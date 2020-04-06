Широков: не хотите избрания Путина? Так встаньте с дивана и проголосуйте против!

Совсем недавно я чеканил туалетной бумагой на Первом. Не знаю, почему это должен был делать журналист деревянного типа, но с редакторами программы Владимира Маркони я согласился – пришёл, опозорился и с удовольствием обсудил с экспертами-вирусологами, стоит ли вводить карантин в Москве. Тогда эта мера ещё никому не казалось очевидной.



Самым же ярким событием эфира могло стать включение Романа Широкова, который закрылся у себя дома, не дожидаясь решения государства.

— Исполнил то, что давно всем завещал, — сказал он, но, к сожалению, Первый так и не показал его диалог с фанатом из аэропорта Казани. А мог бы получиться хит.

С тех пор многое изменилось: Широков закончил блестящую для России карьеру, поработал спортивным директором в «Динамо», а совсем недавно признался, что иногда задумывается о депутатстве. Именно поэтому в прямом эфире «Чемпионата» были заданы вопросы не только о футболе, но и о политике.



— Как дома-то сидится?

— Да хорошо. Можно вот выйти на пятачок у дома поиграть с ребёнком, над техникой поработать. Только ещё есть много дел. На эфиры вот езжу. Плюс дети же дистанционно учатся. Это удобно, кстати. Наш сын даже стал лучше успевать. Занимается-то он сам, но чувствует присутствие родителей – и вот уже по русскому с четвёрки переехал на пятёрку. Может, стоит сделать по семестрам? Какое-то время дома, какое-то в школе? Потому что общение и нахождение в коллективе – это очень важно.



— Дистанционное обучение, допустим, неплохо. А сами меры правительства по изоляции как вам?

— Они правильные. Только вирус всё равно застал правительство врасплох. Большинство бизнесов теперь умрёт – это печально, но так. Власти почему-то думают, что бизнес сам выйдет из этой ситуации. С другой стороны, если объявить ЧС, то все расходы пойдут на бюджет. Москва ещё продержится, а вот регионы — нет. Не знаю, что выйдет, но будет тяжело. Нужно как-то вести диалог с малым и средним бизнесом.



— Футбола тоже коснётся – многие клубы будут расформированы.

— РПЛ – это ладно. Вы подумайте, кто будет во второй лиге платить деньги? Это как в случае с переходом с одной системы на другую. Смотрели только на РПЛ – и там ладно, всё вроде нормально. А то, что 100 клубов снизу завяли, – об этом никто не думал. Фундамент развалится, крыша упадёт, но никто не волнуется.



— Так футболисты тогда могли выступить и сказать: «Нет, не надо». Задним умом все умные.

— Почему? Некоторые выступали.



— Вы, разве что. Это правда. Поэтому сейчас говорите, что не против того, чтобы стать депутатом?

— Я говорил, что думал об этом, а не о том, что прям буду.



— Так почему думали: это из серии – хочу сделать жизнь страны лучше?

— Да, такая серия хорошая, но не все могут её осуществить.



— Особенно спортсмены, которые просто добавляют голосов для нужных власти законопроектов.

— Сейчас, во-первых, другое поколение спортсменов. Тот же Саша Лехов, он в областной Думе, но всё-таки старается изменить жизнь людей к лучшему. Тот же Валерий Газзаев состоит в комитете спорта и ещё где-то, даже если нет программных речей, то всё равно выдвигает идеи на комитетах.



— О Газзаеве мы больше помним по программной речи про «Храни вас Николай Чудотворец».

— Каждый своё помнит.



— Или, по-вашему, ему просто пиара не хватает?

— Газзаев как никто другой умеет себя пиарить. Недостатка в этом у него точно нет.

— Хорошо, тогда что бы изменили вы, став депутатом?

— А что одному можно изменить?



— Например, стать инициатором законопроекта.

— Мы можем внести инициативу на рассмотрение, как-то её всячески лоббировать, чтобы приняли. Также собирать мнение коллег по Госдуме, и в то же время людей, которые на земле работают.



— Тут дело в воле. Вот вы бы рискнули собрать мнения, а потом выступить, как Валентина Терешкова, за обнуление?

— Если бы я был первой женщиной, отправившейся в космос, сидел бы 50 лет в Совете Федерации и той же Госдуме — тогда тоже рискнул бы. Она же это решение предложила не только Владимиру Путину, но и Леониду Брежневу или кому-то ещё. Да и что плохого в её предложении? Чего все прицепились? Да, сейчас примут поправку, а кто гарантирует, что Путина изберут или что он пойдёт на следующий срок?



— Мы же всё понимаем.

— Мы можем понимать всё, что угодно, но непонятно, что произойдёт.



— Вы из тех, кто доверяет выборной системе России?

— Выборная система зависит от людей, которые ходят на выборы. Давайте честно, если 90% придёт на выборы, то посчитать 120% голосов – нереально. Тем более в условиях глобализации и проникновения камер. Но раз вы все такие умные, ратуете за Россию и не хотите избрания Владимира Путина, то встаньте с дивана, придите и проголосуйте. Отдайте свой голос, а не просто портите бюллетень, который пойдёт в зачёт кому-то ещё. Легче всего сидеть дома и разглагольствовать, что за нас всё решили. Хотя кто за вас решил? Вы сами всё решили таким отношением, хотя должны были проявлять гражданскую позицию и отстаивать её.



