Месси может уйти из «Барселоны». А Кейну, похоже, надоел «Тоттенхэм»

Пока футбол на паузе, а игроки без любимого дела мучаются от скуки, их агенты, не взирая на обстоятельства, пытаются работать. Даже во время карантина продолжают появляться новости и слухи о европейских трансферах. Самые интересные из них – в нашем тексте.

Гарри Кейн уйдёт из «Тоттенхэма»

В начале марта авторитетные издания The Telegraph и Goal.com сообщали, что английский форвард заскучал в «Тоттенхэме». Кейн хочет выигрывать трофеи, а «шпоры» в этом сезоне могут даже «пролететь» мимо Лиги чемпионов. Поэтому летом Гарри намерен рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. Чуть позже форвард сам косвенно подтвердил эту информацию.

«Меня часто спрашивают о моём будущем. Это один из тех вопросов, на который я не могу сказать что-то определённое. Я люблю клуб. Но если почувствую, что мы не прогрессируем как команда или не движемся в правильном направлении, то я не из тех, кто останется. Я амбициозный футболист», — заявил Кейн.



Сейчас СМИ отправляют нападающего в «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Сообщается, что «Тоттенхэм отпустит своего лидера не менее, чем за 150 млн фунтов.

Неймар вернётся в «Барселону»

У бразильского нападающего с французским клубом отношения складываются довольно непросто, поэтому в ближайшее трансферное окно «ПСЖ» может расстаться со своей звездой. По информации ESPN, за Неймара парижане хотят выручить около 150 млн евро. Единственное условие сделки – переговоры не должны затянуться, как летом. Впрочем, по сведениям Sport.es, игрок и сам порывается уйти. Так что, успех сделки скорее всего будет зависеть от суммы компенсации.



Испанская газета El Confidencial сообщала ещё об одной интересной детали переговоров. По информации издания, в переходе Неймара заинтересован Месси. Якобы аргентинец намерен покинуть клуб, если трансфер бразильца не состоится. Лео недоволен результатами каталонцев и, по словам испанских журналистов, только переход Неймара замотивирует нападающего остаться в клубе.

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«Барселона» продаст Гризманна и купит Мартинеса или Обамеянга

Испанские и итальянские СМИ весь март заявляли о том, что «Барселона» планирует обменять 2-3 игроков на форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Однако Sport.es позже отметил, что итальянский клуб интересуют только деньги. Поэтому сейчас каталонцы якобы ищут возможность повыгоднее продать Антуана Гризманна, который пока так и не раскрыл свой потенциал в клубе, чтобы заполучить средства для покупки аргентинского форварда. Расстаться с французом сине-гранатовые намерены минимум за 100 млн евро. На Гризманна претендуют «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Челси» и лондонский «Арсенал».



Вместо Мартинеса «Барселона» может приобрести Обамеянга. Как утверждает Sport.es, габонец очень хочет перейти в каталонский клуб, а некоторые его родственники уже даже переехали в пригород Барселоны. Зимой сине-гранатовые активно интересовались форвардом, но «Арсенал» его не отпустил. Вероятно, летом канониры будут сговорчивее.

Ракитич и тер Штеген уйдут из «Барселоны»

Как сообщает Marca, Ракитич, потерявший место в стартовом составе «Барселоны», намерен летом сменить клуб. Полузащитник отказал «Ювентусу», так как планирует остаться в Испании. Однако у других претендентов на игрока — «Севильи» и «Атлетико» — есть неплохие шансы на успешные переговоры.



Покинуть каталонский клуб может и основной голкипер Марк-Андре тер Штеген. Подписать вратаря хотят «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и «Челси».

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«Реал» избавится от Бэйла, продаст Марсело и купит Холланда или Мане

По информации Daily Mail, королевский клуб желает расстаться с Бэйлом бесплатно, несмотря на то, что контракт валлийца истекает аж в 2022 году. Издание называет три причины такого решения.



