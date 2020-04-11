Где был Месси до «Барселоны». Забил 500 голов в Аргентине, едва не оказался в «Реале»

В мире спорта принято считать, что чемпионами не рождаются – ими становятся, преодолевая трудности на пути к величию. Вряд ли с этим утверждением согласны те, кто с ранних лет знает Лионеля Месси. Талант юного Лео бросался в глаза, даже когда он играл за детские команды. Аргентинец считается воспитанником «Барселоны», хотя в «Ла Масии» (академии каталонского клуба) он играл всего три года.

Свои первые шаги в футболе Месси делал на родине. Лео начинал в скромной команде, которая тренировалась рядом с домом. Вскоре на него положили глаз в «Ньюэллс Олд Бойс» – главном клубе из Росарио (родного города Лео). Переход был проблемным, ведь тренер «Ньюэллса» тайком переманил Месси к себе.

Зарплата Месси уменьшилась с 866 до 260 тыс. евро в неделю. А что у других звёзд? Считаем, как кризис изменил зарплаты самых высокооплачиваемых игроков: Роналду, Погба, Неймара и других.

«Грандоли», первая команда Месси. Ужасное поле, но зато рядом с домом

Футбол в семье Месси любили: отец играл на полупрофессиональном уровне, старшие братья тренировались в любительском клубе «Грандоли». Стадион, на котором играли дети, был в пяти минутах от дома Лео. Когда ему было 4 года, туда его отвела бабушка, Селия Куччиттини. Именно она подарила Лионелю первый футбольный мяч (теперь Месси посвящает ей голы). Поле в «Грандоли» было не самым лучшим: плешивый газон, ободранные штанги ворот и кривая разметка. Сам Месси позже скажет, что начинал играть на поле «из камней и грязи».



Лионель с детства ходил на матчи «Грандоли» – смотрел, как играют братья Матиас и Родриго. Когда Лео взяли в команду, он был меньше всех (как по возрасту, так и по росту). Тренер «Грандоли» Сальвадор Апарисио вспоминал первый матч Лионеля: «Я выпустил Месси в концовке игры. Он был очень маленьким и сначала очень боялся мяча. Когда мяч дошёл до него во второй раз, он начал обыгрывать всех подряд, кто попадался ему на пути.



Я кричал ему: «Бей, Лео, бей по воротам!», но он был слишком мал для этого».



Через полгода Месси научился бить по воротам, в каждом матче он забивал по 6-7 голов. Научились и защищаться против него: на детских турнирах, проходивших в Росарио, Лео держали по двое-трое соперников, не давая принять мяч. Месси нашёл выход из ситуации – опускался к своим воротам, получал мяч от вратаря и из глубины начинал свой дриблинг.



Давид Тревес, директор «Грандоли», рассказал о своих эмоциях, когда впервые увидел игру Месси: «Было сразу видно, что он особенный. Это врождённый дар, который проявлялся уже в 5-6 лет. Лео делал всё то же, что и сейчас в «Барселоне», но тогда мяч ему был до колена. Он был маленьким, но техника удивляла всех. Я смотрел на Месси и понимал – это новый Марадона».

Проблемный уход в «Ньюэллс Олд Бойс». Тренер тайком увёл его из «Грандоли»

По Росарио пошли слухи, что в детской команде с окраины города есть настоящий самородок. Хорхе Гриффа, работавший тренером в «Ньюэллс Олд Бойс», был уверен – это всё не более чем сказки. Сам Хорхе был человеком непростым: играл за «Ньюэллс» в 1950-х, уезжал в мадридский «Атлетико», провёл несколько матчей за сборную Аргентины. «В худшей команде Росарио не может быть талантливых игроков», думал Гриффа. В футболе он точно разбирался, поэтому решил проверить лично, что же за талант там в «Грандоли».



Хорхе пробрался на стадион, да так, чтобы его никто не заметил. Он встал у самого края трибуны и наблюдал за игрой, пытаясь найти того самого самородка, которого ему обрисовали. Когда мяч дошёл до Месси, то Гриффа сразу понял – это он и есть. Мелкий и быстрый, как блоха! Его нужно забрать в «Ньюэллс»!



После матча Гриффа разыскал отца Лео. Они были знакомы, ведь Хорхе Месси играл за молодёжку «Ньюэллса», где его как раз и тренировал Гриффа. Он хотел переманить Лео так же, как и его старших братьев – Родриго и Матиас уже были в клубе. «В следующий раз, когда повезёшь их на тренировку, прихвати своего младшего», сказал Гриффа отцу Лео.



Как не сопротивлялся Сальвадор Апарисио, удержать Лео в «Грандоли» не получилось. Кто останется в любительском клубе, когда к тебе приходят из «Ньюэллса»? Тем более что в семье Месси все болели за «красно-чёрных»: отец и дядя ходили на «Эль Колосо дель Парке», а подарком от тёти на первый день рождения была футболка «Ньюэллса».