— Например, я — житель Барвихи. У нас на местных выборах на участке кандидаты «Единой России» набрали 12%. Но после выборов ввели поправку, после которой Барвиха перестала существовать как единица и вошла в город Одинцово, где у «Единой России» – 70 процентов. То есть мы выбрали себе власть, но тут же получили другую.

— И правильно (смеётся). Если вы из всей Барвихи только 12% проголосовали за «Единую Россию», то это странно.



— Так у нас и явка была под 70%.

— Ну, вот видите, если 70% явка, то даже ещё 30% добавить — что нереально и чего точно не будет – то у «Единой России» будет 42%, а 58% будет у других.

— Конкретизируем: проблема в самом русском человеке, который хочет сваливать на тех, кто сидит наверху?

— Я думаю, да. Всё-таки ситуация меняется, и люди в виде вас, журналистов и фронтменов, освещают эту проблему и призывают идти на выборы. Люди как-то уже ходят, со временем явка будет всё больше. У нас ещё четыре года впереди, за это время ещё столько воды утечёт, нужно посмотреть, как Владимир Владимирович отработает, и сделать вывод для себя. Но если не он, то кто? Назовите, у кого есть внятная позиция, программа, в команде которых есть уважаемые люди, которые придут на место нынешних. Кто-то вообще заявляет, что он готов?



— Навальный, конечно, говорит, что готов.

— Он-то готов, а его команда из кого состоит?! Половина отсидела, другая до 2024 года ещё отсидит. Да и самому Навальному нельзя, он сам с непогашенной судимостью.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Ну, может, та же Терешкова предложит отменить запрет на отсидевших у власти. Шучу.

— Шутите… Ну и что тогда огород городить? Создайте внятного оппозиционера, который будет вещать нормальные лозунги для людей, с хорошей командой, а не как Навальный.



— Вы следите за ним в соцсетях?

— Я настолько плохо выгляжу? Сейчас карантин, но я не болею и весенних обострений не бывает. Ещё в 2011 или 2012 году Дудю давал интервью и рассказывал, что это непонятный проект, который мне даже неинтересен. «За всё хорошее, против всего плохого» — это каждый может сказать. Ругать власть тоже просто. А что Навальный сам сделал, когда был вице-губернатором? Пускай расскажет. «Кировлес» отжал или что он там сделал? А Никита Белых в тюрьме за него отдувается теперь.



— Так, может, в России исторически вообще невозможно функционирование оппозиции?

— А Ельцин не оппозиция? Если есть у народа запрос на смену власти, то он поддержит человека с внятными лозунгами.

— Ельцин – внятный? Вы считаете, что он дал свободу народу?

— Он, может, и дал свободу, но своими же руками всех придушил, поделив её между людьми своего окружения.



— И какой у вас была жизнь в середине 90-х?

— Я-то ребёнком был, родители пытались сделать всё, чтобы был хлеб, и никто не голодал. Ясно, что было тяжело. Зайдите на кладбище, посмотрите, кто умирал в то время. Одна молодёжь лежит. Разве нет?



— Но если интересно моё мнение, то 90-е — это наркотики, бандитизм, бедность и нынешние попытки поделить земли и языки империи. Россия, Украина и не только…

— Вот у меня никогда не было мысли воспринимать украинский народ как вражеский. Все приезжали в Крым и Украину, как к себе домой. Как будто из России и не уезжали. Также украинцы приезжали к нам, в Москву. Всё это непонятно и на футболе тоже отражается.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Только один игрок из России — европейский уровень. Это Головин. О Смолове пока говорить трудно»

— На Украине, кстати, сейчас много хороших молодых игроков, уезжающих в другие страны. Чем они лучше?

— Стечение обстоятельств, думаю. Плюс денег у украинских клубов не так много, а на кону вопрос выживания, поэтому они больше вкладываются в детский футбол и выпускают ребят, которых можно продавать за рубеж.



— Коноплянка, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – это нормальный европейский уровень. Кто из россиян такому соответствует?

— Только один игрок – он в «Монако» играет. Черышев же — продукт европейского футбола, из России он бы никуда не уехал. А если наши уезжают, то в чемпионат Чехии в лучшем случае.



— А как же Смолов?

— Федя уже играл в Европе. В «Фейеноорде» не получилось. Сейчас сыграл всего четыре матча за «Сельту». Трудно оценивать, хорошо ли на него повлияет этот переход. Но молодец, что рискнул, рад за него. Он ведь давно хотел, причём неважно, в какую команду. Чемпионат Испании всё равно даёт обратить на себя внимание. Единственное плохо — сейчас прервался чемпионат из-за пандемии, и мы не знаем, как всё сложится дальше. Аренда-то кончается. Но то, что он попробовал, – повторю, молодец.



— Не понимаю, почему его отъезд называют риском. Ты едешь в классный чемпионат, в солнечный город, туда, где рядом с тобой тот же Аспас.

— Аспас кого играет?

— В атаке, под нападающим.

— Нападающим. А Федя кто?



— Форвард.

— Ну так человек в сборной Испании играет. Как вы думаете, кому предпочтение отдадут?



— Так они вдвоём играют. Аспас – маленький, Смолов – крупнее.

— Это сейчас они вдвоём играют. Может такое случиться, что Смолов не будет соответствовать, и предпочтение будут отдавать только Аспасу. Для полугода это риск.



— Да какая разница – соответствовать в «Локомотиве», где ты не хочешь играть, но тоже можешь остаться на лавке, или в «Сельте»?

