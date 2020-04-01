«Если ты не с Богом, ты с дьяволом». Уэст мог перейти в «Спартак», а сейчас стал пастором

Эпатажный защитник сборной Нигерии, олимпийский чемпион 1996 года, известный своими необычными причёсками (рожки разных цветов) и жёсткой игрой (выступая за «Интер», сломал Андрея Канчельскиса, а на ЧМ-2002 бровь ему зашивали прямо во время матча). Всё это – Тарибо Уэст. Один их главных африканских футболистов рубежа веков, умудрившийся перейти из одного миланского клуба в другой. А ещё — несостоявшийся новичок «Спартака».

«В «Спартаке» знаю Тихонова и Титова»

Это могло случиться в 2004 году. Тогда красно-белых возглавлял Невио Скала, хорошо знающий африканца по Серии А. 29-летний нигериец приехал на январский предсезонный сбор москвичей в Испанию, и мне удалось немного пообщаться со звездой, чьи знаменитые косички-рожки в тот раз были покрашены в зелёный цвет.



— Тарибо, чем занимались после того, как ушли из белградского «Партизана»?

— У меня была небольшая травма, я лечился в Милане, отдыхал. Потом съездил домой, должен был принять участие в Кубке Африки, но определённые нюансы помешали мне это сделать.

— Сейчас-то всё нормально со здоровьем?

— Абсолютно. Дней десять потренироваться, и я буду в полном порядке.

— Кого-то из футболистов «Спартака» знаете?

— Да, Тихонова.

— Он уже не играет в «Спартаке».

— Правда? Тогда… (поднимает руку, изображая высокого человека.)

— Титов?

— Да, конечно, Титов! И ещё отлично знаю Тробока, с которым мы вместе выступали за «Партизан».

— Что можете сказать о «Спартаке»?

— Это очень известная команда. Мне доводилось против неё играть. Отличительная черта «Спартака» — футболисты много работают с мячом.

— Со Скалой знакомы?

— Да, я помню его ещё по работе в Италии. Как специалист он мне очень симпатичен.

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Несмотря на тренерскую протекцию, «Спартаку» Уэст не подошёл, в целом оставив о себе впечатление как о весьма специфичном парне. Кто-то — естественно, не для прессы — рассказывал о громкой музыке, раздававшейся из его гостиничного номера. Кто-то — о едко-сладковатом табачном запахе.



А вот что в номере от 30 января 2004 года о единственном несостоявшемся матче Уэста за «Спартак» (товарищеском спарринге против испанского «Кракса») написал «Спорт-экспресс»: «Тарибо Уэст, сменив пиджак и галстук, в которых пожаловал днём в отель, на спартаковскую экипировку, совершал пробежки вокруг поля вместе с Павлюченко».



Но уже 2 февраля появилась официальная информация: «Уэст отправлен назад, поскольку его нынешние возможности, по мнению руководства «Спартака», не соответствуют финансовым требованиям».

«Зашёл в ресторане, поздоровался. Все сразу: «О, Тарибо!»

«Чемпионат» решил узнать, помнят ли участники того испанского сбора о приезде в «Спартак» нигерийской звезды.

Андрей Талалаев, тренер-переводчик «Спартака» в 2004 году:



— Честно говоря, у меня в голове этот момент не отложился. Кажется, по Уэсту было какое-то общее обсуждение, и тренерский штаб сошёлся во мнении – очень хороший футболист, но не готов. А доводить его времени не было, это был уже не первый предсезонный сбор. До старта еврокубков и начала чемпионата оставалось всего ничего. Поэтому тренеры больше внимания уделяли тому, чтобы в составе заиграл Люк Зоа, помните такого?

Максим Калиниченко, экс-полузащитник «Спартака»:



— А мне кажется, что Зоа взяли, когда Уэст не подошёл, нет? Хотели Уэста, а подписали Зоа. М-да…



Помню, что Уэст приехал то ли к обеду, то ли к ужину. Команда в ресторане сидела. Зашёл, со всем поздоровался. Крупный такой парень. Все его, конечно, сразу узнали: «О, Тарибо!».



Но что он эти два дня делал, вообще не помню. В автобусе, на тренировках. И почему уехал – тоже не в курсе.



Не своего года рождения был? Гораздо старше, чем по паспорту? Так для африканцев это в порядке вещей. Помните Айзека Окоронкво? За «Шахтёр» играл, за «Москву». Так ему всегда 30 лет было! Каждый год – одно и то же число. Вечно 30-летний защитник (смеётся).



