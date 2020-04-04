«Мостового для меня не существует». Как родилась и закончилась сборная России Ярцева

Ровно 15 лет назад, 4 апреля 2005 года, завершилась полуторагодичная работа Георгия Ярцева во главе сборной России. Завершилась она бесславно – тренер был выгнан с позором, а вдогонку ему сыпались обвинения в некомпетентности, «совковых» методах, неумении держать удар и так далее. Между тем, период Ярцева в сборной – это не только провальные матчи, но ещё и очень романтичная осень 2003-го. Осень, которая вернула России любовь к футболу и её сборной.

Ярцев пришёл после Газзаева, который не справился с кардинальной перестройкой команды

Период с 2002-го по 2006-й оказался для сборной России смутным временем. Наша национальная команда оказалась на развилке и запуталась, в каком направлении ей двигаться дальше. Обновляться ли? Насколько кардинально? Что делать со звёздным поколением 90-х? Звать ли иностранца? В итоге сначала РФС захотел всё изменить. После провала на чемпионате мира-2002 с «консервативным» Олегом Романцевым руководство РФС сделало ставку на «прогрессивного» Валерия Газзаева.

Валерий Газзаев Фото: РИА Новости

Валерий Георгиевич с удовольствием окунулся в революцию и моментально обновил и омолодил состав команды. Он отказался от услуг большинства ветеранов и статусных легионеров (Мостового, Карпина, Никифорова и так далее), устроил проводы для легендарного Онопко (но почти сразу вернул его, поскольку понял, что играть в центре обороны некому), призвал множество новых, неочевидных ранее игроков. Поначалу его методы работали – на старте отборочного цикла Евро-2004 сборная красиво обыграла Ирландию (4:2) и Албанию (4:1).

Но затем настала череда кошмаров и неудач. Наша команда позорно проиграла Албании (1:3), потом – Грузии в переигровке (0:1, в первой встрече погас свет), затем чудом отскочила в Швейцарии (2:2 на выезде, два гола забил Игнашевич, но качества футбола всеми было признано чудовищным). И, наконец, финальный аккорд – поражение от Израиля в домашнем спарринге (1:2), после которого Валерию Георгиевичу пришлось уйти в отставку. Весь этот период сопровождался бесконечными экспериментами – Газзаев искал лучшие сочетания, перепробовал 44 игрока, но так ничего и не смог построить.



Сборная тем временем за три тура до конца оказалась в шаге от пропасти – Евро-2004 стремительно уплывал. Первое место, которое занимала Швейцария, казалось недостижимым. Оставалось лишь бороться с Ирландией за вторую строчку, дававшую право на стыковые игры. Соперник шёл впереди на три очка, и в случае поражения от него в ближайшем матче в Дублине можно было прощаться с мечтой.



Ситуация была форс-мажорной. До ключевой игры оставалось две недели, а у сборной не было главного тренера. В результате за 10 дней до Ирландии, 26 августа 2003-го, исполком РФС утвердил на посту Георгия Ярцева. Назначение казалось удивительным, поскольку к тому моменту Георгий Александрович аж три года находился без активной тренерской деятельности, последним местом его работы был «Ротор», который он покинул из-за плохих результатов ещё в 2000-м.



Да и в целом Ярцев в тот момент был далеко не самым понятным вариантом. Главное его достижение в карьере – чемпионство с «золотым пионеротрядом» в «Спартаке» датировалось далёким 1996-м. После него – серенький период с «Динамо», вместивший в себя разве что выход в финал Кубок страны, да упомянутый отрезок в Волгограде.

«Если игроки «Спартака» были не готовы, я отправлял их на дорогу жизни и смерти» Ровно 22 года назад «Спартак» стал чемпионом после «золотого» матча с «Аланией». Яркие подробности о том, как это было.

Но РФС утвердило именно Ярцева. Он выиграл конкуренцию у Юрия Сёмина и Александра Бородюка, получил большинство голосов и начал экстренно формировать команду.

