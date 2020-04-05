Тест. Как хорошо вы помните историю российского футбола. Часть 3

Продолжаем проверять ваши знания о нашем футболе. Для тех, кто следит за российскими чемпионатами с первого сезона-1992, это будет ещё и хорошим тестом для памяти.
Сегодня от вас потребуется ответить на вопросы о лучших бомбардирах и гвардейцах РПЛ, о первых бразильских легионерах в России, об отцах и детях, а также о самом странном трансфере в высшем дивизионе. Вы должны будете вспомнить необычную роль звезды «Зенита» Андрея Аршавина и, возможно, самое смешное высказывание легендарного тренера «Спартака» Олега Романцева. Будет один вопрос и про судей. Кроме того, мы не забыли о Кубке страны: есть задание, связанное с историей этого турнира.
С чем-то вы справитесь легко, а что-то покажется сложным. В общем, начнём. Попробуйте выбить «десятку»!
Пройти тест можно по ссылке.
Ещё тесты:
- 5 апреля 2020
-
11:28
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:42
-
10:28
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:50
-
09:36
-
09:26
-
09:21
-
08:47
-
08:30
-
07:39
-
07:26
-
07:01
-
06:30
-
05:25
-
04:39
-
04:29
-
04:05
-
03:50
-
03:32
-
03:09
-
02:45
-
02:25
-
01:37
-
01:16
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:22
-
00:10