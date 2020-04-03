Тест. Главные победы наших в Лиге чемпионов. Что вы об этом помните?
Вспомним хорошее.
Публикуем тест, посвящённый ярким победам российских клубов в главном европейском клубном турнире. Достижения «Спартака», «Локомотива», «Зенита», ЦСКА» и других клубов с начала 90-х до 10-х годов XXI века.
Вспоминаем «Спартак» Олега Романцева, «Локомотив», который и 20 лет назад тоже тренировал Юрий Сёмин, «Рубин» Курбана Бердыева и другие яркие команды в истории нашего футбола. Матчи с грандами европейского футбола: «Барселоной», «Реалом», «МЮ», «Арсеналом», «ПСЖ» и другими большими клубами, которые порадовали болельщиков и показали силу наших команд в Лиге чемпионов. Пройдите тест и проверьте, как хорошо вы помните главные победы клубов из России в Лиге чемпионов.
Пройти тест можно также по этой ссылке
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