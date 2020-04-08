2008 год был волшебным для Аршавина. Он стал шестым в опросе на «Золотой мяч»

Победный Кубок УЕФА с «Зенитом» и два волшебных матча на Евро-2008 (против Швеции и Голландии) сделали Андрея Аршавина звездой мировой величины. В опросе «Франс Футбола», определившем лауреата «Золотого мяча» и лучшего игрока года, лидер сборной России занял высоченное шестое место – сразу после Роналду, Месси и чемпионов континента Торреса, Касильяса и Хави.
Это был первый «Золотой мяч» Криштиану. 23-летний португалец в 2008-м выиграл с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов (на Евро португальцы вышли в четвертьфинал) и набрал в опросе «Франс Футбола» рекордные 446 очков (77 первых мест).
Вторым стал 21-летний Месси – 281 очко (11 первых мест).
Далее шли звёзды «красной фурии» — герои чемпионата Европы. Фернандо Торрес – 179 очков (5 первых мест), Икер Касильяс – 133 (2) и Хави – 97 (3).
Аршавин, к тому времени ещё не перешедший из «Зенита» в «Арсенал» (все данные по «ЗМ» были оглашены 2 декабря, а переход состоялся в феврале), набрал 64 очка и замкнул шестёрку лучших.
К сожалению, первое место ему никто не отдал, зато каких людей Андрей Сергеевич обошёл в тотале! Сразу за форвардом сборной России расположились лучший бомбардир чемпионата Европы Давид Вилья, «Золотой мяч» — 2007 Кака, Златан Ибрагимович и Стивен Джеррард. Места с 13-го по 18-е заняли Уэйн Руни, Серхио Агуэро, Фрэнк Лэмпард, Франк Рибери, Самюэль Это’О и Джанлуиджи Буффон. Дидье Дрогба и Серхио Рамос довольствовались жалкими 3 очками.
На второе место Аршавина поставили 3 журналиста из 96 опрошенных, на 3-е – 4, на 4-е – 10, на 5-е – 20. По количеству людей, которые за него голосовали (то есть включали в свою пятерку), он вошел в топ-5, обойдя Хави (37 человек против 35 у испанца).
Сам Аршавин место в пантеоне великих воспринял… абсолютно по-аршавински: «Относиться к этому результату нужно предельно спокойно: в таком конкурсе есть только один победитель, а все остальные – проигравшие».
Хотя сегодня такой результат представляется чем-то из области фантастики. Для примера – после блестящего ЧМ-2018 никто из россиян в опросе на «Золотой мяч» (ни Дзюба, ни Черышев, ни Акинфеев) даже не фигурировал, не говоря уже о набранных очках.
Вообще, если обратиться к истории «ЗМ», то после распада СССР единственным российским игроком, кто смог отметиться в опросе «Франс Футбол», стал в 1993 году Сергей Кирьяков (большое и откровенное интервью с ним на эту тему – ниже). Форвард немецкого «Карлсруэ» заработал тогда 2 балла (кто-то поставил его на четвёртое место в своей пятёрке лучших) и поделил 21-ю строчку с Дино Баджо, Франком Созе, Дэвидом Платтом и Джузеппе Синьори.
А 2008 году вместе с Аршавиным в число 30 номинантов попал Юрий Жирков, но защитник сборной России составил компанию Пепе, Рафаэлю ван дер Варту, Кариму Бензема и Луке Тони, в списке аутсайдеров опроса, не набравших ни одного балла.
Если вспоминать советский футбол, то тут, конечно, вершина — достижения великого Льва Яшина. Во-первых, легенда московского «Динамо» и сборной СССР – до сих пор единственный вратарь, выигравший «Золотой мяч». Во-вторых, Яшин с 1956 по 1966 год целых 10 (!) раз оказывался в списке лучших (включая 4-е место в 1961 году) – рекорд для отечественных футболистов (в мире №1 — Криштиану Роналду – 16 номинаций с 2004-го по 2019-й).
