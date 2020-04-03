Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Тест «Чемпионата»: российские клубы в Лиге чемпионов, победы «Спартака», ЦСКА

Тест «Чемпионата»: российские клубы в ЛЧ
Анатолий Романов
Тест. Главные победы наших в Лиге чемпионов. Что вы об этом помните?
Вспомним хорошее.
Футбол / Лига чемпионов 0

Публикуем тест, посвящённый ярким победам российских клубов в главном европейском клубном турнире. Достижения «Спартака», «Локомотива», «Зенита», ЦСКА» и других клубов с начала 90-х до 10-х годов XXI века.

Вспоминаем «Спартак» Олега Романцева, «Локомотив», который и 20 лет назад тоже тренировал Юрий Сёмин, «Рубин» Курбана Бердыева и другие яркие команды в истории нашего футбола. Матчи с грандами европейского футбола: «Барселоной», «Реалом», «МЮ», «Арсеналом», «ПСЖ» и другими большими клубами, которые порадовали болельщиков и показали силу наших команд в Лиге чемпионов. Пройдите тест и проверьте, как хорошо вы помните главные победы клубов из России в Лиге чемпионов.

Пройти тест можно также по этой ссылке

Другие тесты о футболе:

Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х?
Предупреждаем: количество легенд в тесте зашкаливает!
Тест. Как хорошо вы помните футбол 90-х? Часть 2
Кумиры прошлого, великие матчи, легендарные голы и ностальгическая форма.
Тест. Вспоминаем лучшие моменты футбола 90-х
Часть 3: легендарный матч сборной Италии, трансферы между «Реалом» и «Барселоной» и великие тренеры.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020