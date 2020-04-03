Борщ Семака, русский язык Тедеско. Чем занимаются тренеры РПЛ на карантине

Первая нерабочая неделя карантина подошла к концу. К сожалению, во время неё стало известно, что из-за распространения коронавируса наш чемпионат не возобновится 10 апреля. РФС принял решение о приостановке сезона до 31 мая, поэтому в лучшем случаем мы увидим российский футбол только летом.

Многие футболисты за это время уже успели почеканить туалетной бумагой или даже переодеться в женщину. Тренеры РПЛ подобными вещами не занимаются, предпочитая проводить время с близкими и продолжать работать.

Главный тренер «Зенита» ушёл на карантин 14 марта. Через несколько дней Семак обратился к болельщикам сине-бело-голубых и попросил их не выходить без надобности из дома и соблюдать все правила гигиены.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Семак сказал, как проводит карантин: «Большую часть времени я нахожусь дома, а остальное — по мере необходимости. Вот недавно нужно было приехать на базу. Я туда приехал, немного побыл и вернулся домой, не посещая никаких других мест».

«Признать «Зенит» чемпионом уже сейчас? Мы хотим играть». Семак – о том, как жить дальше И о том, как коронавирус повлиял на «Зенит» и на него лично.

Семак практически ничего не выкладывает в соцсети. Зато из соцсетей его супруги можно понять, что совсем недавно семья трапезничала борщом.

Неделю назад Юрий Палыч пожелал всем здоровья, а также скорейшего выздоровления Льву Валерьяновичу Лещенко, который заболел коронавирусом.

За время пребывания на карантине главный тренер «Локомотива» посмотрел фильм о Яшине и сериал «В созвездии Стрельца» о чём рассказал своим подписчикам. Также поздравил своего близкого друга и болельщика «железнодорожников» Валерия Баринова с ролью в сериале. Что касается футбола, то Юрий Палыч надеется, что чемпионат всё-таки удастся доиграть.

«Кикнадзе предлагал трёх кандидатов на замену Сёмину». Вторая часть интервью с Геркусом Первую «Локомотив» оставил без комментариев.

Валерий Георгиевич активнее всех в своём «инстаграме»:

— Проводит время с семьёй и разговаривает с дочерью по душам,

— принимает участие в акции от ФИФА;

— а также делится важной информацией от Сергея Песьякова.

Футбольный клуб «Ростов» в свою очередь принял во флешмобе от приложения Gradient, который определил, что Карпин на 75% австриец.

Если хотите, то можете «накидать» Валерию Георгиевичу хороших сериалов, он об этом просил.

Кирилл Новиков от работы всё равно не отходит: постоянно просматривает игроков и считает, что чемпионат нужно доигрывать при зрителях, а команду усиливать новыми футболистами. Также главный тренер бело-голубых поучаствовал в прямом эфире «Динамо» ТВ вместе с игроками клуба и журналистами.

Новиков рассказал официальному каналу «Динамо» на YouTube как проводит время на карантине:

«Сейчас высыпаюсь, но работы меньше не стало. Посмотрел 15 минут белорусского футбола и выключил. Достаточно много игр и футболистов просматриваю, все возможные чемпионаты. Просто включить телевизор и посмотреть белорусский чемпионат сил уже нет.

Пепе (тренер по физической подготовке Хосе Пастор Верчили) проводит тренировки онлайн, сначала мы все их согласовываем. Он внимательно контролирует, как ребята занимаются, мы постоянно на связи и тесно общаемся в этом плане».

Чем занимается во время карантина главный тренер красно-белых, сказать трудно, поскольку Доменико нет в соцсетях. Тем не менее Тедеско поучаствовал в прямом эфире на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте», а также ответил на вопросы болельщиков.

Отсутствие соцсетей помогает Доменико уделять больше время образованию. Главный тренер красно-белых рассказал, что учит русский язык и уже добился прогресса. Сможет ли давать Тедеско интервью на русском — узнаем после возвращения РПЛ.

Тедеско в эфире: «Спартак», Россия, пиво и, конечно, эпидемия Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы болельщиков.

Вадим Валентинович — самый частый пользователь соцсетей среди всех тренеров РПЛ. Евсеев каждый день что-то выкладывает во время карантина. Главный тренер «Уфы» рассказывает своим подписчикам, чем стоит заняться дома:

почему футболисты разводятся со своими жёнами:

и как потерял работу:

Так что, если что-то заинтересовало, то бегите в «Инстаграм» к Вадиму Валентиновичу. Там он уже даже успел разыграть футболку.

Последний матч до карантина «Урал» проиграл «Зениту» 1:7, поэтому Дмитрий ушёл не в лучшем настроении на паузу. Парфёнов в соцсетях неактивен, из последнего можно отметить участие с президентом клуба Григорием Ивановым и сотрудниками клуба во флешмобе #СпортПротивКоронавируса. Участники несколько раз отжались и передали эстафету местному волейбольному клубу.

Владимир Федотов, «Сочи»

Федотова нет в соцсетях, но прошедший месяц для него и «Сочи» стал удачным: команда одержала три победы, а Владимир стал лучшим тренером марта. Что касается времяпровождения на карантине, то главный тренер «Сочи» посоветовал посмотреть болельщикам фильм «История одного назначения».

В конце марта Федотов рассказал, что клуб продолжает тренировочную работу на закрытой базе, а также что никого из футболистов принудительно дома сидеть не заставляет.

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Леонид Слуцкий, «Рубин»

Наблюдать за «инстаграмом» Слуцкого — одно удовольствие, но в последнее время постов и споров с Дзюбой стало мало. Может быть, совсем скоро Леонид Викторович вновь начнёт отжигать в соцсетях. А пока Слуцкий сравнивает себя с танцором из клипа Little Big.

И даёт советы как воздержаться от заболевания коронавирусом.

Игорь Михайлович не такой частый гость соцсетей, как Вадим Евсеев, но периодически что-либо выкладывает, а также общается в комментариях с подписчиками. Также Игорь Михайлович, сидя на карантине, решил перечитать некоторые книги.

Главному тренеру «Ахмата», видимо, надоело сидеть дома, поэтому Шалимов решил почеканить мячом. Да-да, мячом, а не туалетной бумагой.