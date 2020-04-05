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Красота дня – жена футболиста и блогера Евгения Савина Дарья, фото

Красота дня – жена Евгения Савина
София Михайлова
У КраСавы и жена красавица! С кем живёт самый популярный футбольный блогер России
Как Савина занесло в Беларусь.
Футбол / РПЛ

Москва сегодня – главный очаг пандемии коронавируса в России. Поэтому Евгений Савин с семьёй решил уехать из столицы и переждать напасть в частном доме в пригороде Слуцка. Беларусь является родиной супруги бывшего футболиста, а теперь популярного блогера — Дарьи Савиной.

Дарья родилась в Минске, закончила колледж при Белорусской Государственной академии музыки. Сейчас жена КраСавы учится на курсе эстрадного вокала в Институте современных знаний. Также Дарья снималась в рекламных роликах и работала в детской студии НАБТ оперы и балета Республики Беларусь.

Савин сделал предложение возлюбленной в 2018 году, а уже в июне 2019-го у Евгения и Дарьи родилась дочь Софья. О беременности блогер сообщил очень оригинально, выложив видео с подписью: «Наконец-то я могу назвать себя забивным форвардом».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/dariasavina___

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