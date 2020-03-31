«Не ожидал от соперника таких подлостей». 22 года первому матчу «Спартака» и «Интера»

31 марта 1998 года состоялся первый в истории российских клубов полуфинальный матч Кубка УЕФА – ранее никто до таких высот во втором по значимости европейском турнире не добирался. Важный нюанс: Кубок УЕФА в ту пору ещё не считался беспросветно второсортным соревнованием, поскольку Лига чемпионов была способна вместить в себя не так много элитных клубов, как сейчас.



И ещё не было даже намёка на то, что в групповой турнир главного турнира попадают напрямую по четыре лучших команды Италии, Англии, Испании или Германии. Ассоциации выставляли лишь по две – соответственно, другие «монстры» отправлялись в Кубок УЕФА и не видели в этом ничего зазорного или бесполезного. Тот же «Интер» занял в сезоне-1996/1997 Серии А 3-е место после «Ювентуса» и «Пармы» – и начал свой путь к финалу Кубка УЕФА с первого раунда.

Триумфальная кампания «Спартака» началась с позорного поражения от «Кошице»

Еврокубковая кампания-1997/1998 получилась для красно-белых противоречивой. Команда пережила крайне болезненный вылет из отбора к Лиге чемпионов, уступив непонятному и неизвестному словацкому «Кошице» (1:2 на выезде, 0:0 дома), который, кстати обанкротился и закрылся три года назад. После финального свистка ответной встречи болельщики гневно заряжали «Романцев, убирайся!». Но Олег Иванович никуда не ушёл. А «Спартак» оклемался, в ноябре оформил ещё одно золото внутреннего первенства, да и в Кубке УЕФА погремел на славу.



Первым от красно-белых пострадал «Сьон». Швейцарцы до последнего не сдавались и даже предстали в роли скандалистов-измерителей ворот, но всё равно вылетели в 1/32 финала – 1:0 и 5:1 в пользу «Спартака». Следующим соперником команды Романцева стал крепкий «Вальядолид», и там она тоже оказалась выше классом – 2:0, 2:1. Наконец, финальным аккордом 1997 года стали тяжелейшие сражения с «Карлсруэ». 0:0 в Германии, 0:0 по итогам 90 минут основного времени на декабрьском «Динамо» и как награда за характер победный гол Ширко в овертайме – так «Спартак» дошагал до весенней стадии.

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В четвертьфинале красно-белым противостоял великий «Аякс». Та самая «золотая» команда, взявшая Лигу чемпионов в 1995-м и дошедшая до финала в 1996-м. В составе голландцев играли ван дер Сар, братья де Бур, Шота Арвеладзе, Микаэль Лаудруп, Бабангида, Яри Литманен… Но «Спартак», даже не пребывая в соревновательном тонусе, дважды оказался сильнее – 3:1 на «Амстердам Арене» и 1:0 в Москве. Те встречи нарекли Ширко «покорителем «Аякса», а финт и издевательский удар Кечинова в ближний угол до сих пор крутятся в эффектных нарезках.



Страну захлестнула эйфория. «Спартак» оказался в одном шаге от финала.

Красно-белые подходили к «Интеру» в ослабленном состоянии из-за потери Тихонова и сурового графика

Соперника назначала не турнирная сетка, а жеребьёвка, проведённая после четвертьфиналов. В борьбе остались четыре клуба: «Спартак», «Интер», «Атлетико» и «Лацио». Считалось, что «Интер» — средний по сложности вариант, не такой сложный, как «Лацио», но и серьёзнее, чем «Атлетико». Времена были другие.



— Мне кажется, обладатель Кубка УЕФА определится как раз в нашей паре, — сказал после жеребьёвки Романцев. Оказался пророком.



