Вот это закрутил в девятку! Потрясающий гол из любительского футбола. Видео

В одном из мини-футбольных матчей футболист эффектно обыграл соперника и нанёс не менее эффектный удар внешней стороной стопы. Мяч полетел в самую девятку ворот — голкипер оказался бессилен, так и не сумев достать мяч в прыжке. Партнёры по команде явно не ожидали от парня такого идеального удара.

В социальный сетях уже вовсю пишут о схожести удара с фирменным ударом португальского футболиста «Касымпаши» Рикарду Куарежмы, который часто закручивал мяч в ворота именно внешней стороной стопы. Аналогичных голов португалец в своей продолжительной карьере забил немало.

А выстрел безвестного игрока в мини-футбольном матче уже оценил бывший правый защитник «Аякса», «Челси» и «Уигана» Марио Мельхиот — лаконичным комментарием в «Инстаграме»: «Оле».

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