— Давайте по-другому. Фёдор за полгода да чемпионата Европы едет в неизвестность, по большому счёту. С одной стороны, если он выстрелит, будет супер, потому что он реально прибавит. Если нет, то он отрезает себя от Евро. Причём решается на неопределённость Смолов в последний момент. У нас по большому счёту он прошёл полтора сбора и не готов. Понятно, что на эмоциях пару матчей сыграл, но потом наступило отрезвление. Ему нужно переломить себя и показывать другой уровень. Так что, с одной стороны, плохо, что этот коронавирус появился. С другой стороны, хорошо, что все в одних условиях и он может больше блеснуть и закрепиться.



— Но главная проблема Смолова разве не в том, что рисковать надо было раньше?

— Ему нужно было уезжать из «Краснодара» после второго сезона, когда он второй год подряд стал лучшим бомбардиром. Это как раз к вопросу, как правильно выстраивать карьеру. У него же там топовый агент.



— Говорят, что да.

— Ну вот. И нужно было убедить или Фёдора, или Фёдору агента, чтобы они нашли команду. Не думать, что тебя ждут в топ-5 любого чемпионата — потому что там тебя не ждут, — а поехать условно в ту же «Сельту» и попробовать себя. Тогда это было бы правильно.



— От «Вест Хэма» он же официально отказывался, говорил, что от обороны играют, ждал «Боруссию».

— На самом деле тут он прав. Если команда ему не подходит, то зачем тогда туда ехать?



— Но для Романа Широкова «Вест Хэм» условный тоже не особо подходил бы. Не поехали бы?

— Роман Широков — независимый игрок. Я — в центре поля, всё равно большая часть мячей будет идти ко мне. Даже играя от обороны, ты должен выходить в атаку. Через меня. А Федя – он зависим от полузащиты, защиты. Для него тяжелее проявить себя в команде, которая только обороняется. Ему нужно цепляться за мячи. Фёдору будет проще проявить себя там, где атакуют достаточно умные футболисты, способные отдать какие-то проникающие передачи, делать много прострелов, которые он мог бы замыкать. В то время Федя мог убежать, сейчас ему, наверное, уже чуть сложнее. Хотя от реаловских защитников легко уходит и реализует.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Спартак», «Зенит», Федун

— Головин – в Монако, Смолов – в Виго. А вы говорите, что лучший игрок РПЛ сейчас – Дзюба.

— Нет. Лучший среди российских игроков.



— А если брать всех?

— Думаю, с ним легко поспорит Ерёменко.



— Даже в 33 года?

— А какой у него возраст? Ну, Дзюбе 31. Скоро тоже будет 32.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Ерёменко стремительно приходит в себя. Сейчас он бы пригодился «Спартаку» Не удивляйтесь, если в воскресенье Роман огорчит красно-белых.

— У вас и Ерёменко ведь похожие истории ухода из «Спартака» — оба при Измайлове.

— Нет. Лично я с Александром Николаевичем Жирковым договаривался.



— Таинственная личность, вице-президент в чемпионский сезон. Как он вам?

— Мне лично нравился. Интересно было с ним разговаривать. Он же раньше не был футбольным функционером, поэтом через общение со мной много нового узнавал. Можно сказать, что через общение со мной он получил чемпионский дух, который передал потом «Спартаку» (смеётся).



— А зачем тогда ему было вас убирать?

— В контракте был пункт об автоматическом продлении контракта, который им не нравился. Я не хотел его убирать, потому что если вы подписываете контракт, то должны думать заранее. Ну а если вы даёте заднюю позже и отказываетесь от капитана сборной России, то это симптом, особенно когда не можете ничего выиграть лет 17. Это же не только со мной так поступили. Много было футболистов, с которыми так в «Спартаке» контракты разрывали.



— Но сейчас-то Леонид Федун считает, что вы не очень хороший и неблагодарный человек – мол, вам дали деньги, а вы вот так себя вели, его критиковали.

— Стоп-стоп. Такое ощущение, что я приполз к Федуну на коленях и просил меня взять, пистолет к его голове поставил и говорил: «Если не подпишешь, то тебе хана». Пускай вспомнит, как они бегали, просили даже меня сломанного приехать и подписать контракт. И уж если контракт подписан, если тренер хочет меня ставить, то я должен играть.



— Так выступили бы в прессе, рассказали об этом.

— А так ни у кого не возникла мысль, что я сыграл 13 матчей в основном составе, а потом ни с того ни с сего сел на лавку? Тем более после матча сборной, который мы выиграли и когда я забил победный гол на 82-й минуте? Просто были пункты в контракте, по которым я не имел права ничего говорить.



— Там же была забавная история. Аленичев, стоя на пляже в Абу-Даби, нам в интервью сказал, что только дурак может отказаться от такого игрока, как Широков. А через три часа появилась новость, что Широков уходит.

— Такое тоже бывает. Но и зачем ему от меня отказываться, если я все матчи играл в основном составе? И играл достаточно неплохо. Только я почему-то не забивал. Как любит говорить Дима Фёдоров, не было игровой конкретики. У меня три или четыре ассиста было. Если исходить из этого, то статистика была слабая. Если по игре судить, то она была достаточно хорошей. Иначе я бы вообще не играл. Поверьте, Аленичеву было кем меня заменить. Но он выбирал меня.



— Тем не менее, расчистив состав, «Спартак» стал чемпионом.

— Я стал чемпионом с ЦСКА ещё раньше. А «Спартак» же никак не закрепил это чемпионство. Вы ж видите, что сейчас стало.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Правда, что на Евро-2016, после ухода из «Спартака», вы спорили с Глушаковым на 15 тысяч евро, что «Спартака» по итогам следующего сезона не будет в тройке?