Да и вряд ли «Интер» в тот момент уступал в звёздности «Лацио». Команда, возглавляемая Луиджи Симони, добралась до 1/2 финала не без напряга, последовательно выбив швейцарский «Ксамакс» (2:0, 2:0), «Лион» (1:2, 3:1), «Страсбург» (0:2, 3:0) и «Шальке» (1:0, 1:1 с дополнительным временем). Как видим, силу характера пришлось демонстрировать во всех противостояниях, кроме первого. Незадолго до встречи со «Спартаком» «Интер» ещё и разыгрался. Если с декабря по март он проиграл аж пять матчей из 11 в Серии А, то начиная с марта набрал ход и накануне полуфинала Кубка УЕФА проехался катком по «Аталанте» (4:0) и «Милану» (3:0).



«Спартак» же, напротив, был не у лучшем состоянии. Причина номер один – дисквалификация Тихонова из-за перебора жёлтых карточек. Причина номер два: суровый график прямо на старте сезона. 25 марта было международное окно с играми сборных: основная сборная России сыграла с Францией в Москве (из спартаковцев в основе – Филимонов, Хлестов, Аленичев), а «молодёжка» улетела в Италию встретиться со сборной игроков низших дивизионов (с первых минут вышли Евсеев, Бузникин, Титов, Ширко, Головской). Далее, 28 марта, красно-белые в очень сложном матче 1-го тура встретились с «Зенитом» на выезде и уступили (1:2). А уже 31-го пришлось играть с «Интером». Получается, три игры за семь дней с многочисленными перелётами. Тренироваться в таких условиях было сложно.



«Честно говоря, в таком состоянии я давно свою команду не видел, — говорил после «Зенита» Романцев. – Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Всё-таки футболисты тренировались в трёх разных группах, в том числе в двух сборных, с тремя тренерами. Только накануне матча мы провели одну непродолжительную совместную разминку».



Сразу после жеребьёвки «Спартак» обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч 1-го тура, но руководство лиги навстречу красно-белым не пошло. Если ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м получат аж месячный перерыв во внутреннем чемпионате перед полуфиналами, то с красно-белыми в России никто церемониться не стал. Оставалось надеяться, что «Интеру» тоже непросто. График соперника подразумевал два матча в неделю, а ещё у миланцев также выпал важный игрок из-за дисквалификации – Симеоне. Да-да, тот самый.

Вместо Тихонова Романцев поставил Цымбаларя. Состав был скорее оборонительным

Тихонов в 1998-м был лидером и ключевой фигурой. Через пару недель на «Динамо» он докажет это, но в Милане пришлось играть без Андрея. Романцев в отсутствие 11-го номера отправил на левый фланг Цымбаларя.



Полностью состав был таким: Евсеев на левом фланге обороны, Горлукович на правом, Ананко – либеро, Хлестов – передний центральный защитник, Ромащенко – нижний опорник, Аленичев и Титов – над ним в центре поля, Кечинов справа в атаке, Цымбаларь – слева, Ширко – в роли единственного форварда. Это был точно не самый остроатакующий состав, учитывая одного нападающего и пять номинальных защитников.

Красно-белые планировали насытить центральную зону – легче не допустить прохождение передач на Роналдо, чем потом противостоять ему, набравшему ход. Схема напоминала сегодняшние 4-1-4-1 с оговоркой на расположение центральных защитников. В линию, в отличие от «Интера», «Спартак» тогда не играл.

Романцев не стал персонально играть против Роналдо, хотя был большой соблазн

Сейчас состав «Интера» может кому-то показаться обычным, но нет: по тем временам, когда в футболе ещё не крутились фантастические деньги, обойма чёрно-синих была великолепной и напоминала сборную мира. В ней были сплошные сборники и множество мировых звёзд: опытный, легендарный рекордсмен и чемпион мира 1982 года центральный защитник Бергоми, бразильский полузащитник Зе Элиас, будущий чемпион мира-1998 француз Джоркаефф, уже успевший набраться опыта, будущий рекордсмен и символ верности Дзанетти, скоростной уругвайский дриблёр Рекоба, перешедший из «Реала» чилиец Саморано и, конечно же, Роналдо.

