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Тест «Чемпионата»: ЧМ-2002, прическа Роналдо, судейские скандалы, голы

Тест «Чемпионата»: ЧМ-2002
Анатолий Романов
Тест. Вы хорошо помните ЧМ-2002?
Нелепая стрижка Роналдо, чудо-голы, провал фаворитов и абсурдное судейство.
Футбол / Прочие турниры 0

Чемпионат мира 2002 года – один из самых ярких в истории. Магия бразильцев, в составе которых творили одновременно Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо, звёздная Франция (по составу – команда без слабых мест вообще), которая к тому моменту выиграла чемпионат мира и Европы, неровная Аргентина Марсело Бьельсы с Креспо и Батистутой, поколение Англии, которое тогда считалось «золотым»: Бекхэм, Скоулз, Фердинанд. И сенсационные сборные, которые всех удивили: Турция и Южная Корея.

Предлагаем проверить, как хорошо вы помните тот турнир. Кто стал лучшим бомбардиром, какой скандал случился в матче Италии и Южной Кореи, кто из фаворитов провалился? Удалась ли сборной Англии месть Аргентине? Пройдите тест и проверьте себя.

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Часть 3: легендарный матч сборной Италии, трансферы между «Реалом» и «Барселоной» и великие тренеры.
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