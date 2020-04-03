Уткин называл Дзюбу крохобором и глупцом, в ответ слышал: «жалкий». Хроника войны

Коронавирусный карантин лишил нас спорта, но российский футбол и в такое время умеет подкидывать сюжеты для обсуждения. Главный огонь последних дней – словесная перестрелка капитана сборной России Артёма Дзюбы и журналиста Василия Уткина. Закончилось всё тем, что журналист просто послал нападающего на три буквы. Мы решили вспомнить всю историю их конфликта.

Первый наезд Уткина был еще в ноябре 2016-го. Он не поверил, что Дзюба подрался в раздевалке – мол, для этого «яйца нужны»

Первое громкое высказывание Уткина в адрес Дзюбы случилось ещё в ноябре 2016 года. 27 ноября «Зенит» играл с «Краснодаром» и проиграл. После этого, по нашей информации, в раздевалке произошла стычка между Дзюбой и вратарём Юрием Лодыгиным. На утро Уткин отреагировал у себя в Твиттере: «Не могло быть никакой драки в «Зените», вы че. Чтоб Артем Дзюба – и подрался? Не верю! Тут, простите, яйца нужны, тут длинного языка мало».

Следующий залп произошёл в 2017 году. В одном из интервью Дзюба сказал следующее: «У нас любят обсуждать игроков со стороны, сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас куда ни глянь – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят… Хотя с дивана через раз встают и то спотыкаются. Пас Кокорина – на классе. Тем более при такой игре и при таком счете»



Василий отреагировал: «Слова Дзюбы о диванных экспертах? Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят. Его слова про диванных экспертов – бред. Он получает деньги именно потому, что диванные эксперты смотрят его. И они имеют право критиковать футболистов. Что говорить? Умная голова дураку досталась».

Уткин назвал Дзюбу непроходимо глупым после слов про Карпина. Тогда Артём впервые ответил персонально: назвал журналиста жалким

После этого был год затишья. Дзюба мучился с Манчини в «Зените», а Уткин занимался журналистской работой. Но всё изменилось после интервью Дзюбы, в котором он кольнул Валерия Карпина, заявив, что тренер обещал загубить его карьеру. «Для меня этого человека не существует», — сказал тогда Артём.



Василий не оставил это без внимания: «Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Карпин грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам, возмужал. А ведь в Томск Дзюба уехал после всем памятного странного случая, когда в раздевалке команды из кармана Владимира Быстрова пропала крупная сумма денег. И все указывало на Артема», — написал тогда Уткин в своём телеграм-канале.



И вот здесь Дзюба, который до этого оставлял все высказываний Уткина без ответа, не выдержал. Через несколько дней после высказывания журналиста, Артём выступил в интервью Владимиру Стогниенко и сказал следующее: «Честно говоря, мне вообще жалко Уткина. Он жалкий человек. Я много чего про него могу сказать, но каждый раз не хочу. Он, наверное, от этого удовольствие получит. Пусть просто выздоравливает. Желаю ему поскорее выздороветь».



Никто не сомневался, что Уткин не оставит это без ответа, он последовал быстро: «Дорогой Артем Дзюба! Больной поправится. Пьяный протрезвеет. Один мужик даже (я не верю, но многие верят) воскрес, было дело. И только дурак останется дураком навсегда, Артем! Артемушка, ты назвал меня жалким. Ты. Ты, которому твой клуб платит за то, чтобы ты за него не играл. И ладно бы в первый раз в жизни. Так нет – в четвертый! Ахахах. Засим замолкаю. Черти с младенцами не связываются», – написал Уткин.



Но на этом Уткин не замолчал. Через месяц Василий назвал Дзюбу крохобором: «За участие в матче с «Зенитом» платил не Дзюба. Он сказал, что хочет играть и заплатит, а в конце концов деньги выделила Тульская область, дотационный регион, где много бабушек и дедушек. Во-первых, это означает, что Дзюба — крохобор. Он сам сказал, что если не заплатит, то будет крохобором перед всеми. Артём, крохобор, я тебя поздравляю!



Но дело даже не в этом. Я думаю, что окончательно закрыт вопрос об игре Дзюбы в сборной по идеологическим причинам. Как-то очень глупо, когда за сборную платят пенсионеры. Наоборот, сборная должна их радовать. А футболист, который удовлетворяет свои амбиции за счёт бюджетников, не достоин игры в сборной. Сборная для другого. Он просто трепло».



После этого был триумфальный для сборной и лично Дзюбы чемпионат мира. По его итогам Уткин даже похвалил Артёма, сказав, что его игра на турнире неудивительна, удивительно лишь то, как Дзюба потянул лидера. А в конце 2018 Уткин даже признал Дзюбу игроком года: «в этом году всё просто. Конечно, Дзюба. Мне не нравится этот парень, и, конечно, сейчас его окружает нормальная фан-истерия. Но истерия — норма в той истории, главным персонажем которой он стал в этом году. Кроме того, журналисту не сложно отделить суть происходящего от красивого вихря окружающих его наносных событий, потому что наша журдеятельность часто этот вихрь и создаёт. А то, что Дзюба мало мне приятен как личность и представляется мне довольно примитивным игроком, только подчёркивает, как высоко он прыгнул в этом году. Не самый умелый, не самый талантливый, совсем не красивый и уж никак его умницей не назовешь — тем круче»



Казалось, на этом можно зарыть топор войны, но, конечно, этого не случилось.

