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Как хорошо вы знаете историю российского футбола, 2-я часть, тест «Чемпионата»

Как хорошо вы знаете историю российского футбола?
Богдан Горбунов
Тест. Как хорошо вы знаете историю российского футбола? Часть вторая
Продолжаем ностальгировать.
Футбол / РПЛ 0

Продолжаем публиковать цикл статей, посвящённых истории РПЛ. Когда-то спонсором нашего чемпионата была американская компания PepsiCo, «Спартаку» не было равных в России, «Зенит» только начинал свой путь к элите российского футбола, в Высшей лиге играли «Сатурн» и «Москва», а клуба «Краснодар» ещё не существовало.

Тогда на футбольных газонах феерили Егор Титов, Олег Веретенников, Виктор Онопко, Алексей Смертин, Луис Робсон, Алехандро Домингес и другие кумиры болельщиков.

Хорошо ли вы их помните? А про клубы тех времён, знаменитых тренеров, легендарные и «странные» матчи ничего не забыли?

В этом тесте мы собрали самые важные, интересные и яркие события прошлых розыгрышей чемпионата России. Пройдите его и проверьте свои знания.

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.

Первую часть теста вы можете пройти здесь:

Тест. Как хорошо вы знаете историю российского футбола?
Вспоминаем, что происходило в нашем футболе после распада СССР.

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Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х?
Предупреждаем: количество легенд в тесте зашкаливает!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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