Александр Хаджи, многолетний администратор «Спартака»:



— Тот период в плане завоза игроков – хаос полнейший. Пачками возили, чёрт их возьми!



Скала как-то попросил найти футболиста, который у него в Германии играл. Приехал. Итальянец смотрит на него – вроде бы, похож. Вышел на тренировку — вообще никакой. Оказалось — просто однофамилец.



И голые приезжали – в смысле без формы и бутс. В сланцах! А был ещё парень – здоровый такой, фамилию забыл – он нашего начальника команды Валеру Жиляева до смерти напугал. Говорит, иду вечером в столовую, а тут на меня этот людоед из темноты выходит: «Ааааа!». Страшно.



Народу тогда через «Спартак» прошло – море. Может, поэтому я Уэста и не запомнил. Он же и не тренировался с нами особо – так, два дня вокруг поля побегал. Кажется, там какие-то проблемы с контрактом возникли – с его израильским агентом переговоры шли, и что-то не сложилось.

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После «Партизана» несостоявшийся спартаковец Уэст решил попутешествовать, каждый год меняя команды и континенты. Катарский «Аль-Араби», английский «Плимут», нигерийский «Юлиус Бергер», иранский «Пайкан». А в октябре 2007-го и вовсе завязал с футболом. Сделав окончательный выбор между игрой и службой Богу.

«Это было похоже на сцену из фильма ужасов — двери в моём доме стучали сами по себе»

По словам нигерийского футболиста Эмеки Эзеуго, Уэст в юности практиковал ворожбу. Точнее, африканскую магию «дзу-дзу», которая многими считается разновидностью колдовства. «Тарибо так часто обращался к колдунам, что просадил кучу денег», — признался Эзеуго.



Уэст в интервью нигерийскому изданию The Punch подтвердил эти слова: «Когда я был молодым игроком, был очень суеверным. Я просил специальных людей делать нам амулеты, которые они присылали в лагерь сборной. Это могли быть заклинания, которые мы клали в бутсы или шорты. Ещё я перед каждой игрой зажигал свечу и держал в руках волшебный камень, который друг привёз мне из Израиля. Иногда это помогало, иногда – нет».



Найти путь к Богу Уэсту помогла Патиенс Икемефуна – женщина-пастор, которую Тарибо иногда называет сестрой.



В интервью The Guardian Уэст рассказал, как её визит изменил его жизнь.



— Я открыл дверь, и, прежде чем успел заметить, что рад её видеть, она сказала: «Ты должен быть очень сильным, чтобы жить в таком доме». Она сказала мне, что в доме плохая аура, и спросила, какие ритуалы я проводил. Если бы она не была моей сестрой, я бы её выгнал. Сестра сказала, что чувствует в моём доме оккультные энергии. Двух собак — одну белую и одну чёрную — борющихся с ней. А потом все ящики в доме вдруг стали открываться и закрываться сами по себе. Я думал, что это может быть просто ветер, но, когда эта мысль пришла мне в голову, все двери тоже начали стучать. Это было похоже на сцену из фильма ужасов, но я-то знал, что это реальность. Мне было очень страшно, но потом сестра повернулась ко мне и сказала: «Тарибо, тебе нужно стать пастором».



Она убедила футболиста (Уэст тогда играл за «Интер»), что он должен измениться. Визит Икемефуны побудил Тарибо стать истовым христианином.



«В футболе многие используют магические приёмы. Но я познал Бога. И понял, что на самом деле эти силы ничтожны. Это был лишь способ содрать с нас деньги. Если ты не с Богом, то ты с дьяволом», — прозрел защитник.



И стал молиться так, что… перестал играть.

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

«Бог сказал мне не играть жёстко»

Многолетний капитан «Интера» Хавьер Дзанетти вспоминал: «Однажды Тарибо пригласил нас с Иваном Саморано на религиозное действо, он устраивал такие у себя дома: «Будем молиться, а потом поужинаем». Договорились на семь вечера. Восемь вечера — молимся, девять — молимся, десять — молимся. Ужинать Тарибо подал только в полночь».



Главный тренер «Интера» Луиджи Симони накануне полуфинала Кубка УЕФА со «Спартаком» весной 1998-го потребовал от Уэста жёстче идти в отбор на тренировке, но африканец сначала проигнорировал приказ коуча, а потом объяснил: «Бог сказал мне не делать этого».



