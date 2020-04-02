«Спартак» раскидал по арендам 6 игроков. Кого стоит вернуть, а кого – бессмысленно?

Нынешний кризис больно бьёт по всем клубам, в том числе и по самым, казалось бы, финансово стабильным. «Спартаку» сейчас непросто вдвойне – Леонид Федун теряет деньги из-за падения нефти, а эпидемия коронавируса лишила клуба доходов от спонсоров и зрителей на два-три месяца, и вряд ли сокращение зарплаты у футболистов и тренеров на 40 процентов резко улучшит финансовое положение клуба.

Не исключено, что бюджет на следующее трансферное окно будет скромным, и о десятках миллионов евро на одного футболиста не будет и речи. В таком случае усиление нужно будет искать среди имеющихся кадровых ресурсов. В том числе и среди игроков, которые провели текущий сезон в аренде. А таких у «Спартака» немало. Разбираемся, кто может стать помощником, а кого возвращать бессмысленно.

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Сезон-2019/2020: «Арсенал», 17 матчей (1046 минут), 2 гола

Ломовицкий отыграл за «Спартак» солидную часть прошлого сезона, но так и не зарекомендовал себя. За 21 суммарную игру в чемпионате и еврокубках Александр не отметился ни единым результативным действием, при этом зимой 2018-го умудрился вместе с агентом продавить клуб в переговорах по поводу продления контракта. Зарплата молодого и ещё очень сырого игрока составляет без малого 1 млн евро – это запредельные деньги, которых, само собой, он не заслуживает сейчас и близко.

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В новом «Спартаке» Ломовицкому не было места, он попал бы в глухой запас и точно не вырос, поэтому летом красно-белые отдали его в аренду в «Арсенал». «Надеемся, он повторит путь Бакаева», — таким был всеобщий посыл. Начиналось всё действительно неплохо, Александр стал игроком стартового состава, а Черевченко публично хвалил новичка: «Такой игрок пригодится любой команде. Мне нравятся футболисты, которые берут на себя ответственность, не боятся идти в обводку на одного-двух соперников. Это дорогого стоит. Мало кто в России это делает».



Ломовицкий пусть не сверкал, но постепенно набирался уверенности. Он забил эффектнейший гол «Оренбургу», провёл неплохие матчи с ЦСКА, «Зенитом», «Сочи» в первом круге. Но всё же конкретики ему не хватало, где-то вмешивалось невезение, а где-то он принимал совсем неправильные решения в завершающей стадии. Отсюда и недобор уверенности. Очевидно, что одна из главных проблем Ломовицкого связана с психологией. С физическими и техническими данными у него полный порядок. Дополнительная статистика тоже не самая скучная: 1,97 удара за игру (32,6% точности); 0,23 ожидаемого гола xG в среднем за игру; 7,56 обводки (53,9%), 31 единоборство (41,4%); 1,28 передачи под удар; 2,52 касания в штрафной.



Всё стало гораздо хуже начиная с ноября: Черевченко перешёл со схемы 4-2-3-1, где Ломовицкий играл правого полузащитника со смещением под рабочую левую, на 3-4-3. Александр сразу же потерял стабильное место на поле (его позиция исчезла) и теперь довольствуется выходами на замену. Само собой, в развитии ему это не помогло. На момент остановки чемпионата Ломовицкий так и не убедил родной клуб, что в следующем сезоне он будет помощником. Путь Бакаева не повторился. Предпосылок для резкого скачка тоже не видно. Александр всё ещё остаётся талантливым, но неготовым для самого высокого уровня и игры под большим давлением игроком.



Какими могут быть дальнейшие шаги? Очевидно, что сегодняшняя ситуация в «Арсенале» некомфортна для Ломовицкого, поэтому продление аренды будет слишком рискованно. «Спартаку» нужно искать новый вариант аренды. Продажа прямо сейчас маловероятна, учитывая зарплату игрока и тот факт, что никто из покупателей не повторит эти цифры и близко. Так что красно-белым остаётся надеяться, что следующая аренда сложится для Александра удачнее. Да, ему уже 22 года – он уже не юнец. Но Бакаев как раз засверкал именно в этом возрасте. Ничего не потеряно, потенциал всё ещё есть.

Сезон-2019/2020: «Рубин», 7 матчей (571 минута), результативными действиями не отмечался.