Во-первых, Зидан не видит Бэйла в составе команды. Во-вторых, руководство «сливочных» не хочет платить запасному огромную зарплату (17 млн евро в год). В-третьих, из-за выхода Великобритании из Евросоюза полузащитник попадёт под лимит – в Испании разрешают включать в заявку не более трёх игроков не из ЕС.



Также уйти из «Реала» может Марсело. «Ювентус» как раз ищет конкурента своему левому защитнику Алексу Сандро. Туринцы считают, что бразилец может помочь соотечественнику стать ещё лучше. Мадридцы мешать переходу защитника не собираются.



В планах «Реала» — приобретение забивного форварда. Идеальным кандидатом на эту роль мадридский клуб считает Эрлинга Холанда. Сейчас норвежец феерит в «Боруссии» и стоит аж 75 млн евро. Однако из-за пандемии коронавируса его цена может снизиться.



Кроме того, «Реал» заинтересован в подписании Садио Мане. По информации Mirror, форма сенегальца в последних двух сезонах привлекла Зинедина Зидана. «Реал» уже оповестил представителей Мане о возможном начале переговоров. Мадридцы считают, что «Ливерпуль» заинтересует предложение по футболисту в размере 150 млн евро.

Роналду уйдёт из «Ювентуса»

Ещё одной громкой новостью летнего трансферного окна может стать уход Криштиану Роналду из «Ювентуса». По информации итальянских СМИ, португалец переживает из-за ситуации с коронавирусом в Италии и не намерен возвращаться из Португалии. Как сообщает Diario Gol, подписать звёздного футболиста хотят «МЮ» и «ПСЖ».

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Игуаин переедет в Бильбао

Летом у форварда «Ювентуса» заканчивается контракт, а продлевать соглашение туринцы похоже не торопятся. Marca сообщает, что «Атлетик» из Бильбао попытается заполучить аргентинца, если он всё-таки станет свободным агентом. Прадед форварда был баском, эмигрировавшим в Аргентину, так что никаких препятствий переходу Игуаина в «Атлетик» не предвидится.

«Бавария» затеет небольшую перестройку

Как сообщает Sport Bild, летом мюнхенский клуб планирует расстаться сразу с тремя футболистами основы: защитником Жеромом Боатенгом и полузащитниками Хави Мартинесом и Корентином Толиссо. За счёт их продажи руководство надеется разгрузить зарплатную ведомость и подписать хавбека «Интера» Ивана Перишича и нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане.

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Милинкович-Савич станет игроком «ПСЖ»

Нынешним летом талантливый сербский полузащитник может наконец перейти в большой клуб. По информации La Gazzetta dello Sport, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что «Лацио» расстанется со своим лидером не менее чем за 100 млн евро.



Также на Милинковича-Савича претендуют «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Другие интересные слухи

Среди потока трансферных слухов также можно выделить ещё четыре интересные новости.



Немецкое издание Bild утверждает, что «Ливерпуль» летом приобретёт нападающего «Лейпцига» Вернера и оставит его на год в Германии на правах аренды. Якобы сейчас Тимо будет очень сложно выиграть конкуренцию у Мане, Фирмино или Салаха.



Другой английский гранд «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно намерен заполучить защитника «Интера» Милана Шкриньяра. «Горожане» испытывают серьёзные проблемы с обороной, которые 25-летний футболист как раз сможет решить.

Располагающийся чуть ниже в турнирной таблице АПЛ «Челси», похоже, не сможет летом удержать полузащитника Виллиана – у лондонцев не получается договориться с бразильцем о продлении контракта. Сейчас на него претендуют «Бавария», «Арсенал» и «Тоттенхэм».



Кроме того, громкую сделку может оформить «Манчестер Юнайтед», который положил глаз на полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека. Летом манкунианцы попытаются подписать голландца, если «Реал» откажется от предварительного соглашения с футболистом.