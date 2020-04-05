Легендарный Даниэл Карвальо. Делал операцию из-за лишнего веса и пил шампанское с Путиным

Цикл про легионеров, которые оставили след в российском футболе, продолжаем материалом про Даниэла Карвальо – футболиста, без которого не было был первой российской победы в финале еврокубка.

Карвальо пришел в ЦСКА в феврале 2004 года, а ушел зимой 2009/10. С тех пор прошло столько времени, что в голове осталось лишь основное: проблемы с лишним весом и три голевые передачи в финале Кубка УЕФА–2005. Ну еще можно наткнуться на ролик, где бразилец накручивает на бровке Точилина. На самом же деле за пять лет в России Карвальо навсегда изменил ЦСКА. Часто конструкция «навсегда изменил что-то» является преувеличением, но не в этом случае.



Погнали по порядку.



Сначала немного окунемся в ту эпоху. Карвальо приехал в Россию, когда ЦСКА боролся за доминирование в российском футболе. В 2001-м году клуб возглавил Евгений Гинер. ЦСКА резко обозначил амбиции и при трансферах легко перебивал предложения «Спартака» и «Локомотива» (вскоре появился знаменитый мем «Гинер все купил», хотя слово «мем» еще никто не знал). В конце 2003-го «армейцы» стали чемпионами – впервые в истории России. В начале 2004-го пришел Карвальо. Первый бразилец, которого купил Гинер. Уже потом были Вагнер Лав, Жо, Дуду и все остальные.

Видео доступно на «Чемпионате».

Карвальо выбирал между Артуром Жорже и Фабио Капелло

В бразильском «Интере» Карвальо получал около 2 тысяч долларов в месяц. В ЦСКА стал зарабатывать 100 тысяч долларов (1,2 млн. долларов в год). То есть его зарплата выросла в 50 раз. Во многом этому способствовал молодежный ЧМ-2003, который выиграли бразильцы, а Карвальо признали лучшим футболистом турнира.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Газета О jogo писала, что Фабио Капелло лично хотел видеть Карвальо в «Роме», но бразилец выбрал ЦСКА, которым руководил португалец Артур Жорже. Это тоже был аргумент — Карвальо шел к тренеру, с которым мог разговаривать на одном языке. Правда, с Жорже удалось поработать лишь полгода (затем в ЦСКА вернулся Валерий Газзаев). Сразу после трансфера 19-летнего Карвальо президент ЦСКА заявил, что переход мог случиться быстрее, но «армейцы» впервые имели дело с бразильским «Интернасьоналом».



Тогда Артур Жорже говорил, что если Карвальо не собьется с пути, то станет звездой мирового уровня. Обычные слова на тот момент, сейчас звучат пророческими. Пусть и горела звезда недолго.

Карвальо сбежал из Москвы, а селекционер ЦСКА подал заявление об отставке

Первый сбор в составе ЦСКА Карвальо проходил в Испании. Туда он приехал с отцом, которого он называл своим импресарио (агентом). На том сборе Карвальо не принял участия в товарищеских матчах, потому что набирал форму. За играми смотрел со стороны. В принципе, можно сказать, что Карвальо набирал форму весь 2004-й год.



Удивительное дело. В дебютном чемпионате России бразилец принял участие в 13 матчах (1 гол, 0 передач), но ни разу не появился в стартовом составе. Хотя если взять первую официальную игру в составе ЦСКА, то получилось эффектно. Карвальо забил «Спартаку» победный мяч в Суперкубке России. Гинер наблюдал за той игрой с огромной сигарой в руках и в компании Романа Абрамовича. Считалось, что олигарх финансово помогает ЦСКА, хотя официально эта информация не подтверждалась. Позже, «Сибнефть» Абрамовича стала титульным спонсором ЦСКА (контракт на три года). Компания выделила армейцам аж 54 млн. долларов (18 млн. в год). Правда, спустя год «Сибнефть» разорвала контракт, потому что ее купил «Газпром».



