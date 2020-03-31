«Баня – это хорошо. Но мой президент – Путин, а не Лукашенко». Глушаков – за карантин

Грозненский «Ахмат» последним из российских клубов ушел на официальный («Спартак» призывает всех сидеть дома, но, по нашей информации, проводит занятия в закрытом режиме) карантин и прекратил тренировки. Мы в прямом эфире «Инстаграма» связались с Денисом Глушаковым и узнали, как дела в Чечне.

«Мой президент – Путин, а не Лукашенко»

— В сети много видео, как в Грозном загоняют людей в дома. Реально всё так?

— Такого нет, — отвечает Денис. — Но есть общие правила, которые надо соблюдать. Разрешают, например, выйти в магазин или аптеку, что я сегодня и делал. Но вообще мы с командой на базе в отеле и без надобности на улице не появляемся. Впрочем, у футболистов, тьфу-тьфу-тьфу, хороший иммунитет. Тяжело болеют те, кому за 60.

— Страха особого нет?

— Я ел чеснок все сборы, и не догадывался вообще о коронавирусе, пока он до нас не дошёл. Но когда президент сказал, что нужно сидеть дома и выполнять правила, то понял, что всё серьёзно. Если честно, то я не боюсь заболеть, но другим я советую: сидите дома и выполняйте указания президента.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Почему не боишься заболеть?

— Потому что чеснок ем, — шутит Глушаков. – Хотя, на самом деле, действительно так иммунитет укрепляю постоянно. Тем более, овощи и зелень в Грозном очень хорошего качества, не пластмассовые как в московских магазинах

— Чем вообще «Ахмат» занимается на карантине?

— В карты с ребятами играем – ничего такого. В приставку придётся, видимо, снова учиться играть. Раньше много играл в PES, она мне нравилась больше FIFA. Брал сборную Голландии – она мне всегда нравилась. Там были Зеедорф, Давидс, Овермарс. В общем, найду, чем заняться.

— Но всё-таки, ты за жёсткий карантин или против, как, например, Александр Лукашенко, который за баню, водку и спорт?

— Футбол и баня – это хорошо. Но мой президент не Лукашенко, а Путин, я живу в России, а не в Беларуси. Так что как можно быть против карантина?! Зачем тогда президент даёт указания? Чтобы их не выполнять? Нет, надо им следовать. Понятно, что всем хочется гулять как обычно. Ясно, что всем непривычно быть взаперти. Действительно, долго сидеть дома тоже не очень. Может случиться разное: кто-то наберёт вес, у кого-то будут разводы, у других беременность. Но сейчас карантин – это первая необходимость. Посмотрим, что будет дальше.

— Квинси вот в Голландии нарушил карантин и пошел играть в футбол. Его оштрафуют.

— Он у нас отчаянный парень, я его хорошо знаю. Но все-таки надо соблюдать правила, не нужно строить из себя героев. Может, Промес просто запутался в правилах? Думаю, с ним всё будет нормально.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Сейчас отличное время для расширения лиги»

— Ты за остановку чемпионата России?

— Надо посмотреть, как решат президенты стран, потом ФИФА и УЕФА установят правила. Но футболист должен понимать, к чему он готовится. ЦСКА вот отпустили до 1 мая, а мы сидим. Может, у них есть своя информация? У нас вот нет. Должна быть единая дата. Я же не могу постоянно сидеть на месте и кукурузу охранять. Дети звонят, спрашивают: «Где папа?». Хочется увидеть их.

— Но после чемпионат надо доиграть?

— Сейчас все говорят, что «Ахмату» было бы выгодно отменить чемпионат, потому что мы стоим на вылет. Но мы готовы играть. Только скажите, как, что и когда. С другой стороны, ясно, что раз все хотели расширить лигу, то сейчас появилась хорошая возможность. Мы об этом и с Димой Комбаровым разговаривали. Чемпион-то ясен, вряд ли «Зенит» кто-то догонит, а вот внизу таблицы плотность

— Из-за чего «Ахмат» на последнем месте?

— Мы много раз теряли концентрацию. Никогда не встречал, чтобы мы так часто пропускали после 90-й минуты. Набери мы те очки, были бы на седьмом-восьмом месте, никто бы ничего не говорил. Но это футбол, есть о чём думать, куда двигаться.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Своим личным неудачным результатам есть объяснения?

— У меня были неполноценные сборы, было много травм. Были ожидания: Глушаков перешёл в «Ахмат», значит, команда попрёт, а я буду её тащить и забивать голы. Я хочу этого, делаю всё возможное, но я играю центрального полузащитника. Свои 4-5 мячей я забиваю, я и в «Спартаке» их забивал. Но так сложилось, что не прёт не только у меня, но и у команды. Надо работать еще больше и стараться вытаскивать сезон изо всех сил.

— Есть ли ощущение, что Грозный сильно потеряет, если «Ахмат» вылетит из РПЛ?

— Нас любят и поддерживают болельщики. Никто даже не думает о том, что мы вылетим в ФНЛ: ни мы, ни они. Есть инфраструктура, футбол развивается, зрители семьями приходят на игры. В Грозном должна быть команда РПЛ.

Денис Глушаков (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Назови три вещи, которые тебе нравятся в Чечне?

