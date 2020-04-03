В последнем чемпионате СССР странные матчи играл даже чемпион. ЦСКА отличился в Киеве

В золотом для ЦСКА сезоне-1991 был матч без очевидных признаков бескомпромиссной спортивной борьбы – в Днепропетровске 1 июля. Но отнести его к типичным «совковым» договорнякам язык не повернётся – в силу трагических обстоятельств. За два дня до игры остановилось сердце основного вратаря красно-синих Ерёмина – не выкарабкался после автокатастрофы, – и москвичам было просто не до футбола на «Метеоре». Хозяева благородно вошли в положение гостей и предложили «мировую». Так и сыграли — 2:2. По прошествии лет один из участников встречи, капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов, честно признал факт товарищеской «росписи» очков.

«Садырин распахнул дверь: «Вы что, козлы, одурели?!» Закавказский экстрим, потайная комната в Лужниках и трагедии Ерёмина и Брошина — в откровенном интервью с капитаном «золотого» ЦСКА-1991.

Но была в том чемпионате минимум ещё одна игра, вызвавшая подозрения у болельщиков (в основном, разумеется, других команд) и журналистов – на исходе первого круга в Киеве. По зловещей иронии судьбы – последняя для Михаила Ерёмина в Высшей лиге…

Почему вспомнился именно этот матч? Всё просто. В юности эмоции и чувства самые сильные, а мне тогда только-только 14 стукнуло. Ёрзая школьником на деревянной лавке за «бессарабскими» воротами Республиканского стадиона, прозванными так за близость к одноимённому рынку, я и представить не мог, что в противоборстве чемпиона с лидером нового сезона что-то может быть нечисто. Усомниться в соблюдении командами правил фэйр-плей вынудил сюжет в «Футбольном обозрении». Маленький, но ядовитый. Эта передача за неимением альтернативы пользовалась огромным авторитетом среди болельщиков. Для того чтобы по Центральному телевидению Советского Союза прозвучал даже намёк на сговор в футболе, у авторов программы должны были быть ну очень серьёзные основания. По-видимому, у Владимира Перетурина они были – хотя и не настолько серьёзные, чтобы прямо обвинить клубы в спортивном преступлении.

Видео доступно на «Чемпионате».

Двухминутный ролик о матче в Киеве был буквально пронизан авторским сарказмом. «Матч в Киеве, на мой взгляд, не представлялся сложным для обеих команд, — начал свой монолог Перетурин. — Как только один из соперников добивался успеха, другой тут же проводил мобилизацию сил и сравнивал счёт. Причём мобилизация сил одной команды совпадала с расслаблением другой. Так что рассуждения о глубоких тактических замыслах команд, как и восторгов по поводу забитых мячей, сегодня не будет. Ограничусь перечислением событий».

Чего-чего, а событий на поле Республиканского – сейчас Олимпийский – стадиона столицы Украины было хоть отбавляй: четыре гола, незабитый пенальти. Даже одно предупреждение случилось – за пререкания Дмитрия Быстрова с судьёй. В рядах ЦСКА нашёлся как герой, так и антигерой тёплого июньского вечера. Первого звания заслуженно удостоился Валерий Брошин (гол+пас), второго – Дмитрий Кузнецов. Капитан красно-синих в Киеве «наварил» по полной программе – отдал фактически предголевой пас динамовцу Зайцу, не реализовал одиннадцатиметровый (будущий «армеец» Кутепов потащил) и вдобавок срезал мяч в свои ворота после углового. Комбо!

«Подкупались тренеры, а порой и все игроки». «Договорняки» в советском футболе Запускаем цикл «Странные матчи в чемпионате СССР».

18 минут потребовалось киевлянам, чтобы отквитать первый гол Масалитина. Комментатор Перетурин это событие сопроводил предсказуемо едкой репликой: «А потом инициатива перешла к киевлянам. И они атаковали, атаковали, причём всем уже было ясно, что гол обязательно будет. Забит он был Юраном после грубейшей ошибки игрока сборной Советского Союза и капитана ЦСКА Кузнецова». На 79-й минуте динамовцы вышли вперёд после того самого автогола, а на 80-й удивительным образом проспали прорыв Брошина.

Какой был смысл командам устраивать спектакль с запрограммированным исходом (а то, что так оно и было, мне недавно, не под запись подтвердил один из участников встречи)? Как раз с мотивами ЦСКА всё ясно. Команда неслась навстречу долгожданному золоту, и ничья на поле чемпиона была стратегически выгодна ей. Сложнее с интересом киевлян в этой истории. После отъезда Валерия Лобановского на Ближний Восток и распродажи большинства лидеров (Протасов с Литовченко уехали в Грецию, Чанов и Баль – в Израиль, Демьяненко с Яремчуком – в Германию, Михайличенко – в Италию, Кузнецов – в Шотландию) «Динамо» скатилось в середину таблицы и не тешило себя иллюзиями относительно защиты титула. В турнирном отношении ничья украинцам немногое давала.

Бывший нападающий киевлян Олег Саленко, рассуждая о футболе 90-х, однажды признался: «Я сам участвовал в договорных играх и знаю, как это делается. К команде, которой очки нужнее, обращаются с просьбой не усердствовать на поле. Игроки получают деньги, соперник – результат». Встречу с ЦСКА, кстати, Саленко пропустил, как и ещё несколько основных исполнителей «Динамо»: защитники Лужный и Цвейба, диспетчер Ковалец. При этом уже в следующем туре, через 8 дней в Харькове, все четверо вернулись на свои места.

"Да, я играл в договорных матчах" Норвежцы Хаген и Ялланн не первые, кто сознался в участии в "странных матчах" в России (СССР). Подобные признания звучали и раньше.

Признание Саленко носило абстрактный характер, без привязки к конкретной игре. Но полностью исключать такой вариант, наверное, тоже не стоит. В последнем сезоне перед развалом СССР подчас такие комедии разыгрывались – обхохочешься.

А ЦСКА с «Динамо» и во втором круге разделили очки, но теперь более прозаично, без забитых мячей. Правда, на этот раз ничья совершенно не устраивала москвичей: отпустив киевлян домой с миром, «армейцы» впервые за 182 дня уступили «Спартаку» первую строчку в таблице. Впрочем, закончилось всё для красно-синих благополучно: за три тура до финиша они вернулись на вершину и более с неё не спускались. 27 октября, после победы в дерби над «Динамо» (1:0), ЦСКА досрочно, за тур до конца стал чемпионом СССР, а спустя два месяца страна с таким названием прекратила существование.

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