Первый год Карвальо в ЦСКА получился тяжелым. Говорилось, что причиной тому была травма. Однако, позже стало известно, что полузащитник сбежал из Москвы, выдумав повреждение. Бывший селекционер ЦСКА Степан Крисевич рассказывал сайту «Матч ТВ»:



– Карвальо – хулиган. Его любимая девушка осталась в Бразилии, а он притворился, что травмировал заднюю поверхность бедра и улетел на родину. Потом Газзаев возмущался: «Кого ты привел!» У меня испортились отношения с Валерием Георгиевичем, и я трижды писал заявления об увольнении. Два Гинер порвал, а третье подписал.

Карвальо считает, что в финале Кубка УЕФА отдал не три, а четыре голевые

Второй год в ЦСКА стал лучшим в карьере Карвальо. Благодаря чемпионству-2003 ЦСКА стартовал в Лиге чемпионов и дошел до финала Кубка УЕФА (аналог нынешней Лиги Европы). В евросезоне-2004/05 в последнем туре группового этапа ЛЧ «ПСЖ» дома уступил ЦСКА со счетом 1:3 при хет-трике Семака. Это позволило московскому клубу пробиться в Кубок УЕФА, а полузащитнику переехать в Париж. Уход Семака в «ПСЖ» и Ярошика в «Челси» поспособствовал попаданию Карвальо в состав. Оказавшись в основе, он показал свой лучший футбол.

На пути к финалу Кубка УЕФА москвичи прошли «Бенфику», «Партизан», «Осер» и «Парму». В восьми матчах у Карвальо набралось 4 гола и 2 передачи. Еще 3 голевухи бразилец отдал в финале, когда «армейцы» победили «Спортинг» со счётом 3:1. Так совпало, что финал проходил в Португалии как раз на домашнем стадионе «Спортинга».



Карвальо был признан лучшим футболистом финала Кубка УЕФА. По словам самого футболиста, он отдал в той встрече четыре голевые передачи. Вот, что он сказал «Чемпионату»:



– В финале я отдал не три, а четыре голевые. Вы посмотрите, как забил «Спортинг». Мяч отскочил от моей ноги к Рожерио, который забил нам. Майку с того финала у меня украли. Несколько лет назад в Бразилии грабители ворвались и забрали её, телевизор, приставку и прочие вещи. В тот момент никого не было дома.

ЦСКАзка. Как мы летали за кубком УЕФА с командой и фанатами ЦСКА Сегодня — 10 лет со дня победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Журналисты Денис Целых и Евгений Слюсаренко, побывавшие на финале, делятся воспоминаниями.

Карвальо пил шампанское с Путиным, но не понимал его

Через три дня после победы в Кубке УЕФА игроки ЦСКА пили шампанское вместе с Владимиром Путиным, демонстрируя ему трофей в Ново-Огарево. Для той встречи у Карвальо не нашлось галстука и пришлось его одолжить в клубе. Была еще одна сложность: на мероприятии не было переводчика и бразильцы не понимали, что говорит Путин. Зато у Карвальо до сих пор хранится дома фотография, на которой он жмет руку президенту России.

На следующий день после встречи с Путиным ЦСКА выиграл в дерби у «Спартака» (3:1, две голевухи от Карвальо). А еще через неделю была победа в финале Кубка России у «Химок». Жирков после навеса все того же Карвальо забил единственный мяч в той встрече. Именно Карвальо забил гол ЦСКА в матче за Суперкубок с «Ливерпулем». Он мог оказаться победным, если бы судья отменил нечестно забитый ответный гол Сиссе, но арбитр не заметил очевидного нарушения правил. Ну а закончился 2005 год второй победой в чемпионате России.

На фоне приза лучшему игроку финала Кубка УЕФА и прочих достижений Карвальо обрел статус, которого не было еще ни у кого из легионеров. Тренер сборной России Юрий Семин заявил, что Карвальо пригодился бы его команде. Сам футболист, понимая свой авторитет, стал давать более смелые интервью. Например, говорил, что стране, выигравшей Кубок УЕФА, зазорно проводить матчи чемпионата на искусственном газоне даже при суровом климате.



В 2006-м Карвальо оставался в порядке первые полгода. Даже забил «Арсеналу» после розыгрыша штрафного. В том году отец Карвальо предлагал продлить контракт с ЦСКА при увеличении зарплаты до 3,5 миллиона долларов в год. Это была бы самая большая зарплата в чемпионате России. Само собой, Гинер на это не пошел.

