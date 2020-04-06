«Я – невытаскиваемый человек». Печальная судьба игрока «Спартака» и сборной России Иванова

Сегодня исполнилось бы 53 года бывшему защитнику «Спартака» Андрею Иванову. Чемпиону СССР, двукратному чемпиону России и первому номеру на своей позиции в списке 33 лучших игроков сезона-1993. Он поиграл за три сборные – СССР, СНГ и России, но не стал знаменитостью и ушёл из жизни в 42…

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Иванова закодировали уже в 22 года. Это было требование Романцева, который дал игроку последний шанс в «Спартаке»

Иванов попал в школу «Спартака» благодаря разглядевшему талант игрока тренеру Виктору Зернову. С 1983 по 1985 год выступал за дубль красно-белых, а потом, когда подошёл срок службы в армии, оказался в хабаровском СКА. Сам Андрей рассказывал в интервью для «Советского спорта», что первое расставание с родным клубом и городом получилось не самым приятным:

«От армии «Спартак» меня не уберёг. Загремел я, москвич, в 18 лет на Дальний Восток. Играл себе за дубль, но выдернули со сбора и во Владивосток отправили. На улице минус 30, ветрина, печка не греет, солдаты спали прямо в одежде. Антисанитария процветала. Аллергия сыпью шла по всему телу. А командир знай себе указания раздаёт. И вот опять звучит приказ по казарме. Портянки обмотал, сапоги натянул — и на мороз, работать. К счастью, в «Спартаке» кто-то словечко замолвил, перевели меня в Хабаровск, в СКА. Там о футболе вспомнил. По возвращении Константин Бесков к основе подтянул. Хвалил, помню, держа в руках расшифровки: «Молодец, Андрей, у тебя отличные технико-тактические показатели».

Впрочем, в конце 1980-х молодой Иванов не был игроком основы, выходил на поле нерегулярно. В 1990-м его карьера в «Спартаке» вообще могла закончиться, едва начавшись. Уже тогда у защитника возникли проблемы с алкоголем. Спустя четыре года Андрей признался в этом в разговоре с журналистом еженедельника «Футбол»:

«В тот период я наделал очень много ошибок. Чисто человеческих. Про эти ошибки у нас принято говорить стандартной фразой — «нарушение спортивного режима». А, в общем-то, я начал выпивать — вот и вся правда».

Главный тренер Олег Романцев выгнал Иванова из команды. Защитник оказался в «Гурии» из Ланчхути, где, по его словам, «было очень много вина, просто фонтаном, – это и губило приезжих футболистов». Однако вскоре грузинский клуб вышел из чемпионата СССР, поэтому Андрей возвратился в Москву и некоторое время выступал за коммерческую команду, организованную при обществе «Спартак».

Третье появление Иванова в «Спартаке» состоялось перед сезоном-1991. У игрока состоялся разговор с Романцевым, который сказал защитнику, что не вернёт его в команду, пока тот не закодируется. Андрей пообещал больше никогда не притрагиваться к спиртному и отправился к наркологу. Это спасло 10 лет его профессиональной карьеры.

Зернов в книге Романцева «Правда обо мне и «Спартаке» рассказывал: «Андрей – мой воспитанник. Ещё в школе «Спартака» он отличался разгильдяйством. И уже тогда любил чуть-чуть нарушить режим. Директор школы рассказывала, что его заметили выпившим на выпускном. Когда стал постарше, возможно, стал аккуратнее на людях. Как игрок Иванов неплохо чувствовал мяч, игру, умел отдавать тонкие передачи. Потом его перевели в защиту, и там ему стало сложней, особенно в отборе – с его-то ростом!».

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«Спартак» проиграл полуфинал Кубка кубков из-за фола Иванова. Судьи «убивали» красно-белых, главный даже не видел эпизода

В последнем чемпионате СССР сезона-1991 и первых двух чемпионатах России выделявшийся физическими данными Иванов (его рост был 193 см) превратился в основного игрока «Спартака», провёл в общей сумме 74 матча. Андрея признали лучшим левым защитником. Тем не менее Романцев, похоже, ценил его меньше, чем некоторых других футболистов той команды.

