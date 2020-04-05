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Как хорошо вы знаете историю российского футбола, 3-я часть, тест «Чемпионата»

Как хорошо вы помните историю российского футбола
Анатолий Романов
Тест. Как хорошо вы помните историю российского футбола. Часть 3
Готовы к челленджу?
Футбол / РПЛ 0

Продолжаем проверять ваши знания о нашем футболе. Для тех, кто следит за российскими чемпионатами с первого сезона-1992, это будет ещё и хорошим тестом для памяти.

Сегодня от вас потребуется ответить на вопросы о лучших бомбардирах и гвардейцах РПЛ, о первых бразильских легионерах в России, об отцах и детях, а также о самом странном трансфере в высшем дивизионе. Вы должны будете вспомнить необычную роль звезды «Зенита» Андрея Аршавина и, возможно, самое смешное высказывание легендарного тренера «Спартака» Олега Романцева. Будет один вопрос и про судей. Кроме того, мы не забыли о Кубке страны: есть задание, связанное с историей этого турнира.

С чем-то вы справитесь легко, а что-то покажется сложным. В общем, начнём. Попробуйте выбить «десятку»!

Пройти тест можно по ссылке.

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Продолжаем ностальгировать.
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