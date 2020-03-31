«Интер» был машиной. А нам не хватило Вагнера». 10 лет четвертьфиналу ЦСКА в ЛЧ

10 лет назад московский ЦСКА впервые в клубной истории сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, одновременно выдав лучший результат для российских команд в главном еврокубке в XXI веке.

«Самый сильный ЦСКА был в 2008 году»

Детально вспомнить исторический успех «армейцев» в эксклюзивном интервью «Чемпионату» согласился экс-полузащитник ЦСКА и сборной Литвы Дейвидас Шемберас — лидер среди иностранцев по количеству матчей (369) в истории чемпионатов России.



— Дейвидас, вы 10 лет отыграли за ЦСКА – с 2002-го по 2012-й. Застали несколько отличных команд. Один состав 2005-го, взявший Кубок УЕФА, чего стоит — с Вагнером, Карвальо и Жирковым. Но только ЦСКА-2010 сделал то, что в России 14 лет не удавалось никому – вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Как это можно объяснить?

— Совокупность причин. Классная работа всего клуба в целом и селекционного отдела в частности. Потрясающий баланс состава во всех линиях. Безусловно, нам повезло с жеребьёвкой в плей-офф. В 1/8 финала попалась «Севилья» — один из самых, если так можно выразиться, удобных соперников, а не кто-то из фаворитов турнира.



Но самое главное, пожалуй, – костяк команды достиг такого уровня уверенности, даже самоуверенности, что нам никто не был страшен. Ни «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», ни «Интер» на «Сан-Сиро». Хорошая команда строится не один год. И в том сезоне ЦСКА вышел на пик своих возможностей в Лиге чемпионов.



— Лично вам какой ЦСКА больше по душе – образца 2005 года или 2010-го?

— Я, может быть, сейчас кого-то удивлю, но соглашусь с некоторыми экспертами и болельщиками, которые считают, что самый красивый и зрелый футбол наша команда показывала вообще в 2008 году. Хотя в том сезоне мы даже не стали чемпионами. Но вот играли потрясающе! Один разгром «Спартака» — 5:1 — чего стоит. Поэтому моё мнение – ЦСКА образца 2008-2010 годов был сильнее, чем в 2005-м.

Дейвидас Шемберас и Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2009/2010 – для многих это в первую очередь потрясающий матч-спектакль «армейцев» на «Олд Траффорд».

— Ещё бы – такая игра! Вести на последних минутах против «Манчестер Юнайтед» на его поле 3:1 дорогого стоит. Немногим командам это удавалось. Жаль, не удержали победу, позволили хозяевам сравнять счёт. Было очень обидно. Но всё равно это достижение – 3:3 на «Олд Траффорд»!



А ещё я бы вспомнил матч последнего тура — решающий поединок в Турции против «Бешикташа». Мы вырвали победу в самой концовке благодаря голу Жени Алдонина – 2:1. А первый мяч Милош Красич забил с моей передачи.



— Красич в том сезоне Лиги чемпионов был чудо как хорош – 4 мяча на групповом этапе. Считается, что именно тогда Милош продал себя в «Ювентус».

— Всегда есть ребята, которые чуть выделяются на фоне остальных. До этого в составе ЦСКА таким был Вагнер, после него – Красич. Не случайно они потом уехали в большие клубы. Заслужили.



— Это был первый сезон Слуцкого в ЦСКА – эффект «на новенького» сработал?

— Леонид Викторович сразу зарекомендовал как грамотный тренер. Все игроки это почувствовали, и уважение к нему было максимальным. Как к новичку, которому нужна помощь и особая поддержка, к нему никто не относился. Костяк команды – точно. С его стороны я тоже никаких поблажек не помню, всё было предельно профессионально. Сложно сказать, почему именно с его приходом команда так выстрелила в Лиге чемпионов, что нового он привнёс в игру ЦСКА, – но вот так случилось.

«Шум «Сан-Сиро»? В Стамбуле было громче – я себя не слышал!»

