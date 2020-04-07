Самые странные празднования забитых мячей футболистов АПЛ. Видео

Пока возобновление АПЛ перенесли на неопределённый срок, предлагаем вам вспомнить самые необычные и известные празднования забитых мячей XXl века. Некоторые из них покажутся вам странными, а некоторые — забавными.

28-й тур АПЛ 2007/2008. «Эвертон» — «Портсмут» — 3:1. Тим Кэхилл

На 74-й минуте матча футболист «Эвертона» Тим Кэхилл забил гол в ворота «Портсмута» и отправился отмечать забитый мяч. Австралиец скрестил свои руки, как будто на них были надеты наручники. Как отметил сам Кэхилл, он посвятил этот гол своему младшему брату Шону, который тогда находился в тюрьме в Австралии. А вот футбольная ассоциация Англии по-другому расценила этот эпизод и наказала футболиста.

«Это была спонтанная и эмоциональная реакция, но она предназначалась только для того, чтобы показать моему брату, что я думаю о нем и скучаю по нему. Это празднование не было предназначено для того, чтобы обидеть кого-то. Я искренне извиняюсь за это», — сказал Кэхилл.

Видео доступно на «Чемпионате».

5-й тур АПЛ 2009/2010. «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 4:2. Эммануэль Адебайор

Нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор забил на 80-й минуте третий мяч в матче в ворота своего бывшего клуба – лондонского «Арсенала». Тоголезец ринулся через всё поле и побежал праздновать гол перед болельщиками «канониров». Футболист постелился по газону и развёл руки по сторонам. Фанатам «Арсенала» не понравился поступок Адебайора, и они начали бросать в его сторону различные предметы, включая зажигалки и монеты.

Футбольная ассоциация Англии решила дисквалифицировать тоголезца на два матча условно, но сам Эммануэль считал виноватыми в своём действии болельщиков «Арсенала». «Не понимаю, что я такого сделал, чтобы меня дисквалифицировали. Болельщики начали меня оскорблять ещё на разминке и продолжали это делать на протяжении всего матча. Поэтому-то я так бурно и отреагировал на гол. Всё получилось спонтанно. Сейчас готов извиниться перед пострадавшим стюардом, но никак не перед болельщиками», — сказал Адебайор в интервью The Sun.

Уже спустя два года в бытность игроком «Тоттенхэма» тоголезский нападающий попросил прощения у болельщиков «канониров». «То, что случилось два года назад, можно считать чрезвычайным происшествием, и я хочу принести извинения всем болельщикам «Арсенала». Мы все люди, и иногда не можем контролировать эмоции. Я сожалею о том, что сделал, и приношу извинения, хотя и знаю, что мои извинения ничего не изменят. Для меня та история осталась в прошлом», — заявил Эммануэль.

Видео доступно на «Чемпионате».

14-й тур АПЛ 2009/2010. «Манчестер Сити» — «Халл Сити» — 1:1. Джимми Буллард

Футболист «Халл Сити» Джимми Буллард, забив гол на 82-й минуте в ворота «Манчестер Сити», отпраздновал его самым необычным образом. Полузащитник усадил своих партнёров в круг, после чего демонстративно отчитал. Таким образом, Буллард спародировал главного тренера своей команды Фила Брауна, который в прошлом сезоне отчитал своих футболистов прямо на поле во время перерыва одного из матчей.

«Это было фантастическое празднование. Отличная пародия. Я не мог произнести свою речь после матча, так как много смеялся», — сказал Браун.

Сам Буллард после матча рассказал, как им пришла в голову такая идея с празднованием. «Мы решили сделать это вчера вечером. Договорились что, тот, кто забьёт гол, тот и будет давать указания. Все согласились», — рассказал Джимми.

Видео доступно на «Чемпионате».

9-й тур АПЛ 2011/2012. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:6. Марио Балотелли

Итальянец Марио Балотелли открыл счёт в матче против «Манчестер Юнайтед» на 22-й минуте, положив начало разгромной победе «Манчестер Сити». Нападающий поднял свою футболку и показал надпись «Why always me?». Празднование вызвало широкий резонанс в английской прессе, а сам Марио рассказал, почему решил набить надпись на майке.

«Я сделал эту надпись на майке, потому что в то время всё было обо мне — люди всегда говорили обо мне», — объяснял итальянец.

Он также сказал, что специально обратился к специалисту по экипировке «Ман Сити» Ли Чепмену, чтобы тот сделал ему надпись. «Чаппи сделал это для меня. Я сказал ему слова, и он напечатал их. Он хороший парень. Чаппи — один из лучших», — говорил с благодарностью Балотелли.

Видео доступно на «Чемпионате».

9-й тур АПЛ 2012/2013. «Эвертон» — «Ливерпуль» — 2:2. Луис Суарес

За время пребывания в «Ливерпуле» у Луиса Суареса сложилась репутация ныряльщика. Об этом перед дерби с мерсисайдцами говорил главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес.

«У Суареса репутация симулянта, и это меня беспокоит. Болельщикам не нравится, когда игроки падают на газон от малейшего контакта. Любой, кто когда-либо играл в футбол, не выносит этого», — цитировал главного тренера «Эвертона» Sky Sports.

Суаресу, разумеется, не понравились слова шотландского тренера. Уже на 20-й минуте матча Луис забил второй гол «Ливерпуля» в ворота «Эвертона», сделав счёт 0:2. Уругваец отправился к скамейке запасных «ирисок» и отпраздновал мяч на глазах Дэвида Мойеса, сымитировав нырок. Таким образом футболист ответил шотландцу на его слова о нём. А вот «Ливерпуль» не смог удержать победу и сыграл с «ирисками» в результативную ничью – 2:2.

Видео доступно на «Чемпионате».

23-й тур АПЛ 2016/2017. «Сток Сити» — «Эвертон» — 1:1. Питер Крауч

В матче против «Эвертона» нападающий «Сток Сити» Питер Крауч забил свой юбилейный сотый гол в АПЛ уже на 7-й минуте. Англичанин решил отпраздновать его в фирменном стиле, изобразив «танец робота».

Впервые футболист испробовал это празднование в 2006 году в товарищеском матче за сборную Англии против команды Венгрии. С того момента он часто показывал «танец робота», отмечая, таким образом, свои забитые мячи. При этом англичанин не раз говорил, что считает себя деревянным футболистом. Кстати, Крауча даже лично просил показать танец принц Уильям. Уже ближе к завершению карьеры Питер стал танцевать только после важных мячей. Последний раз это случилось как раз в игре против «Эвертона».

Видео доступно на «Чемпионате».

26-й тур АПЛ 2017/2018. «Уотфорд» — «Челси» — 4:1. Трой Дини

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини открыл счёт в матче с «Челси» на 42-й минуте, реализовав пенальти. Англичанин показал средние пальцы трибуне стадиона «Викаридж Роуд», где располагались болельщики «синих», но арбитр матча Майк Дин не показал Дини даже жёлтую карточку. Футболисту грозила 4-матчевая дисквалификация.

После матча наказание от футбольной ассоциации Англии тоже так и не последовало, а Трой остался безнаказанным. Тем не менее, ему было адресовано письмо, в котором Дини предупредили о том, что повторный эпизод с участием футболиста будет караться дисквалификацией и штрафом.

Видео доступно на «Чемпионате».

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