нашего рекордсмена Александра Кержакова, сыгравшего такое же количество матчей – «лишь» 30 мячей) завершит в 2011 году, отыграв один сезон за «Канн» в третьем дивизионе Франции. После чего поселится в своей квартире в Монако (за монегасков Коллер выступал в 2006-2008 годах), немного попробует себя в пляжном футболе, поиграет на любительском уровне за команду родного села и начнёт тренировать. Пока, впрочем, ограничившись работой в штабе юношеской сборной страны.

По Самаре чех ходил в спортивном костюме, потому что не мог подобрать себе одежду

След Динозавра в истории РПЛ — рекордного, 51-го размера – это полтора года в Самаре, 46 матчей и 16 мячей. Купили его «Крылья Советов» летом 2008-го за 1 млн евро у «Монако», когда знаменитому чеху было уже 35.

Ян Коллер дебютировал за «Крылья» в гостевом матче против «Шинника» Фото: kc-camapa.ru

Топ-байки о жизни Коллера в России полны феноменальных подробностей.



По Самаре он ездил на «Ниве». Другой звёздный чех РПЛ и полузащитник «Крыльев Советов» Иржи Ярошик вспоминал: «Яну машину дал клуб, такой русский джип, по-моему, он назывался «Нива». Коллер помещался в неё с трудом и смотрелся очень забавно. Представляете, в этой машине даже не было кондиционера! Помню, едем мы один раз на этом джипе, а в Самаре жара за 30, мы так пропотели. Едем по набережной, и Ян спрашивает: «Нам в этот ресторан?». А я ему говорю: «Давай проедем ещё метров 200, чтобы никто не видел, что мы из этой машины выходим». Ян, кстати, эту машину вообще не мыл, это был ужас».

«Березуцкие были дровосеки. А я думал, что в ЦСКА буду пловцом». Ярошик в гостях у «Чемпа» Иржи Ярошик – про финт Дрогба, езду с Мандрыкиным и «договорняки» в России и Испании.

Защитник «Крыльев» Роман Шишкин рассказывал: «Я специально замерял: одна его бутса — как две мои! Ему не только бутсы шили на заказ, но и все вещи. Хедвига, жена Коллера, как-то рассказывала: «Ян часто ходит в спортивном костюме, потому что не можем в магазине подобрать ему одежду».

Слуцкий шутил на эту тему: «Если кто хочет нейтрализовать Коллера, надо просто украсть его сумку. Ни в одном городе бутс его размера не найдётся». Рассказывали, что как-то он забыл бутсы перед тренировкой. В итоге пришлось ждать, пока привезут.

Сам Коллер будет впечатлён Жигулевским пивзаводом: «Такого огромного количества разливного пива в одном месте на продажу нет даже в Чехии!». И нашими застольями: «Поражён, как много здесь могут выпить водки. Это — ваш напиток! Впрочем, в России гораздо холоднее, чем у нас, — возможно, водкой люди просто согреваются. Сам разок её попробовал, но пить не пью. Чересчур крепко для меня».

Потерял линзу во время игры и не полетел в Грозный на скандальный матч с «Тереком». А Кобелев обозвал его «трёхметровым баскетболистом»

Что касается непосредственно футбола, то за время выступления чеха в России две истории стоят особняком.



Коллер почти всю карьеру отыграл в контактных линзах. И надо же такому случиться – в московском матче с «Локомотивом» (апрель 2009-го) одна из них выпала. Пока Ян с доктором бегали в раздевалку за новой, «Крыльям» забили гол. «Получается, ушёл при 1:0, а вернулся при 1:1», — сетовал легионер после матча, проигранного самарцами 1:2.



Ну и, конечно, памятная встреча с «Динамо» в Самаре в сентябре 2008-го, которая завершилась вничью 3:3, а Коллер забил два мяча головой.