— Матчи 1/8 финала с «Севильей». Первое, что приходит на ум?

— Очень тяжёлый домашний матч. К перерыву мы уступали 0:1, и в середине второго тайма Марк Гонсалес сумасшедшим ударом сравнял счёт, оставив нам шансы перед ответной игрой. После этого мы поехали в Севилью с гораздо большей уверенностью. Пожалуй, это был самый важный мяч Гонсалеса за ЦСКА. Марк – очень талантливый игрок с невероятным потенциалом, но как же часто он травмировался. Всю карьеру – одно серьёзное повреждение за другим. Очень жаль, что из-за этого не смог полностью раскрыться.



— А я думал, вы назовёте фантастический выстрел Хонды со штрафного, принесший ЦСКА победу в Испании.

— Ну и этот гол, конечно. Супер! Мы-то по тренировкам знали, как Кейсуке может приложиться. Мяч после его ударов летел по непредсказуемой траектории. И для вратаря испанцев это стало сюрпризом.



— Откуда смотрели за радиоуправляемым полётом мяча на «Рамон Санчес Писхуан»?

— А вот этого, кстати, уже не помню (смеётся). Скорее всего, где-то в районе центрального круга находился.

Кейсуке Хонда, Горан Пандев и Дейвидас Шемберас Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бразилия помешалась на трансфере Хонды. Он стал героем, ещё не прилетев

— Перед четвертьфиналом в Милане о чём мысли были?

— О том, что это команда Жозе Моуринью. ЦСКА встречался с его «Челси», «Интером», «Реалом» — и нам всегда было очень сложно. Кажется, ни одного матча у португальца мы так и не выиграли. Вот не получались у нас матчи против команд Моуринью – и всё тут!



— «Сан-Сиро» давил?

— Как я уже сказал, на тот ЦСКА невозможно было надавить. Нам было всё равно, где играть и с кем. Мы через многое прошли вместе, и ту команду было не испугать. Играли легко что на «Сан-Сиро», что на «Олд Траффорд».



Кстати, это не самые громкие стадионы в моей жизни. Вот, помню, встречались с «Фенербахче» в Стамбуле – вот это было да. Никогда с таким шумом на футболе не сталкивался. Я себя не слышал!

Моуринью и его «румынский футбол»

— По результату матч в Италии получился очень достойным – поражение с минимальным счётом 0:1. А по игре?

— Сложный матч, но не скажу, что нам пришлось сложнее, чем против «Севильи» или «Манчестер Юнайтед». В обороне отыграли стабильно и уверенно. В атаке – да, остроты не хватало. Моментов практически не создали. Опять же во многом потому, что основной акцент в игре сделали на том, чтобы сдержать сумасшедшую атаку соперника. Это’О, Милито, Пандев, Снейдер.



Мы не выглядели ужасно или гораздо хуже «Интера». Просто хозяева играли в такой неудобный футбол. Особенно ничего не создавая, тут же наказывали за малейшую ошибку.



— Машина?

— Вот! Точно. Машина. Чёткие действия команды в целом и каждого футболиста в отдельности. Игровая дисциплина на высочайшем уровне. Сумасшедшая самоотдача. И, конечно, жёсткая тренерская рука.



— Вы после матча жаловались на судейство знаменитого англичанина Ховарда Уэбба. Цитата: «Рефери не пресекал многочисленные падения игроков «Интера». Соперники напомнили мне румынский футбол, где валятся на землю от малейшего прикосновения и сразу начинают размахивать руками, апеллируя к арбитру. В исполнении такой классной команды, как «Интер», подобное смотрится предельно некрасиво. Похоже, они привыкли действовать так у себя в чемпионате: кричать, «душить» судей, не гнушаясь откровенной симуляции. К сожалению, английский рефери позволил подобное в полном масштабе».

