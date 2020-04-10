Шедевр Аршавина и ещё 7 классных голов в падении через себя из АПЛ. Видео

Питер Крауч, «Ливерпуль» — «Болтон», 1 января, 2007 год. 22-й тур

Начинать новый год с забитого гола всегда приятно. Ещё круче — забить через себя. Это удалось сделать Питер Краучу. Вообще, сезон 2006/07 для англичанина начался неудачно. В первых 18 матчах английской Премьер-лиги, в которых Питер появлялся на поле, отличиться удалось лишь 2 раза.

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Гол на 61-й минуте в ворота «Болтона» стал третьим в сезоне и первым за последние 10 игр. После этого супергола нападающего прорвало: дубль с «Уотфордом», победный мяч с «Вест Хэмом» и хет-трик в домашнем матче с «Арсеналом». Матч с «канонирами» очень многое решил. Победа позволила «Ливерпулю» выиграть бронзовые медали, несмотря на одинаковое количество очков с «пушкарями».

Димитар Бербатов, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», 19 сентября, 2010 год. 5-й тур

Начало сезона 2010/11 для Бербатова выдалось мощным. В матче за Суперкубок Англии Димитар забил третий гол в ворота «Челси», тем самым помог выиграть «красным дьяволом» 18 трофей в истории клуба. Уже через неделю болгарин отличился в первом матче сезон против «Нюьюкасла». В первых четырёх матчах чемпионата Бербатов отличился трижды, а в матче против «Ливерпуля» вовсе оформил хет-трик.

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Своим ударом через себя болгарин сделал счёт 2:0, но, несмотря на камбэк «Ливерпуля» с 2:0 на 2:2, не помогло добыть ничью на Олд Траффорд. На 84-й минуте Бербатов забил третий гол в матче и принёс важные три очка в копилку для «красных дьяволов».

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Уэйн Руни, «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», 12 февраля, 2011 год. 27-й тур

Этот суперский гол от легенды «красных дьяволов» видел каждый. Красивее ли этот мяч гола Роналду или Бэйла — каждый решает сам. Но можно с уверенностью сказать, что это лучший гол через себя в Англии. Сезон 2010/11 для Руни складывался неудачно. К противостоянию с «Сити» Уэйн подходил имея в гонке бомбардиров всего лишь четыре мяча за 26 игр чемпионата, поэтому мало кто ждал, что Руни вообще забьет.

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«Только выдающиеся люди в самый важный момент могут забивать такие мячи», — поделился своими эмоциями комментатор трансляции Владимир Стогниенко. Лучше и не скажешь. Мяч «десятки» «Юнайтед» принёс победу хозяевам в дерби. Чудо-гол помог Руни прервать свою засуху, и в оставшихся матчах сезона Уэйн забил ещё 8 голов.

Эмре Джан, «Уотфорд» — «Ливерпуль», 1 мая, 2017 год. 35-й тур

Гол Эмре Джана выделяется по сравнению с другими. Атака «Ливерпуль» была позиционной, даже подача в штрафную площадь не подразумевала удар через себя. Напрашивался либо приём, либо удар головой. Но немецкий полузащитник принял куда более оригинальное решение.

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Таким необычным способом Джан забил свой пятый гол в сезоне. Через год игрок не стал продлевать контракт с «мерсисайдцами» и перешёл в «Ювентус». Сезон 2016/17 для немецкого полузащитника пока что самый результативный в карьере.

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Себастьен Аллер, «Уотфорд» — «Вест Хэм», 28 августа, 2019 год. 3-й тур

На этот раз гол через себя опять влетел в ворота «Уотфорда». Аллер дебютировал в «Вест Хэме» в матче против «Манчестер Сити», который закончился для француза провалом (0:5). Пропустив игру с «Брайтоном», в своём втором матче Аллер оформил дубль. На 64-ой минуте Себастьян сравнял счёт, а через девять минут в прыжке быстро сложился и ударил под перекладину.

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Очередной красивый гол от Аллера пришлось ждать четыре месяца. В матче с «Борнмутом» Себастьян забил «ножницами». В текущем сезоне у француза семь мячей, поэтому стоит ещё ждать голов от нападающего «железных».

Алиреза Яханбакш, «Брайтон» — «Челси», 1 января, 2020 год. 21-й тур

13 лет назад в этот же день забил через себя Питер Крауч. Теперь это удалось иранскому полузащитнику «Брайтона». Если в том сезоне Яханбакш выходил с первых минут, то сейчас иранец чаще появляется после замены. Для Алиреза этот гол стал вторым в Англии за полтора года пребывания.

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А вот как сам футболист прокомментировал свой гол после матча: «Это потрясающее ощущение. Когда я вышел на замену, у меня было чувство, что я могу повлиять на игру. Когда я увидел мяч, я попытался пробить как можно сильнее, и удар через себя был единственным вариантом. Я собираюсь пересмотреть его несколько раз!».

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Доминик Калверт-Льюин, «Арсенал» — «Эвертон», 24 февраля, 2020 год. 27-й тур

Гол на первой минуте, да ещё и через себя, такого футбольный мир явно не видел. Это уже третий гол через себя в этом сезоне. Доминик быстро оценил ситуацию в штрафной, благодаря чему удачно пробил Лено.

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Калверт-Льюин забил 13 мячей в этом сезоне, но в матче с «Арсеналом», несмотря на гол, принести своей команде даже очко англичанину не удалось. 23-летний нападающий проводит свой четвёртый сезон в футболке «синих». «Эвертон» рассчитывает, что англичанин останется в команде. Как сообщает BBC, «ириски» готовы предложить своему форварду пятилетний контракт.

Бонус

Андрей Аршавин, «Уиган» — «Арсенал», 29 декабря, 2010 год. 20-й тур

Не включить гол Аршавина мы не имели права. В своём втором сезоне в Англии Андрей стал играть не хуже, чем в первом. В 24 матчах во всех соревнованиях экс-капитан сборной России забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Статистика не такая уж плохая. Матч с «Уиганом» закрывал календарный год футбола в Англии и россиянину удалось в нём блеснуть. В конце первого тайма Аршавин сравнял счётом и сделал это необычным способом.

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Пробил Аршавин через себя или ударил ножницами — риторический вопрос. В любом случае этот гол надолго запомнился поклонникам Андрея Сергеевича.