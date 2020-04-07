«Он потерял 1,5 года». Куда пропал Игнатов, который считался главным талантом «Спартака»

Михаил Игнатов ворвался в основной состав «Спартака» в 2018-м. Всё началось с обычного привлечения к сборам в январе, а осенью, при позднем Каррере, 18-летний полузащитник дебютировал в официальных матчах. Его сразу бросили в пекло: сначала выходы на замену против «Рапида» и ЦСКА, затем игра в основе с «Вильярреалом», «Енисеем», «Рейнджерс» и «Рубином».

С конца сентября по начало ноября, то есть за полтора месяца, Игнатов провёл за главный «Спартак» восемь игр. Промежуточные успехи были обнадёживающими: Михаил забил красивый гол головой «Енисею», поразил публику чудо-финтом в матче с «Рубином» и сорвал овации. Его хвалили со всех сторон, нарекли «вторым Титовым», а Рианчо даже назвал сильнейшим футболистом в клубе.

Первое интервью c Рианчо после отставки из «Спартака» О Глушакове, 4-3-3 и, разумеется, Каррере.

— Он сильно меня удивил, — говорил Рианчо. – Мальчику всего 18 лет, а он уже конкурентоспособен на взрослом уровне, играет в Европе. Игнатов напомнил мне Шустикова сантандерского периода. Такой же статный, рассудительный.

Однако расцвет карьеры Игнатова, стремительно начавшийся, точно так же быстро и оборвался. При Кононове Михаил перестал появляться в стартовом составе. До зимних сборов на поле он более не выходил, виной тому – кошмарная усталость, свалившая с ног неокрепший организм после насыщенного графика. Но и далее, на январских и февральских сборах, Игнатов не убедил тренерский штаб в своей уникальности. Конкуренция стала намного суровее: если раньше были только Зобнин и Фернандо, то при Кононове вернулся после ссылки Глушаков и появился Гулиев. Весной у Игнатова набралось лишь 40 минут за три неполных матча.

«Однажды финтом Зидана я обыграл самого Зидана». Главный талант «Спартака» Интервью с полузащитником Михаилом Игнатовым, который намерен стать лидером «Спартака» и получить 10-й номер.

В начале сезона-2019/2020 стало ещё хуже: Игнатов засветился выходом на замену в игре первого тура против «Сочи», а затем исчез, стал попадать лишь в заявку, да и то не всегда. Сторонники теории заговора стали даже подозревать Кононова и руководство «Спартака» в том, что они искусственно чехлят парня за связи с «неправильными» агентами. Только и при независимом Тедеско Михаил не выплыл наверх, а привлекается к тренировкам с основой он с октября даже реже.



Так что причина, само собой, не в обстоятельствах и не в умышленной травле со стороны клуба. Всё дело в том, что Игнатов, увы, не смог продолжить свой бурный рост в элитном футболе. И даже в ФНЛ он в текущем сезоне смотрится так, что решение Тедеско не брать его на зимние сборы-2020 выглядит абсолютно оправданным (хотя гнева болельщиков было много). Низкая конкретика, скромное влияние на игру, проблемы с ведением единоборств и темпом, серость на фоне партнёров – пока Игнатов в себя не пришёл. Выдернуть обратно в главную команду его к следующему сезону можно разве что искусственно, в надежде на удачу. Своей игрой он, увы, пока этого не заслуживает.

О том, почему игрок исчез с радаров и перестал расти, мы поговорили с бывшим тренером «Спартака-2» — Виктором Булатовым.

«Десятка» — не лучшая позиция для Игнатова»

— Сыграли роль несколько факторов, — сказал Булатов. – Первый и основной: большая ошибка, что Мишу после дубля сразу забрали в главную в команду, минуя «Спартак-2». Он не прошёл необходимую промежуточную ступень в большом футболе, не окреп. Как минимум год надо было дать ему повариться в ФНЛ, тогда бы он смог планомерно расти и постепенно, шаг за шагом, достигнуть уровня основного состава.



Второй фактор – у Игнатова было многовато травм. Когда я возглавил вторую команду, он восстанавливался от повреждения спины, потом в основе он несколько раз выбывал на месяц-полтора. Эти истории не такие определяющие, но тоже важные с точки зрения становления футболиста в молодом возрасте.



А если в целом, Миша — парень с хорошими качествами, если сейчас в «Спартаке-2» хотя бы полгода-год будет получать постоянную игровую практику, то для него будет лучше, он обретёт больше шансов вернуться окрепшим в главную команду.



— В чём конкретно проявлялась его неготовность ко взрослому футболу? При Каррере и Рианчо он всё-так и гол «Енисею» успел забить, и выдать очень солидный матч против «Рубина».

— Одну-две игры качественно провести может любой, тем более футболист с хорошими задатками, каким, безусловно, является Миша. Поэтому я нисколько не удивлён, что он выдал яркий отрезок. Но всё равно есть нюансы. Игнатову нужно учиться лучше оценивать игровую ситуацию: когда стоит сыграть в пас, а когда играть за счёт индивидуальных качеств; когда придержать мяч и сыграть попроще, а когда развить атаку и обострить. Также необходимо работать над скоростью принятия решений, стараться всегда иметь их ещё до получения мяча. Например, сразу играть в одно касание на третьего – тот самый навык, который был очень развит у того же Титова.



Во взрослом футболе всё делается намного быстрее по сравнению с юношеским. Тебе дают меньше времени и пространства. Вот у Миши с переходом и возникли трудности. Оценка ситуации запаздывала, принимать оптимальные решения он пока не научился.



— С точки зрения физических качеств Игнатов готов лучше?