— Не помню.



— Не помните?

— Нет, не помню.



— Просто в недавнем интервью он рассказывал, что он тогда же поспорил с вами и с Дзюбой, после чего разнимавший Мамаев случайно получил удар в глаз.

— Интересная ситуация (смеётся). Был конфликт то ли со мной, то ли с Дзюбой, а в глаз получил Мамаев.



— Якобы вы на Евро постоянно подкалывали Глушакова и «Спартак», что они никогда ничего не выиграют.

— Я подкалывал?! Не знаю, была ли у вас, журналистов, книжка про все сборные. Там у игроков были свои профайлы. Так вот у каждого игрока нашей команды был нарисован хоть какой-то трофей в графе «достижения». Только у него ничего не было. Так что это не я подкалывал, а составители.



— Короче, подтравливали.

— Мне кажется, что его вся страна подтравливала. Но он молодец. Добился всё-таки чемпионства. Поэтому трофей поставил на подготовленную полку. И не один.



— Но замахнулся Глушаков именно на вас?

— На меня ему трудно замахнуться. Он тогда замахивался на трофеи. И выиграл, молодец.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Был в «Спартаке» ещё один интересный переход. Вы с Дзюбой какое-то время находились в клубе при Якине. Было видно, что он в один момент может так сильно прибавить?

— А как это возможно определить?



— Вы же видите по потенциалу, а в какие-то времена его Капелло даже в сборную не брал из «Ростова» того же.

— Слушайте, я бы не сказал, что у Артёма какой-то прогресс сумасшедший. Это его уровень, хороший уровень. Он системный продукт, подготовки системы СССР. Достаточно разносторонний футболист, мало того что высокий, так ещё и координированный. Если вы посмотрите на наших нынешних футболистов, то ужаснётесь от их координации. Дзюба — технично-координированный. Потом в «Спартаке» прививают всё-таки культуру паса. Он умеет вовремя открыться и вовремя отдать. Просто пришёл момент, когда ушли футболисты, которые на тот момент были сильнее его. Других нет, и он сейчас один из лучших. Ну и в России он лучший, если не считать легионеров каких-то.



— А сильнее его кто? Кержаков?

— Конечно. Если он играл, значит, сильнее был. Не в обиду Артёму, но Кержаков сильнее его как нападающий. По мячам посчитайте, кто сколько забил.

Роман Широков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Ну, Дзюба скоро догонит его. У Кержакова – 203, у Дзюбы – 146, это если не брать сборную.

— Ну, в сборной точно догонит, если нам и дальше будут попадаться какие-то Мальты, Сан-Марино и так далее. Ну а то, что он игрок уровня сборной той, когда мы играли, — это да. Но Артём тогда больше выходил бы на замену и создавал конкуренцию. На тот момент и Погребняк, и Павлюченко, и Кержаков были сильнее его. Но когда пришёл момент, когда Артём внутренне себя как-то почувствовал более уверенно, когда попал в свою команду, то начал забивать много мячей. А харизма и желание быть первым у него всегда присутствовали.



— То есть условно в «Спартаке» тогда, в 2014-м, по тренировкам не было видно, что Дзюба – суперуровень?

— По тренировкам было видно, что он должен играть. Почему он не играл — вопрос к тренеру Якину и клубу.



— Позже Федун уже говорил, что Зе Луиш лучше Дзюбы и получает меньше. Согласны?

— А что он скажет, что Зе Луиш хуже, что ли?



— Мог бы просто ничего не говорить.

— Ну, Федун и промолчать — это две разные вещи. Он даже по сделке ОПЕК единственный высказался. Видимо, один имеет большое количество разнообразной информации. Все не всё знают, а он один всё знает. Насколько я знаю, в экономике есть люди, которые чуть лучше понимают и в ценообразовании. Мне кажется, они сказали ему, что он не совсем точно выразил мысль.



— Вот вы легонько подкалываете «Спартак», но «Зенит» — плюс для российского футбола?

— А «Спартак» — это плюс российского футбола?



— Это весело как минимум.

— «Спартак» — весело, а «Зенит» — чемпион. Вот вы всё считаете деньги, но «Спартак» ведь тоже тратит. И не меньше, только не выигрывает, в отличие от «Зенита». Может, с приходом нового менеджмента у Федуна что-то изменится. Кстати, «Зенит» много тратит, но и много зарабатывает.



— То есть называющие «Зенит» империей зла просто завидуют результатам?

— Не завидуют, но они не совсем объективны. «Зенит» — не империя зла. Что негативного в клубе происходит?

— Сутормин за 50 тысяч, Новосельцев за копейки, лидеров перекупает. Быстрова вон давным-давно у «Спартака» забрали…

— Не понимаю этого. «Спартаку» за Быстрова не заплатили, что ль? Или Быстров говорил, что не хотел уходить? Быстров собрал вещи и первым приехал в Петербург. Значит, возможно, в «Спартаке» ему было некомфортно. Или, возможно, хотел играть в родном клубе? Почему такого не может быть? Или только «Спартак» может забирать игроков?



— «Спартак» никого не забирал.