«Я, конечно, знал, что Иванов был «зашитым», – писал тренер в своей книге. – Хотя в бытность тренером серьёзных срывов за ним не наблюдал. В команде он не пил. Игроком он был не очень высокого класса – высокий, худой. Да, он играл у меня – но у меня и Баранов с Канищевым играли. Бывают футболисты для чемпионства, а бывают такие, чтобы команда просто существовала».

Как бы то ни было, Иванов играл у Романцева и в одном из лучших евросезонов в российской истории «Спартака». В Кубке Кубков сезона-1992/1993 красно-белые остановились в шаге от финала. В том розыгрыше москвичи выбили люксембургский «Авенир», английский «Ливерпуль», а также голландский «Фейеноорд» и попали в полуфинале вроде бы не на самого грозного соперника – бельгийский «Антверпен». Дома «Спартак» выиграл 1:0, а на выезде открыл счёт уже на 10-й минуте.

Что случилось дальше? Слово участникам матча.

Романцев: «Сразу было понятно: этот судья ищет момент, чтобы нам навредить. А момента такого всё нет и нет. Я даже кричал ребятам: когда вы в штрафной, показывайте руки, чтобы судьи видели – вы никого не держите и не толкаете. Да, это не очень красиво, но руки лучше всё время держать на виду. В итоге я как в воду глядел. Боковой арбитр посчитал, что Иванов схватил соперника при угловом. И дали пенальти. А вместо Иванова с поля удалили Виктора Онопко».

Иванов: «Нас там спланированно «убивали», судьи творили произвол. И это понимали абсолютно все – и на поле, и на трибунах. После матча Романцев ни слова не сказал, он был просто убит несправедливостью. Нашу судьбу решили деньги. Бедный клуб из России никому не был нужен в финале еврокубка. Витю удалили вместо меня. Дело было так: Алекс Чернятински, противный игрок, наступил мне на ногу, я его оттолкнул, он как подкошенный упал. Судья подбегает к боковому, о чём-то советуется. Спустя мгновение показывает красную карточку Вите. Полный бред».

Спартаковцы и сами чуть-чуть ослабили хватку. В результате ещё до перерыва тот самый «противный» Чернятински сравнял счёт, в середине второго тайма в воротах Станислава Черчесова побывал второй мяч, а на 78-й минуте немец Ханс-Петер Ленхофф забил победный гол с «точки». Причём фол Иванова случился, когда мяч уже покинул штрафную «Спартака» после углового и находился на половине поля «Антверпена». Главный судья эпизода не видел – подсказал помощник. По окончании матча Иванов подошёл к Чернятински и явно сказал ему что-то «не для печати», но было поздно – красно-белые проиграли полуфинал.

Главный позор в истории «Спартака». Игроки делили власть, а команда вылетела в первую лигу «Спартак» надеялся на «договорняк» в Киеве в 1976-м. Но там сделали все, чтобы он вылетел.

Иванов поиграл за три сборные. Он подписал «письмо четырнадцати», после которого завершилась его карьера в национальной команде

Наверное, уже мало кто помнит, но Иванов был одним из игроков сборной России, подписавших знаменитое «письмо четырнадцати», целью которого была отставка главного тренера Павла Садырина. Андрей принимал участие в отборочном цикле ЧМ-1994, а всего сыграл 11 матчей за национальную команду. Правда, потом защитник наряду с ещё несколькими «бунтарями» отказался от письма, однако в сборную больше не приглашался.

«Знали бы вы, кто замешан в этой истории! – говорил Иванов. – Нас агитировали написать это письмо люди из высшей касты. Я даже их фамилии называть не хочу, пусть кто-нибудь другой возьмёт на себя эту миссию. В тот год мы жаловались на организацию, убогость экипировки. Но все эти якобы второсортные бутсы с носками были только предлогом к скандалу. Определённые силы желали смещения Садырина с поста главного тренера и умело использовали нас, футболистов, как марионеток. Тогда, подписывая письмо, мы этого не понимали. До сих пор жалею, что ввязался в эту историю. Из-за неё пропустил чемпионат мира. Был ли замешан в этой истории Романцев? Мне кажется, да».