Бразильский Феномен тогда ещё не успел получить тяжелейшую травму колена, был невероятно быстр и техничен, терзал соперников по всему полю, а не только внутри штрафной. После 2001-го его футбол изменится, он станет великолепным форвардом-наконечником, но тогда, на ранних этапах карьеры, Роналдо был ещё более ярким и разносторонним. Дважды подряд, в 1996-м и 1997-м, он признавался лучшим футболистом мира.



Одна из главных предматчевых интриг: как Романцев будет закрывать Роналдо? Был соблазн применить персональную опеку, популярную по тем временам (в памяти есть успешные случаи: Кульков – Марадона в 1991-м, Дроздов – Шевченко в сборной в 1999-м), но по этому пути 31 марта 1998-го красно-белые не пошли. Опека если и была, то гибкой: не всегда, но чаще всех по ситуации против Роналдо оказывался передний центральный защитник Хлестов, его обязательно должен был страховать один из партнёров.



— Перед игрой на теории нам рассказывали о всей структуре «Интера», а отдельный важный блок был посвящён двум футболистам – Саморано и Роналдо, на которых было очень многое завязано — вспоминает участник матча, а ныне ассистент Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко. – У Саморано тренеры выделяли его умение играть вверху: как агрессивно он ведёт себя при фланговых подачах, как заранее выпрыгивает, как зависает в воздухе и продавливает соперников. При любых подачах мы должны были насыщать зону с 8 до 11 метров от ворот, то есть наиболее опасную точку. Опускался туда из опорной зоны и я. Должны были строить бастион.



— По поводу Роналдо: мы точно не собирались играть с ним персонально, — продолжает Ромащенко. — Да, по позиции получалось так, что чаще всего бразильцу противостоял Хлестов, но когда Роналдо уходил в другие зоны (а я точно помню, что он любил и в глубину уйти, и в полуфланг мяч просить), тогда его встречали уже другие футболисты. Играли по зонам ответственности. Ни в коем случае нельзя было давать ему разгоняться с мячом и оставлять один в один. В таких ситуациях лучше было сразу сфолить.

Первый тайм: стерильное давление «Интера» и гол из-за ошибки судьи

От нескольких очевидцев слышал историю, в которую охотно верю: когда Хлестов уже после теории и прямо перед матчем вышел на поле, ему напомнили про Роналдо. Железный и невозмутимый Дмитрий, который вообще не любил обращать внимание на соперников, ответил в своём стиле: «Вы мне просто номер его скажите. И всё».



Но на деле Хлестову и «Спартаку» пришлось, конечно же, трудно. Доминирование итальянцев началось почти сразу же, минуты с 10-й: красно-белые бегали без мяча, быстро теряли мяч и никак не могли наладить контрфутбол. Разве что в самом начале Хлестов, рванув на чужую половину поля (тогда передние центральные защитники так постоянно делали), получил передачу между линиями от Горлуковича и пробил метров с 20 – перспективно, но чуть мимо.

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В дальнейшем «Интер» владел территорией, а «Спартак» держал позиционную оборону. Итальянцы пытались найти впереди Роналдо, но Хлестов был рядом, да и Горлукович (Евсеев) и Ананко всегда соблюдали подстраховку. Бразилец, как правило, если и получал мяч, то уже будучи окружённым с двух сторон, если не с трёх. Будь он чуть гибче, легко бы разворачивал атаки в разные стороны, но тогда Феномен был уверен в себе и в первую очередь рассчитывал на свой волшебный дриблинг.



Несмотря на жёсткую опеку, Роналдо всё равно нашёл несколько полумоментов, нанёс за первый тайм пять ударов (четыре — неопасных, из зоны подбора и со штрафного), подал несколько угловых (удивительно, но подавал их именно он). Бросались в глаза две вещи: насколько спартаковцы глубоко обороняются и насколько часто защитники остаются один в один с соперниками после прохождения мяча через центральную зону (со всеми, кроме Роналдо).

