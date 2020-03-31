Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Интер» — «Спартак» — 2:1, воспоминания о матче полуфинала Кубка УЕФА, 31 марта 1998 года

«Интер» — «Спартак» — 2:1. 31 марта 1998 года
Михаил Гончаров
«Не ожидал от соперника таких подлостей». 22 года первому матчу «Спартака» и «Интера»
Воспоминания о первом матче 1/2 финала Кубка УЕФА, в котором «Спартак» на «Сан-Сиро» противостоял феноменальному Роналдо.
Футбол / Лига Европы 0

31 марта 1998 года состоялся первый в истории российских клубов полуфинальный матч Кубка УЕФА – ранее никто до таких высот во втором по значимости европейском турнире не добирался. Важный нюанс: Кубок УЕФА в ту пору ещё не считался беспросветно второсортным соревнованием, поскольку Лига чемпионов была способна вместить в себя не так много элитных клубов, как сейчас.

И ещё не было даже намёка на то, что в групповой турнир главного турнира попадают напрямую по четыре лучших команды Италии, Англии, Испании или Германии. Ассоциации выставляли лишь по две – соответственно, другие «монстры» отправлялись в Кубок УЕФА и не видели в этом ничего зазорного или бесполезного. Тот же «Интер» занял в сезоне-1996/1997 Серии А 3-е место после «Ювентуса» и «Пармы» – и начал свой путь к финалу Кубка УЕФА с первого раунда.

Триумфальная кампания «Спартака» началась с позорного поражения от «Кошице»

Еврокубковая кампания-1997/1998 получилась для красно-белых противоречивой. Команда пережила крайне болезненный вылет из отбора к Лиге чемпионов, уступив непонятному и неизвестному словацкому «Кошице» (1:2 на выезде, 0:0 дома), который, кстати обанкротился и закрылся три года назад. После финального свистка ответной встречи болельщики гневно заряжали «Романцев, убирайся!». Но Олег Иванович никуда не ушёл. А «Спартак» оклемался, в ноябре оформил ещё одно золото внутреннего первенства, да и в Кубке УЕФА погремел на славу.

Первым от красно-белых пострадал «Сьон». Швейцарцы до последнего не сдавались и даже предстали в роли скандалистов-измерителей ворот, но всё равно вылетели в 1/32 финала – 1:0 и 5:1 в пользу «Спартака». Следующим соперником команды Романцева стал крепкий «Вальядолид», и там она тоже оказалась выше классом – 2:0, 2:1. Наконец, финальным аккордом 1997 года стали тяжелейшие сражения с «Карлсруэ». 0:0 в Германии, 0:0 по итогам 90 минут основного времени на декабрьском «Динамо» и как награда за характер победный гол Ширко в овертайме – так «Спартак» дошагал до весенней стадии.

ВИДЕО

В четвертьфинале красно-белым противостоял великий «Аякс». Та самая «золотая» команда, взявшая Лигу чемпионов в 1995-м и дошедшая до финала в 1996-м. В составе голландцев играли ван дер Сар, братья де Бур, Шота Арвеладзе, Микаэль Лаудруп, Бабангида, Яри Литманен… Но «Спартак», даже не пребывая в соревновательном тонусе, дважды оказался сильнее – 3:1 на «Амстердам Арене» и 1:0 в Москве. Те встречи нарекли Ширко «покорителем «Аякса», а финт и издевательский удар Кечинова в ближний угол до сих пор крутятся в эффектных нарезках.

Страну захлестнула эйфория. «Спартак» оказался в одном шаге от финала.

Красно-белые подходили к «Интеру» в ослабленном состоянии из-за потери Тихонова и сурового графика

Соперника назначала не турнирная сетка, а жеребьёвка, проведённая после четвертьфиналов. В борьбе остались четыре клуба: «Спартак», «Интер», «Атлетико» и «Лацио». Считалось, что «Интер» — средний по сложности вариант, не такой сложный, как «Лацио», но и серьёзнее, чем «Атлетико». Времена были другие.

— Мне кажется, обладатель Кубка УЕФА определится как раз в нашей паре, — сказал после жеребьёвки Романцев. Оказался пророком.