Кроме того, Иванов сыграл по два матча за сборные СССР и СНГ. Он дебютировал в национальной команде в июне 1991-го и после второй игры заслужил похвалу от главного тренера Анатолия Бышовца за нейтрализацию звезды сборной Италии Джанлуки Виалли. Спартаковец попал в заявку на Евро-1992, вот только сыграл в финальной стадии всего 10 минут – вышел на замену в стартовой встрече с немцами.

В 1994-м Андрей покинул «Спартак» и перешёл в «Динамо». Но на следующий год был возвращён в команду, сыграл ещё девять матчей. На этом его карьера в родном клубе завершилась.

«Главная причина – не проходил в состав, – объяснял Иванов. – И вдруг ЦСКА предлагает неплохие условия. Шёл к тренеру Александру Тарханову, которого хорошо знал. Между «Спартаком» и ЦСКА, сами знаете, какой антагонизм. Но став «армейцем», я не услышал ни одного плохого слова от болельщиков».

По окончании сезона-1996 Андрей уехал за границу. 29-летний игрок подписал контракт с «Тиролем», за который выступал Станислав Черчесов. Потом отправился в немецкий «Гройтер Фюрт», где играл до 1998-го. С того момента и началось глубокое падение Иванова, закончившееся предсказуемым и печальным финалом.

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Семья и друзья не смогли спасти Иванова. Он запил, когда выступал в Германии

Жена футболиста Наталья вспоминала в интервью для «Спорт-экспресса»:

«Всё началось в Германии, где он играл за «Фюрт». После сезона по традиции был прощальный банкет. Прихожу домой – чувствую запах перегара. Я поверить не могла. То ли уговорил его кто-то выпить, то ли специально налил. И понеслось. Вернулись в Москву – стал жить отдельно. У нас тогда было две квартиры. Видимо, неудобно ему было при нас выпивать. Параллельно команду искал. Но толком нигде не поиграл. В первую лигу опускаться не хотелось, ждал приглашений из высшей. Ему что-то обещали, но всё так и осталось разговорами. В итоге год пропустил – потом вернуться на прежний уровень было трудно. И закончил. После этого стал озлобленным, агрессивным. Просто другим человеком. Раньше за ним такого не замечалось… Я потому и подала на развод – дальше с ним жить было невыносимо. Тем более, когда есть ребёнок».

Андрей выпал из поля зрения СМИ в конце 1990-х. Когда же журналисты заинтересовались судьбой футболиста и нашли его в 2008 году, не могли поверить в трансформацию личности. Красавец, модник Иванов, который всегда следил за внешним видом и одевался лучше всех в «Спартаке», просто опустился. Зарос бородой, потерял несколько зубов, ходил в чём попало. В общем, выглядел как типичный алкаш. Бывший игрок «Спартака» и сборной России жил один, и его друзьями были уже не известные спортсмены, а местные бухарики. Андрея несколько раз обворовывали.

Иванов потратил деньги, заработанные за годы выступлений в России и за границей. По окончании карьеры устроился в Москомспорт, затем был охранником в школе. Но отовсюду уходил из-за пьянства. Окончательно потерял желание работать.

«Какой день в жизни хотелось бы изменить? Тот день, когда я стал бухать… Запой начался от скуки. Пока ты в футболе – всегда с людьми, в коллективе. А потом всё исчезает. И пустота», – признавался Иванов.

Андрея так и не смогли спасти – ни семья, ни оставшиеся с игровых времён приятели. Он сам сказал про себя: «Я – невытаскиваемый человек». Жизнь после футбола оказалась для него слишком серой.

«Все мы – я, его мама и младший брат — пытались вытащить Андрея из этой трясины, – объясняла его бывшая жена Наталья. – Дважды клали в больницу – бесполезно. Выход один – закодироваться. Но о врачах он и слышать ничего не хочет. А принудительно закодировать, к сожалению, невозможно».

19 мая 2009 года Иванова не стало. Он скончался от пневмонии, вызванной алкоголизмом. Ушёл во сне, оставив после себя только медали, выигранные со «Спартаком».

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