Другой наставник «Интера» Мирча Луческу вспоминал: «Как-то он притащил Библию, положил передо мной и ткнул в неё пальцем: «Здесь написано, что я звезда Африки, поэтому всегда обязан играть в основном составе».



Когда Уэст играл в Англии за «Дерби Каунти», то договорился с главным тренером команды Джимом Смитом, что тот будет отпускать его по воскресеньям в пригород Милана – служить в церкви.



После сезона, когда «Дерби» спасся от вылета из АПЛ, один из болельщиков написал в гостевой книге официального сайта клуба: «Тарибо сейчас наверняка думает, что это Бог спас «Дерби». Итальянские газеты писали, что, завершив карьеру, нигериец собирается уйти в священники и служить в одном из храмов на севере страны. Однако в 2014 году Тарибо вернулся на родину и стал пастором, основав в Лагосе собственную церковь под названием «Укрытие». Он читал Евангелие в гетто, и проповедовал Слово Божье на многолюдных рынках нигерийской столицы.



Молитвы и медитация – это и сейчас главное занятие Уэста.



В 2014-м он похоронил мать и признался, что справиться с трудным временем ему помог футбол: «В Нигерии я участвую во многих церковных мероприятиях. Часть дара, который дал мне Бог, состоит в том, чтобы обращаться к людям с помощью Евангелия. Я благодарен Богу за это. Но я не оставил окончательно футбол и до сих пор являюсь спортивным советником в некоторых регионах Нигерии».



А вот фирменные косички он больше не носит. Хотя в интернете тег #TariboWest, предлагающий выбрать различные варианты тех самых рожек, до сих пор в тренде.

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В «Спартак» Уэст приезжал, когда ему был уже 41 год?

26 марта Уэсту официально исполнилось 46 лет. Почему официально? Потому что реальный возраст нигерийца – загадка века.



Бывший президент белградского «Партизана» Жарко Зечевич в 2013 году шокировал футбольный мир, заявив: «Когда Уэст переходил к нам, он сказал, что ему 28 лет. Позже мы узнали, что ему было 40, но он всё равно играл здорово, так что я не жалею о его трансфере».



Тарибо ответил, что Зечевич не в своём уме.



Расследовать «дело Уэста» никто не стал. Но вопрос остался. А если всё-таки правда?



Ведь, по большому счёту, серьёзная карьера нигерийца завершилась ещё в 2000-м, когда он в 26 лет ушёл из «Милана», за который провёл всего 4 матча.

Потом были «Дерби Каунти» (один сезон и 20 матчей), «Кайзерслаутерн» (один сезон и 12 матчей), «Партизан»… Дальше вы знаете.



Получается, в «Спартак» он приезжал, когда ему было не 29, а 41 год? И сейчас ему не 46 лет, а 58?



Похоже, что правду знают только тот, ради кого Уэст ушёл из футбола.

Бонус: пять суперских историй про Тарибо Уэста

1. «Тарибо — очень забавный. Однажды он пропал и вернулся в Италию только через месяц. Оказалось – женился у себя в Нигерии, а там после свадьбы молодожёны обязаны долго гулять», — вспоминал Хавьер Дзанетти, капитан «Интера».



2. При Мирче Луческу в «Интере» Уэст отказывался выходить на замену. А однажды бросил в лицо румынскому тренеру майку. Луческу потом будет обиженно вспоминать защитника: «Уэст не был важным игроком для меня. Он был настолько неуклюж, что мы все над ним смеялись. У меня никогда не было хороших отношений с Тарибо».



3. При другом тренере «Интера», Луиджи Симони, Уэст любил ночью долго и громко говорить по телефону со своей женой. А Симони и Уэст жили на базе в соседних номерах. Каждую ночь тренеру приходилось стучать в стенку: «Тарибо, хватит уже!».



4. Когда Симони получил в подарок двухмесячного чёрного лабрадора, то дал ему кличку Тарибо. Узнав об этом, Уэст стал часто звонить Симони и первым делом спрашивать: «Ну, как там мой брат?».



5. Экс-защитник «Партизана» Игорь Дуляй вспоминал: «Перед одним из матчей мы сидели в раздевалке и слушали установку тренера. Тут со своего места поднялся Уэст, главный шутник и балагур команды, и внезапно попросил оставить нас одних. Тренер вышел, а Тарибо произнёс короткий, но пламенный спич на английском языке. Когда он закончил, мы думали, что пробьём головой стенку! Он наглядно показал, как именно нам нужно сломать соперника. Мы вышли на поле и сломали его».

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