Ну и, разумеется, форварды-украинцы – Олег Блохин и Игорь Беланов, выигравшие «Золотой мяч» в 1975-м и 1986 годах соответственно. Эстафету у соотечественников принял Андрей Шевченко, ставший лучшим игроком Европы в 2004-м.
Ещё один бывший игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко в 1991 году стал последним футболистом в истории сборной СССР, попавшим в список номинантов на «Золотой мяч» (1 очко и 21-е место). Он же последний из бывших наших, кому удалось занять место выше аршавинского в итоговом рейтинге. После серебряного Евро-88 Михайличенко финишировал 4-м (41 очко), уступив только великой тройке «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен (129 очков) – Рууд Гуллит (88) – Франк Райкард (45).
Аршавин же и в 2009-м попадёт в шорт-лист — уже в качестве игрока «Арсенала». Правда, наберёт всего 5 баллов (одно третье место и одно — четвёртое), что позволит ему занять лишь 21-ю строчку (в компании с Фрэнком Лэмпардом и вратарём сборной Бразилии Жулио Сезаром). Это будет последний случай, когда российский игрок засветится в опросе, определяющем лучшего футболиста года.
Кирьяков на 21-м месте и Жирков без очков. Помимо результатов Аршавина – весь наш улов за 28 лет.
Хотя в советские времена редкий рейтинг «Франс Футбола» обходился без игрока из СССР (в большинстве случаев там было сразу несколько футболистов «made in USSR», а в 1988 году – даже пятеро). Это для тех, кто любит сравнивать — как было и как стало.
На фоне такого катастрофического безрыбья последних десятилетий 6-я строчка Аршавина в 2008-м – ещё больший космос. И сможет ли кто-то из российских футболистов в ближайшее время приблизиться к его результату – вопрос, скорее, риторический.
Или нет, Саша Головин?
«Жалею, что в «Барселону» не пошёл. Надо было забастовку устроить»
В интервью «Чемпионату» Сергей Кирьяков вспомнил, ЧТО ему пришлось сотворить в 1993 году, чтобы получить номинацию на «Золотой мяч» — разгромить Хиддинка, забить три (а хотел пять!) Дортмунду, остановить Зидана.
«Из России никто даже не позвонил, не поздравил»
— 1993 год, нападающий сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков – номинант на «Золотой мяч». Звучит по нынешним временам фантастически.
— Согласен. И вспомнить приятно, и гордость присутствует. Я и сыну, который сейчас в школе «Зенита» занимается, об этом напоминаю. Попробуй, мол, отца переплюнуть (смеётся).
Обидно одно — в России в то время никто внимания не обратил. Ни одного звонка от журналистов, ни одного поздравления — вообще ничего. Абсолютно. Не знаю почему, но все как-то мимо прошли. Понятно, что интернета ещё не было, но западные газеты многие читали. Где и официальные списки были, и все расклады. При желании можно было раскрутить, преподнести красиво, но, видимо, желания ни у кого не возникло.
— Как сами узнали о номинации?
— Из немецкой прессы. Это и в «Киккере» выходило, и «Бильд» широко освещал. У меня даже номера где-то остались. Из «Франс Футбола» звонили – интервью брали.
— Удивлены были?
— Почему? Это была реальная оценка моей игры. У меня тот год действительно хорошим получился.
— Лучший в карьере?
— Один из. С 1992-го по 1995-й – все хорошие годы. Каждый по-своему.
«Вратарь «Бордо» от отчаянья несколько секунд не выпускал мою ногу»
— Ваши топ-достижения в 1993-м заслуживают отдельных воспоминаний. Во-первых, весной по итогам сезона (первого в Германии) вы стали лучшим бомбардиром «Карлсруэ», с ходу забив 11 мячей. Это 8-я строчка в списке главных снайперов чемпионата. Выше только монстры – Кирстен, Йебоа, Руфер, Шапюиза… Во-вторых, клуб занял 6-е место в бундеслиге и впервые попал в еврокубки. Где уже осенью навёл шороху. «Карлсруэ» поочередно прошел ПСВ, «Валенсию» и «Бордо», дойдя в итоге до полуфинала Кубка УЕФА.