— Уважение, тепло и горы. Горы очень красивые.

— Чувство опасности испытываешь?

— Нет, здесь всё под контролем. Захотел, вышел – покушал, захотел — поехал в горы. Есть мифы о Чечне, но для меня это спокойный регион. Не знаю, откуда до сих пор берется все это. Если ты уважительно относишься к людям, то и к тебе так относятся. Если начинаешь что-то делать не то, то тебе ответят. Но так в любом городе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Ты хочешь остаться в «Ахмате»?

— Мой контракт — 1+1 по согласию клуба. Но об этом не думаю — не то время для этого. Представляю, какой головняк у ФИФА и УЕФА – как всё сделать, как закончить сезон, что делать с контрактами. С руководством мы должны сесть обсуждать контракт в апреле. Но мне тут нравится, я играю в футбол.

— Нравятся чеченские девушки? Сейчас ты не женат, не прихлопнут за ответ.

— Не, тут как раз могут прихлопнуть (смеётся – прим. «Чемпионата») Но это шутки, сейчас я не думаю об этом, даже не пробовал здесь знакомиться с девушками.

— В лайве несколько вопросов про ваши отношения с бывшей женой.

— Ничего не буду говорить. Главное, что я общаюсь с детьми и могу видеть их.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Оказался прав насчет «Спартака»

— Перед сезоном ты говорил, что место «Спартак» займёт шестое-восьмое место в РПЛ. Почему тогда были такие мысли?

— Ушёл костяк, сложно с молодыми бороться за высокие места. Нужны ветераны, которые могли бы повести за собой. Как показал этот сезон, я оказался прав. Значит, разбираюсь в футболе. Ребятам надо сыграться.

— С кем общаешься из нынешнего «Спартака»?

— С Ребровым, Максименко. Макси – мой земляша, ростовский. Я сразу говорил, что он лучший из молодых. Ну правда: если бы не он, то «Спартаку» в этом сезоне было бы совсем сложно. Саня очень много тащил и выручал «Спартак». Мы за ним следим, переживаем.

— Ты прям мог сказать ему, что он лучший?

— Я мог ему сказать, что он лучший в команде, но сразу вспомнить Дениса Давыдова. Но Максименко мыслит по-другому. И сейчас ему пишу: «Ты помнишь, что мы за тобой следим?». Когда он начал играть, то сразу был под нашим крылом. Мы поняли, что он нормальный пацан, что должен быть в костяке команды.

— В ОПГ «Ромашка»?

— Да ладно уже с этим ОПГ. Пресса придумала, а мы подыгрывали, шутили. Но в Максименко я уверен. Тем более, если его слава собьёт, он от родителей и от нас получит по ушам. Обидно будет, если он потеряет голову, наденет корону. Но он не глупый, по 500 раз повторять ему не надо.

Артём Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Кирилл Комбаров Фото: instagram.com/glushak8

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Как тебе нынешняя восьмерка «Спартака» Тиль?

— Он не особо выходил. Может, ему номер поменять? Под восьмым не каждый может играть за «Спартак». Было даже как-то непривычно, когда он взял восьмёрку. Но я не следил, мне было не до него. Тиль, Миль и все остальные – мне нужно о себе думать.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Когда ты говоришь, что хочешь играть до 38 лет и все еще думаешь вернуться в российские топ-клубы, то это тоже ирония?

— Слушай, время покажет. Кто лучший на тестах в «Спартаке» был? Андрей Ещенко, в 36 лет. А еще он после крестов за 4 месяца восстановился и был готов играть. Я буду все делать, чтобы играть как можно дольше. Очень люблю футбол, не устал от него совсем.

— И всё так же хочешь вернуться в «Спартак»?

— Для этого надо поговорить с болельщиками. С одной частью из них общения так и не было. Но не хочу об этом. Желаю «Спартаку» удачи, но мои мысли только об «Ахмате».

P.S.



— Опять же, очень много вопросов о футболке Месси. Что с ней?

— Лежит дома, в укромном месте. Ждёт своего часа.

— Что Лео сказал тебе тогда?

— Сказал: «Приходи к нам. Не хватает такого футболистика», — смеется Глушаков.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— А если серьёзно и чуть философски – ты не задумывался, за что нам всем этот коронавирус?

— Знаешь, наверное, мы где-то все перегнули палку и переборщили. У нас все было вроде: жизнь удалась, отдыхали, жили комфортно по большей части. Сейчас все сидят дома. Думаю, люди так переосмыслят жизни, поменяют ценности, побудят с семьями без суеты и перелётов. Но мы этот коронавирус преодолеем, другого выхода нет у русской нации. Русские – я имею в виду всех жителей России — всегда будут первыми. Но сейчас нужно быть осторожными и сидеть дома.

Ещё материалы

Главный позор в истории «Спартака». Игроки делили власть, а команда вылетела в первую лигу «Спартак» надеялся на «договорняк» в Киеве в 1976-м. Но там сделали все, чтобы он вылетел.

Бесчастных заиграл в «Спартаке» из-за того, что некого было ставить. Сделал дубль в 17 лет История появления в «Спартаке» и блестящего дебюта Владимира Бесчастных.