«Наверное, на следующий сезон нам надо будет сделать поправочку, — съязвит после игры главный тренер гостей Андрей Кобелев. — Мы тоже будем брать трёхметрового баскетболиста и играть на него».

Даже карточки Коллеру показывали по-особенному Фото: kc-camapa.ru

На пресс-конференции Кобелев добавит огня: «Коллер… К нему страшновато подходить даже. И в борьбу с ним идти, наверное, тоже».



Следующий матч между «Динамо» и «Крыльями» состоится в апреле 2009-го и закончится гостевой победой самарцев 1:0. Коллер снова забьёт (уже ногой), а его игру специально разберёт знаменитый баскетбольный комментатор Владимир Гомельский: «Коллер по своей конституции действительно напоминает баскетболиста. Мощен. Но я не могу сказать, что вынослив. Игрокам «Динамо» его бы вымотать...».



Главный тренер «Крыльев» Леонид Слуцкий после игры выступит с защитой своего форварда: «После каждого матча действия Коллера я могу охарактеризовать одинаково – те вещи, которые он гарантированно умеет делать, он делает. Стоит только один вопрос – забьёт он гол или нет? Я очень рад, что сегодня Ян забил ногой. То, что мы строим игру через Коллера, вполне естественно. Но игра наша не настолько примитивна, как кому-то иногда представляется».



Главный тренер «Динамо» от шуток на этот раз воздержится.



Всего черед два года Кобелев возглавит «Крылья Советов». Но «баскетболиста» Коллера к тому времени в команде уже не будет.



Да, и в Грозный на тот самый матч с «Тереком» в июне 2009-го Коллер не полетит – прикинется больным.

Где новые Коллеры? Вместо них «Большое дерево» и «Аватар»

Ян Коллер (202 см) и Питер Крауч (201 см). Всё. Во всём мировом футболе за последние годы (да что там – за всю его историю!) не найти других полевых игроков ростом за 2 метра, кто мог бы считаться настоящей звездой.

Никола Жигич (203 см)? Временами – в «Валенсии», в «Бирмингеме», за сборную — у сербского нападающего получалось неплохо, но не более того.



Ласина Траоре (203 см)? О его «звёздности» вам лучше расскажут болельщики ЦСКА или «Монако». Прошлым летом ивуариец вернулся в румынский ЧФР, за который весьма успешно выступал с 2008 по 2011 год. Но в этом сезоне статистика форварда красноречивее любых слов – всего 2 гола в 18 матчах. И прозвище на страничке в англоязычной «Википедии» – «Большое дерево» — как усмешка.



Самые дотошные могут вспомнить ещё Жарко Марковича по прозвищу Аватар. Рост 33-летнего защитника из клуба «Рудник» (сербская Суперлига) – 204 см, и сейчас он считается самым высоким полевым игроком мира. Но не звездой – даже по меркам Сербии.



А в РПЛ в этом сезоне вообще нет ни одного полевого игрока ростом за 2 метра. Самый высокий – защитник «Рубина» хорват Сильвие Бегич, рост которого – 197 см. У Артёма Дзюба и Соломона Кверквелии — по 196 см, у Александра Ерохина и Александра Соболева – по 195 см.

10 самых высоких футболистов мира В день рождения Питера Крауча вспоминаем десятку самых высоких игроков мирового футбола.

Вы никогда не задумывались — почему так? Почему в баскетболе и волейболе, при всей понятной специфике этих видов спорта, звёздных гигантов привычно навалом (Здено Хара даже вон хоккей выбрал), а в футболе – раз-два и обчёлся. Хотя, казалось бы, футбол в Европе должен быть приоритетом и магнитом для любого игровика. В том числе двухметрового. Ведь это и самые большие деньги, и максимальный уровень звёздности и т.д, и т.п.

