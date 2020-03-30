«Эдик мало в чём себе отказывал — вино рекой, веселье...» Истории о великом Стрельцове

Эдуард Стрельцов — культовая фигура для советского футбола. Обычный мальчишка из двора стал звездой мирового масштаба. За короткую футбольную карьеру у Стрельцова были и взлёты, и падения, но сегодня мы не будем говорить о самой печальной странице в жизни мастера. Вспомним менее известные, но от того не менее значимые эпизоды из биографии футболиста.

Как легендам СССР не давали вернуться в футбол. Кокорин на их фоне счастливчик Мы не проводим параллели. Мы вспоминаем, как это было раньше.

Стрельцов рос без отца, голодал. После седьмого класса устроился слесарем на завод

Эдуард Стрельцов родился в самой обычной семье. Отец Анатолий трудился столяром на заводе «Фрезер», а мать Софья Фроловна работала в детском саду.



С началом Великой Отечественной войны отец семейства был призван в армию. В 1943 году Стрельцов-старший приехал домой в отпуск. Эта встреча с отцом станет для маленького Эдика одной из последних. Совсем скоро Анатолий Стрельцов бросит семью. На фронте он познакомился с другой женщиной и после окончания войны уехал к ней. Следующая встреча Эдуарда с отцом состоится очень нескоро.



Воспитывать сына Софье Фроловне пришлось одной. Она перенесла инфаркт, болела астмой, позже получила инвалидность. Семья жила бедно. Мать Стрельцова признавалась: «Эдик спрашивал: «Мама, кушать есть?». Вот что мне ответить? Он остановился, уставился в меня голодными глазами. А я сквозь слёзы: «Нет, сыночек… И жмых кончился». Так и лёг спать голодный. А я себе места не нахожу. Вышла во двор, села на лавочку и плачу. Соседка из другого подъезда увидела меня, посочувствовала и принесла кусок хлеба и пять рублей. Вернулась домой, разбудила сына и даю ему хлеб. А он: «Мама, ешь сама. Ты болеешь — тебе нужнее». Когда я отказалась, он предложил: «Давай тогда пополам...».

В школе из всех уроков будущую звезду занимала только физкультура, где можно было погонять мяч. Неудивительно, что в школе юноша не задержался. Уже после седьмого класса устроился работать слесарем-лекальщиком на завод «Фрезер», где трудилась мать.



По воле судьбы в 10-летнем возрасте Стрельцов попал в детскую команду завода «Фрезер». Через пару лет доигрался до юношеской, а затем и мужской команды завода. В нападение Эдика определил директор стадиона по фамилии Зайцев, по совместительству тренер “Фрезера”. Чуть позже в команду пригласили профессионального тренера Марка Семёновича Левина. Он и порекомендовал неизвестного мальчишку в «Торпедо».

Эдуард Стрельцов работал в строительном цеху ЗИЛа

Секретарь ЦК КПСС видела Стрельцова будущим зятем. Футболист выбрал простую девушку Аллу

Высокий блондин с голубыми глазами, Стрельцов одевался по моде и пользовался успехом у девушек. Даже секретарь ЦК КПСС Екатерина Алексеевна Фурцева (будущий министр культуры СССР) хотела выдать замуж дочку за Стрельцова. Светлана была по уши влюблена в молодого футболиста. Екатерина Алексеевна души не чаяла в дочке и пыталась всеми возможными способами обустроить её личную жизнь. У Стрельцова намёки Фурцевой вызвали недоумение — ведь у него уже была любимая девушка, Алла Деменко. Они встретились случайно на улице. Алла потом вспоминала: «Я поначалу считала, что он слишком хорош для меня — высокий, белокурый, голубоглазый такой скандинав. Очень красиво одет, и голос такой приятный, глухой».



Молодые тайно расписались в преддверии Олимпиады в Мельбурне. Но счастливым их брак назвать сложно.



«Я влюбилась сразу намертво, — продолжала Деменко. — Побежали мои счастливые полтора года. Конечно, игры, сборы, отъезды, приезды. Была б я барышня умная, поостереглась бы, потому что слухи про него доходили неважные. Но я согласилась… Короче говоря, мы расписались. За те годы, что мы встречались, Эдик мало в чём себе отказывал, жил полной жизнью — вино рекой, веселье… После свадьбы Эдик не собирался ничего менять. Как только он в Москве, сразу куда-то к приятелям. Я не имела на него никакого влияния. А тут ещё забеременела».



Мать Стрельцова невзлюбила невестку с первых дней. Причина антипатии так и осталась загадкой. «Ребёнка Эдик хотел, но свекровь сразу набросилась на меня, — вспоминала Алла. — Вручила 50 рублей и сказала: «Вот тебе, дорогая, на аборт!» Я была в панике. А Эдик лежал с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Аборт я не сделала, ушла жить к маме. Через пару месяцев Эдик уговорил вернуться. Помню, гуляю у подъезда, уже с огромным животом, а консьержка мне и говорит: «Гони ты, Алла, всех этих девок мокрым веником! Совсем совесть потеряли. Одна, вон, в кролике, ночью твоего Эдика домой не пускала. Вцепилась мёртвой хваткой, и никак он её оторвать не мог… Клянусь, сама видела».



По воспоминаниям бывшей супруги Стрельцов не умел пить. Но… выпивал. «Помню, как-то Эдик пропал дня на три, а надо было срочно улетать в Сочи на какой-то матч, — рассказывала Алла. — Эдика разыскали в последний момент и сразу погрузили в самолёт. Едва этот самолёт оторвался от земли, свекровь вытащила из моей сумочки ключи и велела убираться из их с Эдиком квартиры. Никогда не забуду, как складывала книжки, вещи, как уходила оттуда с огромным животом…».



