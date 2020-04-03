Скандальный российский миллиардер Саввиди не смог купить футбольный клуб. Всё из-за вируса

Крупнейший сайт о спорте в Бразилии Globo Esporte опубликовал статью с заголовком: «Из-за коронавируса заблокированы переговоры между «Форталезой» и представителями российского миллиардера».

Речь идёт об Иване Саввиди, которому ранее принадлежал «Ростов», а сейчас – греческий ПАОК. За последние годы бизнесмен был вовлечён в несколько крупных скандалов. Саввиди до сих пор не может посещать матчи чемпионата Греции из-за трёхлетней дисквалификации (в марте 2018 года он выбежал на поле с пистолетом). В 2020-м миллиардера обвинили в махинациях и с ПАОК сняли 7 очков. Утверждалось, что Саввиди тайно владел ещё одним клубом из чемпионата Греции – «Ксанти». Подробнее тут:

Саввиди обвиняют в махинациях с клубами. ПАОК едва не исключили из высшей лиги Фанаты устроили бунт и пошли против греческих властей.

Впервые об интересе Саввиди к бразильскому клубу стало известно в феврале 2020 года. Уже тогда сообщалось, что бизнесмен планирует вложить деньги в туризм в Форталезе, а владение клубом будет способствовать бизнесу. Теперь же стало известно, что переговоры заблокированы. Об этом рассказал президент «Форталезы» Марсело Паз.



– Из-за этой пандемии контактов больше не было. Интерес россиянина был реальным, шли переговоры. Инвесторы изучали «Форталезу» и понимали, что в эту команду нужно инвестировать, что она самоокупаема. Болельщики тоже впечатлили. Но речь шла о более крупных инвестициях в Бразилию, в нефть, привлекая другие секторы. Сейчас всё встало. Кто в нынешней ситуации пойдёт на крупные вложения? – сказал Паз, чья команда закончила чемпионат Бразилии на 9-й строчке.

Фото: instagram.com/fortalezaec

Бразильские СМИ сообщали, что представители сторон в марте встречались в Сан-Паулу. Инвесторы планировали с помощью клуба выйти на национальный рынок. Так же, как это было у Саввиди в Греции: приобретение ПАОКа сопровождалась серией других покупок в том же регионе (фирм, отелей и конгломератов связи).



На сегодня в Бразилии зафиксировано 6836 случаев заболевания коронавирусом (240 смертей) – больше всех в Латинской Америке. По словам президента «Форталезы», пандемия уже сильно сказывается на команде. В апреле прошлого года клубному магазину удалось заработать 1,5 млн реалов, а теперь ожидается лишь 100 тыс. реалов. Из-за отмены матчей команда лишится ещё 3 миллионов реалов от продажи билетов.

Напомним, что другим футбольным клубом из Форталезы уже владеет россиянин. Футболист «Краснодара» Ари (получил паспорт РФ в 2018-м) приобрёл команду из Серии D, которая называется «Атлетико Сеаренсе». Нападающий родом из Форталезы и начинал карьеру в одноименном клубе.

instagram.com/fortalezaec

Ранее в интервью «Чемпионату» Ари рассказывал:

– Я хотел помочь начинающим футболистам. У большинства из них практически нет шансов пробиться. Я по себе знаю ситуацию. Идея родилась, ещё когда выступал в «Краснодаре». У этого клуба академия с командами всех возрастов. Я увидел в России многое, что хотел бы перенести в Форталезу.

– Большую часть времени вы проводите в России. Кто занимается оперативными вопросами с вашим клубом?

– Люди, в которых я не сомневаюсь. Муж сестры и ещё один человек – мы ему полностью доверяем. Он имеет нужный опыт в футболе и станет президентом команды. Я каждый месяц переводил средства на поддержку молодых талантов. Появились хорошие результаты, и мы задумались о собственной команде. В Бразилии не всегда лучшим образом отбирают юных футболистов. Порой не хватает инфраструктуры. В России довольно тяжело представить, как существуют футбольные клубы в Бразилии. Большинство команд чемпионата имеют серьёзные долги. И даже не столько перед футболистами, сколько перед предыдущими владельцами.

– Вы планируете окупить инвестиции?

– Я понимаю, что сначала нужно вкладывать. Но вообще есть мысли и об окупаемости. Мы планируем развивать молодых футболистов, которых потом можно будет продать в Европу. Если каким-то российским клубам захочется посмотреть – мы всегда открыты. Готовы показать, кто у нас занимается. Чувствую, что всё сложится хорошо.

– Почему так уверены?

– Если мы инвестируем средства хотя бы в одного игрока уровня Неймара, это окупит клуб. Я знаю, что в моём городе предостаточно талантливых футболистов. Но даже если это будет убыточная история, не страшно. Мне приятно помогать людям.