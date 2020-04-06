Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Василий Кикнадзе — о понижении зарплат и интервью Ильи Геркуса

Василий Кикнадзе
Полина Куимова
«Не 2 миллиона, а 14,5». Кикнадзе ответил Геркусу и рассказал про зарплаты в «Локомотиве»
Гендиректор «Локомотива» уверен, что история c Покрасом Лампасом обошлась клубу намного дороже, чем было заявлено.
Футбол / РПЛ 0

В нынешней ситуации многие клубы вынуждены сокращать зарплаты: на это уже согласились футболисты «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Динамо». Ранее появилась информация, что в «Локомотиве» сократятся доходы у руководства – на такой шаг согласился весь менеджмент клуба, потому что, согласно информации «Известий», футболисты оказались против подобных мер.

Поговорили об этом с генеральным директором «Локо» Василием Кикнадзе, а заодно спросили про недавнее интервью с Ильёй Геркусом «Чемпионату».

Геркус рассказал о суде с «Локомотивом». Показал своё смс Кикнадзе и ответил на претензии
Беспрецедентный иск в истории российского футбола.
«Кикнадзе предлагал трёх кандидатов на замену Сёмину». Вторая часть интервью с Геркусом
Первую «Локомотив» оставил без комментариев.

— Появилась информация, что вы пошли на 40% понижение зарплаты. Это правда?
— Речь совсем не обо мне. Все наши руководители подразделений приняли решение на период перерыва в чемпионате пойти на понижение.

— Вы сделали это, чтобы команда стала сговорчивее и также пошла на уступки?
— Не хочу разделять команду и клуб. Менеджмент клуба показывает, что не оставляет команду, а в тяжёлые времена разделяет с ней ответственность. Особо хочу отметить, что наш диалог с командой проходит в рабочем ключе и обсуждения в СМИ не требует. Оставлю на совести тех, кто вынес дискуссию на всеобщее обозрение.

— Накануне Смолов вернулся из Испании. Какова ситуация с легионерами в «Локомотиве»?
— Как только стало понятно, что до конца мая мы не сыграем, иностранцы сразу же получили возможность вернуться домой. Кто-то уже вернулся, а кто-то считает, что остаться в Москве безопаснее.

— Кто из иностранцев уехал?
— Первыми были Чорлука и Хёведес. У них на родине остались жёны и совсем маленькие дети, поэтому их стремление совершенно понятно.

— Вы наверняка читали интервью с Ильёй Геркусом. Будете отвечать?
— По-прежнему не хочу полемизировать с Геркусом через СМИ. Но не могу не признать, что некоторые моменты в его интервью содержат, как сейчас модно говорить, неточности. Например, история с Покрасом Лампасом. Илья Леонидович утверждает, что клубу каллиграфия обошлась в «пару миллионов», а мы, просчитав все затраты в рамках проекта, видим, что сумма составила порядка 14,5 миллиона.

— Что эта сумма значит для клуба?
— Для понимания, за 2,5 миллиона мы заменили трубы к зданию общежития академии и обеспечили бесперебойную подачу горячей воды нашим детям. В эту же сумму входит обновление водопроводной системы на участке между школой и теннисными кортами, а также подведение новых труб к ледовому дворцу. Вот уж действительно «несопоставимые суммы и несвязанные вещи». Или взять пассаж с крышей. Яркая, конечно, дискуссия развернулась после публикации эскизов крыши, только вот Владислав Лысенко, лучший футбольный агроном в стране, что тогда утверждал, что сейчас утверждает, что для газона это смерти подобно. Впрочем, не готов анализировать всё интервью: куда ни копни, всюду аналогичная история. Мне просто это неинтересно.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020