Трагическая судьба первых африканцев в чемпионате СССР. Ни один не дожил до 30

Чуть более тридцати лет назад, по ходу сезона-1989 наш футбол открыл двери для легионеров из Африки. Замбийцы Дерби Макинка, Виздом Чанса и Пирсон Мванза вообще стали одними из первых легионеров в чемпионате СССР. Вспоминаем их истории, которые, к сожалению, закончились трагическим финалом.

Игроков «Зенита» не выпускали из СССР. Так их наказали за поражение от финнов Это был дебют «Зенита» в Кубке чемпионов.

Макинка, Мванза и Чанса оказались в Душанбе благодаря тому, что в Замбии был город-побратим. Рашид Рахимов пострадал за шутку над одним из африканцев

В 1983 году начинающий тренер Юрий Сёмин отправился в Таджикистан, чтобы возглавить выступающий в первой лиге «Памир» из Душанбе. Будущая легенда «Локомотива» проработал там до 1986-го и заложил фундамент команды, которая уже под руководством Шарифа Назарова вышла в высший дивизион в сезоне-1988. Потом Назаров уехал работать в Египет, оставив «Памир» Олегу Хаби, но говорят, что именно по его инициативе в Душанбе появились три африканских легионера: 24-летний полузащитник «Профунд Уорриорз» Макинка, а также два нападающих из «Пауэр Дайнамоз» – 21-летний Мванза и 25-летний Чанса.



Между прочим, это не тот случай, когда легионеров «нашли на улице». В чемпионат СССР приехали довольно приличные футболисты. Все трое были игроками основной обоймы крепкой сборной Замбии. Выступили на Олимпиаде-1988, где замбийцы опередили в группе сборную Италии и добрались до четвертьфинала. После отъезда из СССР Макинка, Мванза и Чанса выиграли бронзу Кубка Африки 1990 года.



«Памир» в сезоне-1989 боролся за выживание. Неожиданное усиление должно было помочь команде спастись от возвращения в первую лигу. В январе того года Душанбе подписал меморандум о сотрудничестве со своим городом-побратимом Лусакой. Благодаря дружественным связям с Замбией и удалось перевезти в Таджикистан трёх игроков национальной команды.



«Тогда пошла мода на города-побратимы, – делился подробностями трансфера защитник «Памира» Алимжон Рафиков в интервью для издания «Реальное время», – Плюс решили повысить зрительский интерес, хотя куда уж там повышать интерес к команде, которая дебютирует в высшей лиге. Макинка, Мванза и Чанса были классными ребятами, а их главной проблемой стало незнание русского языка. Учились, что называется, на ходу. Первым делом мату. Я также внес свою лепту. Как-то подговорил одного из них: «Скажи коучу, что он ох…й парень». Тот так и сделал».



Похожую историю, но уже с участием экс-главного тренера «Ахмата» и «Локомотива» Рашида Рахимова вспомнил другой бывший игрок «Памира» Дамир Камалетдинов в интервью для «Бизнес Online»:



«Мне кажется, что их пригласили для популяризации футбола, привлечения зрителей на трибуны. Ещё пошла политика большей открытости Советского Союза, дружба народов, и так далее. Тогда же была перестройка, требовались какие-то новшества. Вот у нас решили пойти на такое. Замечу, что замбийцы были игроками очень хорошего уровня, играли в сборной своей страны. Правда, наши африканцы приехали только в середине сезона, не совсем готовые физически. Пока их подготовили, чемпионат уже закончился…. Как общались? До анекдотов доходило. Рахимов, к которому обратился один из замбийцев с вопросом, где ему можно покушать, присоветовал. «Подойди ко второму тренеру и скажи – иди на...!» Естественно, второй тренер сразу догадался, кто послужил переводчиком у замбийца, и начал прессовать Рахимова».



В том «Памире» Рахимов был ведущим игроком, вожаком. После развала СССР перешёл в «Спартак», выступал за сборную России. Но, как видите, пострадал за типичную в общем-то для футболистов шутку.

В СССР были договорняки даже в серии пенальти. «Спартак» тоже участвовал Продолжаем вспоминать «странные» матчи в чемпионате СССР.

Замбийцы не вылезали из бара и не хотели играть на холоде. Они провели всего по три матча

Новички набрали форму к октябрю. И тут возникла другая проблема, связанная с адаптацией к климатическим условиям. Экс-голкипер «Памира» Андрей Мананников рассказывал в интервью для «Спорт-Экспресса»:



«Замбийцы – чудные. Выпить очень любили, на водочку налегали. Жили в «Интуристе», из бара не вылезали. Как наступила осень, на поле выходить отказывались: «Не можем играть по такому холоду». Натирались каким-то смердячим жиром».

Макинка и Чанса впервые сыграли за «Памир» в матче 27-го тура с «Торпедо» в Москве. За четыре тура до финиша команда из Душанбе всего на четыре очка опережала находившийся в зоне вылета «Зенит». Оба замбийца провели на поле 90 минут, однако и с ними «Памир» был разгромлен – 0:4.



«Им здесь было тяжело, – рассказывал Рафиков. – Помню, мы вышли играть с «Торпедо», командой, главным козырем которой была «физуха». И, как метко выразился один из наших игроков, «оказывается, и негры бледнеют». У них же главным была техника, а не «физика». Зато появление африканцев повысило интерес к нашим тренировкам. Болельщики даже туда приходили, посмотреть на это диво».

Отзывы на дебют легионеров из Замбии были неоднозначными.