Да и вряд ли «Интер» в тот момент уступал в звёздности «Лацио». Команда, возглавляемая Луиджи Симони, добралась до 1/2 финала не без напряга, последовательно выбив швейцарский «Ксамакс» (2:0, 2:0), «Лион» (1:2, 3:1), «Страсбург» (0:2, 3:0) и «Шальке» (1:0, 1:1 с дополнительным временем). Как видим, силу характера пришлось демонстрировать во всех противостояниях, кроме первого. Незадолго до встречи со «Спартаком» «Интер» ещё и разыгрался. Если с декабря по март он проиграл аж пять матчей из 11 в Серии А, то начиная с марта набрал ход и накануне полуфинала Кубка УЕФА проехался катком по «Аталанте» (4:0) и «Милану» (3:0).

«Спартак» же, напротив, был не у лучшем состоянии. Причина номер один – дисквалификация Тихонова из-за перебора жёлтых карточек. Причина номер два: суровый график прямо на старте сезона. 25 марта было международное окно с играми сборных: основная сборная России сыграла с Францией в Москве (из спартаковцев в основе – Филимонов, Хлестов, Аленичев), а «молодёжка» улетела в Италию встретиться со сборной игроков низших дивизионов (с первых минут вышли Евсеев, Бузникин, Титов, Ширко, Головской). Далее, 28 марта, красно-белые в очень сложном матче 1-го тура встретились с «Зенитом» на выезде и уступили (1:2). А уже 31-го пришлось играть с «Интером». Получается, три игры за семь дней с многочисленными перелётами. Тренироваться в таких условиях было сложно.

«Честно говоря, в таком состоянии я давно свою команду не видел, — говорил после «Зенита» Романцев. – Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Всё-таки футболисты тренировались в трёх разных группах, в том числе в двух сборных, с тремя тренерами. Только накануне матча мы провели одну непродолжительную совместную разминку».

Сразу после жеребьёвки «Спартак» обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч 1-го тура, но руководство лиги навстречу красно-белым не пошло. Если ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м получат аж месячный перерыв во внутреннем чемпионате перед полуфиналами, то с красно-белыми в России никто церемониться не стал. Оставалось надеяться, что «Интеру» тоже непросто. График соперника подразумевал два матча в неделю, а ещё у миланцев также выпал важный игрок из-за дисквалификации – Симеоне. Да-да, тот самый.

Вместо Тихонова Романцев поставил Цымбаларя. Состав был скорее оборонительным

Тихонов в 1998-м был лидером и ключевой фигурой. Через пару недель на «Динамо» он докажет это, но в Милане пришлось играть без Андрея. Романцев в отсутствие 11-го номера отправил на левый фланг Цымбаларя.

Полностью состав был таким: Евсеев на левом фланге обороны, Горлукович на правом, Ананко – либеро, Хлестов – передний центральный защитник, Ромащенко – нижний опорник, Аленичев и Титов – над ним в центре поля, Кечинов справа в атаке, Цымбаларь – слева, Ширко – в роли единственного форварда. Это был точно не самый остроатакующий состав, учитывая одного нападающего и пять номинальных защитников.

Красно-белые планировали насытить центральную зону – легче не допустить прохождение передач на Роналдо, чем потом противостоять ему, набравшему ход. Схема напоминала сегодняшние 4-1-4-1 с оговоркой на расположение центральных защитников. В линию, в отличие от «Интера», «Спартак» тогда не играл.

Романцев не стал персонально играть против Роналдо, хотя был большой соблазн

Сейчас состав «Интера» может кому-то показаться обычным, но нет: по тем временам, когда в футболе ещё не крутились фантастические деньги, обойма чёрно-синих была великолепной и напоминала сборную мира. В ней были сплошные сборники и множество мировых звёзд: опытный, легендарный рекордсмен и чемпион мира 1982 года центральный защитник Бергоми, бразильский полузащитник Зе Элиас, будущий чемпион мира-1998 француз Джоркаефф, уже успевший набраться опыта, будущий рекордсмен и символ верности Дзанетти, скоростной уругвайский дриблёр Рекоба, перешедший из «Реала» чилиец Саморано и, конечно же, Роналдо.

Роналдо

Роналдо

Бразильский Феномен тогда ещё не успел получить тяжелейшую травму колена, был невероятно быстр и техничен, терзал соперников по всему полю, а не только внутри штрафной. После 2001-го его футбол изменится, он станет великолепным форвардом-наконечником, но тогда, на ранних этапах карьеры, Роналдо был ещё более ярким и разносторонним. Дважды подряд, в 1996-м и 1997-м, он признавался лучшим футболистом мира.