— В котором мы обидно оступились на «Казино Зальцбурге». Чуть-чуть не хватило – австрийцы прошли дальше за счёт гола, забитого в гостях. А попали бы в финал – играли с «Интером» Игоря Шалимова. Круто могло быть.
— Там и без того хватало крутости. Бедную «Валенсию» вы дома просто уничтожили – 7:0! Команду, в атаке которой действовала суперсвязка Миятович — Пенев, а тренером был сам Гус Хиддинк.
— Недавно, кстати, с сыном этот матч пересматривали. У «Карлсруэ» в тот вечер летело всё! Звёздный час Эдгара Шмитта — матч всей его жизни. Четыре испанцам забил! По голу добавили Валера Шмаров, Славен Билич и Шюттерле.
Сам я тогда забить не смог, хотя несколько моментов было очень хороших. Могли и 10:0 заканчивать. Жалко, что не реализовал. Играл-то сильно. Но одну голевую, кажется, отдал.
— Через две недели после крупнейшего поражения «Валенсии» в еврокубках Хиддинка уволили.
— Когда Гус работал со сборной России, а я помогал Колыванову в молодёжке, мы как-то пересеклись на сборе. Они с Бородюком к нам на тренировку приехали. Я с Хиддинком перебросился парой фраз на немецком. Он: «Откуда язык знаешь?». — «Германия, «Карслруэ». Матч с «Валенсией». Может, помнишь?». Он тут же отвернулся и показушно пошёл в другую сторону: «Нет, не помню!» (Смеётся.)
Хиддинк, лимит и закрытые долги. Эпоха Мутко в российском футболе
— После «Валенсии» в 1/8 финала «Карлсруэ» расправился с «Бордо», где играли будущие чемпионы мира 1998 года — Зидан, Дюгарри и Лизаразю. Легендарная фотография — вратарь французов Юар держит вас за бутсу после того, как вы второй и победный гол в Германии забили.
— Хорошо помню этот момент. Фланговый прострел справа, Шмитт пробил головой, а я рванул на дальнюю штангу. Защитник остановился — я проткнул мяч в ворота. А вратарь вместо мяча поймал мою бутсу. И от отчаянья не выпускал ногу несколько секунд. Пока я не вырвался (смеётся).
— В следующем сезоне Бундеслиги голевая феерия Кирьякова продолжилась. 27 ноября в домашнем матче против дортмундской «Боруссии» «Карлсруэ» уже к 19-й минуте «горел» 0:3. А потом случилось нечто из ряда вон. Не напомните, что именно?
— Я ещё до перерыва сумел сравнять счёт, забив три мяча. Просто летал по полю! И во втором тайме мог четвёртый забивать – не реализовал стопроцентный момент. Был бы покер, а там, глядишь, можно было и пятёрочку отгрузить, какой-нибудь рекорд поставить. После этого на эмоциях психанул, грубо сфолил – красная карточка.
Игра, конечно, сумасшедшая. Из области фантастики. Меня тогда Хитцфельд завёл, который «Боруссию» тренировал, – перед матчем сказал, мол, Кирьяков только и умеет, что падать да пенальти выпрашивать. Ну я и ему ответил – хет-триком.
— К скамейке «Боруссии» не побежали — три пальца герру Оттмару показать?
— Мы такими вещами не занимались. А вот для себя отметить – было приятно. И журналисты потом слова Хитцфельда вспоминали – уже с долей иронии по отношению к тренеру.
— 1993 год – это и ещё 4 гола за сборную. И вы лучший бомбардир команды, которая отобралась на чемпионат мира в США.