— Вот уж наговорил на эмоциях, да? (Смеётся.) Я прекрасно помню, как Уэсли Снейдер такими вещами занимался. Хороший игрок, но постоянно падал, апеллировал, давил на судью. Понятно, что всё это тоже часть футбола. И команды Моуринью такими моментами всегда умело пользовались, добиваясь главного – результата. А как показал итоговый результат «Интера» в том сезоне, это был чемпионский футбол. Команда выиграла всё, что только можно!



Поэтому все эти разговоры с моей стороны звучат сегодня не более чем оправдания проигравшего. Они подняли кубок чемпионов над головой, а я все свои слова и претензии могу забирать обратно.

Павел Мамаев, Алексей Березуцкий, Самуэль Это'О и Дейвидас Шемберас Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Из топ-состава «Интера» кто больше других запомнился?

— Да там такой состав был, кого ни возьми – звезда мирового уровня. Но, кстати, вот ещё одна примечательная черта команд Моуринью – никто одеяло на себя не тянул. Это была именно Команда.



— Майками с кем-нибудь поменялись?

— С Камбьяссо.

«Я без жёлтых карточек? Видимо, просто не успевал за соперниками»

— Ответный матч. Шансы были?

— Если смотреть на результат, который мы привезли из Милана, то конечно. Но для этого нужно было сыграть безошибочно. А мы слишком быстро пропустили (на 6-й минуте. – Прим. «Чемпионата»). Самоубийственная оплошность, после которой многое стало ясно. В ответ требовалось забивать уже три мяча. А итальянцы выстроили насыщенные редуты в обороне, стали действовать строго по результату… Не самый зрелищный матч, но вот так играл «Интер» Моуринью.



К тому же мы, помнится, заканчивали матч вдесятером – Чиди Одиа удалили. Ещё и поэтому агрессивной игры в атаке не получилось.



Как изменились легионеры РПЛ 2000-х – Фининьо, Одиа, Родригес

— У ЦСКА тот матч пропускали Красич с Алдониным, дисквалифицированные за перебор жёлтых карточек.

— Ну вот видите – такие моменты тоже имеют большое значение. Выпали два ключевых игрока. И того же Красича, который тогда показывал лучший футбол в карьере, нам в атаке, конечно, не хватило.



— И у Хонды с Нецидом не получилось сыграть так же ярко, как в Севилье.

— Претензий к форвардам не было и нет. Каждый сделал всё, что мог. В ЦСКА не было принято перекладывать вину за поражения на кого-то. И потом игра в атаке – это не два футболиста, а гораздо больше.



— Болельщики после игры сетовали: «Был бы на поле Вагнер…».

— Вот это, кстати, да! Если бы играл Вагнер, агрессии в атаке у нас могло быть гораздо больше. И, может быть, мы бы даже прошли «Интер». Но всё это разговоры из серии «если бы да кабы».

Дейвидас Шемберас, Леонид Слуцкий и Вагнер Лав Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы сами в двух матчах с «Интером» за 180 минут не получили ни одной жёлтой карточки. Для Шембераса – рекордсмена ЦСКА по предупреждениям (92 «горчичника») – топ-результат!

— Видимо, просто не успевал за соперниками (смеётся).



— В финале за кого болели? «Интер»? «Бавария»?

— Я, вообще-то, всегда болел за «Баварию». А тогда ещё за немцев играл Ивица Олич. Думал, отомстит за нас, но не получилось.

«Желаю ЦСКА выиграть Лигу чемпионов»

— После домашнего поражения от «Интера» и вылета из турнира Игорь Акинфеев скажет: «В этой Лиге чемпионов мы прыгнули выше головы». Согласны с капитаном?

— Пожалуй. Попасть в восьмёрку лучших команд Европы – само по себе большое достижение. А для российских клубов – вдвойне.



— Повторюсь, до вас это никому не удавалось 14 лет. А теперь ещё и после вас прошло 10 – никто из России до этой стадии Лиги чемпионов так и не добрался.

— Ну вот видите. Поэтому прав Игорь – в чём-то мы тогда прыгнули выше головы. Хотя и заслуживали этого успеха, как команда.