Первым делом Ярцев вернул в команду ветеранов. Он считал, что из незаслуженно списали со счетов

Буквально за сутки Георгий Александрович сформировал тренерский штаб (в него вошли Дасаев, Бородюк, Чугайнов) и подготовил список футболистов на дебютный матч против Ирландии. В него, в частности, вошли звёзды, «незаслуженно забытые» и не пользовавшиеся доверием Газзаева: Мостовой (его не брали из-за курса на омоложение), Аленичев (по мнению Валерия Георгиевича, не вписывался в схему), Титов, а также Онопко, который при позднем Газзаеве вновь пропал из национальной команды, а на момент вызова покинул Испанию и не имел игровой практики («Алания» возникнет чуть позже). Все они с радостью согласились вернуться.

Виктор Онопко Фото: РИА Новости

Шла речь о возвращении Карпина, который при Газзаеве сначала не вызывался, потом был приглашён на зимний товарищеский турнир, а затем сам отказался играть за национальную команду с мотивировкой «хотел бы сосредоточиться на клубе». Нынешний главный тренер «Ростова» тогда был в полном порядке и проводил отличный сезон за «Реал Сосьедад». Ярцев и Карпин общались два дня, но в итоге футболист отказался и окончательно завершил свою международную карьеру.



Были и другие новички, вызывавшие у общественности удивление. Например, Есипов из «Ротора», знакомый Ярцеву по совместному периоду в Волгограде. Георгий Александрович, вопреки работе предшественника, сделал ставку на опыт – как непосредственно опыт футболистов, так и собственный опыт работы с игроками.

Это было любопытно, но очень рискованно. Однако поначалу риск оправдался.

Именно при Ярцеве вспыхнула звезда Булыкина. Осень 2003-го, возможно, лучший период в его карьере

Игра в Ирландии ожидалась с тревогой. Времени у нового тренерского штаба было слишком мало. Сюрпризы от Ярцева продолжились: в атаке он неожиданно сделал ставку на пару Есипов – Булыкин, хотя имел в распоряжении как Кержакова, так и Сычева. Состав обновился кардинально, а для Булыкина это был дебютный матч. И с ним тренерский штаб попал в яблочко: Дмитрий выиграл всю верховую борьбу у атлетичных ирландцев, в том числе в собственной штрафной, и помог Игнашевичу забить гол. Итог – допустимая ничья 1:1.

Дмитрий Булыкин Фото: РИА Новости

Но настоящая феерия ждала Булыкина впереди. Через несколько дней, уже на стадионе в Черкизове, Дмитрий сделал потрясающий, сумасбродный хет-трик в матче с лидером группы, швейцарцами. Два мяча из трёх габаритный форвард «Динамо» забил головой, а третий (по счёту – второй) получился ошеломительным. Булыкин принял мяч на грудь на краю штрафной и пошёл в силовой дриблинг сразу на четверых соперников. Кого-то он обыграл, кого-то – просто смял. И расстрелял ворота с нескольких метров.

Виктор Гусев, комментировавший матч на Первом канале, даже запнулся от восторга. А потом выдал историческое: «Булыкин! Как ТАНК! И ЗАБИВАЕТ! ПРОТАРАНИЛ ВСЮ ЗАЩИТУ ШВЕЙЦАРЦЕВ. Как швейцарский сыр с дырками, оказалась оборона сборной Швейцарии».

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Занять первое место не удалось, зато в борьбе за второе удалось опередить ирландцев. Наша команда попала в стыковые матчи, а страну охватила эйфория. Потому что контраст с периодом поздней работы Газзаева был разительным. Газета «Спорт-Экспресс» даже выступила с шапкой на первой полосе: «Где же вы были раньше, Георгий Александрович?!»

При Ярцеве сборная России впервые преодолела стыки

Жеребьёвка оказалась удачной. Могли попасться Испания и Нидерланды (а также Турция, Латвия, Словения, Хорватия, Норвегия или Шотландия), но попался карликовый по тем временам Уэльс. В составе валлийцев была только одна звезда – Райан Гиггз, и многим казалось, что с соперником мы легко справимся.



