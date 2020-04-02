«Челси» до Абрамовича: игрок слил тренера и возглавил команду сам. И даже выиграл 5 кубков

«Если у клуба есть амбиции, ему необходима собственная база». Как только Жозе Моуринью попал в «Челси», он сразу устроил локальный бунт и потребовал немедленного строительства тренировочной базы. Он был настолько непреклонен в этом вопросе, что, как только в Кобхэме построили первое поле и раздевалки, он перевёл команду туда. Игроки «Челси» тренировались через забор от стройки, зато у себя.

Конечно, команде и раньше было где тренироваться. Футболисты и тренеры ездили на базу в Харлингтон. Но были там не одни. Имперский колледж Лондона менее известен, чем Оксфорд и Кембридж, но только за пределами Англии. В самой Англии он является частью так называемого золотого треугольника, которым обозначают самые престижные учебные заведения страны. Колледж арендовал ту же базу в Харлингтоне, что и «Челси», и считался более значимым арендатором, что иногда приводило к нелепым ситуациям.



Например, Джанфранко Дзола, который часто оставался для индивидуальных тренировок, иногда приходил в раздевалку и не находил своих вещей. Их просто выбрасывали за дверь. Не говоря о том, что тренировочные поля находятся в 500 метрах от аэропорта Хитроу и ограждены от шума взлётно-посадочных полос только одним рядом деревьев.

Отсутствие собственной тренировочной базы может удивить, но у «Челси» были проблемы даже с собственным стадионом. Кен Бэйтс купил лишь клуб, а «Стэмфорд Бридж» по-прежнему принадлежал Дэвиду Мирсу, потомку основателей клуба. По словам Бэйта, он и Мирс после сложных переговоров договорились о покупке стадиона и прилегающих территорий за 450 тыс. фунтов, но Мирс всё это время продолжал тайно вести переговоры с другими покупателями. В итоге он продал стадион крупному лондонскому застройщику Marler Estate. У застройщика были на территорию большие планы, в которые не входил футбол. Исторический стадион мог быть уничтожен, дошло даже до официального уведомления о выселении. Рассматривались варианты о переезде на «Сэлхерст Парк» и «Лофтус Роуд», чтобы делить дом с «Куинз Парк Рейнджерс» или «Кристал Пэлас».



Бэйтс пытался помешать выселению в суде. Дело затянулось на несколько лет, неизвестно, чем бы оно закончилось, но из-за строительного кризиса в 90-х Marler Estate обанкротились, и их имущество перешло к кредитору: Королевскому банку Шотландии. У банка не было планов по использованию и перестройке территории, и в 1995 году «Стэмфорд Бридж» окончательно перешёл под контроль владельца клуба.



Как только нефутбольные вопросы были разрешены, владелец сосредоточился на строительстве команды. Бэйтса называли в Лондоне «мистером Челси»: он был импульсивным, не решил проблему с тренировочной базой, при нём клуб тратил больше, чем мог себе позволить, но некоторые его спонтанные решения были на грани гениальности.

Когда Гленн Ходдл подал в отставку, чтобы принять сборную Англии, Бэйтс доверил пост тренера игроку. Руд Гуллит присоединился к команде всего год назад, но с ходу занял второе место в голосовании за лучшего игрока АПЛ. В 33 года он ещё был в отличной форме и из центра полузащиты управлял всей командой. И через год он получил право управлять ей и с бровки.

Руд Гуллит на презентации в «Челси» Фото: Allsport UK /Allsport

15 легионеров и первый трофей за 26 лет

Гуллит устроил в команде революцию. Он сразу пригласил несколько статусных легионеров – игроков, с которыми у него были приятельские отношения. Чтобы трансферы были дешевле, клуб обращался к возрастным игрокам, чей уровень не вызывал сомнений, но карьеры уже шла на спад. 32-летний Джанлука Виалли перебрался из «Ювентуса» бесплатно, 30-летний Джанфранко Дзола из «Пармы» стоил 5,5 млн фунтов, защитник сборной Франции Франк Лебёф – 3 млн.



«Челси» стал самой космополитичной командой Англии. Место Денниса Уайза на поле – лидера раздевалки и капитана, в прошлом участника одиозной «банды психов» из «Уимблдона», который всего во втором матче за «Челси» был удалён за драку, а, по словам Алекса Фергюсона, мог подраться даже в пустом доме, – не вызывало сомнений, но остальные англичане попадали в старт по ситуации.