— Да конечно, не забирал никого. Комбаровых у «Динамо» не забрал? Сейчас Гильерме хотели под шумок, но «Локо» сработал на опережение и договорился. Ничего плохого ни против «Спартака», ни против «Зенита» тем более не имею. Не надо в одну сторону смотреть. «Зенит» ничего плохого для российского футбола не делает. Да, тратит, да, зарабатывает. «Спартак» тратит и зарабатывает не меньше, но не выигрывает. Понимаю беспокойство болельщиков, но не стоит винить «Зенит».



— «Спартак» стоит миллиард долларов со стадионом?

— Федун же, наверное, считает свои потери, под миллиард он, наверное, внёс. Один стадион – 500 миллионов. Но миллиард «Спартак» не стоит. У вас тут в комментариях пишут неплохо: «Спартак» тратит не народные деньги». Это как? То есть Федун с Алекперовым пришли и сами выкопали нефтяную скважину, начали сами качать? То есть это не народные деньги? «Газпром» – народные деньги, а «Лукойл» – нет? Сами лопатой копнули, трубу поставили, насосики засунули, выросли в неплохую корпорацию – молодцы.



— Мне обычно за такие посты здесь колы ставят. Вам тоже будут.

— Конечно. «Лукойл» — такие же народные деньги, как и «Газпром» тогда. Все же говорят, что газ и нефть – это народное достояние. «Лукойл» откуда деньги черпает? Из нефти. Поэтому не надо подменять понятия и говорить, что «Газпром» — народные деньги, потому что мы его не любим, а «Лукойл» – частные вливания в «Спартак».

«Краснодар», Галицкий

— По вам, один Галицкий – полностью частный? Да и то там бизнеса уже нет.

— Но деньги-то остались. Надеемся, надолго хватит.



— Не обидно за «Краснодар»? Была команда с топовыми футболистами, но она не прогрессирует, ничего не выигрывает – так, в четвёрке болтается.

— У них был шанс стать чемпионом: сохранить Широкова, приобрести Смолова — было бы чемпионство. Были Ахмедов, Мамаев в великолепной форме, Ари, Калешин творил, Жозик выздоравливал, Гранквист выбыл, Перейра, Вандерсон. Сейчас «Краснодар» болтает, но это проблема менталитета. Как только первое лицо клуба чуть поменяется – начнёт позиционировать себя, как человека, который пришёл побеждать. Академия и развитие – это супер, спасибо ему огромное. Но деньги он вкладывает, чтобы выигрывать. Как только они начнут себя позиционировать, тогда ментально вырастут, смогут бороться за чемпионство.



— Лозунги про молодёжь – утопия?

— «Краснодар» не будет играть одной молодёжью. Качественные легионеры и российские игроки некраснодарского разлива всё равно там будут.



— Галицкий — мечтатель?

— Конечно. Почему нет? Может себе позволить помечтать. Думаю, он перестроится. Надеюсь, в следующем году «Краснодар» будет по-другому ментально выглядеть.



— Кстати, кто вам нравится из молодых игроков в России?

— Бакаев. Он ещё при мне начинал.



— В чём его плюсы?

— Характер плюс незаменимое качество – дриблинг один в один, может отдать передачу, левша, удар хороший. Будет так же прогрессировать, как сейчас – будет номером один в чемпионате. Если не остановится, конечно. Но пока не видно, что должен остановиться.

Роман Широков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Слуцкий, Черчесов, Капелло и детские тренеры

— В чём проблема подготовки наших игроков?

— Просто никто ничего не делает. Знаю не понаслышке, как работают в детском футболе. Вот вы видели программу «РФС 2020» или «РФС 2030» от 2016 года? Там один из основных пунктов — нехватка квалифицированных тренеров. Что-нибудь изменилось с тех пор? Мне кажется, нет.



— Опять же, судя по «Инстаграму», у нас очень много молодых тренеров.

— Да, лицензию тренера получить не сложно, а вот найти квалифицированных, что и написано в программе, сложно. У Андрея Владимировича Лексакова богатейший опыт в воспитании тренеров. 30 лет там заседает. Но мне непонятно, почему детскую лицензию сегодня дают людям, которые правильно по мячу ударить не могут. Особенно когда они работают с детьми малых возрастных групп, 6-12 лет, где закладывается основа. Сегодня нельзя давать лицензию без сдачи экзамена на техническую оснащенность. Тренер должен показывать ребёнку, как правильно делать передачу, останавливать мяч, как ударить, сделать длинный пас, расположить стопу. У нас к этому относятся очень халатно. А потом ругаемся, почему футболисты приходят такие необученные в команду мастеров. Ведь там обучать их никто не будет, всё в детском возрасте закладывается.



— Ну а кто у нас умеет бить по мячу? Вы вот пойдёте работать за 70-80 тысяч рублей в какую-нибудь хорошую школу? Нет же.

— Не факт, что не пойду. Пока у меня есть свободное время. Сын занимается в ЦСКА, я им предлагал свою помощь.



— Вы прям говорили: «Могу прийти», а они: «Ок, но нет»?

— «Ок», постой за забором (смеётся). Хотя мне кажется, что на поле могу больше пользы принести. Видимо, боятся, что буду давить авторитетом.



— Но есть же Слуцкий, Сарри — они толком не играли в футбол.

— Так а где Слуцкий детей тренировал?



— В «Олимпии» из Волгограда.

— Там детям уже было по 12 лет, по-моему, он же не с 6 их брал. Я не имею ничего против Леонида Слуцкого, но он взял постарше и понимал, куда тогда развивался футбол, какие упражнения нужны для ребят, и видел, куда их развивать, плюс с его коммуникабельностью это всё дало плоды. Но сколько таких, как Слуцкий, у нас?



