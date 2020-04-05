Вратарь «Зенита» сдал матч «Спартаку»? Грязная история из футбола 90-х

В конце 1990-х разразился один из самых громких скандалов в российском футболе. Голкипера «Зенита» Романа Березовского обвинили в сдаче матча «Спартаку». Вспоминаем эту историю.

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Березовский пропускал странные голы от «Спартака». Он ошибался с выбором позиции, и у него «ехала» нога

Ноябрь 1996-го. «Зенит» в последнем туре чемпионата принимает «Спартак» на «Петровском». Для московской команды это важнейший матч в борьбе за золотые медали. Команда Георгия Ярцева делит по набранным очкам первое место с «Аланией». Владикавказцы в тот же день играют с потерявшим мотивацию «Локомотивом» из Нижнего Новгорода, поэтому победа конкурента красно-белых не вызывает сомнений. Значит, спартаковцам, чтобы получить право на «золотой матч» с «Аланией», необходимо выигрывать в Петербурге.

Для «Зенита», вернувшегося годом ранее в высшую лигу из первой, результат игры со спартаковцами вроде бы не имеет особого значения. Команда Павла Садырина дрейфует в середине таблицы, занимая девятое место, и выше седьмой позиции уже не поднимется. Но всё спокойно только на первый взгляд. Для Петербурга и конкретно для тренера «Зенита» красно-белые – принципиальный соперник. Ещё когда Садырин принял команду в первом дивизионе, он заявил: «Хочу выйти в высшую лигу и обыграть там «Спартак». Настрой тренера был связан в том числе со сложными отношениями с Олегом Романцевым, занимавшим в 1996 году пост президента «Спартака». Желание Садырина сбылось уже в июле 1996-го в Москве, где сине-бело-голубые неожиданно победили со счётом 2:0.

Кроме того, по кону большие премиальные. Но об этом – ниже. Сперва напомним составы команд в том матче:

«Зенит»: Березовский, Кондрашов, Боков, Лепёхин (Давыдов, 62), Попов, О. Дмитриев (Зазулин, 46), Угаров (Бобров, 77), Хомуха, Данилов, Кулик, Зубко.

«Спартак»: Филимонов, Горлукович, Мамедов, Евсеев, Головской, Дуюн (Джубанов, 46), Аленичев, Мелёшин (Коновалов, 61), Тихонов, Титов, Ширко (Безродный. 73).

Зенитовцы, вдохновлённые поддержкой переполненного «Петровского», начали очень агрессивно и забили быстрый гол. Уже на 3-й минуте рослый атакующий полузащитник Игорь Данилов завершил быструю комбинацию мощным ударом в касание после кросса Дениса Угарова с правого фланга. Хозяева вышли вперёд, игра стала очень горячей. Было много единоборств, которые зачастую выигрывала команда Садырина. Но на 33-й минуте гости сравняли счёт после ошибки голкипера «Зенита».

Фото: Кулик и Березовский

«Мы получили право на штрафной, – вспоминал после игры этот эпизод Андрей Тихонов. – Бить по воротам было неудобно, но я обратил внимание, что Березовский неправильно выстроил «стенку». Да к тому же сам занял неверную позицию. Не скажу, что удар у меня получился блестящим, скорее вратарь в этом эпизоде сыграл неудачно».

При счёте 1:1 «Зенит» создал и упустил ещё несколько голевых моментов. «Спартак» ответил очередным опасным штрафным Тихонова, но Егор Титов пробил выше цели, когда добивал неуверенно отражённый Березовским мяч. Во втором тайме красно-белые перехватили преимущество. На 72-й минуте Титов всё-таки забил победный гол. Причём Березовский опять пустил «бабочку».

«Один из зенитовских защитников выбил мяч прямо мне на ногу. Получив неожиданный подарок, я с шага нанес удар в дальний угол. Бил зряче, хотя повезло, что у вратаря в последний момент «поехала» опорная нога», – рассказывал Титов.

В концовке «Зенит» яростно атаковал и претендовал на одиннадцатиметровый. Судью Николая Фролова, который не назначил пенальти после падения Дениса Зубко, едва не побил выскочивший с трибун болельщик. Тем не менее «Спартак» удержал победу 2:1, а через пару недель вернулся на «Петровский», чтобы обыграть «Аланию» в «золотом» матче и отпраздновать чемпионство в Петербурге.