С умными и техничными игроками команда отказалась от навесов и заиграла в умный техничный футбол. Одновременно Гуллит стал применять ротацию – революционную на тот момент практику. Особенно удивлялись звёзды «Челси»: Виалли и Дзола. Но до серьёзных конфликтов в первом сезоне не дошло. Гуллит чаще выходил на замену, но тоже получил игровую практику. Вышел в 12 матчах и забил «Тоттенхэму».



Cезон закончился успехом. Правда, «Челси» провалил весну (6 поражений и всего 8 очков в 10 турах с конца февраля до середины апреля), но отличный старт сезона позволил занять высокое для середняка итоговое 6-е место. А главное – впервые за 26 лет клуб выиграл трофей. На пути в финал Кубка Англии «Челси» в красивом стиле вынес «Вест Бромвич Альбион», «Ливерпуль», «Портсмут» и «Уимблдон» (каждый раз забивая три и больше голов), и только с «Лестером» понадобилась переигровка. В финале голы Эда Ньютона и Роберто Ди Маттео принесли победу над «Миддлсбро». Клуб всегда был модным, даже независимо от результатов, поэтому трофей праздновали так, как будто «Челси» выиграл чемпионат.

Автобус с игроками «Челси» после победы в Кубке Англии, 1997 год Фото: Ross Kinnaird /Allsport

Летом мощные покупки продолжились. Пришли: вратарь Эд де Гуй (Дмитрий Харин окончательно сел в запас), защитники Селестин Бабаяро и Грэм Ле Со, полузащитник Густаво Пойет, форвард Туре-Андре Флу. Количество футболистов, родившихся не в Великобритании, достигло 15, а если считать иностранцами всех неангличан, то их было 20. Команда мощно начала сезон и зимой даже закрепилась на втором месте. В прессе активно обсуждали обновление контракта с Гуллитом. Но именно в этот момент тренера уволили.

Увольнение Гуллита

1999 год «Челси» встретил на втором месте с отставанием от «МЮ» на три очка. Со стороны казалось, что клуб выходит на новый уровень успешности, хотя внутренние конфликты накапливались. Во-первых, конфликт Гуллита с Виалли дошёл до точки, когда форварда отстранили от команды. Во-вторых, тренер и владелец не могли договориться о финансовым условиях нового контракта. В-третьих, проблемы в коллективе были не только с Виалли. На фоне напряжённых отношений зимой «Челси» начал чаще проигрывать и с конца декабря проиграл три раза в пяти турах АПЛ. На этом фоне Бэйтс решил, что дольше оттягивать нельзя. Решение об увольнении стало шоком для всех: журналистов, болельщиков и самого тренера.



Гуллит после своего увольнения провёл двухчасовую пресс-конференцию. Он завёл речь чуть ли не о теории заговора: «Дело не в деньгах. Я хотел зарплату в два миллиона, но со мной даже не начали переговоры. Я узнал о своём увольнении по телевизору. Руководство говорит, что мы не договорились, но это не так. Мы даже не начали. Всё это заранее планировалось за моей спиной. Я хотел подписать Брайана Лаудрупа. Клуб провёл с ним встречу без меня. Пришли Виалли и Дзола. Когда Брайан спросил, почему меня нет, ему ответили, что я занят другими делами».

Джанлука Виалли, Деннис Уайз, Джанфранко Дзола и другие игроки «Челси» на тренировке Фото: Michael Steele /Allsport

Звучит некрасиво, хотя есть и альтернативная версия. Позднее Бэйтс говорил, что трудности были с самого начала. «Мы не могли удовлетворить его финансовые запросы. Руд не был готов возиться с молодёжью. Он просто приходил со списком звёзд и говорил, что они ему нужны. Так не могло долго продолжаться». Были и другие проблемы: «Молодые игроки недовольны, потому что не получали шансов, а возрастные – из-за ротации и его стиля общения. На тренировках он выводил из себя просто всех». Также, по словам близкого к Бэйтсу директора клуба Дэвида Мэллора, Гуллит хотел приплюсовать зарплату тренера к своей зарплате футболиста.



