Какой будет форма топ-клубов в следующем сезоне? Варианты уже есть

На сайте Footy Headliners начали появляться прототипы форм различных клубов и сборных на следующий сезон. Очевидно, что в нынешней ситуации презентация новых комплектов может значительно отсрочиться, но разработку дизайнов никто не отменял. Нет 100-процентной гарантии, что все прототипы действительно будут выпущены, но обычно этот ресурс почти не ошибается.
Покажем, что уже попало в Сеть. Начнём с клубов.
«Ливерпуль»
Со следующего сезона «Ливерпуль» будет экипировать Nike, хотя оставшуюся часть чемпионата, несмотря на сроки контракта, команда доиграет в New Balance (если он вообще будет доигран). Домашняя форма будет выполнена в традиционных красных цветах (пока известно только это), а вот второй и третий комплекты отличаются необычным дизайном.
Выездная – ярко-бирюзовая с орнаментом, вдохновлённым крыльями птицы — символа Ливерпуля.
Фото: footyheadlines.com
Третий комплект, согласно слитым прототипам, будет тёмно-серым с розовыми деталями.
Фото: footyheadlines.com
«Манчестер Юнайтед»
Домашний комплект «МЮ» — красный с чёрно-жёлтым графическим дизайном. Пока это лишь один из вариантов возможного дизайна.
Фото: footyheadlines.com
Выездная амуниция своим цветом напоминает военную форму.
Фото: footyheadlines.com
А вот так выглядит возможный дизайн третьего комплекта: чёрно-белые зигзаги и красно-розовые детали.
Фото: footyheadlines.com
«Манчестер Сити»
Традиционный небесно-голубой с орнаментом, напоминающим потрескавшийся лёд, – так может выглядеть основной комплект «МС» в будущем сезоне.
Фото: footyheadlines.com
Гостевая форма будет чёрной с деталями цвета голубой джинсы. Будет ли на ней какой-то дизайн, пока неизвестно.
Фото: footyheadlines.com
Третий комплект обещает быть… «весёленьким». Пока есть такой прототип. Цвета точно будут такими, а вот по поводу дизайна 100-процентной гарантии нет.
Фото: footyheadlines.com
«Челси»
Гостевой комплект будет светло-голубым с бело-синей «ёлочкой». В сезоне-2005/2006 подобного цвета была форма от Umbro.
Фото: footyheadlines.com
Третий комплект – сине-красный. 3 на груди — это не номер, а новый спонсор «Челси».
Фото: footyheadlines.com
«Тоттенхэм»
Традиционно домашняя форма будет белой, но даже примерного дизайна ещё нет, а вот второй комплект планируется в болотно-зелёном цвете.
Фото: footyheadlines.com
Третий – ярко-жёлтый.
Фото: footyheadlines.com
«Барселона»
«Барса» может начать следующий сезон в форме, вдохновлённой комплектом десятилетней давности – в сезоне-2010/2011 клуб выиграл ЛЧ и чемпионат.
Второй комплект возможен в чёрно-золотом исполнении.
Фото: footyheadlines.com
Третья форма может быть ярко-розовой.
Фото: footyheadlines.com
«Интер»
Интересные варианты домашнего и выездного комплектов: зигзаги и полоски.
Фото: footyheadlines.com
«Ювентус»
Бело-чёрно-золотой домашний комплект с тремя будто бы незавершёнными полосками.
Фото: footyheadlines.com
Гостевая форма – грязно-синяя с белыми акцентами.
Фото: footyheadlines.com
Третий комплект может быть пятнистым и ярко-оранжевым.
Фото: footyheadlines.com
«Рома»
Основной комплект вдохновлён дизайном формы сезона-1979/1980.
Фото: footyheadlines.com
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