Как ни странно, были те, кто был готов выяснить отношения с Коллером. Матч с «Зенитом» Фото: kc-camapa.ru

Может быть, это что-то из разряда «белые не умеют прыгать, а темнокожие – плавать»? И двухметровым парням просто не суждено играть в футбол на топ-уровне, а редкие исключения типа Дзюбы лишь подтверждают правило?



За разъяснениями обращаемся к специалистам.

«Дзюба гармонично развит, а Болту чего-то не хватает»

Мнение врача



Эдуард Безуглов, врач сборной России:



— Моё мнение — просто популяция высоких людей на Земле гораздо меньше. Их вообще меньше. Везде. И в футболе, где средний рост игрока 179 см, в частности.



Никаких специальных отборов и запретов – «очень высоких не берём!» — в футболе нет. В отличие от тех же баскетбола или волейбола, где, насколько знаю, такой отбор ведётся – именно по росту.



Да, для некоторых позиций в футболе – вратарь, центральный защитник, центральный нападающий – рост может иметь важное значение. Важное, но не решающее. Футбол — единственный вид спорта, где требуется гармоничное развитие и сочетание множества качеств. Сила, скорость, ловкость, координация, выносливость… Ко всем предъявляются высокие требования. Одного роста для большой карьеры будет недостаточно. Это преимущество легко может быть нивелировано серьезными пробелами в чем-то другом. Мастерство, тактика, скорость…



Возьмём Дзюбу. Он высокий, но быстрый. Спринт бежит хорошо, километр бежит хорошо. Гармонично и всесторонне развит.



А вот, например, Усэйн Болт, рост которого также под два метра, профессионально в футбол так и не заиграл. Хотя очень хотел. И парень, мягко говоря, совсем не медленный. Значит, каких-то других качеств не хватило.



Ещё раз — каких-то специальных медицинских работ, исследований, подтверждающих, что футбол – это вид спорта не для высоких, нет. Нет подтверждений того, что двухметровые футболисты менее координированные, или чаще подвергаются травмам, или хуже переносят нагрузки и требования современного футбола, который становится все более атлетичным. Только догадки, домыслы, предположения и спекуляции. А вот насчёт гармоничного развития – это аксиома.

Мощь в действии Фото: kc-camapa.ru

«Пока Траоре в ЦСКА до штрафной добегал — игра заканчивалась»

Мнение агента



Алексей Сафонов:



— Все тренеры в детском и юношеском футболе, наоборот, хотят высоких ребят. Но вот довести их до взрослого футбола получается, к сожалению, крайне редко. Почему? Возможно, специалистов по физподготовке такого уровня у нас нет, чтобы могли справиться с задачей. Раньше ведь как на тренировках было – большой, маленький, все равно – давай, вперед! Всем давали одинаковую нагрузку. Кроссы, штанги, блины, «лягушки» разные. Вот у ребят колени и летели. Помню, был у меня футболист – Саня Антипенко (рост 197 см – «Чемпионат»). Нападающий, с ЦСКА контракт подписал, в «Химках» играл, в Томске. Постоянно травмировался. То ноги, то спина.

Видимо, физиология сказывается. Неслучайно, например, в спортивной гимнастике высоких нет. У таких ребят с координацией часто проблемы. Тяжело сгруппироваться, «деревянность» какая-то. Помните, как Траоре в ЦСКА играл? Пока он до штрафной добегал — игра заканчивалась.



Хотя НБА смотришь – здоровые ребята, но при этом потрясающе координированные и пластичные. Значит, с ними там умеют работать. Какие-то специальные программы, ещё что-то. К сезону готовятся – из тренажёрки не вылезают, спины закачивают. И выходят на паркет — настоящие атлеты! Та же история – американский футбол, волейбол… Одним словом, нам есть у кого и чему поучиться.



Топ-3 двухметровых футболистов? Коллер, Крауч… Дзюба. Хотя он чуть ниже. Ещё немца Янкера вспомнил. Но он тоже, кажется, до двух метров немного недотягивал (194 см. – Прим. «Чемпионата»). А, ещё этот – из сборной Бельгии – Феллайни! У него-то с причёской точно 2 метра должно быть (смеётся).