— Помню, забивал венграм в гостях, исландцам в гостях. С Исландией важный гол был – мы там 1:1 сыграли и получили путёвку в Штаты.
— Куда вы в итоге не поехали после скандального «письма четырнадцати». А так бы, глядишь, по итогам 1994-го и на место в десятке «Золотого мяча» могли замахнуться.
— Кто знает, всё возможно. Но это всё из серии «если бы у бабушки…».
— Шалимов – «Интер», Канчельскис – «Манчестер Юнайтед», Добровольский – «Марсель». Ваши партнёры по сборной России, представляющие топ-команды, в номинанты попасть не смогли, а вы попали из скромного «Карлсруэ». Вдвойне ценно.
— Согласен — дорогого стоит. В той сборной России было много индивидуально сильных футболистов, которые могли претендовать на такой результат. Основа – чемпионский состав нашей молодёжки, выигравшей Евро-1990. Когда мы в финале в двух матчах в пух и прах разнесли югославов с Шукером, Бобаном, Просинечки и всеми остальными.
«Кроме «Барселоны» были разговоре об интересе «Баварии», «Интера» и «ПСЖ»
— Сколько баллов в опросе «Франс Футбола» в итоге получили, знаете?
— Два. Столько же у Дино Баджо, Созе, Платта и Синьори. Мы все 21-е место поделили.
Знаю, есть такие, кто к этому результату с усмешкой относится. Мол, что это такое – всего 2 балла? Люди в футболе вообще не разбираются. Не понимают, что попасть в такой список – уже достижение. Дилетанты. Пусть принижают, пусть посмеиваются в кулачок – я внимания не обращаю.
— Интересно, кто из журналистов вас тогда на 4-е место в своей пятёрке поставил?
— Была где-то информация, в том же «Киккере», кажется, но я сейчас уже не вспомню. Точно не из России. От нас, по-моему, вообще никто не голосовал.
— Кто выиграл тогда, в курсе?
— Роберто Баджо?
— Точно. Причём из 30 журналистов первое место ему отдали 26.
— Ну, он тогда действительно был очень хорош. Небольшого роста, юркий, техничный. Штрафные как рукой клал. Лучший, без сомнения. Мне, правда, на поле с ним пересечься не удалось.
— И за «Барселону» не удалось поиграть. Хотя в 1994-м каталонцы звали.
— Был интерес. Карлос Рексач, помощник Круиффа, даже на пару матчей «Карлсруэ» приезжал. Журналисты испанские мне звонили – Игорь Корнеев помогал с переводом.
Конечно, хотелось перейти. И если я о чём-то по завершении карьеры и жалел, то именно о том, что за «Барсу» не поиграл. Это была мечта – «Барселона», Испания…
— Много за вас «блауграна» предлагала?
— Если говорить про личный контракт, то получал бы в три-четыре больше, чем в Германии. Понятно, что с сегодняшними зарплатами не сравнить, но всё-таки. Очень приличные деньги. А по сумме трансфера даже не знаю.
В любом случае в «Карлсруэ» свою позицию обозначили сразу – не продадим! Какую-то космическую цифру выставили. И тут же автоматически продлили со мной контракт на более выгодных условиях.
Может, стоило поступить так, как сейчас некоторые делают – пойти на конфликт, забастовку устроить, специально тренировки пропускать. Чтобы продали. Но тогда это было не принято. Да и в Германии меня многое устраивало – сильный чемпионат, команда на ходу, поддержка тренера и руководства.
Теперь понятно, что допустил ошибку. После второго-третьего сезонов нужно было настаивать на своём и уезжать. Менять страну и чемпионат, переходить в клуб более высокого уровня.
А болельщики «Барселоны» мне потом диск прислали – специальный фильм сделали. С моими голами и передачи за «Карлсруэ», но с испанскими комментаторами. Оказывается, в Испании многие матчи Бундеслиги показывали – и вот они собрали, на память. Очень приятно было.