Объяснялось всё это как раз принципами традиционной обороны с либеро. Для подстраховки последнему защитнику необходимо было брать зазор в пять-семь метров, соответственно, защитная линия опускается, а не поджимает. Да и в целом тогда многими командами было принято обороняться не столько по зонам, сколько доигрывать у своей штрафной один в один. Нередко можно было встретить случаи, когда правый защитник Горлукович уходил в опорную зону за оппонентом Дзанетти, то же самое проделывал и Евсеев. Последний защитник Ананко часто выбрасывался на подстраховку в сторону фланга, тогда его позицию занимал Хлестов или Горлукович.



«Время было другое, — говорит Ромащенко. – В линию мы не играли. Считалось, что её легко разрывать за счёт наших козырей: забеганий, игры на третьего, стенок, и мы это неоднократно делали, когда встречались с британскими клубами, действовавшими в линию. Мы же на своей половине старались доигрывать один в один. Так отрабатывались два момента: ответственность и дисциплина, а также умение отбора».



«Вообще, в то время защитники часто противостояли нападающим один в один, — вспоминает Ромащенко. – У нас в «Спартаке» даже были специальные квадраты «4 vs 4» или «5 vs 5», а также футбол на ограниченном пространстве, где защитники противостояли группе атаки. И Романцев был очень недоволен, если защитники проигрывали. Он даже вызывал нас на разговор, говорил: „Маленькое пространство – ваша игра. Здесь легче отнимать мяч“.



До перерыва «Интер» создал минимум остроты, а вот у «Спартака» один хороший момент, несмотря на скудный контрфутбол, появился: Цымбаларь навесил из левого полуфланга, Ширко и Кечинов остались вдвоём против одного защитника. Александр пробил головой, хотя мог бы пропустить мяч на партнёра – у того позиция была намного лучше.



Когда уже пошло добавленное время, настала расплата. Первую ошибку допустил арбитр, назначивший штрафной в безобидном эпизоде: Хлестов абсолютно чисто выбил мяч у Зе Элиаса пяткой, Маркус Мерк, находившийся в метре, почему-то усмотрел фол. Пошла подача на дальнюю штангу, и там уже ошибку допустили спартаковцы: они оставили Саморано – того самого, чью игру вверху отдельно разбирали, – один в один с Евсеевым.

Иван Саморано (справа в тёмной форме) открывает счёт в матче

Саморано получил пространство для разбега, мощно выпрыгнул, оттолкнувшись в том числе от плеч Евсеева, завис в воздухе – и пробил головой. Всё то же самое, о чём и рассказывали красно-белым тренеры перед игрой. Хотя сейчас такой гол VAR, вероятно, не засчитал бы – слишком уж агрессивно Саморано играл по сопернику.

Второй тайм: достойный «Спартак» и снова гол в концовке

Во втором тайме мы увидели на поле как ещё более сильный «Интер», так и оживший «Спартак». У красно-белых наконец-то хоть как-то заходил мяч. Аленичев и Титов, которых не было видно на поле до перерыва, сразу же соорудили две симпатичные атаки на левом фланге. После первой Аленичев прорвался к воротам и пробил (Пальюка отбил), после второй, ставшей следствием углового, Дмитрий (теперь уже – Анатольевич) издевательским замахом оставил в дураках всю оборону и элегантно катнул мяч под ближнюю штангу. Красивейший гол! А Аленичев одним этим эпизодом отправил себя в Серию А.

Видео гола Аленичева

При 1:1 «Интер» нарастил давление, но и «Спартак» не был безнадёжным. На активность Роналдо, который насобирал за игру 17 обводок и 10 с лишним ударов (треть от общего числа «Интера»), нашёлся ответ у Титова – Егор мог вывести команду вперёд на 61-й минуте, получив мяч после передачи пяткой от Ширко. Пальюка выручил. У красно-белых ответным спасением отметился Филимонов, отразивший выпад всё того же Роналдо.



В концовке «Интер» совсем придавил «Спартак». Например, в промежутке с 80-й по 82-ю минуты Роналдо успел нанести два удара, отдать острую передачу и опасно навесить из полуфланга. После перерыва красно-белые уже перестали справляться с бразильцем, компактности и подстраховки стало меньше, да и Ананко, великолепно отыгравший в том матче, уже не успевал всех выручать.