Но пришлось всё же тяжело. Поздняя осень, концовка чемпионата – в таких условиях нашим клубам и сборной всегда сложно, что показывала история как до 2003-го, так и после него. Когда в первом матче на «Локомотиве» команда Ярцева сыграла вничью 0:0, было очень тревожно. Вдобавок Овчинников и Мостовой получили лимитные жёлтые карточки и выбыли из обоймы на ответный матч.

На «Миллениуме» мы увидели настоящую рубку. В ней было не так много футбола, зато много борьбы и эмоций. Россия вышла победителем – Евсеев подарил нашей команде гол и чемпионат Европы, всей стране – эпохальную фразу, а Ярцеву – полноценный контракт. В первый и пока последний раз наша сборная преодолела рубеж стыковых матчей.

Вадим Евсеев

Увы, это был последний крупный успех Ярцева в составе национальной команды.

На чемпионате Европы Ярцев со скандалом выгнал Мостового

Всё началось рушиться, едва стартовал 2004-й. Уже первые товарищеские матчи в году не настраивали оптимистично. На пути к Евро наша команда не сумела выиграть ни один из них – две ничьих с Болгарией (2:2) и Австрией (0:0), а также поражение от Норвегии (2:3, два гола наша команда забила в концовке при 0:3).

Непосредственно перед чемпионатом Европы начались проблемы с составом. Из-за травм дружно выбыли два основных центральных защитника – Игнашевич и Онопко. Причём состояние Онопко большинство медиков оценивали как удовлетворительное, шансы принять участие если не в первом, то во втором матче у него были хорошими. Финального слово было за Ярцевым. Он отказался брать опытного игрока, заявив, что в случае рецидива тот может закончить с футболом. В результате в Португалию наша команда отправилась с Шароновым и Бугаевым. Тем самым Бугаевым, который позже погряз в проблемах с алкоголем и исчез.

Фото: Getty Images

Первый матч против испанцев сборная России сыграла средне, но не безнадёжно. Уступила 0:1, пропустив во втором тайме, хотя до перерыва шикарный момент создал Аленичев, войдя на дриблинге в штрафную. Во второй половине Ярцев отправил Аленичева на правый фланг, и после финального свистка Дмитрий дипломатично рассказал журналистам: «Я расстроился, это не моя позиция. Знал, что не буду чувствовать там себя комфортно».

Менее дипломатично выступил лидер команды, вернувшийся при Ярцеве в сборную, — Мостовой. Он после игры остановился в микст-зоне и, даже не замышляя ничего плохого, рубанул правду-матку испанцам: команде не хватило свежести, плохо подготовились и так далее. Также испанские СМИ привели заявление Александра, в котором он не верил в перспективы выхода из группы, а некоторые издания даже приписали ему фразу, что «в сборной всего восемь-девять хороших игроков».



Позже все пытались разгадать загадку: какие фразы Мостовой действительно произносил, какие были вырваны из контекста и переделаны, а какие – выдуманы. Сам игрок не отрицал, что затронул вопрос свежести и перетренированности (но при этом не обвинял тренерский штаб), тем более многие партнёры по сборной подтверждали тезис.

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«Лично у меня — да, сил в конце особо не было», — говорил Евсеев. «Свежести не было — это точно. Вообще никакой свежести. Пришлось очень тяжело, но я затрудняюсь сказать почему. Могу только констатировать факт: о легких ногах приходилось лишь мечтать», — утверждал Гусев.



Выступление Мостового быстро дошло до Ярцева и Колоскова. Буквально через сутки футболист был отправлен восвояси.

— Прошу обратить внимание: это не отчисление, а освобождение. То, что сделал Мостовой, расцениваю не иначе как плевок в сторону команды – заявил главный тренер. — Моя ошибка в том, что я слишком ему доверял. Этот человек получил наиболее благоприятные условия для подготовки, и вот во что это вылилось.