Фото: РИА Новости

Карвальо рассказывал о предложениях от «Интера» и «Сити», но Гинер опровергает

Много говорилось, что ЦСКА стоило продавать Карвальо на пике карьеры, пока его стоимость удвоилась после побед в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Здесь достаточно противоречивая информация.



Карвальо утверждает, что у него имелись предложения от «Манчестер Сити» и «Интера», которые он показал президенту ЦСКА. В свою очередь Гинер говорил, что никаких предложений не существовало. Даже предположил, что это агенты рассказывали Карвальо или футболист сам давал такую информацию в газеты. По словам Гинера, он не получал ни одного предложения хотя бы на миллион долларов.



Надо сказать, что в декабре 2007 года гендир «Интера» Эрнесто Паолилло в интервью итальянским СМИ подтвердил интерес к Карвальо. На следующий день официальный сайт ЦСКА выступил с заявлением.



«В последнее время в СМИ появилось множество беспочвенных слухов и домыслов, связанных с уходом бразильского полузащитника Даниэля Карвальо из ЦСКА. Пресс-служба ЦСКА сообщает, что контракт с Даниэлем Карвальо был продлен до конца 2009 года с возможностью его пролонгации. Надеемся, что данная информация положит конец не только разговорам об уходе Карвальо, но и раздутой в СМИ «бразильской проблеме в ЦСКА».

Из-за проблем Карвальо с лишним весом Игнашевич лишился капитанской повязки

По-настоящему Карвальо играл в ЦСКА только полтора года – в 2005-м и первой половине 2006-го. В 2007-м и 2008-м годах Карвальо появлялся в составе ЦСКА лишь по 4 раза в РПЛ. Все из-за травм и проблем с лишним весом. К последнему Газзаев относился жестко: штрафовал футболиста и не давал ему места в основе. А еще тренер ввел ежедневное взвешивание по утрам.



В начале 2008-го эта ситуация привела к скандалу. По его Игнашевича, все понимали, что взвешивание существовало только из-за Карвальо. Защитник был готов с этим мириться на сборах в дни тренировок, но считал чрезмерным будить футболистов и заставлять взвешиваться в выходной в 9:00 утра. Сначала капитан ЦСКА просто выразил недовольство, а затем забрал к себе в номер напольные весы и заперся с ними в номере. За это Газзаев лишил Игнашевича капитанской повязки.



Это еще одна история о том, как Карвальо повлиял на ЦСКА. Клуб лишился своего главного селекционера, а Игнашевич – капитанской повязки.

Карвалью пробовал объяснить лишний вес стероидами, но потом передумал

Если говорить о проблемах Карвалью с весом, то здесь самое удивительное – интервью хавбека бразильскому радио ESPN. Футболист заявил, что в Москве ему кололи стероиды: – Я приехал из Бразилии в ЦСКА с очень хрупкой фигурой, а в России совершенно нормально относятся к допингу. В конце концов мне предложили вколоть стероид, названия которого я, к сожалению, не знал. В результате его действия я располнел на восемь килограммов за полгода. Я никогда не волновался по этому поводу, пока не узнал, что вена, в которую мне вводят препарат, идёт прямо к сердцу. Мне перестали колоть стероиды после седьмого укола, – сказал Карвальо.

Получилась громкая история. В результате Карвальо сослался, что у него нет знаний медицины, все это было давно и если он перепутал, то извиняется за неуместные слова. Важно понимать, что тогда у футболистов еще не было понимания, что интервью бразильскому радио будет вскоре переведено на русский язык. Гинер же заявил, что игрок сам принимал допинг – хот-доги и Кока-колу. По поводу газировки Карвальо сам исчерпывающе высказался в 2013-м году. Он признался бразильскому каналу SporTV: – Раньше я выпивал 6-8 литров Кока-колы в день, а сейчас не больше одной баночки. В 30 лет уже не могу так же подходить к тренировкам, как в 20 лет». Тяжело поверить, что спортсмен способен ежедневно выпивать по 6-8 литров газировки. Вероятно, это было преувеличение, но даже если так слова Гинера подтверждаются.