— В России – один.

— Один, а нам нужны тысячи таких.



— Причём тот же Слуцкий уезжал в Европу на коне, когда вы закончили.

— Когда я закончил, Слуцкий не был на коне, он только через год поехал в Англию. Ему тяжеловато было там себя проявить, подготовился к реалиям, ведь он приехал из другого футбольного мира. Тем более там другой футбол. У него больше шансов было в АПЛ во второй десятке, там мог бы заявить о себе ярче. В Чемпионшипе больше борьбы, толканий… Но не важно. Возвращение в Россию для него — это не падение вниз. Опыт в Европе приобрёл, смотрел на систему подготовки, пришёл с новым опытом – кажется, должен получиться классный проект.



— Если не вылетят.

— Да никуда «Рубин» не вылетит.



— Так всё-таки, где брать игроков, которые могут научить ставить ногу правильно? Вот возьмём «Спартак» ваших времен и тех россиян, кто не в РПЛ. Евгений Макеев смог бы сейчас учить?

— Он умеет подстроиться под игрока, сможет правильно объяснить молодому футболисту, как нужно вступить в единоборство. Или вот мы говорим, что у нас нет защитников. А вы с ними работаете? Нет. Из четырёх тренировочных дней два дня можно уделить индивидуальной работе. Отдельно с защитниками, полузащитниками и атакующей группой. В командной работе нельзя всё усвоить, она из индивидуальной должна перекладываться на командную, где они уже будут закреплять свои навыки. Тогда будет движение вверх. Или вот как мы в квадрат играем — рассказать?

Фото: РИА Новости

— Расскажите.

— У нас каждый второй пас неточный, и вот пока не видел ни одного тренера, который остановит упражнение и скажет, что оно даётся не для смеха, не чтобы друг друга запороть сильной передачей, а для того, чтобы водящие ползали из-за усталости. Особенно когда игра идёт в два касания. Ещё в одно можно ошибаться, а когда в два-три – этого просто нельзя делать. Поэтому, если меньше 10 касаний люди делают, то они должны отжиматься, а не те, кто отнимал мяч.



Я сам помню, как мы играли в квадрат на уровне сборной в 2013 году. Были в Испании на сборе, а Капелло стоял и смотрел, как мы, большие мастера, играем в футбол 6 на 3 и не можем сделать больше 5 передач друг другу. Вот он наблюдал-наблюдал — и в какой-то момент взорвался. Мне запомнились его слова: «В «Барселоне» играют люди, которые молятся, чтобы не попасть в центр квадрата, потому что они минут 10 оттуда выходят. У вас же каждый пятый пас чужому, хотя вы тут ходите и смеётесь».



После его слов мы процесс немного наладили, но так как постоянного опыта, как мяч держать, нет, то половина всё забыла. Поэтому тренер должен объяснять все упражнения, для чего они. Если всё идёт не так, как хочется, то останови и объясни, почему неправильно, почему нельзя делать такие передачи, как правильно подстраиваться под игроков, которые мяч держат, чтобы загнать в ситуацию, которая поможет мяч отобрать. Это всё долго и нудно, но необходимо.



— А мотивация в чём для тренера?

— Да в том, что наши академии должны поощрять тренера за его работу. А в российском футболе должны быть не эти мифические покупки за 50 тысяч, чтобы тренеру платить потом копейки. Вам человек подготовил игрока — так отблагодарите его. Тренеры же потом будут их пачками привозить. Поняв, что могут заработать. Проблема-то ещё в том, что все идут в детские тренеры, чтобы попасть в РПЛ. Но вы не попадёте в РПЛ, потому что кто-то создан тренировать РПЛ, кто-то ФНЛ, а кто-то с детьми хорошо работает.



— Так в чём проблема – поощрять детских тренеров, сделать их работу уважаемой?

— Так и я не знаю, в чём проблема. У нас люди, которые управляют деньгами, боятся делиться с низшим персоналом. Ну, если вы заработали миллион, то не станете беднее, отдав человеку тысяч 100 за честно выполненную работу. Нужно понимать, что человек тебе завтра ещё 2 миллиона принесёт. Если в такой парадигме мыслить, то у нас будут другие футболисты.



— Так у нас футбол создан не для игры, а для получения быстрых денег. Если вдолгую думать, то обанкротиться можно.

— Есть такая проблема, но мы переболеем. Это заметно даже по агентам. У нас есть хоть один, кто правильно выстраивает карьеру своих игроков? Что они ставят в приоритет: заработать денег или развить своему игроку карьеру?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Арсен Минасов не хотел заработать денег?

— С Арсеном Минасовым я начал работать в 2004 году, когда был в «Видном» во второй лиге.

— Это когда вы ещё пили?

— Пиво все пьют, только в разных количествах. С карьерой тогда всё неплохо было. Я попал во вторую лигу. Мне ещё повезло, у нас был потрясающий тренер Вячеслав Александрович Комаров, который вёл наш год в ЦСКА, потом был у Олега Долматова помощником и дубль тренировал. Он меня и пригласил вместе с товарищем по 1981 году из «Истры». Я в «Видном» забил в 20 матчах 17 мячей и поехал на просмотр в «Сатурн». Хотели туда взять, но не договорились по деньгам. И в тот момент я и начал сотрудничать с Арсеном. Был плохой период в «Рубине», но он меня никогда не бросал и всегда помогал. Для него в приоритете были не деньги, а моя карьера. Он мог убедить меня перейти в «Анжи», если бы ему нужны были деньги. Также я мог из «Химок» перейти в «Спартак», а не в «Зенит».