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О том поражении Северная столица благополучно забыла за другими событиями, произошедшими после сезона. Садырин в результате конфликта с Виталием Мутко покинул «Зенит» (с тренером просто не продлили контракт), забрав с собой в ЦСКА Максима Бокова, Дмитрия Хомуху и Владимира Кулика. Петербург стоял на ушах из-за увольнения любимого тренера, болельщики устраивали акции протеста на стадионе, и даже на Дворцовой площади.

Собчак, Садырин и Мутко

Вспомнили об ошибках Березовского только в феврале 1998 года, когда экс-нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев, не игравший с красно-белыми, признался журналистам издания «Калейдоскоп», что один из игроков команды продал матч со «Спартаком». Тему раскрутили в телепрограмме «Футбольный клуб», после чего РФС объявил о начале расследования. Накануне заседания КДК РФС Садырин дал интервью для «Спорт-Экспресса», в котором обвинил в сдаче Березовского. Вот, что сказал тренер:

«Сразу после того матча со «Спартаком», видя слёзы Березовского, я не верил, что он мог сдать игру. Хотя какие-то подозрения всё-таки были. Ведь даже мальчишка не допустил бы таких ошибок, которые допустил тогда Березовский. В течение прошлого года мне не раз напоминали об этой истории, но каждый раз я отказывался верить в виновность вратаря. Но когда недавно на израильском сборе всё это подтвердили игроки ЦСКА, выступавшие в свое время за «Зенит», я понял, что это не слухи. Не хочу бросать тень на «Спартак», на его руководство, но не исключаю, что на нечестный поступок могли пойти какие-то люди, заинтересованные в победе «Спартака». Им было не обязательно выходить на Березовского, они могли выйти на президента «Зенита» Мутко. Скорее всего, именно так и было. Ведь Мутко, как это ни странно звучит, был больше других заинтересован в поражении своего клуба. В случае проигрыша с него снимался ряд условий, которые он должен был выполнить перед игроками. Прежде всего, это касалось премиальных.

Павел Садырин Фото: fc-zenit.ru

За седьмое место, которое мы могли занять, игроки получали одни деньги, за десятое – совсем другие. Система премиальных, которую мы же и придумали, была весьма простой. Во время сезона в случае победы каждый в команде получал лишь 50% оговоренной суммы премиальных. Если бы «Зенит» по итогам чемпионата попал в десятку, то футболистам полагались оставшиеся 50% за каждую победу. А окажись команда, скажем, на одиннадцатом месте, то они вообще ничего бы больше не получили. В случае седьмого или восьмого места премиальные умножались на коэффициент 1,5. Я бы никогда не стал утверждать, что Березовский сдал матч, но, как говорят игроки, он сам признался в этом…

Об этом все они говорят – и Артур Белоцерковец, и Игорь Зазулин, и наши – Хомуха, Кулик, Боков. Придумать такое трудно. Сдал ли Березовский игру по приказу Мутко? Да, я так думаю. Ведь он, кроме всего прочего, был заинтересован в том, чтобы меня уволить».

На следующий день после громкого интервью Садырина вышел материал в газете «Коммерсант». В статье утверждалось, что Березовский раскаялся, сам пришёл в команду и со слезами на глазах кинул на стол 30 тыс. долларов – деньги, полученные за пропущенные мячи.

Любопытно, что перед игрой со «Спартаком» осетин Теймураз Боллоев – глава пивоваренной компании «Балтика», которая тогда спонсировала «Зенита», – предложил команде за положительный результат 250 тыс. долларов. Однако Мутко возмутился тем, что этот вопрос решался через тренерский штаб Садырина, а не через него, и пошёл на принцип – никаких дополнительных премий! По окончании сезона Боллоев отказался продолжать сотрудничество с петербургским клубом.

Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк» Но и в 1992 году «Зенит» обыграл «Спартак».