Замены «Интера» тогда тоже оказались гораздо удачнее. Если у «Спартака» очень слабо отыграл Мелёшин, вышедший вместо Цымбаларя (потерял почти все мячи в атаке), то у итальянцев появился на поле реактивный Рекоба, молниеносно освеживший игру. Собственно, именно удар уругвайца в штангу рикошетом от рук Филимонова и привёл к роковому угловому.



Беда пришла в самой концовке: на 90-й минуте Роналдо подал очередной угловой, а Зе Элиас из сутолоки внёс мяч в сетку. Итоговое преимущество «Интера» было серьёзным (удары – 31/11 против 9/5, угловые – 9 на 3, владение мячом – 60 на 40), но вовсе не подавляющим. Этот матч можно было свести хотя бы вничью, будь у «Спартака» чуть больше класса и прагматизма. Хотя «Интер», по мнению многих, провёл чуть ли не лучший матч в сезоне.

Романцева не устроило поведение игроков «Интера»

«Это был потрясающий футбол в исполнении «Интера», — говорил после игры президент итальянского клуба Массимо Моратти. – Я бы сказал то же самое и при счёте 1:1, с которым мог закончиться матч, и при счёте 5:1, как он должен был завершиться на самом деле. Если «Интер» и дальше будет так играть, то у меня не останется никаких волнений за команду ни в чемпионате страны, ни в Кубке УЕФА».



«Ожидал от «Интера» большего – всё-таки у команды такой подбор индивидуально сильных игроков! – покритиковал соперника Аленичев. – Бергоми, Зе Элиас, Джоркаефф, Саморано, Роналдо… Ожидал большего, скажем, от того же Роналдо. Понравилось, как играет вверху Саморано. А Джоркаефф разочаровал. Моментами, особенно во втором тайме, мы заставляли миланцев ошибаться и ставить их в сложное положение. Почему «Спартак» после перерыва был более выразителен? Мы пришли в себя. Спало волнение. В перерыве Романцев попросил нас успокоиться и заверил, что, если это произойдет, мы сумеем выравнять игру».

Джузеппе Бергоми и Александр Филимонов

«Было бы удивительно, выдержи наши футболисты натиск столь мощной команды, как «Интер», — сказал Романцев. — Потому что большинство из них провели за шесть дней три игры. К тому же некоторые спартаковцы совершили в этот период безумные переезды. Члены молодежной сборной, выезжавшие на прошлой неделе в Италию, на путь только в одну сторону затратили 19 часов.



Было только неприятно, что итальянцы вели борьбу в штрафной площади подлыми методами. Так, во время углового, после которого был забит второй гол, Филимонов получил удар кулаком в лицо, его схватили за майку. Честно говоря, я не ожидал от спортсменов столь высокого класса, какие собраны в «Интере», таких мелких подлостей».



— Было похоже, что и Саморано забил гол с нарушением — толкнул Евсеева в спину?

— Этот момент не столь яркий. Но последний угловой — форменное безобразие. Бергоми даже нагло схватил Филимонова, простите уж, между ног.



— Что думаете о судействе в целом?

— Иного мы на этой стадии борьбы и не ожидали. Конечно же, не было и в помине штрафного, после которого был открыт счёт. Хлестов выбил мяч у соперника чисто. Потом же Саморано навалился локтями на Евсеева. О втором голе я уже говорил.



— Это был лучший матч спартаковской обороны в турнире?

— Пожалуй, нет. Претензии есть ко всем без исключения. Но я не стал бы осуждать игроков. Вряд ли человеческий организм способен без последствий выдерживать такие нагрузки в сжатый период, которые выпали на их долю. Надеюсь, что во второй игре всё будет по-другому.

Во второй игре «Спартак» действительно окажется более смелым и быстрым. Но на поле найдётся футболист, который в одиночку остановит красно-белых. Впрочем, это уже другая история.

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