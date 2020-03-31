Тест. Как хорошо вы знаете историю российского футбола? Часть вторая

Продолжаем публиковать цикл статей, посвящённых истории РПЛ. Когда-то спонсором нашего чемпионата была американская компания PepsiCo, «Спартаку» не было равных в России, «Зенит» только начинал свой путь к элите российского футбола, в Высшей лиге играли «Сатурн» и «Москва», а клуба «Краснодар» ещё не существовало.
Тогда на футбольных газонах феерили Егор Титов, Олег Веретенников, Виктор Онопко, Алексей Смертин, Луис Робсон, Алехандро Домингес и другие кумиры болельщиков.
Хорошо ли вы их помните? А про клубы тех времён, знаменитых тренеров, легендарные и «странные» матчи ничего не забыли?
В этом тесте мы собрали самые важные, интересные и яркие события прошлых розыгрышей чемпионата России. Пройдите его и проверьте свои знания.
Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.
Первую часть теста вы можете пройти здесь:
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