Ситуация с Ташаевым гораздо сложнее: он и старше Ломовицкого (летом экс-динамовцу исполнится 26!), и играл в нынешнем сезоне реже и хуже, и зарплата в то же время у него даже выше (около 1,2 млн евро в год). В «Рубине» Ташаев оказался в последние дни летнего трансферного окна. С сентября по середину ноября при Шаронове Александр стабильно играл, использовался как слева в полузащите, так и справа. Но в заключительной части зимнего отрезка игрок выпал из обоймы из-за повреждений, да и предсезонка при Слуцком оказалась для него скомканной из-за операции и восстановления. Лишь в середине марта Александр приступил к тренировкам с мячом.

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С точки зрения игровых качеств Ташаев – спорная кандидатура для «Спартака. Не стоит забывать, что купили его после первого по-настоящему сильного сезона в РПЛ (в сезоне-2016/2017 он набрал «7+7» по системе «гол+пас» за «Динамо»), тогда как сереньких и скромных периодов было намного больше. В «Рубине» Александр выделялся количеством обводок (7,23 попытки за игру, 50% успешных), но конкретики от него было минимум. Удары с правой ноги после смещения в большинстве случаев были неподготовленными, хороших обострений также можно насчитать не более пяти за всё время. И он по-прежнему лучше подходит для быстрого вертикального контрфутбола, чем для позиционного.



Также для демонстрации лучших качеств Ташаеву нужны спокойствие и уверенность в себе – он далеко не разгильдяй, а вдумчивый, переживающий парень. В «Рубине» необходимой порции положительных эмоций он не получил, осенние результаты команды были плачевны, личная статистика ничтожна, а сейчас при Слуцком на флангах намечается жёсткая конкуренция: остались два грузина, Кварацхелия и Давиташвили, добавились молодые Самошников, Бакаев-младший и Макаров, также часто справа играет Йевтич. Пробиться в основу будет уже сложнее, чем прежде.



Для «Спартака» идеальный сценарий – попытаться трудоустроить Ташаева на постоянной основе. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2022 года. Но неизвестно, позволит ли кто-нибудь из клубов столь высокую зарплату. А если нет, пойдёт ли бывший кандидат в сборную и почти участник ЧМ-2018 на уступки. Наверное, он сам понимает: следующий сезон станет для него определяющим, ошибаться с выбором дальнейшего пути уже нельзя.

Сезон-2019/2020: «Крылья Советов», 15 матчей (1064 минуты), 1 голевая передача

Тимофееву тоже уже 26, а он до последних сезонов продолжал «подавать надежды». «Спартак» терпеливо ждал, пока опорный полузащитник с высокой агрессией и неплохими навыками отбора созреет. Каррера из-за травмы Зобнина в начале сезона-2017/2018 даже попытался внедрить Артёма в стартовый состав, но случилась беда: тот почти сразу же сам разорвал «кресты» и выбыл надолго. Вот и получилось, что в свои уже зрелые годы Тимофеев проводит лишь второй более-менее цельный сезон в РПЛ.

«Локо» хотел меня подкупить, но я с детства за «Спартак» Откровенное интервью с хавбеком «Спартака» Артёмом Тимофеевым о травмах, несправедливости и надежде, а также Карпине, Аленичеве и Каррере.

В «Крыльях» Артём вовсе не незаменимый игрок (12 игр в старте в 22 турах, 3 выхода на замену, 5 матчей в запасе, 2 непопадания в заявку), но для обоймы и тактической вариативности он важен. Его отличают хорошая работоспособность, объём единоборств в центре поля, количество перемещений, перекрытие зон, а также цепкость в отборе (по 6 попыток за игру в среднем – 56% успешных). Но на другой чаше весов есть проблемы с мячом в фазе атаки (плохо ориентируется под давлением, не таскает мяч сам, не разворачивается, упрощает) и средняя надёжность в целом – количество результативных ошибок, потерь концентрации и т.д. велико для игрока, который хотел бы вернуться в «Спартак».



У красно-белых в центральной зоне и так высокая конкуренция: есть нижний опорник Крал, есть Зобнин, редко востребованный при Тедеско Тиль и совсем невостребованный Гулиев, растёт Умяров. По своему типажу Тимофеев приближен к Зобнину, Гулиеву и Кралу, и всем он конкуренцию, скорее всего, проигрывает. А если «Спартак» захочет профильного опорника-разрушителя, то нужно не возвращать Артёма, а искать классного футболиста на стороне.



