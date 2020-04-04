Футболист сборной России закрутил роман с участницей шоу «Холостяк». Эффектная девушка!

В прошлом году полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев развёлся с женой. Причину расставания футболист обнародовать не захотел, уточнив только, что сын Натан теперь живёт с ним. Несмотря на юный возраст, мальчик ходит в бассейн, к репетитору и, конечно же, играет в футбол (точнее, ходил и играл – до всеобщего карантина).

Владислав недолго был один. 2 апреля в его «инстаграме» появилась фотография с Аидой Уразбахтиной – участницей шоу «Холостяк». Молодые люди сидят в машине, мило улыбаясь, в руках у Аиды букет цветов. Публикация сразу вызвала множество комментариев. Один из них – шутка Фёдора Смолова: «Брат, не повезло вам. Карантин в машине застали». И Аида, и Владислав отвечают не только на положительные, но и на отрицательные комментарии. Видно, что возлюбленные счастливы и общественное мнение им не помеха.



Аиде 25 лет, родилась она в Набережных Челнах, как и Владислав. Яркой внешностью она обязана татарским, русским и украинским корням. Уразбахтина училась в казанском институте КФУ на экономическом факультете. В 2018 году Аида стала популярной благодаря шоу «Холостяк», где произвела впечатление на Егора Крида. На программе девушка рассказала, что в одиночку воспитывает сына Оскара. С отцом ребёнка Аида рассталась, когда он стал поднимать руку на неё и ребёнка.



О своём идеале мужчины девушка говорит, что любит «супергероев». Игрок национальной команды по футболу, чемпион страны этому определению более чем соответствует!