— Кроме «Барсы», какие ещё топ-клубы звали?
— Были слухи об «Интере». С «ПСЖ» общался знакомый агент, который просил выдать ему авторизацию на ведение переговоров. После этого меня в «Карлсруэ» вызвали наверх, и попросили таких вещей не делать. Всё только через клуб!
Ну и «Бавария», куда из «Карлсруэ» дорожка была протоптана. Мы для них главными поставщиков кадров считались. Кан, Шолль, Тарнат, Финк, Штернкопф, Кройцер — все в Мюнхен из Карслруэ переехали.
В Германии говорили, что «Бавария» нас боится. Матчи с ними всегда яркими получались. Помню, в одном из сезонов дома 2:6 проиграли, а потом в Мюнхене 4:1 выиграли.
И вот в «Бильде» статья вышла — главные трансферные цели «Баварии». Под первым номером шел Тони Йебоа, под вторым – я. Следующий матч с «Баварией» – Маттеус рядом. «Ну чего, давай к нам?». — «Подумаю!». И отдаю голевую (смеётся).
— «Барселона», «Бавария», «Интер», «ПСЖ». А вам всего 23 года, и вся карьера впереди. Голова не закружилась?
— Да она у меня сразу закружилась – ещё в 1992 году, как только в Бундеслигу приехал. С первого же матча. Закружилась, понятно, в хорошем смысле. Я вообще не понимал, куда попал. Разница с чемпионатом России была огромной. Как будто на другой планете оказался.
«Чтобы Головин получил номинацию на «Золотой мяч», ему нужно сделать что-то сверхъестественное»
— После вас только один российский игрок смог набрать очки в опросе на «Золотой мяч».
— Аршавин, знаю. У него тоже было несколько очень сильных сезонов.
Мы с ним, кстати, в чём-то похожи. Небольшого роста, игроки атаки, быстрые, с дриблингом. Индивидуальные качества и яркая игра имеют важное значение для попадания в номинацию на «Золотой мяч». На Западе это любят. У меня в Германии не раз было – у углового флажка поймаешь кого-нибудь, раза три-четыре под себя уберешь, и потом уже никому не интересно – потеряешь ты мяч или нет. Главное сделано — то, от чего полный стадион кричит, визжит и кайфует.
— За 27 лет — только вы и Аршавин. Маловато будет.
— Согласен. Особенно удивительно, что после чемпионата мира 2018 года, когда большая группа игроков сборной серьёзно заявила о себе, никто даже в номинанты не попал. С другой стороны, это ещё раз говорит о том, насколько важно выступать в топовом европейском чемпионате и проявлять себя в еврокубках.
— В последние годы «Золотой мяч» принято критиковать – мол, не отражает реального положения вещей. То Снейдера засудят, то Рибери. И только Месси с Роналду побеждают.
— Ну так они реально лучшие – какие могут быть вопросы? Вот уже более десяти лет сильнейшие – и никого рядом. Только Модрич вклинился. И то потом сколько противников было, считающих, что хорват не заслужил награду. С непониманием народ отнёсся. Нет, для меня «Золотой мяч» по-прежнему топ-титул. Без вопросов.
— Кто-то из наших сможет в ближайшее время попасть в номинанты?
— Очень сложно будет. Нужно играть на Западе, в сильном чемпионате, в сильной команде. Постоянно доказывать свою состоятельность на самом высоком уровне. К сожалению, у нас в последнее время таких игроков – на пальцах одной руки.
— Головин?
— Его плюс – молодость. Есть время перейти в более сильный клуб. А уж там всё будет зависеть только от него.
Пока же он играет за «Монако», который результатами не блещет. Не самого высокого уровня команда. И в таких условиях проявить себя, составить конкуренцию лучшим футболистам мира – это нужно показать что-то сверхъестественное.