Карвальо, переводчик ЦСКА Максим Головлёв и бочонок пива

Игра Дзагоева убедила, что Карвальо можно отпускать

В марте 2008 года случилось два события: Акинфеев внезапно для всех вышел с капитанской повязкой, а Карвальо был удален в матче молодежных команд против «Сатурна». Кстати, судил ту встречу Игорь Федотов, который сейчас является одним из немногих независимых экспертов по судейству РПЛ.

В 2008-м Карвальо уже не появлялся в основе – лишь изредка выходил на замену. В том числе 6 июля в дерби с «Динамо». Бразилец не помог – «армейцы» уступили – 0:2, а в следующем туре предстояло еще дерби со «Спартаком». Газзаев внезапно поставил в основу Дзагоева (с «Динамо» он даже не был в заявке на матч). Алан поучаствовал в трех голах в дерби, Карвальо не вышел даже на замену, а в конце месяца его отдали в аренду на полгода в бразильский «Интер».

В своей родной команде Карвальо периодически стал появляться на поле, однако проблемы с физическим состоянием никуда не уходили. Представители клуба открыто говорили, что футболист остается на скамейке из-за лишнего веса.



А Гинер еще надеялся, что с Карвалью в ЦСКА еще не все закончено. Вот что он говорил в 2008-м: «У Карвалью есть генетические особенности – он с трудом сбрасывает лишний вес. Поэтому мы отдали его в аренду. Надеюсь, в ближайшее время, максимум к лету, Карвалью окончательно приведет себя в порядок, и будет вновь радовать российских болельщиков».

Карвальо считал, что русский язык ему вредил бы

В январе 2009 года ЦСКА возглавил Зико. Мало кто знает, что тренер встретился с Карвальо еще до того, как возглавил московскую команду. Зико спросил полузащитника, готов ли он снова играть в ЦСКА. Футболист ответил утвердительно и вернулся в Москву. Правда, по его интервью в 2009-м году можно было заподозрить, что не все будет ладно.

Например, Карвальо говорил, что даже с лишними килограммами играет лучше, чем некоторые в оптимальной форме. И если в 2004-м он утверждал, что хочет выучить русский язык, то в 2009-м открыто говорил, что отказался от этой идеи. Более того, считал, что знание языка ему даже вредило бы и отвлекало из-за лишних споров и подколов. При этом было очевидно, что Карвальо не полностью адаптирован к России в том числе именно из-за языка. Бразилец рассказывал, что однажды пришел на рынок за яйцами, но без знания русского оказалось проблематично объясниться с продавцами. В результате Карвальо пришлось кудахтать и жестами изображать курицу, чтобы его поняли.

Даниэл Карвальо: лично заплатил полмиллиона долларов, чтобы уйти из ЦСКА Григорий Телингатер отыскал Даниэла Карвальо, чтобы он рассказал про крайности Газзаева, встречу с Путиным и проблемы с лишним весом.

«Чемпионат» связался с Зико, и тот рассказал интересный факт о Карвальо: «Мы проходили предсезонку в Израиле. Там много общались с Даниэлом. Он пришел после хирургической операции, направленной на похудение. Все из-за проблем с весом. Приходилось немного ждать и следить за его тренировками.



– Существуют диеты, фитнес, специальные программы. Почему Карвалью никак не удавалось сбросить вес?



– Это очень тяжело, потому что у каждого свое тело. Можешь что-то съесть и это сразу проявляется. В ту эпоху в клубах не существовало человека, который контролирует питание. Из-за этого игроки не всегда сохраняли адекватный вес. Такое вредит, начинаются травмы – это и случилось с Карвальо. После операции удалось в какой-то степени выровнять ситуацию».



По сути Зико стал последним, кто пытался реанимировать футболиста. При Хуанде Рамосе полузащитник провел три матча, при Слуцком – один. В конце 2009 года Карвальо (по его словам) лично заплатил полмиллиона долларов, чтобы уйти из ЦСКА свободным агентом в катарский «Аль-Араби».

Фото: instagram.com/danielcarvalho19

После этого бразилец и близко не подбирался к тому уровню, который был в 2005-м году. После окончания карьеры Карвальо занялся бизнесом – стал управлять двумя фитнес клубами в родном городе Пелотас. А еще рекламировал торты. Последнее особенно символично.