— «Спартак» ведь больше давал?

— Да. Мы вместе обсуждали этот вопрос, также я говорил с тренерами сборной, ребятами из «Зенита». Арсен встречался лично с Черчесовым, но мы решили пойти за перспективами, а не деньгами. У «Зенита» были еврокубки, половина состава сборной, европейский тренер. Хотя Черчесов тоже хороший тренер, но мы хотели по другому пути идти. Плюс был пример Кости Зырянова, который пришел и концу сезона стал лидером и лучшим игроком чемпионата. И не прогадали. И за деньгами и прочим не бежали.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Дзюба и Уткин

— Кстати, об агентах. Тут у нас на повестке перепалки Дзюбы и Уткина. Артём сказал, что Василием управляет Герман Ткаченко, а сам Уткин послал Дзюбу. Прикольная тема?

— Не думаю, что это прикольная тема. Да, Артём, может, высказал своё мнение чуть жестковато, но и Васе нужно продвигать свой канал. Сейчас на какой-то серьёзной теме не заработать, приходится на каком-то хайпе, притом не на очень хорошем, выезжать. Серьёзная аналитика современному обществу, по большому счёту, не нужна, особенно спортивная. Поэтому если не будешь нести какую-то ахинею или, грубо говоря, обсирать, то никто твой канал и смотреть не будет. Васе нужно себя как-то продвигать, он нигде на больших каналах не работает, а YouTube-канал должен как-то выживать. Вот он постоянно кого-то и задевает. Это его стиль общения. Возможно, Артёму что-то не понравилось, он в ответ высказал свою позицию. А то, что Вася общается с Германом, это думаю, все знают. И Герман достаточно ловко манипулирует им. Это нормальная ситуация. Это надо понимать и знать.

Открытая война между Уткиным и Дзюбой идёт уже два года. С чего всё началось Главный хейт российского футбола.

— А как происходит манипуляция?

— Ну, Герман может что-то где-то вбросить, зная, что Вася зацепится за эти новости. Ему же надо контент выпускать. Вот он и говорит, что где-то слышал. Типа, не моё мнение, а ходят слухи. Поэтому не докопаешься.



— Но Артём Дзюба как человек вам приятен?

— Да, мне он просто приятен. Хороший, добрый, весёлый парень.



— Я тогда к этой ситуация в Сан-Марино хочу вернуться. Вы ведь тоже были объектом известных кричалок: «Банана-мама…» и так далее.

— Ну, в матчах сборной такого не было. Не знаю, как бы я себя повёл на его месте. Так же как и не знаю, из чего эта история с Артёмом выросла, но просто так фанаты ничего не начали бы. Другое дело, что могло быть какое-то недопонимание, которое стоило бы разрешить. Если это питерские ребята, зная их, они всегда идут на контакт и с ними всегда можно поговорить и решить любую ситуацию.



— Но ситуация разрешилась задержаниями.

— Я не знаю, кто в этом участвовал. Но тогда ведь шутка смешная была: «Если бы вместо Кокорина с Мамаевым был Дзюба, посадили бы Пака». Но на тот момент она соответствовала ситуации.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— У вас же тоже был случай конфликта с фанатами. Одного из них дебилом назвали после матча.

— Я не сказал про всех фанатов, а конкретно про человека, который сказал: «Мы не держим файеры, ничего не жжём».



— А файер в руке на тот момент был?

— На тот момент уже не было.



— Как тогда взаимодействовать с фанатами на российских стадионах?

— Я за то, чтобы ребята просто более цивилизованно себя вели. У нас недобор болельщиков женского пола и детей происходит из-за того, что они очень много кричалок используют матерных. Думаю, там есть ребята абсолютно точно, которые могут выразить свою мысль по-другому, и у них это довольно часто получается. Если бы они в таком контексте работали, было бы лучше. А то, что они придают сумасшедшую энергетику игрокам, это сто процентов.



— Но все дети смотрят матерные YouTube-шоу, слушают рэперов, а на футболе почему-то не должны ругаться матом. Не кажется, что это лицемерная система?

— Я, к великому сожалению для себя и моей семьи, разговариваю иногда матом. Но никогда никого не призываю это делать. Это не очень хорошо, особенно для детей, которые и без нас этому научатся. Лучше вести диалог в понятных выражениях.

Фото: РИА Новости

Дюков, Прядкин, РФС

— Александр Дюков вот пришёл в РФС и тоже выступает против мата. Вы о нём хорошо отзывались?

— Есть люди, которые вам симпатичны: манера общения там и так далее. Некоторые просто интеллигентность и воспитанность воспринимают за слабость, говоря о том, что он никогда не ругается матом. Я один раз слышал, как он сказал матерное слово, – и реально этому человеку такие слова близко не идут. Даже покоробило меня.



— Есть сомнения, что человек, давно приближенный к власти и обладающий большими деньгами, реально оценивает положение в стране и футболе.

— Он прекрасно оценивает положение вещей, в облаках не витает. Его стратегической ошибкой было, что он пришёл без своей команды в РФС. Без своей команды сделать что-то нереально, ведь там люди сидят по 30 лет, которые каких-то перемен явно не хотят. И с этой ошибкой Дюков будет справляться долго-долго. Если вообще справится. Но у него уже есть какие-то инициативы хорошие: U17. Хотят сделать U15 и U19. Хотя U19 и молодёжное первенство я бы немного реформировал в сторону того, чтобы с мужиками играть во второй лиге. Для ребят это был бы более качественный переход на новый уровень.



