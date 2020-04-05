У КраСавы и жена красавица! С кем живёт самый популярный футбольный блогер России

Москва сегодня – главный очаг пандемии коронавируса в России. Поэтому Евгений Савин с семьёй решил уехать из столицы и переждать напасть в частном доме в пригороде Слуцка. Беларусь является родиной супруги бывшего футболиста, а теперь популярного блогера — Дарьи Савиной.
Дарья родилась в Минске, закончила колледж при Белорусской Государственной академии музыки. Сейчас жена КраСавы учится на курсе эстрадного вокала в Институте современных знаний. Также Дарья снималась в рекламных роликах и работала в детской студии НАБТ оперы и балета Республики Беларусь.
Савин сделал предложение возлюбленной в 2018 году, а уже в июне 2019-го у Евгения и Дарьи родилась дочь Софья. О беременности блогер сообщил очень оригинально, выложив видео с подписью: «Наконец-то я могу назвать себя забивным форвардом».
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