Возможно, он думает, что является лидером команды и звездой. Однако я так не считаю. Мостовой — никакая не звезда! Настоящие звёзды — Аленичев и Смертин. Мы и без Мостового выигрывали — например, в Уэльсе. А критику его я не приемлю — он не тренер, чтобы давать подобные оценки.

Я специально взял сутки на размышление, чтобы решение не выглядело эмоциональной вспышкой Ярцева. Больше этого человека для меня не существует.



Версию Мостового на события вы можете прочитать в давнем интервью «Чемпионату».

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Далее наша сборная проиграла со счётом 0:2 хозяевам – португальцам – и досрочно лишилась шансов на выход из группы. В том матче был несправедливо удалён Овчинников, которому судьи приписали абсурдную игру руками за пределами штрафной, но мало кто списывал неудачи на решения арбитра. Истинный корень бед был всё же в другом: в очередной раз нагрянувшем скандале. Раньше на крупных турнирах наш сборная без них жить просто не могла.

После чемпионата Европы наша сборная потеряла ещё два года и потерпела самое унизительное поражение в истории

Вероятно, Ярцев покинул бы свой пост сразу же после Евро, но он ухватился за соломинку. Соломинкой стала ничего не решавшая победа над будущим чемпионом Европы – сборной Греции – в третьем туре. Сейчас уже кажется, что лучше бы той победы не было. Пусть Кириченко установил рекорд, забив самый быстрый гол, пусть греки на том турнире потерпели первое и единственное поражение, тем самым наградив нас сомнительным достижением, но команда уже на глазах рушилась, а Ярцев был взвинчен и уже не мог спокойно работать.

Отборочная группа к ЧМ-2006 не казалась убийственной: в соперниках числились Португалия, Словакия, Эстония, а также два карлика, Лихтенштейн и Люксембург. В первом матче команда Ярцева не сумела обыграть дома главного конкурента – 1:1 против Словакии в матче, когда необходимо было побеждать. Далее были лёгкая победа над Люксембургом (4:0) и поездка в Лиссабон к португальцам, умудрившимся сыграть 2:2 с Лихтенштейном.

Ночь с 13 на 14 октября – одна из самых кошмарных в истории сборной России. Мы желали увидеть реванш за Евро-2004, а увидели позор на долгие годы. Бедный Малафеев получил в свои ворота семь голов (пять из них – из-за пределов штрафной), в ответ сборная сподобилась лишь на один, а Ярцев после шестого гола резко вскочил со скамейки и покинул чашу стадиона. Позже доктор Васильков рассказывал, что выводил тренера из предынфарктного состояния.

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— Отходил очень долго, — вспоминал Ярцев. — Жена увезла меня за город. Где-то неделю я вообще не появлялся нигде. Лес, грибы, баня, снова лес. Я жил на даче, закрытый, отрезанный от мира. Люба со всеми разговаривала. Когда пришел в себя, стал готовиться к игре с Эстонией. Сейчас с позиций своего возраста думаешь: что ты сделал неправильно? Но и сейчас говорю: ничего бы не переделал.

Уходить на волне позора тренер не захотел. Через месяц сборная обыграла Эстонию, и Ярцеву разрешили продолжить работу. Само собой, все уже понимали: до первой осечки. Осечка состоялась весной 2005-го. Сначала была блёклая победа над «Лихтенштейном» (2:1), а потом не менее унылая ничья с Эстонией (1:1).

4 апреля 2005-го Ярцев подал в отставку. Его период получился насыщенным на события и эмоции, вместил и хорошее, и плохое, но итог получился слишком грустным. На чемпионат мира-2006 в итоге сборная не попала – пришедший по зову нового президента РФС Виталия Мутко Юрий Сёмин тоже не справился с задачей.

С 2006-го настала пора иностранных менеджеров, и сборная вступила в новую эпоху. А время показало, что команду действительно нужно было обновлять.

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