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«Спартак» (Джикия, Соболев) – ЦСКА (Чалов, Кучаев) – 1:2, 1 апреля, обзор матча FIFA 20

Дерби всё-таки состоялось!
Богдан Горбунов
Дерби всё-таки состоялось! «Спартак» и ЦСКА зарубились в FIFA
Соболев и Джикия противостояли Кучаеву с Чаловым.
Футбол / Прочие турниры 0

Пока мировой футбол на паузе, игрокам (если они не из Белоруссии) только и остаётся, что тренироваться дома, набивать туалетной бумагой, смотреть фильмы, читать книги или рубиться в приставку. Последний вариант, кстати, пришёлся по душе Георгию Джикии, Александру Соболеву, Фёдору Чалову и Константину Кучаеву. Футболисты решили помериться силами в футбольном симуляторе FIFA 20 и провести главное московское дерби – 2 на 2. Ещё полгода назад это могло показаться бредом, но сейчас команды РПЛ могут играть друг с другом только так – виртуально.

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В виртуальный футбол уже вложились Месут Озил, Антуан Гризманн и даже Роналдиньо. Но результатов пока нет.

Изначально оценивать шансы соперников на победу было довольно затруднительно – всё-таки бэкграунда у виртуального противостояния Джикия/Соболев – Чалов/Кучаев нет. Однако недавно спартаковцы продемонстрировали своё мастерство, разгромив футболистов польского клуба «Стомил» со счётом 5:0. Подобным достижением перед противостоянием Кучаев и Чалов похвастаться не могли, а потому букмекеры записали их в аутсайдеры.

FIFA20. FIFA20
01 апреля 2020, среда. 20:00 МСК
Спартак (Джикия, Соболев)
Окончен
1 : 2
ЦСКА (Чалов, Кучаев)
1:0 Соболев – 30'   1:1 Чалов – 35'   1:2 Чалов – 85'

Впрочем, возможность открыть счёт в дерби первыми получили как раз футболисты ЦСКА. Кучаев обокрал соперника в чужой штрафной, сблизился с Максименко и неожиданно угодил мимо ворот.

На это Джикия с Соболевым ответили усиленным давлением на владения Акинфеева и вскоре забили гол. Александр отдал передачу на Георгия в чужую штрафную, а тот, управляя Соболевым, с левой ноги аккуратно положил мяч в ближний угол ворот.

Тем не менее ЦСКА сравнял счёт уже через пять игровых минут. Кучаев вновь отобрал мяч в чужой штрафной, но на этот раз не пробил, а выкатил его на пустые ворота Чалову. Фёдор спокойно в касание отправил мяч в сетку.

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Участник так и не смог поверить, что такое может произойти в квалификации к официальному турниру FIFA.

После перерыва спартаковцы также владели инициативой и пытались взламывать оборону армейцев с помощью позиционных атак, а Чалов с Кучаевым искали счастья в контрвыпадах.

На 85-й минуте Константин вывел Чалова один на один. С первой попытки форвард не смог переиграть Максименко, но зато потом перехватил передачу Жиго и послал мяч точно в дальний угол ворот. В оставшееся время матча «Спартак» отыграться уже не успел – ЦСКА одержал историческую победу в первом московском кибер-дерби.

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