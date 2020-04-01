Коронавирус уничтожил первый футбольный клуб в России. «Луч» остался без денег

Многострадальный владивостокский «Луч» — всё. Министерство физической культуры и спорта Приморского края объявило, что набор игроков в профессиональные клубы на сезон-2020/2021 приостановлен. Это решение затрагивает не только футбольные клубы, а вообще все команды, выступающие во всероссийских спортивных соревнованиях. Хоккейный клуб «Адмирал», выступавший в КХЛ, также не будет играть в новом сезоне. Таким образом, профессиональный спорт в Приморье уничтожен.

«Жить» остаются только юношеские и детские команды. Профессиональный спорт уничтожен

«Тренеры хотели взять детей и перекрыть шоссе». Как во Владивостоке умирает футбол Родители воспитанников «Луча» обратились к Путину, власти пообещали всё исправить. Но в серьёзность намерений чиновников люди не верят.

Причина такого резкого решения предсказуема — коронавирус. Все средства, которые раньше выделялись на спорт, пойдут на борьбу с эпидемией. Увы, такова сегодняшняя реальность. Возможно, это первый, но не последний футбольный клуб, уничтоженный коронавирусом в России.



«Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса», — говорится в заявлении министерства.

«Луч» хотел бы доиграть этот сезон. Но главный тренер в это слабо верит

Согласно новому указу, «Луч» со следующего сезона прекращает выступление в ФНЛ и переходит в ПФЛ с сохранением молодёжки и Центра подготовки юных футболистов. Но по факту это означает смерть команды.



— Такое решение – это слишком, — полагает главный тренер «Луча» Валерий Петраков. — Другие же клубы не снимаются! Но я сейчас не знаю всей информации, завтра будет встреча, где нам всё расскажут. Пока сложно что-то говорить: мы все ещё на эмоциях. Сейчас я понял, что это решение губернатора, он регулирует эти моменты. Коронавирус – это повод, основная причина – нет стабильного финансирования.



Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин, кажется, уже принял происходящее и смирился – по его словам, сейчас надо думать о человечестве.



— Мы надеемся на то, что этот чемпионат всё же доиграем, Олег Николаевич (Кожемяко. — Прим. «Чемпионата» — губернатор Приморского края) войдёт в положение дальневосточного футбола и Приморского края, — сказал он. — Ну и потом, раз в стране такое творится… значит, так надо. Какие тут могут быть обиды? Я знаю, что сейчас происходит в Европе, там живут родственники — всё очень страшно. Давайте спасём человечество, чтобы живых и здоровых осталось как можно больше. Доиграть всегда можно, не вижу в этом никаких проблем.



Все футболисты, за исключением одного травмированного игрока, находтся во Владивостоке и ждут возобновления тренировок и чемпионата. Но дождутся ли – большой вопрос. Петраков, в отличие от спортдира, не верит, что доиграть получится.

– Каким образом мы можем это сделать? – воскликнул он. — У 90% игроков контракты заканчиваются в середине или конце мая. Даже если мы возобновим чемпионат, что не факт, нужно продлевать контракты с игроками. А на это денег, как я понял, давать не собираются. Команда доигрывала сезон на деньги из областного бюджета, которого, наверное, уже не будет. Но критичных выводов я бы пока не делал, руководство объяснит все вопросы по зарплате, тогда понимание будет.



По словам вице-капитана «Луча», клуба летом и так бы не стало – коронавирус только приблизил «смерть» команды



— Мы все были шокированы решением губернатора, — сказал вице-капитан «Луча» Максим Насадюк. — У нас единственный регион, где решили вообще убрать профессиональный спорт! Я понимаю, что это решение назревало, но для нас это всё равно неожиданно. С ребятами ещё не виделись — мы на самоизоляции. Но вопросов много. Впереди просто пропасть неведения.



— Есть хотя бы какое-то понимание того, что будет дальше?

— Футбольного клуба «Луч» уже не будет. Не могу предположить, год это или больше, но план у руководства должен быть.



— Не думаете, что такое может происходить и в других регионах?

— Может пойти цепная реакция. Возможно, мы первые, но не последние, кого эта проблема коснётся. Сейчас нужно было исходить из ситуации с коронавирусом. Дай бог, чтобы сработала изоляция, чтобы распространение пошло на спад. И если всё получится, то не вижу смысла закрывать клубы. Но сейчас мы не знаем, что будет через два месяца.



— Вам выплатят зарплату? Это же вопрос, чтобы просто выжить.

— На сегодняшний день команда существует, заработную плату никто не отменял. А что будет дальше обсудим с руководством. Видимо, придётся искать новый клуб. Не пропадём.



— Надеетесь, что губернатор поможет и всё ещё поменяется?

— Даже не верю в это. В футболе точно не поменяется – клуб будет закрыт.



— Сложилось ощущение, вспоминая все финансовые проблемы «Луча» в последнее время, что сейчас просто нашли повод с коронавирусом, чтобы прикрыть клуб.

— Есть ощущение, что и без этого повода команды летом уже бы не существовало.

Как исчезали футбольные клубы в России. Бесконечно грустная история Сколько команд исчезло за последние 30 лет и почему. Начнём с 1990-х.

Как исчезали футбольные клубы в России. Докризисные 2000-е Продолжение грустного сериала.

Как исчезали футбольные клубы в России. Разгар экономического кризиса После стабильных 2000-х в российском футболе наступили очень тяжёлые времена.