Уткин троллил Дзюбу за то, что тот не забил Сан-Марино. А потом начал прямо обвинять в проблемах фанатов

Новые выпады Уткин сделал после матча сборной России с Сан-Марино, когда часть болельщиков сборной России весь матч оскорбляла Дзюбу, а сам нападающий не смог забит ни одного мяча, хотя сборная выиграла 9:0.



«Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона, впереди решающие матчи в ЛЧ, важнейшие игры в чемпионате России – иной смысл вообще переться в Сан-Марино был у Артёма, кроме как забить столько, сколько нужно?.. А он не забил ничего. И почему так вышло – даже и неважно. Очень большие ограничения у Артёма. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаёшь себе в этом отчёт и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевым. Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», — написал Уткин.



После случая в Сан-Марино начались массовые задержания фанатов «Спартака». Уткин, как и многие болельщики РПЛ, увидели в действиях правоохранительных органов реакцию на оскорбления в адрес Дзюбы. Уткин прошёлся и по этому: «Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать. Никого нельзя сажать за слова, даже на день — моё глубокое убеждение. Тот случай, когда я имею на это не голословное право — про меня кричали и пели не раз и ещё споют.



А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Много чего можно было бы сказать. А ты ещё и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого… Эх».

Не святой, не Путин. Почему фанатам «Спартака» нельзя материть Дзюбу? Остальных ведь можно — Федун за всё заплатит.

После этого Василий долго не отпускал Артёма, высмеивал его за футболку с собственным изображением, говорил, что Дзюба уже не человек, а бренд.



На всё это Дзюба до недавнего времени не реагировал. Но 1 апреля Дзюба не выдержал и вывалил всё, что у него накопилось в прямом эфире «Инстаграма» у Тины Канделаки, попутно задев ещё и Германа Ткаченко.



«Вася на мне пытается поймать хайп. Он безумно талантлив, был одним из любимых комментаторов и голосом того же футбола. Его «Футбольный клуб» смотрели все. Человек настолько деградировал и упал! Сейчас комментирует в каких-то кафешках, на вокзале. Чтобы хоть как-то вернуться, ему надо задевать людей, оскорблять и на этом подниматься. Глядя на него, видно, что природа и так сделала свое дело. Он сам себя убивает. Мне его даже жалко. Не знаю, откуда у него столько злости и обиды. Он одинок, нет никого рядом, из-за этого злится на весь мир. Я знаю, что он состоит у того же Германа Ткаченко. Тот ему помогает, скажем так, финансово. Слышал об этом, мне многие рассказывали. Тот аккуратненько делает вбросы, а этот некрасиво себя ведет. Большая игра. Нужно кого-то очернить. Ткаченко — это чемпион мира среди лицемеров. Олицетворение лицемера. Как Керимов мог доверять таким людям? Он же настолько непорядочный».

Дзюба мощно выступил в эфире у Канделаки: размазал Уткина и Ткаченко, не забыл о Карпине Капитан сборной России даже анекдот рассказал!

В ответ же Уткин сначала зачитал стихотворение Дмитрия Быкова, которое он посвятил Канделаки, а Дзюбу просто послал на три буквы.

После этого на своём стриме он добавил: Дзюба сказал, что слышал, что я выступаю в кафешках и на вокзалах. Как тут можно ответить по существу? И что за пренебрежение к тем, кто комментирует в кафешках? Я давно этим не занимаюсь, потерял к этому интерес, но комментарий в пабе — это скорее стенд-ап. А что за пренебрежение к людям, которые где-то у себя в Братеево или Липецке комментируют в кафешках? Дзюба, видимо, это сравнивает с попрошайничеством. Это показывает меру понимания этого человека. Но самое удивительное — искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас. Он начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил из команды деньги у товарища в раздевалке, потом увёл жену у лучшего друга, была масса приключений, но для вас он остаётся героем. Этот человек спровоцировал ситуацию, когда из-за того что его оскорбили, пострадала куча людей, которая просто шла на футбол. Из-за того что кто-то послал человека на три буквы, его потребовалось защищать силами МВД. И так ведёт себя капитан национальной сборной! А из-за него спартаковский болельщик Бевз потерял право ходить на футбол. А когда к нему носили чуть ли не грудных детей, это постановка. А вы ведётесь».



Мы уверены, что это не последний раунд этого затяжного конфликта. А на чьей стороне вы?

Дзюба не забил Сан-Марино. Его оскорбляли весь матч Сборная России набросала пятёрку мячей «карлику».