Вскоре Алла родит дочку, которую назовут Людой. К сожалению, супруги разведутся через пару месяцев после рождения ребёнка.

Эдуард Стрельцов с сыном Игорем

Стрельцов остался без олимпийской медали. Он мог уехать играть во Францию

На Олимпийские игры 1956 года в Мельбурн Эдуард Стрельцов поехал в качестве основного нападающего сборной CCCP. Советские футболисты завоевали золотые медали, но Стрельцов остался без награды.



Золотые медали полагались тем, кто играл в финале. Стрельцов, забивший два мяча в ходе турнира, в финальном поединке участия не принимал. Говорят, что Эдуарду потом свою медаль предложил Никита Симонян, но Стрельцов, конечно же, её не принял. Зато в следующем году получил удостоверение заслуженного мастера спорта.



Но были в карьере Стрельцова моменты, когда футболист мог остаться за рубежом. В июне 1955 года сборная СССР выиграла у Швеции со счётом 6:0. Поговаривают, что Стрельцову сразу после игры поступило хорошее предложение от местного клуба, причём его готовы были ждать. Не сложилось.



Осенью 1957 года во Франции «Торпедо» провело три игры с ведущими местными командами. Стрельцов суммарно забил 7 мячей. За Эдуарда предлагали огромные по тем временам деньги. Если верить архивным записям, Стрельцов потом жалел, что не согласился на переезд.



Стрельцову часто предлагали перейти в «Динамо» и ЦСК МО (нынешний ЦСКА). “Армейцы” мечтали сформировать дуэт Стрельцов — Иванов. За переход футболистам обещали по просторной двухкомнатной квартире. Теоретически ЦСКА мог решить вопрос проще, призвав Эдуарда в армию, но у Стрельцова было плоскостопие — по тем временам достаточное основание для освобождения от службы.



В итоге за родное «Торпедо» Стрельцов отыграл до конца карьеры.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Нападающий опоздал на поезд в ГДР на решающую игру. Бил удостоверением милиционера по лицу

Стрельцов начал выпивать ещё на заводе. Взрослые мужики нередко наливали рюмочку парню. Уже будучи футболистом «Торпедо» и членом сборной СССР, Эдуард не очень дружил с режимом. По легендам, футболист мог спокойно пропустить стопку-другую с болельщиками. На эту тему шутили: «Если бы Пеле выпил столько кофе, сколько Стрельцов водки, он бы помер». В то время в Союзе пили многие, но регулярно в передряги попадал знаменитый Стрельцов. Вспомним некоторые из них.



Весной 1957 года Стрельцов стал зачинщиком драки во Дворце культуры завода имени Лихачева. Футболиста пытались утихомирить, но Стрельцов продолжал ругаться, угрожая позвонить директору ДК. Тогда история закончилась более-менее благополучно.



9 ноября 1957 года на трамвайной остановке к подвыпившему Стрельцову начал приставать какой-то парень. Сначала оскорблял, а потом и вовсе ударил футболиста по лицу. Эдуард погнался за обидчиком. Стрельцову показалось, что парень забежал в одну из квартир близ стоящего дома. Футболист начал ломиться в дверь, чем вызвал недовольство семейства Спицыных. Соседи по телефону вызвали милицию, объяснять ситуацию пришлось уже стражам правопорядка.

Кубок СССР «Торпедо». Гершкович, Стрельцов, Кавазашвили. 1968 год

В конце ноября 1957 года Стрельцов вместе со своим другом Валентином Ивановым, с которым выпивал в тот день, опоздали на поезд Москва – Берлин. Они в составе сборной СССР должны были отправиться на отборочную игру с командой Польши. В этом матче определялся участник чемпионата мира в Швеции.



С вокзала футболисты на такси отправились вслед за поездом. Машинисту поезда было приказано ждать футболистов в Можайске. Стрельцов и Иванов через некоторое время примчались к месту и уже вместе с командой добирались до ГДР.



Зимой 1958 года Стрельцова подшофе не пустили в метро. В ответ на замечание милиционера Эдуард пару раз дал тому по физиономии удостоверением заслуженного мастера спорта. За этот инцидент его арестовали на трое суток. На собрании команды даже вставал вопрос об отчислении Стрельцова из сборной.



После очередного инцидента писатель Семён Нариньяни посвятил фельетон футболисту. В нём, в частности, говорилось: «Эдуарду Стрельцову всего двадцать лет, а он ходит уже в неисправимых. Всего три года назад Эдуард Стрельцов был чистым и честным пареньком, но вдруг всё переменилось. Эдик курит, пьёт, дебоширит. Милый мальчик зазнался».



В апреле 1957 года, после удаления в матче с минским «Спартаком», Стрельцов подвергся едкой критике в прессе. В статье под названием «С грубостью пора кончать!» автор негодовал: «Гол, забитый Стрельцовым, решил исход встречи. Но можно ли назвать центрального нападающего «Торпедо» и неоднократного участника сборной СССР героем матча? Нет. Через 20 минут заслуженный мастер спорта Стрельцов позволил себе безобразный поступок. Стрельцов грубо сыграл против спартаковца Артёмова, нанеся последнему серьёзную травму»…



За этот фол Эдуард был дисквалифицирован на три матча. Но всё это были мелочи по сравнению с тем, что случилось всего через год…

История в фотографиях. Эдуард Стрельцов Очередной выпуск рубрики «История в фотографиях» посвящён легендарному нападающему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову.

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