Одна из главных предматчевых интриг: как Романцев будет закрывать Роналдо? Был соблазн применить персональную опеку, популярную по тем временам (в памяти есть успешные случаи: Кульков – Марадона в 1991-м, Дроздов – Шевченко в сборной в 1999-м), но по этому пути 31 марта 1998-го красно-белые не пошли. Опека если и была, то гибкой: не всегда, но чаще всех по ситуации против Роналдо оказывался передний центральный защитник Хлестов, его обязательно должен был страховать один из партнёров.

— Перед игрой на теории нам рассказывали о всей структуре «Интера», а отдельный важный блок был посвящён двум футболистам – Саморано и Роналдо, на которых было очень многое завязано — вспоминает участник матча, а ныне ассистент Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко. – У Саморано тренеры выделяли его умение играть вверху: как агрессивно он ведёт себя при фланговых подачах, как заранее выпрыгивает, как зависает в воздухе и продавливает соперников. При любых подачах мы должны были насыщать зону с 8 до 11 метров от ворот, то есть наиболее опасную точку. Опускался туда из опорной зоны и я. Должны были строить бастион.

— По поводу Роналдо: мы точно не собирались играть с ним персонально, — продолжает Ромащенко. — Да, по позиции получалось так, что чаще всего бразильцу противостоял Хлестов, но когда Роналдо уходил в другие зоны (а я точно помню, что он любил и в глубину уйти, и в полуфланг мяч просить), тогда его встречали уже другие футболисты. Играли по зонам ответственности. Ни в коем случае нельзя было давать ему разгоняться с мячом и оставлять один в один. В таких ситуациях лучше было сразу сфолить.

Первый тайм: стерильное давление «Интера» и гол из-за ошибки судьи

От нескольких очевидцев слышал историю, в которую охотно верю: когда Хлестов уже после теории и прямо перед матчем вышел на поле, ему напомнили про Роналдо. Железный и невозмутимый Дмитрий, который вообще не любил обращать внимание на соперников, ответил в своём стиле: «Вы мне просто номер его скажите. И всё».

Но на деле Хлестову и «Спартаку» пришлось, конечно же, трудно. Доминирование итальянцев началось почти сразу же, минуты с 10-й: красно-белые бегали без мяча, быстро теряли мяч и никак не могли наладить контрфутбол. Разве что в самом начале Хлестов, рванув на чужую половину поля (тогда передние центральные защитники так постоянно делали), получил передачу между линиями от Горлуковича и пробил метров с 20 – перспективно, но чуть мимо.

ВИДЕО

В дальнейшем «Интер» владел территорией, а «Спартак» держал позиционную оборону. Итальянцы пытались найти впереди Роналдо, но Хлестов был рядом, да и Горлукович (Евсеев) и Ананко всегда соблюдали подстраховку. Бразилец, как правило, если и получал мяч, то уже будучи окружённым с двух сторон, если не с трёх. Будь он чуть гибче, легко бы разворачивал атаки в разные стороны, но тогда Феномен был уверен в себе и в первую очередь рассчитывал на свой волшебный дриблинг.

Несмотря на жёсткую опеку, Роналдо всё равно нашёл несколько полумоментов, нанёс за первый тайм пять ударов (четыре — неопасных, из зоны подбора и со штрафного), подал несколько угловых (удивительно, но подавал их именно он). Бросались в глаза две вещи: насколько спартаковцы глубоко обороняются и насколько часто защитники остаются один в один с соперниками после прохождения мяча через центральную зону (со всеми, кроме Роналдо).

Объяснялось всё это как раз принципами традиционной обороны с либеро. Для подстраховки последнему защитнику необходимо было брать зазор в пять-семь метров, соответственно, защитная линия опускается, а не поджимает. Да и в целом тогда многими командами было принято обороняться не столько по зонам, сколько доигрывать у своей штрафной один в один. Нередко можно было встретить случаи, когда правый защитник Горлукович уходил в опорную зону за оппонентом Дзанетти, то же самое проделывал и Евсеев. Последний защитник Ананко часто выбрасывался на подстраховку в сторону фланга, тогда его позицию занимал Хлестов или Горлукович.

