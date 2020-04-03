Пеле потряс мир уже в 17 лет. Его великому голу в финале ЧМ-1958 аплодировал король Швеции

Пока футбол на паузе, а игроки проводят только виртуальные матчи, продолжаем вспоминать легендарные голы. Ранее мы рассказали о знаменитом штрафном ударе Роберто Карлоса и невероятном голе ван Бастена. Теперь вспоминаем один из лучших мячей великого Пеле.

«Дай ему ещё сто раз так пробить — ни разу не попал бы». История великого гола ван Бастена Многие были уверены, что в финале Евро-1988 голландцу просто повезло.

«Я до сих пор не знаю, как это сделал». История чудо-гола Роберто Карлоса со штрафного Гол бразильца даже изучали физики, но повторить его никто так и не смог.

На чемпионат мира 1958 года в Швеции будущий Король Футбола приехал 17-летним юнцом. Мало кто тогда воспринимал молодого игрока всерьёз, а первые два матча турнира бразилец вообще пропустил из-за травмы. Тем не менее после восстановления он заставил весь мир удивляться и с замиранием сердца следить за его игрой. В четвертьфинале Пеле забил победный мяч Уэльсу (1:0), в полуфинальной встрече с Францией отметился хет-триком (5:2), а в финале отправил два мяча в ворота шведов (5:2) и принёс своей сборной первую победу на мундиале. Причём один из голов Пеле стал настоящим шедевром.



Финальный матч ЧМ-1958 проходил в конце июня на стадионе «Росунда» в Стокгольме. К началу второй половины игры Бразилия владела шатким преимуществом (2:1), но вскоре Пеле его упрочил. На 55-й минуте Нилтон Сантос сделал навес на Пеле в чужую штрафную. Юный игрок умудрился принять мяч на грудь с соперником, «висящим на плечах», затем перебросил мяч через защитника и с лёта пробил точно в ближний угол – голкипер Швеции Калле Свенссон был бессилен. Так 17-летний Пеле в три касания разобрался с мощной обороной шведов, которая в предыдущих матчах турнира пропустила всего 4 мяча.

Права на видео принадлежат ФИФА. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте ФИФА.

«Перед получением мяча я сделал вид, что собираюсь бежать вперёд, а затем резко отскочил назад. Это движение смутило защитника, поэтому он не смог помешать мне обработать мяч. Когда я принял мяч на грудь, соперники думали, что я сразу пробью. Защитники всегда пытались заблокировать футболистов в штрафной площади, потому что игроки старались сразу же пробить. Однако я перебросил мяч через голову сопернику – к таким трюкам европейцы тогда ещё не привыкли, ударил по мячу до того, как он коснулся земли, и забил. Это был один из самых красивых голов в моей карьере», — вспоминал Пеле.



А так описывал гол Пеле восторженный корреспондент британской газеты The Daily Herald Петер Лоренцо.



«Неуловимая тень чёрной молнии, жонглируя мячом, как цирковая звезда, оставила за спиной загипнотизированных шведских защитников, качающих головами».

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Как только мяч оказался в сетке, 50-тысячный стадион взревел от восторга. Пеле аплодировали даже шведские болельщики. Более того, все следующие действия бразильца с мячом они также встречали аплодисментами.



Окончательно очаровал местных зрителей Пеле в конце встречи. На 90-й минуте он выиграл воздушную дуэль у двух соперников и переправил мяч головой в ворота, установив окончательный счёт в матче. В тот момент в восторге от действий 17-летнего вундеркинда были даже шведские футболисты.



«Когда Пеле забил пятый гол, честно признаюсь, и я тоже хотел аплодировать вместе с болельщиками», — рассказывал шведский защитник Сигге Парлинг.



Переполненный эмоциями бразилец, встретил финальный свисток на газоне. На несколько секунд он даже потерял сознание. Когда партнёры по команде привел Пеле в чувства, он заливался слезами и не мог поверить своему счастью.

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Ещё одно потрясение ждало Пеле чуть позже – когда он узнал, что ему аплодировал сам король Швеции Густав Адольф VI.



«Было невозможно не аплодировать великолепию Пеле», — признавался Густав Адольф VI.



Только представьте, какие чувства переполняли 17-летнего парня в тот момент, если он так описывал рукопожатие с королём перед началом финального матча.

Пеле и король Швеции Густав Адольф VI Фото: Keystone/Getty Images

«Мы полагали, раз нам предстоит сыграть с хозяевами, это будет очень трудный матч. А матч вышел самым лёгким, мы забили пять голов. Я думал: «Жаль, мой отец не видит, как я играю на чемпионате мира». Я размышлял об отце и матери в Бауру. Я не знал, слушают ли они репортаж по радио. Телевидения тогда не было. И когда король Швеции спустился с трибун на поле, чтобы пожать мне руку, в голове пронеслось: «Боже, знает ли отец об этом там, в Бразилии?», — говорил Пеле.

С тех пор Пеле ещё не раз выиграл чемпионат мира и забил предостаточно мячей – некоторые из них были даже лучше первого гола в игре со Швецией. Однако именно тот гол бразилец называет самым памятным и важным в своей карьере. С ним солидарен и футбольный мир – до сих пор шедевр Пеле в Стокгольме считается одним из самых красивых голов в истории. Наверное, потому что в 17 лет в финале чемпионата мира такой великий гол пока никто, кроме легендарного бразильца, ещё не забивал.

А вот здесь можно посмотреть некоторые яркие голы Пеле и узнать интересные факты о нём.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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