До популярности: как выглядели известные футболисты в 17 лет Некоторым из них было непросто завоевать внимание клубов в юном возрасте.

«La Maquina del ‘87». Молодёжка «Ньюэллс Олд Бойс» была лучшей в стране

Месси оказался в «Ньюэллсе» летом 1995 года (тогда ему было 8 лет). За два года до этого Лео вместе с отцом и дядей наблюдал, как Марадона дебютирует за «прокажённых». Переполненный стадион, окрашенный в красно-чёрные цвета, скандировал «Диего, Диего». Марадона недолго пробыл в «Ньюэллсе»: обстрелял журналистов из пневматической винтовки и покинул клуб, продержавшись всего полгода.

Первый матч Лео за молодёжку «красно-чёрных» выдался удачным: победа 6:0, четыре мяча на счету Месси. Команда, составленная из игроков 1987 года, была лучшей в стране – победа во всех соревнованиях, успехи на международных турнирах. В 2000 году «Машина 87» выиграла чемпионат Аргентины в своей возрастной группе, опередив ближайшего преследователя на 20 очков. Как позже вспоминал Гонсало Мацциа, бывший партнёр Месси по молодёжке «Ньюэллса», они проиграли всего три матча за те пять лет, что Лео был в команде.



Чтобы понять, насколько силён был Месси в детстве, достаточно одного факта. Адриан Кориа, тренировавший Лео в «Ньюэллсе», заявил: «Он забил как минимум 500 мячей за «Ньюэллс». В тех матчах, когда Месси не мог забить, он срывался с катушек, и уже в следующей игре забивал как минимум 3 гола».

Месси мог оказаться в «Реале». Представители «Барселоны» тянули время

Когда Месси было 13 лет, в Аргентине случился экономический кризис. Дефицит гормона роста, который мешал Лео расти так же, как и всем, выявили у него ещё раньше. Лечение не могли обеспечить в «Ньюэллсе», родители Месси были не в состоянии платить за инъекции сами. При этом талант юного Лео не пострадал – он сметал всех на своём пути, даже будучи самым маленьким в команде.

По оценкам врачей, Лионель вырос бы максимум до 150 см. Родители начали искать варианты с просмотром в зарубежных клубах, где могли бы помочь с лечением. Помогли два бизнесмена, до которых дошли слухи о таланте Месси. Осенью 2000 года Лео организовали просмотр в «Барселоне». Семью Месси поселили в отеле, который находился рядом с «Ла Масией». Лео почти сразу начал тренироваться с командой 1987 года рождения.



В «Барселоне» ждали, когда прилетит Карлес Решак – технический директор «сине-гранатовых» (тогда он был на Олимпийских играх 2000 года). Просмотр Месси был назначен на октябрь: Решак вернулся из Австралии, но всё равно опоздал на матч, в котором Лео впервые надел футболку «Барселоны». Как позже вспоминал Карлес, ему понадобилось 5 минут, чтобы понять – Месси именно тот, кто нужен «Барселоне».



За этим решением стояли организационные проблемы: нужно было обеспечить лечение, а также найти работу отцу Лео (только так можно было подписать игрока младше 14 лет). Время шло, но решение по Месси затягивали. К тому же родители Лео хотели переехать в Барселону и перевезти всю семью – клубу необходимо было оплатить аренду дома.



С просмотра прошло три месяца, но контракт так и не был подписан. Орасио Гаджоли (агент, организовавший просмотр Месси в «Барселоне») был хорошо знаком с Решаком. Ситуация близилась к тупику, поэтому Карлес взял инициативу в свои руки – пригласил Гаджоли на ужин, где пытался убедить его подождать ещё немного. Орасио заявил, что подобное отношение неприемлемо, и он хочет организовать Месси просмотр в «Реале».



Решак нашёл выход из ситуации оригинально: взял салфетку, на которой начал писать условия, при которых Лео останется в «Барселоне». Подпись Решака и Гаджоли были официально заверены у нотариуса через неделю. Вскоре семье Месси пришли документы, необходимые Лео для проживания в Испании.

Месси дал огромное интервью на фоне скандала вокруг «Барселоны». Очень откровенное О конфликте с директорами «Барсы», семье и шансах на Лигу чемпионов. И о Роналду.

Месси ненадолго вернулся в Аргентину, где провёл несколько матчей за «Ньюэллс». В феврале 2001 года он окончательно переехал в Испанию. Большинство партнёров Месси по «Ньюэллсу» закончили с футболом. Кто-то играл на профессиональном уровне, как, например, Густаво Родас, Лукас Скалья и Леандро Депетрис.

Последний, кстати, считался не менее талантливым, чем Месси – в 2000 году Депетрис оказался в «Милане», но так и не заиграл в Италии. «Машина 87» распалась, но в «Барселоне» появилась «Детская команда мечты» («Baby Dream Team») – именно так называли команду, в которой играли Лионель Месси, Сеск Фабрегас и Жерар Пике.

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