«Время было другое, — говорит Ромащенко. – В линию мы не играли. Считалось, что её легко разрывать за счёт наших козырей: забеганий, игры на третьего, стенок, и мы это неоднократно делали, когда встречались с британскими клубами, действовавшими в линию. Мы же на своей половине старались доигрывать один в один. Так отрабатывались два момента: ответственность и дисциплина, а также умение отбора».

«Вообще, в то время защитники часто противостояли нападающим один в один, — вспоминает Ромащенко. – У нас в «Спартаке» даже были специальные квадраты «4 vs 4» или «5 vs 5», а также футбол на ограниченном пространстве, где защитники противостояли группе атаки. И Романцев был очень недоволен, если защитники проигрывали. Он даже вызывал нас на разговор, говорил: „Маленькое пространство – ваша игра. Здесь легче отнимать мяч“.

До перерыва «Интер» создал минимум остроты, а вот у «Спартака» один хороший момент, несмотря на скудный контрфутбол, появился: Цымбаларь навесил из левого полуфланга, Ширко и Кечинов остались вдвоём против одного защитника. Александр пробил головой, хотя мог бы пропустить мяч на партнёра – у того позиция была намного лучше.

Когда уже пошло добавленное время, настала расплата. Первую ошибку допустил арбитр, назначивший штрафной в безобидном эпизоде: Хлестов абсолютно чисто выбил мяч у Зе Элиаса пяткой, Маркус Мерк, находившийся в метре, почему-то усмотрел фол. Пошла подача на дальнюю штангу, и там уже ошибку допустили спартаковцы: они оставили Саморано – того самого, чью игру вверху отдельно разбирали, – один в один с Евсеевым.

Иван Саморано (справа в тёмной форме) открывает счёт в матче

Иван Саморано (справа в тёмной форме) открывает счёт в матче

Саморано получил пространство для разбега, мощно выпрыгнул, оттолкнувшись в том числе от плеч Евсеева, завис в воздухе – и пробил головой. Всё то же самое, о чём и рассказывали красно-белым тренеры перед игрой. Хотя сейчас такой гол VAR, вероятно, не засчитал бы – слишком уж агрессивно Саморано играл по сопернику.

Второй тайм: достойный «Спартак» и снова гол в концовке

Во втором тайме мы увидели на поле как ещё более сильный «Интер», так и оживший «Спартак». У красно-белых наконец-то хоть как-то заходил мяч. Аленичев и Титов, которых не было видно на поле до перерыва, сразу же соорудили две симпатичные атаки на левом фланге. После первой Аленичев прорвался к воротам и пробил (Пальюка отбил), после второй, ставшей следствием углового, Дмитрий (теперь уже – Анатольевич) издевательским замахом оставил в дураках всю оборону и элегантно катнул мяч под ближнюю штангу. Красивейший гол! А Аленичев одним этим эпизодом отправил себя в Серию А.

Видео гола Аленичева

При 1:1 «Интер» нарастил давление, но и «Спартак» не был безнадёжным. На активность Роналдо, который насобирал за игру 17 обводок и 10 с лишним ударов (треть от общего числа «Интера»), нашёлся ответ у Титова – Егор мог вывести команду вперёд на 61-й минуте, получив мяч после передачи пяткой от Ширко. Пальюка выручил. У красно-белых ответным спасением отметился Филимонов, отразивший выпад всё того же Роналдо.

В концовке «Интер» совсем придавил «Спартак». Например, в промежутке с 80-й по 82-ю минуты Роналдо успел нанести два удара, отдать острую передачу и опасно навесить из полуфланга. После перерыва красно-белые уже перестали справляться с бразильцем, компактности и подстраховки стало меньше, да и Ананко, великолепно отыгравший в том матче, уже не успевал всех выручать.

Замены «Интера» тогда тоже оказались гораздо удачнее. Если у «Спартака» очень слабо отыграл Мелёшин, вышедший вместо Цымбаларя (потерял почти все мячи в атаке), то у итальянцев появился на поле реактивный Рекоба, молниеносно освеживший игру. Собственно, именно удар уругвайца в штангу рикошетом от рук Филимонова и привёл к роковому угловому.