Вот, что написал про игру гостей из Душанбе журналист еженедельника «Футбол-Хоккей»: «Не помогли им и Макинка с Чансой – две «звезды», прибывшие из Замбии, страны, в которую, на мой взгляд, следует скорее направлять футболистов, чем приглашать их оттуда. И тот, и другой много двигались, шли в борьбу, а в паузах ёжились от непривычного и неприятного холодного воздуха».



В отчёте «Советского спорта» легионеры «Памира» заслужили больше добрых слов: «Небольшая сенсация! Впервые в команде высшей лиги выступали два иностранца. На поле в составе душанбинского «Памира» вышли игроки сборной Замбии… Как же выглядели новички? Совсем, совсем неплохо. Африканский футбол с каждым годом прогрессирует, и игра двух представителей Замбии лишний раз это подтвердила. Отлично подготовленные физически, технически, хорошо координированные, эти футболисты вовсе не выглядели робкими дебютантами».



В следующей, важнейшей с точки зрения борьбы за выживание домашней игры с «Зенитом» на поле появился Мванза. Правда, он вышел на замену лишь за 15 минут до конца при счёте 2:0, который так и не изменился. Макинка и Чанса посмотрели футбол в роли зрителей. В Душанбе в тот день было +22. Для нас тепло, для замбийцев – не очень.



В выездном матче 29-го тура с «Ротором» (0:1) Мванза сыграл 79 минут, заменивший его Чанса – 11 минут, а Макинка – 16. В последнем туре «Памир» получил в домашней встрече с «Металлистом» устраивающую его ничью (0:0), опередил конкурентов на очко и финишировал на 13-м месте. Мванза провёл на поле 90 минут, Макинка – 52 минуты, а вышедший вместо него на замену Чанса – 38.



На этом приключения замбийцев в СССР закончились. У каждого из них в профайле три матча за «Памир» без забитых мячей. Позже в Европу из них троих вернулся только Макинка, поигравший в 1992 году за польский «Лех».

«Он красиво пил пиво, бабы вокруг». Дасаев ехал в Испанию легендой, но убил там карьеру Лучший вратарь СССР попадал в аварию, не общался с родными, развелся. Но смог начать новую жизнь.

Макинка и Чанса стали жертвами авиакатастрофы в Габоне. Мванза не дожил до 30 лет из-за болезни

К сожалению, судьбы первых африканских легионеров чемпионата СССР сложились трагично. Ни один из них не дожил даже до 30 лет. Макинка и Чанса погибли в авиакатастрофе.



В 1993 году сборная Замбии вела борьбу за попадание на ЧМ-1994. Первый отборочный этап «чиполополо» (медные пули) прошли успешно, выиграв группу. На втором этапе соперниками замбийцев стали Марокко и Сенегал. Путёвку на чемпионат мира получал только победитель группы. Замбия стартовала с домашней победы над марокканцами – 2:1. Следующий матч, запланированный на 2 мая 1993-го, команда проводила по календарю в Сенегале.



Дорога из Лусаки в Дакар была сложной. Самолёт DHC-5D Buffalo, принадлежавший военно-воздушным силам Замбии, должен был сделать три остановки для дозаправок – в ДР Конго (город Браззавиль), Габоне (Либревиль) и Кот-Д’Ивуаре (Абиджан). До этого воздушное судно не использовали в течение пяти месяцев. За несколько дней до полёта национальной команды были проведены лётные испытания, по итогам которых у специалистов возникли вопросы к техническому состоянию самолёта. Тем не менее его допустили к рейсу.

Ещё во время первой остановки в Браззавиле обнаружились проблемы с левым двигателем. Однако командир экипажа Фентон Моне принял решение продолжить перелёт. До Либревиля добрались без приключений, а вот после взлёта в столице Габона случилась трагедия. Прошло всего несколько минут, самолёт ещё набирал высоту, и в этот момент левый двигатель загорелся. Моне собирался действовать по инструкции: отключить неисправный движок, развернуться на одном винте и совершить аварийную посадку. Однако допустил ошибку из-за усталости. По крайней мере, так утверждалось в официальном докладе, который был опубликовал лишь десять лет спустя – в 2003 году. Пилот, находившийся за штурвалом более суток, отключил исправный двигатель, а не повреждённый. В результате самолёт потерял тягу и упал в Атлантический океан примерно в 500 метрах от побережья Либревиля.



Помимо Макинки и Чансы на борту находились ещё 16 футболистов сборной Замбии. Всего же авиакатастрофа унесла жизни 30 человек, включая пятерых членов экипажа и главного тренера национальной команды, легенду замбийского футбола Годфри Читалу. «Чиполополо» лишились почти всех своих сильнейших игроков. Везунчиком оказался только лидер сборной Калуша Бвалия, который добирался до Сенегала самостоятельно после матча за ПСВ в чемпионате Нидерландов. Кроме того, не смог присоединиться к замбийцам травмированный хавбек «Андерлехта» Чарльз Мусонда.

Сборная Замбии ослабла и упустила шанс впервые в истории пробиться на чемпионат мира. Выездной матч с Сенегалом, перенесённый на август, завершился вничью – 0:0. После этого замбийцы победили сенегальцев дома – 4:0, но в решающей встрече за первое место в группе уступили в гостях Марокко – 0:1.



Мванза не вызывался в сборную Замбии с 1992 года. Форвард по прозвищу «Бруно Конти» (в честь игрока сборной Италии 1980-х) ещё немного поиграл, а в марте 1997-го ушёл из жизни после болезни. Он пережил приятелей всего на четыре года.

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