С одной стороны – очень приятные воспоминания. Мы доставили огромную радость болельщикам ЦСКА, чей вклад в наши победы был значительным. Громко заявили о себе в Европе. И на послематчевых пресс-конференциях топ-тренеры – Моуринью, Фергюсон — учились произносить уже наши фамилии.



А с другой – немного грустно. В российском футболе такие возможности, такие колоссальные инвестиции, потрясающие новые стадионы, высокооплачиваемые легионеры – а успехов в Европе нет. Команды вот уже 10 лет не могут выйти даже в четвертьфинал Лиги чемпионов. Почему? Мне из Литвы судить об этом сложно, но я тоже удивляюсь. Насколько хорош был в последние сезоны в чемпионате «Краснодар», показывая зрелищный, мощный футбол. И ровно на столько же команда оказалась не готова к старту в Лиге чемпионов. Считаю, потенциал российского футбола гораздо выше того, что мы сейчас видим в еврокубках.



— Ваш прогноз — когда наша команда следующий раз попадёт в восьмёрку лучших клубов Старого Света?

— Хотелось бы сказать – скоро. Но кто знает? Мне бы, например, очень хотелось, чтобы ЦСКА снова получил такой состав, который бы позволил каждый год очень далеко проходить в Лиге чемпионов. А, может быть, и выиграть её. Чего я «армейцам» искренне желаю.

«Мамаев в Литве? Я буду счастлив!»

— С кем-то из бывших партнёров по ЦСКА отношения поддерживаете?

— Со многими ребятами на связи. Акинфеев, Гусев… По телефону общаемся. Не так часто, как хотелось бы, но всё-таки.



— Многие Одиа из виду потеряли.

— Да? Не знаю, я часто вижу Чиди в соцсетях, в «Фейсбуке». Всё у него хорошо. Сейчас с таким развитием соцсетей, думаю, нереально кого-то потерять.

— Вы с Мамаевым дружили.

— И продолжаем дружить. Паша — мой близкий друг, я о нём очень хорошего мнения. Был и остаюсь.



Конечно, я очень переживал, когда он попал в эту неприятную историю. По молодости мы все делаем глупые ошибки. И порой за это приходится больно расплачиваться.



Но сейчас Мамаев уже вернулся на поле, сыграл за «Ростов». Дай бог, чтобы всё плохое осталось позади и забылось. Очень рад, что и у него, и у Кокорина всё налаживается. Прекрасные футболисты, отличные ребята. Желаю им всего наилучшего, здоровья им и их родным.



Хамство, понты и обман Гинера. Как Мамаев чудил в ЦСКА

— Жена Мамаева Алана недавно заявила, что семья готовится к переезду на ПМЖ за рубеж. Не в Литву ли?

— Пусть приезжают! Я буду только счастлив видеть своего друга и с удовольствием их тут встречу. Насколько знаю, Алана родом из Калининграда. А это от нас очень близко. Так что – почему бы и нет? Буду ждать Пашу в наших краях. Как он только захочет. И чем смогу – помогу.

«У нас с короновирусом скоро справятся»

— Вы сейчас спортивный директор «Жальгириса». А до этого занимали пост президента Ассоциации футбольных клубов Литвы. Дальнейшие карьерные планы?

— Пока у меня в «Жальгирисе» столько работы, что некогда думать о чём-то другом. Наш клуб в Литве – как ЦСКА в России. Даже задачи перед сезоном объявлять не нужно – только борьба за первое место во всех турнирах. Ну а мечта — выйти в групповой этап Лиги Европы.



— В России поработать есть желание?

— Почему бы и нет? С удовольствием. Для меня Россия – как родной дом. Но ещё раз — пока моё место в «Жальгирисе», и я доволен тем, чем занимаюсь.



А что будет дальше – жизнь покажет. Моя цель – быть успешным футбольным менеджером. Для этого я стараюсь постоянно развиваться, узнавать что-то новое. В прошлом году в академии УЕФА специальные курсы закончил – вместе с Димой Булыкиным. А сейчас там учатся Смертин и Аршавин.



