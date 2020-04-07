Тест. Вы хорошо помните ЧМ-2002?
Нелепая стрижка Роналдо, чудо-голы, провал фаворитов и абсурдное судейство.
Чемпионат мира 2002 года – один из самых ярких в истории. Магия бразильцев, в составе которых творили одновременно Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо, звёздная Франция (по составу – команда без слабых мест вообще), которая к тому моменту выиграла чемпионат мира и Европы, неровная Аргентина Марсело Бьельсы с Креспо и Батистутой, поколение Англии, которое тогда считалось «золотым»: Бекхэм, Скоулз, Фердинанд. И сенсационные сборные, которые всех удивили: Турция и Южная Корея.
Предлагаем проверить, как хорошо вы помните тот турнир. Кто стал лучшим бомбардиром, какой скандал случился в матче Италии и Южной Кореи, кто из фаворитов провалился? Удалась ли сборной Англии месть Аргентине? Пройдите тест и проверьте себя.
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Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х?
Предупреждаем: количество легенд в тесте зашкаливает!
Тест. Главные победы наших в Лиге чемпионов. Что вы об этом помните?
Вспомним хорошее.
Тест. Вспоминаем лучшие моменты футбола 90-х
Часть 3: легендарный матч сборной Италии, трансферы между «Реалом» и «Барселоной» и великие тренеры.
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