Плохие отношения с лидерами тоже не выдумка, это косвенно подтвердил сам Гуллит, когда пытался доказать обратное. «У меня были нормальные отношения с лидерами. Дзола не играет? А почему вы не пойдёте к Чезаре Мальдини (тогда – тренер сборной Италии. — Прим. «Чемпионата») и не спросите у него, почему Дзола не играет в сборной? После всего, что я сделал для клуба, со мной обошлись очень плохо».



Через пару лет Гуллит продолжил откровения: «Если вы спросите меня, питаю ли я хоть каплю симпатии к Виалли, я честно отвечу: нет. Я знаю, кто шептал на ухо игрокам за моей спиной. Я не забыл и не простил». Тем временем в феврале руководство приняло новое необычное решение: вместо Гуллита тренером назначили того самого футболиста, с которым у него был конфликт. Новым играющим тренером стал Виалли.

Эпоха Виалли

«Я не действовал за спиной Гуллита». С этих слов началась первая пресс-конференция Джанлуки в качестве играющего тренера «Челси». Правда, ему мало кто поверил. Но Виалли не только оправдывался, он и атаковал. «Первое, что я должен сделать на посту тренера, – вернуть в команду дружескую атмосферу и доверие».



Смена тренера мгновенно отразилась на результатах. Если в последний месяц с Гуллитом «Челси» чередовал победы и поражения, то первые три игры под руководством Виалли проиграл. Трудный период совпал с огромным количеством травм, из-за которых Джанлука не мог выпустить один и тот же состав хотя бы дважды подряд. Прорвало в игре с «Кристал Пэлас»: на два гола гостей «Челси» ответил шестью. Виалли забил два, ещё столько же у Туре-Андре Флу, Уайз и Дзола добавили по голу.

Джанфранко Дзола Фото: Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport

Клуб выпал из борьбы за чемпионство и занял итоговое четвёртое место, которое в том году не давало путёвку в Лигу чемпионов. Но, как часто бывает с командами в переходные периоды, мощно отыграла в Кубках.

В Кубке лиги «Челси» прошёл «Блэкберн» и «Ипсвич» только по пенальти. В Кубке кубков, где команде везло с соперниками, проиграл первые матчи в гостях у «Тромсё» и «Виченцы». Это не были победы сильной командой, которая доминировала в играх. «Челси» выигрывал благодаря индивидуальному мастерству лидеров, эпизодам, моментам гениальности. Так был забит единственный гол «Штутгарту» в финале: Уайз великолепным пасом вывел Дзолу один на один, а тот, не сближаясь, пробил над вратарём.



В финале Кубка пришлось снова играть с «Миддлсбро». Весь матч Марк Шварцер тащил всё, что летело в створ, и дотащил свою команду до овертаймов. Но там Дзола двумя идеальными подачами с углового нашёл Фрэнка Синклэра и Роберто Ди Маттео и принёс победу. Сразу два трофея, один из которых европейский, превратили сезон из спорного в триумфальный.

«Челси» после победы в Кубке кубков, 1998 год Фото: Bongarts/Getty Images

Летом «Челси» провёл новую мощную скупку иностранцев. Неожиданно, учитывая слова владельца о том, что клубу не хватало средств на запросы Гуллита, клуб потратил на новичков почти 20 млн фунтов, причём опять сделал ставку на возрастных игроков. Чемпион мира Марсель Десайи из «Милана», Пьерлуиджи Казираги из «Лацио», Альберт Феррер из «Барселоны» — всем было около 30 лет. «Челси» здорово отметил трансферы, обыграв «Реал» в Суперкубке Европы.



Жуткая травма колена Казираги, полученная в ноябре, закончила не только сезон, но и его карьеру. Рекордная на тот момент сделка (семь млн фунтов) оказалась худшей в истории клуба. Но, несмотря на это, в сезоне-1998/1999 Виалли удалось редкое для того «Челси» достижение: пройти сезон без провалов на дистанции. Помогло то, что у него был не только звёздный, но и наконец-то глубокий состав.



Флу, Дзола и Казираги конкурировали за два места в атаке, да и сам 35-летний Виалли ещё был способен забивать (в трёх матчах Кубка лиги забил шесть голов). Пойет, Уайз и Ди Маттео закрывали центр полузащиты, Ле Со, Феррер и Бабаяро – фланги защиты, а Лебёф и Десайи были основными центральными защитниками в сборной Франции. И почти на каждую позицию у Виалли был в запасе молодой игрок. Так дебютировали Джоди Моррис, который сейчас играет важную роль в штабе Фрэнка Лэмпарда, и Джон Терри. «Челси» закончил сезон на третьем месте, всего с тремя поражениями за сезон, отстав от чемпиона на четыре очка.