— Когда в последний раз в Москву приезжали?

— Ой, давно. Два года назад. После этого никак не получалось вырваться.



— С закрытием границ, боюсь, в ближайшее время и не получится. Как Литва эпидемию короновируса переживает?

— Как и весь мир – тяжело. В режиме строгого карантина и самоизоляции. Мы одной из первых стран в Европе перешли на эти меры. Я уже три недели дома сижу. Только за продуктами можно выйти – и то в магазине требуют дистанцию соблюдать. Два метра друг от друг, а и все обязаны быть в масках. За нарушением карантина власти следят очень строго. Административный штраф – от 100 евро до 1,5 тысячи. А за рецидив – вплоть до уголовного преследования.



— И какие прогнозы на завершение пандемии?

— У нас сейчас всё выходит на пик. Такого потока зараженных уже нет. Думаю, что в ближайшее время Литва справится с эпидемией. И после 16 апреля карантин хотя бы внутри страны снимут.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ сезона-2009/2010

1/4 финала



Первый матч



31 марта 2010 года. Милан. «Сан-Сиро». 69 398 человек. Судья: Х. Уэбб (Англия).



«Интер» (Милан, Италия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 1:0 (0:0)



«Интер»: Сезар, Майкон, Матерацци, Самуэль, Дзанетти, Станкович, Снейдер, Камбьяссо, Пандев (Марига, 90), Это'О, Милито



ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, В.Березуцкий, Щенников, Алдонин (Рахимич, 75), Шемберас, Красич, Хонда (Дзагоев, 69), Мамаев (Гонсалес, 73), Нецид



Гол: Милито, 65.



Предупреждения: Матерацци, 12. Красич, 32. Алдонин, 37.



Ответный матч



6 апреля 2010 года. Москва. «Лужники». 54 400 человек. Судья: С. Ланнуа (Франция)



ЦСКА (Москва, Россия) – «Интер» (Милан, Италия) — 0:1 (0:1)



ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, В.Березуцкий (Одиа, 14), Игнашевич, Щенников, Хонда (Рахимич, 77), Шемберас, Мамаев, Дзагоев, Гонсалес, Нецид (Гильерме, 71).



«Интер»: Сезар, Майкон, Самуэль, Лусио, Дзанетти, Камбьяссо, Снейдер (Мунтари, 86), Станкович, Это'О, Пандев (Киву, 63), Милито (Балотелли, 74).



Гол: Снейдер, 6.



Предупреждения: Станкович, 16. Одиа, 38. Мамаев, 63.



Удаление: Одиа, 49.



Вся статистика матчей

ТОЛЬКО ФАКТЫ

За всю историю Кубка (Лиги) чемпионов лучший результат для российских клубов – полуфинал «Спартака» в 1991 году.



«Спартак» стал и первой российской командой, которой удалось сыграть в плей-офф Лиги чемпионов – это был четвертьфинал 1996 года, куда красно-белые попали, одержав рекордные 6 побед в 6 матчах группового турнира.



А вот ЦСКА стал первым нашим клубом (и пока единственным), кто смог пройти хотя бы один раунд в плей-офф ЛЧ – это были те самые матчи с «Севильей» в 1/8 финала в 2010 году (1:1 дома и 2:1 в гостях).



После сверхуспешного 2010 года ЦСКА лишь раз сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. В 2012-м «армейцы» в 1/8 финала по сумме двух матчей уступили «Реалу»… Жозе Моуриньо – 1:1 дома и 1:4 в гостях.

,

Вообще с 2010 года наши команды четыре раза выходили в плей-офф ЛЧ (то есть – в 1/8 финала) – ЦСКА-2012, «Зенит»-2012, «Зенит»-2014 и «Зенит»-2016. Но тут же вылетали.

10 лет назад ЦСКА добился лучшего результата в ЛЧ. Слуцкому победа приснилась заранее 16 марта 2010 года российский клуб в первый и последний раз вышел в 1/4 Лиги чемпионов при текущем формате турнира.