— Здесь меньше проблем. Физически он достаточно крепкий. Можно сказать, что парень с ранним развитием. Хорошая антропометрия, есть скорость, техника, дриблинг…



— Кононов хотел, чтобы Игнатов лучше выглядел в игре без мяча, в частности в отборе.

— Полностью согласен с ним. Этого Мише тоже не хватает. Уровень ведения единоборств в ФНЛ намного выше, чем в том же молодёжном первенстве. И во всём перечисленном – игре в обороне, прессинге, отборе – Игнатову надо добавлять. Хотя при мне он в принципе старался и постепенно рос, стал лучше выглядеть в отборе, в последних матчах наконец-то начал солидно, по-мужски действовать в единоборствах. Сейчас главное, чтобы Миша наверстал упущенное. Считаю, года полтора он из-за раннего перевода в основу потерял. Его ведь взяли на сборы ещё в начале 2018-го при Каррере. За тот период до лета 2019-го он провёл слишком мало официальных матчей, получил сразу несколько неприятных травм.



— А что с психологией? Свалившееся внимание, разговоры о «втором Титове» не сбили его с толку?

— Думаю, нет. Мне Миша показался уравновешенным парнем, в котором прослеживается стремление играть в хороший футбол. Никакого надлома в нём я не ощутил.

— У Игнатова очень скромная статистика для креативного полузащитника – минимум голов (всего один) и результативных передач (две), не так много обостряющих передач, пасов в штрафную. Иными словами, он мало чем выделяется на фоне партнёров. Почему так?

— Я Мишу всё-таки передвинул на позицию второго опорника, там он провёл большинство матчей. Но в то же время скромная статистика подтверждает, что Игнатову нужно окрепнуть на уровне ФНЛ, научиться лучше чувствовать скорости, принимать решения возле штрафной и внутри неё, лучше распоряжаться с мячом, повышать КПД. Здесь я тоже согласен с вами.



— Какая вообще идеальная позиция для Игнатова, на которой он смог бы быстрее прогрессировать?

— Считаю, что второй опорник.



— Не «десятка»?

— Нет. Тонкости в решениях перед штрафной ему не хватает. А вот для второго опорника у него есть мобильность, большой объём работы. Он способен вытаскивать мяч из глубины, вести его за счёт дриблинга, разворачивать атаки. «Бокс-ту-бокс» — оптимальное амплуа.

«Индивидуально Игнатов интереснее Умярова»

— Умяров – ровесник Игнатова. Наиль позже начал играть в «Спартаке», но, если бы не травма, наверняка стал бы сейчас основным игроком и лидером. А Игнатов наоборот опустился в фарм-клуб. Они настолько разные по уровню?

— Они всё-таки разноплановые, хоть и выходят на схожих позициях. Умяров действует ещё глубже, он чистый опорный. Плюс Наиля как раз в том, что он до «Спартака» успел поиграть в «Чертаново» в ПФЛ и ФНЛ, оббился во взрослом футболе, возмужал. У него лучше оценка ситуации, он своевременно расстаётся с мячом, выполняет больше системообразующих действий на команду. Поэтому и входит в обойму главного «Спартака». Хотя с точки зрения индивидуальных качеств Игнатов поинтереснее – он умеет обыгрывать, таскать мяч. А Наиль действует за счёт расположения на поле и передач. Разные стили.



— Когда вы общались по поводу Игнатова с Кононовым в начале сезона, что Олег Георгиевич говорил?

— Что на сегодняшний день Мише играть за основу пока рано, надо получать практику в «Спартаке-2».



— Не считаете, что, когда футболист тренируется в главном «Спартаке», а играть спускается во вторую команду, это ему, мягко говоря, не помогает?

— Полностью согласен. И я уже говорил об этой проблеме. Много неправильных действий внутри системы. Если футболисты играют за «Спартак-2», то и тренироваться они должны с ним! Не должно быть такой ротации, когда по четыре-пять человек спускаются перед матчем из основы, как было при мне. Если футболист перерос «Спартак-2», он должен переходить в главную команду и больше не возвращаться, закрепляться в главной команде или, если не получается, уходить в аренду. А если вообще не подходит главной команде, клуб должен искать варианты на стороне.

С точки зрения подготовки футболиста метания туда-сюда – это неправильно. Да и психологически ситуация прибивает ребят, они ведь ещё не до конца окрепшие, могут воспринимать игру в «Спартаке-2» как ссылку. Там они не чувствуют партнёров, потому что не участвовали в занятиях. Да и вообще может быть несостыковка микроциклов, матчи проходят в разные дни. Основа может распределять нагрузки с учётом игры в субботу, а вторая команда, к примеру, играет в среду. Ребятам тяжелее проявить себя в таких условиях. То, что Игнатов сейчас сосредоточился на выступлениях в «Спартаке-2», а Тедеско его пока не привлекает, для Миши даже лучше. Дальше всё зависит от него самого.



— Нынешний сезон в ФНЛ помог Игнатову? Он стал сильнее?

— Он при мне сыграл не так много. Но, думаю, полгода всё равно пошли в плюс.



— Как думаете, что делать дальше, после нынешнего сезона? Идти в аренду в какой-нибудь клуб РПЛ или оставаться в «Спартаке-2»?

— Конкуренция в главном «Спартаке» в центре поля сейчас серьёзная. Думаю, всё зависит от обстоятельств. Если вдруг появится тренер из клуба РПЛ, который придёт к Мише и скажет: «Пошли к нам, ты точно будешь играть у меня», тогда нужно переходить в аренду. Если же таких вариантов в РПЛ не будет, лучше задержаться ещё на год в «Спартаке-2». Возраст ещё позволяет.