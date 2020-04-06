Великий Платини всю карьеру отыграл со слабыми лёгкими. Что грозит Дибале?

Юрий Васильков, много лет отработавший врачом в «Спартаке» и сборной России, испугал заявлением: «После тяжёлой формы коронавируса вернуться в спорт почти нереально. Этот вирус в основном поражает лёгкие, а лёгочная система для спортсмена святыня». То есть Пауло Дибала, чей третий тест на коронавирус, вроде бы, снова дал положительный результат, уже никогда не станет прежним?

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«Чемпионат» вспомнил историю игрока, который и со слабыми лёгкими был лучшим. Это Мишель Платини. Трёхкратный обладатель «Золотого мяча».



Свой первый профессиональный контракт 16-летний Платини должен был подписать летом 1972 года с «Мецем». Но не смог пройти простейший тест ЖЕЛ – жизненной ёмкости лёгких.



ЖЕЛ – это объём воздуха, который выходит из лёгких при выдохе. Этот показатель существенно понижается при рестриктивных заболеваниях, то есть при дыхательной недостаточности.



Очевидцы потом рассказывали, что Платини упал в обморок, проходя медосмотр в «Меце». В автобиографии «Жизнь как матч» Мишель представил свою версию случившегося.



«Увы, медик «Меца» меня забракует из-за того, что я не смог как следует надуть резиновый шар. Ощутимый удар. Я был фанатом команды «Мец», команды с большими амбициями, которая доминировала на всех полях Франции и благодаря своей атаке стала поистине машиной по забиванию голов. Ею руководил Нестор Комбен. Я думал, «Мец» – это мой клуб. Я следил за всеми его матчами со времени своего посвящения в футбол. Мой родной Жёф находится всего в двадцати километрах от Меца…



Этот спирометрический тест всё испортил. Вместо положенных 3,8 литра я сумел выдуть всего каких-то жалких 1,8. Я пытался ещё несколько раз. Но только всё больше волновался. Расстроенный, мой отец пошёл к одному из руководителей «Меца», с которым он когда-то вместе играл, и сказал ему: «Не обращайте внимания на этот тест, Мишель многого стоит». Но в «Мец» меня не взяли.



К счастью, на меня обратил внимание другой приятель моего отца, который жил в Нанси, расположенном в 75 километрах от Жёфа. Его звали Эрве Колло. Он пригласил меня провести несколько пробных матчей и в результате… протянул мне бумагу, густо усеянную золотыми печатями, наверху которой было написано: «Футбольный клуб «Нанси – Лотарингия». Это был мой первый в жизни контракт! В качестве стажёра я подписал его в задней комнатке какого-то бистро, возле стадиона».



Интересно, уволил ли «Мец» того медика, по чьей вине потерял будущую звезду мирового футбола? Легенду «Ювентуса» и сборной Франции, феноменальную «десятку», первого игрока в истории, три года подряд бравшего «Золотой мяч» (1983-1985). История об этом умалчивает.



Может ли сегодня диагноз «коронавирус» поставить крест на надеждах талантливых футболистов и остановить карьеры тех, кто уже добился многого?



Васильков считает, что носители тяжёлой формы коронавируса вряд ли вернутся в большой спорт: «Они не смогут пережить прежний объём нагрузок. А профессиональный спорт без них невозможен».

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У врача сборной России Эдуарда Безуглова другое мнение на этот счёт. «Поскольку инфекция абсолютно новая – появилась только в декабре прошлого года, – данных о долгосрочном влиянии коронавирусной инфекции на лёгкие сейчас просто нет, — отметил специалист в интервью «Чемпионату». – Ни у кого нет и быть не может. Если в декабре всё только началось – откуда данные? А то, что после пневмоний, которые могут быть, например, осложнениями гриппа, люди возвращались в большой спорт – это факт. Таких историй очень много. Тысячи, десятки тысяч. Без части лёгкого играли – никаких проблем. Люди после войны, пережив туберкулёз, становились чемпионами мира и Европы! В других видах спорта – не в футболе. Хотя и в футболе, что там далеко за примерами ходить, Тьяго Силва в «Динамо» тяжёлым туберкулезом переболел. И не просто вернулся, а стал, мягко говоря, звездой. Уж поверьте, туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы».