Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Эффектный удар внешней стороной стопы в самую девятку ворот, видео

«Чемпионат»
Вот это закрутил в девятку! Потрясающий гол из любительского футбола. Видео
Даже бывший игрок «Челси» оценил шедевр.
Футбол / Прочие турниры 0

В одном из мини-футбольных матчей футболист эффектно обыграл соперника и нанёс не менее эффектный удар внешней стороной стопы. Мяч полетел в самую девятку ворот — голкипер оказался бессилен, так и не сумев достать мяч в прыжке. Партнёры по команде явно не ожидали от парня такого идеального удара.

В социальный сетях уже вовсю пишут о схожести удара с фирменным ударом португальского футболиста «Касымпаши» Рикарду Куарежмы, который часто закручивал мяч в ворота именно внешней стороной стопы. Аналогичных голов португалец в своей продолжительной карьере забил немало.

А выстрел безвестного игрока в мини-футбольном матче уже оценил бывший правый защитник «Аякса», «Челси» и «Уигана» Марио Мельхиот — лаконичным комментарием в «Инстаграме»: «Оле».

Ещё материалы:

Пеле потряс мир уже в 17 лет. Его великому голу в финале ЧМ-1958 аплодировал король Швеции
К таким трюкам европейцы тогда ещё не привыкли.
Футбольная команда забила в свои ворота, а потом защищала ворота соперников. Видео
Один из самых нелепых матчей в истории футбола.
В Венесуэле верят в то, что умерший президент страны помогает сборной. Видео
Это всерьёз обсуждается на телевидении.

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
Видео •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020