Беда пришла в самой концовке: на 90-й минуте Роналдо подал очередной угловой, а Зе Элиас из сутолоки внёс мяч в сетку. Итоговое преимущество «Интера» было серьёзным (удары – 31/11 против 9/5, угловые – 9 на 3, владение мячом – 60 на 40), но вовсе не подавляющим. Этот матч можно было свести хотя бы вничью, будь у «Спартака» чуть больше класса и прагматизма. Хотя «Интер», по мнению многих, провёл чуть ли не лучший матч в сезоне.

Романцева не устроило поведение игроков «Интера»

«Это был потрясающий футбол в исполнении «Интера», — говорил после игры президент итальянского клуба Массимо Моратти. – Я бы сказал то же самое и при счёте 1:1, с которым мог закончиться матч, и при счёте 5:1, как он должен был завершиться на самом деле. Если «Интер» и дальше будет так играть, то у меня не останется никаких волнений за команду ни в чемпионате страны, ни в Кубке УЕФА».

«Ожидал от «Интера» большего – всё-таки у команды такой подбор индивидуально сильных игроков! – покритиковал соперника Аленичев. – Бергоми, Зе Элиас, Джоркаефф, Саморано, Роналдо… Ожидал большего, скажем, от того же Роналдо. Понравилось, как играет вверху Саморано. А Джоркаефф разочаровал. Моментами, особенно во втором тайме, мы заставляли миланцев ошибаться и ставить их в сложное положение. Почему «Спартак» после перерыва был более выразителен? Мы пришли в себя. Спало волнение. В перерыве Романцев попросил нас успокоиться и заверил, что, если это произойдет, мы сумеем выравнять игру».

Джузеппе Бергоми и Александр Филимонов

Джузеппе Бергоми и Александр Филимонов

«Было бы удивительно, выдержи наши футболисты натиск столь мощной команды, как «Интер», — сказал Романцев. — Потому что большинство из них провели за шесть дней три игры. К тому же некоторые спартаковцы совершили в этот период безумные переезды. Члены молодежной сборной, выезжавшие на прошлой неделе в Италию, на путь только в одну сторону затратили 19 часов.

Было только неприятно, что итальянцы вели борьбу в штрафной площади подлыми методами. Так, во время углового, после которого был забит второй гол, Филимонов получил удар кулаком в лицо, его схватили за майку. Честно говоря, я не ожидал от спортсменов столь высокого класса, какие собраны в «Интере», таких мелких подлостей».

— Было похоже, что и Саморано забил гол с нарушением — толкнул Евсеева в спину?
— Этот момент не столь яркий. Но последний угловой — форменное безобразие. Бергоми даже нагло схватил Филимонова, простите уж, между ног.

— Что думаете о судействе в целом?
— Иного мы на этой стадии борьбы и не ожидали. Конечно же, не было и в помине штрафного, после которого был открыт счёт. Хлестов выбил мяч у соперника чисто. Потом же Саморано навалился локтями на Евсеева. О втором голе я уже говорил.

— Это был лучший матч спартаковской обороны в турнире?
— Пожалуй, нет. Претензии есть ко всем без исключения. Но я не стал бы осуждать игроков. Вряд ли человеческий организм способен без последствий выдерживать такие нагрузки в сжатый период, которые выпали на их долю. Надеюсь, что во второй игре всё будет по-другому.

Во второй игре «Спартак» действительно окажется более смелым и быстрым. Но на поле найдётся футболист, который в одиночку остановит красно-белых. Впрочем, это уже другая история.

Другие ретроистории на «Чемпионате»:

«Интер» был машиной. А нам не хватило Вагнера». 10 лет четвертьфиналу ЦСКА в ЛЧ
Шемберас вспоминает хрустального Гонсалеса, чудо-гол Хонды и симуляции Снейдера.
Переход Фигу из «Барселоны» в «Реал» потряс футбол. Луиш сменил клуб не только из-за денег
Самый скандальный трансфер десятилетия.
Одна из самых странных игр сборной России. Семак запорол 6 супермоментов, закончили 4:4
А ещё Овчинников люто обиделся на Гершковича и Романцева. Все это было ровно 20 лет назад.
«Он красиво пил пиво, бабы вокруг». Дасаев ехал в Испанию легендой, но убил там карьеру
Лучший вратарь СССР попадал в аварию, не общался с родными, развелся. Но смог начать новую жизнь.
Шевченко — самая совершенная голевая машина 2000-х. Он покорил Италию в первом же сезоне
20 лет назад легендарный украинец впервые стал лучшим бомбардиром Серии А.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020