— Так а с детьми тогда что делать? Первое мы услышали – найти тех, кто научит бить по мячу.

— Нужно что-то изыскивать. Например, новые программы на примере «Красной машины», где они записывают и отсылают в регионы, как правильно владеть клюшкой и коньками. Здесь какие-то правильные технические приёмы предъявлять: даже тренеры, которым дают лицензию, в таком случае сами бы на этом материале учились, а потом уже детям демонстрировали. Также нам нужно делать программу — она уже должна быть на всю Россию распространена — как готовить игроков 6-12 лет. Да много разной работы надо проводить. Это целая программа изменений.



— О каких изменениях вообще речь, если Сергей Геннадьевич Прядкин почти 20 лет в деле уже?

— Честно говоря, люблю Сергея Геннадьевича.



— Так все к нему хорошо относятся.

— Но я не понимаю, что он сделал за то время, пока руководит РПЛ. Как она при нём развилась? Не в укор ему, но реально. За какие заслуги продлевают ему полномочия, ведь то же прибавление на стадионах не его заслуга. Мутко и тот же Левитин инициаторами проведения чемпионата мира были у нас. И сейчас надо посмотреть, повышение посещаемости – оно из-за гениального руководства РПЛ или из-за того, что сверхуспешно был проведён ЧМ? Если бы этот отчёт о работе Прядкина появился, то и вопросов бы не было. А тут ничего нет, а за него клубы единогласно голосуют. Молодцы, конечно. Возможно, просто знают больше, чем мы. Но играют же для зрителей, так что должна быть какая-то обратная связь.



— Тогда при таких исходных какова мотивация Дюкова быть в РФС?

— Сделать хорошее. Посмотрите, что он сделал во всех компаниях, где работал. Все компании стали лидерами рынка.



— Звучит хорошо, но почему тогда вы ещё не в РФС?

— Мне самому интересно, если честно.



— Чего бы вам хотелось делать в футболе – руководить?

— Руководить рано, надо набраться компетенции. Как вариант стать спортивным директором или пойти на тренерские курсы. Но пока я занят тем, что тренирую ребёнка.

Фото: РИА Новости

Роттенберги, хоккей, Путин

— Говоря об эффективных менеджерах, вы выделяли модель управления хоккеем Романа Ротенберга.

— Я говорил, что мне нравится, что он сделал со СКА. К управлению КХЛ он не имеет непосредственного отношения. Был Чернышенко, а сейчас Алексей Алексеевич Морозов. Он, кстати, на своём месте. Уже есть неплохой опыт, есть понимание, что нужно делать. Морозов – тот, кто может двинуть лигу вперёд.



— Чемпион Одинцовского района по футболу, кстати, вместе с Ковальчуком за ФК «Горки».

— Так я с ними становился тоже. В начале 2000-х.



— Тогда это эфир двух чемпионов Одинцовского района. Но мы не об этом. По-вашему, критика Ротенберга связана с тем, что он Ротенберг?

— Да, с семьёй Ротенбергов. Сложилось понимание такое в обществе. Но посмотрите, что Роман сделал. Когда он пришёл, в дворец «Юбилейный» ходило 3500 человек. Сейчас у них за год средняя посещаемость 99% в «Ледовом», куда ходят 12 тысяч человек. Да, у них есть деньги, а что такого? У кого есть деньги, кто выигрывает – ими всегда недовольны, особенно те, кто проигрывают. А таких большинство. Он отлично всё организовал, было бы плохо – не ходили бы туда. Одна из идей «Красной машины» — его, знает изнутри всё, зрителям классно на хоккее, нет мата на трибунах.



— То есть, несмотря на то что он из богатой семьи, он молодец?

— Да.



— А Борис Ротенберг-младший?

— И он молодец. Хотя из-за фамилии о нём другое мнение.



— Не знаю, я с ним общался – удивительно приятный человек. И фанаты его тоже любят.

— Приятный парень, очень трудолюбивый, правильный. Никогда не кичится богатой семьёй, сам хотел добиться чего-то в футболе. Можно говорить всё, что угодно, но возьмите статистику. Когда он играет, команды при нём не проигрывают. Курбан Бердыев это показывал, он играл у него минут 70, но играл здорово.



— Какие у него сильные качества?

— Если тренеры его берут, то знают какие.



— Хотелось бы от вас услышать.

— Пристально за ним не следил, но через его фланг особо не забивают, значит, позиционно правильно играет. Скорости не хватает, берёт выбором позиции. В отборе почти никого не хуже.

Единственный футболист, играющий не за деньги. История Бориса Ротенберга Сегодня 31 год исполняется самому загадочному футболисту РФПЛ, сыну одного из самых богатых людей страны – Борису Ротенбергу-младшему.

— Вы считаете, его реально увидеть спортивным директором, например?

— Если изберёт такой путь, то да. Плюс брат подскажет, что делать.



— У вас-то в хоккее как дела?

— Перерыв, на карантине, а так неплохо шли.



— С Путиным играли?

— Нет.



— Путина за хоккей многие критикуют.

— Ну так пусть выйдут в 67 лет и покатаются на коньках. Сейчас у нас все в экономике понимают, вирусологами стали, как управлять страной знают. В хоккей тоже умеют играть. Всё из этой серии.



— Но ведь перед ним защитники расступаются.

— Перед Путиным расступаются почти все мировые лидеры. Так что как по-другому?