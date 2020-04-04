В 2013 году Карпин готовил для «Спартака» громкий трансфер. Но Аршавин не рискнул

«Чемпионат» продолжает рассказывать о несостоявшихся трансферах, которые могли бы поднять большой шум, но не случились по разным причинам. На этот раз история об Андрее Аршавине и «Спартаке».
Первый раз Аршавин мог перейти в «Спартак» ещё в 2002 году
Об этой истории знают многие, все действующие лица рассказывали подробности. В 2002 году у молодого Аршавина заканчивался контракт с «Зенитом», и «Спартак» был готов его подписать. Сам Андрей тоже был предрасположен к переходу. Но дальше версии расходятся. Сам Аршавин говорил, что тогдашний президент «Спартака» Андрей Червиченко пожалел 60 тысяч евро. Червиченко говорил следующее: «Просто Андрей требовал, чтобы он гарантированно играл на позиции нападающего. Но Романцев видел Аршавина на позиции чуть ниже. И в разговоре, когда Аршавин сказал, что хочет играть нападающего, Романцев ответил, что Андрей будет играть там, где он скажет. Вот такая позиция была и поэтому не договорились. 60 тысяч? Я сейчас и не помню уже, много лет прошло, может быть, были какие-то 60 тысяч, но это не причина. Этот трансфер не состоялся точно не из-за 60 тысяч евро».
Большинство думают, что это был единственный раз, когда Аршавин мог перейти в московский клуб. Но мы узнали, что это не так.
В 2013 у Аршавина заканчивался контракт с «Арсеналом», Карпин звал его к себе
Все помнят, как ярко начинал Андрей в «Арсенале», но потом его карьера начала затухать. Чтобы не потерять форму перед чемпионатом Европы 2012, Аршавин перешёл в «Зенит» на правах аренды. Отыграл там полгода, но питерский клуб решил не выкупать полузащитника. В «Зените» держали в уме, что летом 2013 у Аршавина закончится контракт с лондонским клубом, и они смогут подписать его бесплатно. Как и произошло в итоге.
Но этот переход мог не состояться, потому что Аршавина хотел подписать «Спартак» и лично Валерий Карпин. По нашей информации, «Спартак» предложил полузащитнику контракт по формуле 1+1. При этом зарплата за первый год контракта составила бы 2 млн евро, а за второй около 4 млн евро, при условии, если бы Андрей отыграл 60% матчей в первом сезоне. Аршавин думал над предложением несколько дней, но в итоге отказался. Он не мог не вернуться в родную команду, хотя условия в «Зените» были совсем другие.
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