С Тимофеевым же можно расставаться окончательно – так будет лучше и для клуба, и для игрока.

Сезон-2019/2020: «Тамбов», 13 матчей (1114 минут), 6 голов, 2 передачи

Перейдя в «Тамбов», Георгий избавился от излишнего давления, чрезмерной и часто несправедливой критики, а также насмешек болельщиков «Спартака». В новой команде он кайфует: стабильно играет на поле на комфортной для себя позиции, наслаждается ролью лидера, добывает результат. Мелкадзе в среднем наносит 2,58 удара за игру (более половины – из-за штрафной), предпринимает 6,22 попытки обводок (47,7% удачных) и проводит аж 32,58 единоборства (37,7% победных). Нужно обязательно подчеркнуть последний показатель – это роскошные для игрока группы атаки цифры. Напористость, настырность, работоспособность, риск, инициатива – всё это про Мелкадзе. Он всегда так и играл за «Спартак-2», молодёжный «Спартак» и команду академии, просто мало кто из критиковавших это видел.

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Дополнительный плюс Мелкадзе – его тактическая универсальность. Он способен сыграть на любой позиции в группе атаки при любой формации. В «Тамбове» Георгий сверкает при 3-4-3 – схеме, близкой к нынешнему «Спартаку». Но в случае чего он способен стать и левым полузащитником со смещением при 4-2-3-1 – и наверняка будет смотреться не хуже однообразного Мирзова или заканчивающего с футболом Шюррле. Вопрос лишь в том, сможет ли Мелкадзе показать свои качества в «Спартаке» со второй попытки. Ему нужно становиться ещё сильнее, снизить количество потерь и неправильных решений, но при этом сохранить дерзость и конкретику.

«После гола еле сдержал слёзы». Мелкадзе тащит «Тамбов» и хочет в «Спартак» Георгий рассказал о давлении в «Спартаке», болельщиках и мотивации от близкого друга.

На сегодняшний день Мелкадзе – единственный из спартаковцев, кто наиграл во время аренды на возвращение.

Максим Глушенков

Сезон-2019/2020: «Крылья Советов», 3 матча (102 минуты), результативными действиями не отмечался

20-летний Глушенков сам обозначил рамки перед весенней частью сезона: «Лучше стабильно играть в другом клубе РПЛ, чем выходить на замену в «Спартаке». Именно поэтому Максима и отдали в аренду, поскольку коммерческий турнир в Катаре молодой футболист провёл за красно-белых здорово, отличался на позиции нападающего скоростными включениями, он запросто попадал бы при Тедеско в заявку, но вряд ли имел бы стабильную практику.

Феноменальный матч Глушенкова за молодёжку. «Спартак», не потеряй парня! Кто бы что ни говорил, у красно-белых есть очень хорошие игроки. Нужно всего лишь доверять им – и раскрывать их.

Но и по периоду в «Крыльях» пока сказать нечего: Глушенков успел сыграть до паузы лишь три неполных матча. К третьему он отвоевал место в старте, забить не успел, один раз (в матче с «Рубином») красивым ударом сотряс штангу. Если сезон всё-таки продолжится, то этот отрезок и определит дальнейшую судьбу Максима. Но «Спартаку» точно не стоит спешить продавать. Нужно сохранить и попытаться плавно подвести к главной команде.

Сезон-2019: «Крузейро», 23 матча (1475 минут), 2 гола, 2 передачи. С января 2020 в аренде в «Фламенго».

Бразилец в 2019-м был игроком ротации в «Крузейро», вылетевшего из Серии А, лишь в 17 играх из своих 24 (и из 38 – в общем) он появлялся в стартовом составе. В то же время статистика у него скромная, он всё ещё не окреп, и возвращать в Москву (как когда-то ЦСКА сделал с Витиньо) Педро Рошу бессмысленно. Очевидно, что главная задача красно-белых – продать игрока, за которого было уплачено 12 млн евро, за максимальную сумму на пике стоимости. Для этого «Спартак» продлил с ним контракт до 2023 года, а в конце прошлого года отдал в годичную аренду во «Фламенго». Посмотрим, что у нападающего получится там.

Педро Роша помог бразильскому гранду вылететь во вторую лигу. Впервые в истории Бразилец пока так и не пришёл в себя после «Спартака».

Использованы данные Wyscout.