Слуцкому не привыкать работать с гигантами. С Траоре Фото: «Чемпионат»

«С Ерохиным в школе «Локомотива» возились и терпели»

Мнение тренера



Андрей Талалаев, экс-тренер юношеской сборной России, «Тамбова», «Химок»:



— Прежде всего нужно отметить тот факт, что селекционеры из таких видов спорта, как баскетбол и волейбол, гораздо бережнее относятся к высоким ребятам. Очень внимательно следят за игроками, которые потенциально могут вырасти под два метра и выше, ходят по секциям и сразу их выдёргивают. По крайней мере в Европе, я знаю точно, происходит именно так. Внимательно изучается семья, есть ли среди родственников высокие люди, а, следовательно, генетическая предрасположенность к росту – это тоже учитывается. А привлечь парня в свой вид спорта помогают, в частности, разговоры о том, что конкуренция в футболе выше, а значит, меньше шансов заявить о себе. Да, футбол – спорт номер один, но в юные годы все хотят быть первыми. И это зачастую перевешивает. Мало кто готов терпеть, перебарывать себя и ситуацию.



Второй момент – желание и умение тренера работать с такими игроками. Где-то перетерпеть. Понятно, что у высоких ребят, особенно по юности, как правило, хватает координационных изъянов. Я очень хорошо помню, как Николай Михайлович Ульянов в школе «Локомотива» возился с Ерохиным. Саша проигрывал конкуренцию более техничным игрокам, но Ульянов всегда говорил: «Подождите, дайте время, такие ребята позже раскрываются. Самое сложное для них – переход из детского футбола во взрослый. Я его веду – вот увидите, из пацана будет толк». И оказался прав. Вот что значит опытный и умный тренер.



Но это единичный случай. У нас, скорее, не терпят. Всем сразу нужен результат – здесь и сейчас. А готовить, подводить… Хотя думаю, что и с Коллером тренеры поначалу терпели, и с Краучем.



Третий момент — рассматривая перспективы того или иного высокого игрока, нужно обязательно учитывать, как меняется и в какую сторону развивается-прогрессирует весь футбол. Сейчас всем нужно, чтобы большой игрок был еще и мобильным. Такие футболисты, что центральные нападающие, что центральные защитники – во всем мире на вес золота. Это, кстати, тот самый фактор, который, на мой взгляд, не позволил Дзюбе уехать в Европу. Объём скоростной работы не тот, что нужен для топ-чемпионатов. В той же Германии при прессинге форварды совершают в пять раз больше рывков!



Естественно, на маленьких пространствах большим игрокам проще – в гандболе, в баскетболе… Там нужно бежать короткие отрезки. А в футболе – совсем другие расстояния. И ты попробуй такую массу разгони. Но опять же – это работа тренера. Например, у меня в командах даже на разминках всегда были разные упражнения – для тех, у кого рост выше 185 см, и для тех, у кого ниже. Первым больше нужны координационные и ловкостные упражнения, развороты-повороты, вторым – больше рывки.



Я всегда шучу одинаково: «Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить». Так же и с большими, высокорослыми игроками. К ним просто нужен специальный, особый подход. Если тренер хороший, то он под них и игру подстроит, и сумеет найти место на поле.



Но в России на это идти не готовы. Для этого слишком многое нужно менять начиная с системы образования. Индивидуализация работы – кому это нужно?



Хотя во всём остальном мире с внедрением VAR стоит ожидать всё больше гигантов. Ведь VAR – это что? Паузы. По крайней мере в ближайшее время, пока к этой системе все не адаптируются. А, значит, у больших парней по ходу матчей будет больше шансов перевести дух, восстановиться и как можно дольше оставаться мобильными.



Ждём новых Коллеров и Краучей?



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