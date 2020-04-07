Тест. Вы хорошо помните ЧМ-2002?

Чемпионат мира 2002 года – один из самых ярких в истории. Магия бразильцев, в составе которых творили одновременно Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо, звёздная Франция (по составу – команда без слабых мест вообще), которая к тому моменту выиграла чемпионат мира и Европы, неровная Аргентина Марсело Бьельсы с Креспо и Батистутой, поколение Англии, которое тогда считалось «золотым»: Бекхэм, Скоулз, Фердинанд. И сенсационные сборные, которые всех удивили: Турция и Южная Корея.

Предлагаем проверить, как хорошо вы помните тот турнир. Кто стал лучшим бомбардиром, какой скандал случился в матче Италии и Южной Кореи, кто из фаворитов провалился? Удалась ли сборной Англии месть Аргентине? Пройдите тест и проверьте себя.

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