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В РФС, судя по всему, желали только одного – побыстрее замять скандал. Никакого расследования не было, по крайней мере, о нём ничего не известно. В результате КДК влепил шестимесячную дисквалификацию Дмитриеву, раздувшему скандал без доказательств. Из-за этого у нападающего, покинувшего тогда «Спартак», сорвался почти подписанный контракт с нижегородским «Лококомотивом». Садырину за его интервью влепили такую же дисквалификацию, только условную.

Березовский продолжил играть за «Зенит». Более того, в 1999 году выиграл с командой свой единственный за карьеру трофей – Кубок России. Для петербургского клуба это был первый серьёзный успех со времён чемпионства в 1984-м, поэтому болельщики уже воспринимали голкипера как одного из героев. Роман не комментировал скандальную тему, однако в 2009-м вспомнил о своих переживаниях в интервью для «Советского спорта»:

«Я был молодым парнем. И на меня вдруг повесили таких собак! Именно вдруг. Разбирательства начались спустя год после игры, когда этого человека в «Зените» уже не было. Да, Дмитриева. Вместе тренировались, всё было нормально. Общались, как ни в чем не бывало, тот матч не вспоминали. Но стоило Бышовцу его из команды отчислить, проявился негатив. На «Зенит», на всех. Выходом стали надуманные обвинения в мой адрес.

Определенное время я переживал. Газеты, помню, читал, расстраивался. Сильно на меня ситуация давила. Но справился с ней ещё в «Зените». Ребята, тренеры поддержали, я остался первым номером команды и, уверенно проведя сезон-1998, обо всем забыл… А после той истории со «Спартаком» я резко повзрослел».

20 лет назад «Зенит» мог впервые выиграть финал еврокубка. Но Карпин лишил Питер трофея «Зенит» выигрывал в обоих матчах с «Сельтой», а голы Валерия Карпина всё меняли.

Был ли Березовский единственным игроком «Зенита», которого заподозрили в сдаче матча «Спартаку»? Отнюдь нет. Журналист Игорь Рабинер в своей книге «Правда о «Зените» написал, что в разговорах «не под диктофон» ему не раз называли цифру «четыре», говоря о количестве подкупленных игроков. Мутко в 2006 году, отвечая на вопрос о скандальном матче петербургской команды с красно-белыми, сказал, что «после того сезона ушли семь человек, а выводы делайте сами». Впрочем, Березовский остался в «Зените» до 2000-го.

Питерские газеты после матча «Зенит» — «Спартак» Фото: из архива Владимира Кулика

Березовского в своем нашумевшем интервью вспоминал и арбитр Сергей Хусаинов. Вот что он рассказал про матч «Зенит» — «Балтика». «Через полтора года после назначения Бышовца я приехал в Питер, судить «Зенит» с «Балтикой». Перед игрой администратор «Зенита» передал привет от Бышовца и приглашение на ужин после игры. А в день матча ко мне заехал Мутко: провёз по Питеру, показал свою пивную, обрисовал футбольные планы… И вот игра. При счёте 2:0 Герасимец убегает и забивает третий гол. Вася Шипко, царство небесное, зажигает флаг: вне игры. С трибун полетели банки. Подзываю капитанов: пока это безобразие не закончится, игра не возобновится. При счёте 2:1 справа пошла подача «Балтики», и Березовский вдруг побежал…



— Куда?

— В толпу. Было сразу ясно: не доберётся до мяча, не пустят. Ну и не добрался. Ворота свободные – 2:2. Финиш.

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Ну и ещё одна история. В ходе карьеры у Романа был и обнародованный случай с несостоявшимся «договорняком». В сезоне-2010 голкипер сборной Армении выступал в первом дивизионе за «Химки». По ходу чемпионата возглавлявший подмосковную команду Александр Тарханов выступил с заявлением, что на игроков «Химок» выходят с предложениями организовать договорные матчи.

«Пришёл Рома Березовский и сказал, что к нему обращался агент с предложением сдать игру Астрахани. Рома ответил, что он отказался пропускать «левые» мячи, и назвал имя агента. Этот агент вышел на Березовского через нашего игрока», – признался Тарханов.

Наученный горьким опытом, Березовский не хотел, чтобы кто-то опять заподозрил его в грязных делах. Ему хватило «Спартака».