Джанлука Виалли Фото: Gary M Prior/Allsport

Виалли не смог повторить успех, хотя и в следующем сезоне были яркие моменты: разгром «МЮ» на «Олд Траффорд», победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов.



Очередной рекордный трансфер форварда стал провалом (Крис Саттон из «Блэкберна»: 14 млн фунтов, один гол в АПЛ, прощание через год), это совпало с неудачным сезоном Дзолы, и нападение «Челси» внезапно оказалось плюшевым. Приход капитана сборной Франции Дидье Дешама сделал оборону ещё более непроходимой (всего 34 пропущенных гола в АПЛ, на 11 меньше, чем у чемпиона «МЮ»), но не помог в атаке. В итоге «Челси» не попал даже в топ-4.



А дальше, как всегда бывает в команде, собранной из возрастных звёзд, не добившихся своих целей, начались конфликты в раздевалке.

Увольнение Виалли и начало новой эпохи

«С кем из игроков у Виалли был конфликт? Со всеми». Так Франк Лебёф прокомментировал увольнение тренера. Все газеты в новостях упоминали уволенного раньше Гуллита и отмечали сходство в ситуациях, а в The Guardian вышел материал с заголовком «Виалли – жертва власти игроков». Упоминалось, что Виалли дистанцировался от игроков и не объяснял свои решение – и это не могло длиться долго в клубе, где раздевалка имеет столько власти.

Когда он усадил в запас своего друга Дзолу, недовольство выплеснулось в прессу. Грэм Ле Со сказал: «Никто в команде не понимает, что происходит. Мы все поражены». А вот слова Дидье Дешама: «Я не думал, что что-то способно испортить мои отношения с Виалли. Когда он был игроком, я был о нём другого мнения». Особенно важным было недовольство нового звёздного форварда команды. За Джимми-Флойда Хассельбайнка «Челси» заплатил 20 млн фунтов, а новичок через месяц уже говорил, что «атмосфера в раздевалке ядовитая». Позднее сам Виалли рассказывал, что, когда его позвали, чтобы сообщить об увольнении, он думал, что ему повысят зарплату.

Некоторые СМИ писали, что «Челси» назначит Дзолу новым играющим тренером. Но руководству хватило ярких нестабильных выступлений. Поэтому Бэйтс пригласил Клаудио Раньери. Тренера, который ничего не выиграл, но всегда добивался достойных результатов на дистанции. Он возглавил команду в середине сентября: трудно понять, почему Виалли не уволили в межсезонье, если Бэйтс был готов с ним расстаться.



Клуб всё больше тратил. Одновременно с Хассельбайнком пришли ещё два форварда, Йеспер Гронкьер и Эйдур Гудьонсен. На следующий год «Челси» получил очередное пополнение из сборной Франции: Вильяма Галласа и Эммануэля Пети. Но третье место с Виалли оставалось самым высоким – Раньери дважды подряд пришёл шестым, несмотря на высокую результативность Хассельбайнка, и только с третьей попытки занял четвёртое место.

Джимми-Флойд Хассельбайнк Фото: Clive Rose/Getty Images

Всё изменилось летом 2003 года, когда клуб купил Роман Абрамович: он с ходу дал 150 млн фунтов. «Челси» наконец финишировал вторым (попутно дойдя до полуфинала Лиги чемпионов), но у нового владельца были другие правила, и второго места было уже недостаточно.

Выиграл кубок и после матча говорил о своей собаке. Как Моуринью стал великим «Сражение – это не только 90 минут игры».

Как купить всё. Абрамович изменил английский футбол навсегда Мастер-класс по шопингу.

Ещё больше историй:

Переход Фигу из «Барселоны» в «Реал» потряс футбол. Луиш сменил клуб не только из-за денег Самый скандальный трансфер десятилетия.

За 20 лет до Симеоне в Испании уже был тренер, который срывал шаблоны закрытым футболом И даже выходил в финал Лиги чемпионов.

***



Чтобы читать больше материалов автора, подписывайтесь на его телеграм-канал «Диего Симеонович».