Все игроки в истории сборной СССР-России в списке номинантов на «Золотой мяч»*
|Год
|Игрок
|Место
|1956
|Лев Яшин
|5
|1956
|Эдуард Стрельцов
|13-20
|1957
|Эдуард Стрельцов
|7
|1957
|Игорь Нетто
|9-10
|1957
|Лев Яшин
|11
|1958
|Валентин Иванов
|14-18
|1958
|Лев Яшин
|14-18
|1959
|Лев Яшин
|11
|1959
|Юрий Войнов
|12
|1960
|Лев Яшин
|5
|1961
|Лев Яшин
|4
|1961
|Михаил Месхи
|17-22
|1961
|Виктор Понедельник
|17-22
|1961
|Слава Метревели
|23-27
|1963
|Лев Яшин
|1
|1964
|Лев Яшин
|4
|1964
|Валерий Воронин
|10
|1965
|Валерий Воронин
|8-10
|1965
|Лев Яшин
|15-16
|1965
|Слава Метревели
|17-24
|1966
|Лев Яшин
|7-9
|1966
|Валерий Воронин
|11-12
|1966
|Игорь Численко
|18-23
|1967
|Игорь Численко
|9
|1967
|Эдуард Стрельцов
|13-14
|1967
|Анатолий Бышовец
|15
|1967
|Валерий Воронин
|25-27
|1968
|Альберт Шестернев
|14-15
|1968
|Муртаз Хурцилава
|24-32
|1969
|Альберт Шестернев
|11
|1969
|Владимир Мунтян
|11
|1970
|Альберт Шестернев
|10-13
|1971
|Евгений Рудаков
|12
|1971
|Альберт Шестернев
|22-23
|1972
|Муртаз Хурцилава
|11-14
|1972
|Евгений Рудаков
|18-28
|1974
|Олег Блохин
|19-23
|1975
|Олег Блохин
|1
|1975
|Леонид Буряк
|23-26
|1976
|Олег Блохин
|19-20
|1981
|Олег Блохин
|5
|1981
|Рамаз Шенгелия
|7
|1981
|Александр Чивадзе
|8
|1981
|Давид Кипиани
|11-15
|1982
|Ринат Дасаев
|6
|1983
|Ринат Дасаев
|6-7
|1983
|Фёдор Черенков
|30-32
|1984
|Ринат Дасаев
|22-26
|1985
|Олег Протасов
|7
|1985
|Ринат Дасаев
|9-10
|1985
|Анатолий Демьяненко
|29-38
|1986
|Игорь Беланов
|1
|1986
|Александр Заваров
|6-7
|1986
|Ринат Дасаев
|16
|1986
|Павел Яковенко
|21-23
|1987
|Александр Заваров
|17-20
|1987
|Ринат Дасаев
|21-29
|1988
|Алексей Михайличенко
|4
|1988
|Александр Заваров
|8-10
|1988
|Олег Кузнецов
|11-12
|1988
|Ринат Дасаев
|13-16
|1988
|Анатолий Демьяненко
|13-16
|1989
|Алексей Михайличенко
|12
|1989
|Олег Кузнецов
|17-22
|1989
|Александр Заваров
|23-30
|1991
|Алексей Михайличенко
|21-31
|1993
|Сергей Кирьяков
|21-25
|2008
|Андрей Аршавин
|6
|2009
|Андрей Аршавин
|21-23
* Футболисты, которые набрали очки в опросе «Франс Футбол».
Яшин – 10 раз в списках лучших (1 победа)
Дасаев – 7
Воронин, Шестернев, Блохин, Заваров – по 4 раза (у Блохина 1 победа)
Михайличенко – 3
Стрельцов, Метревели, Численко, Хурцилава, Рудаков, Демьяненко, Кузнецов, Аршавин – по 2 раза
Нетто, Иванов, Войнов, Месхи, Понедельник, Бышовец, Мунтян, Буряк, Шенгелия, Чивадзе, Кипиани, Черенков, Протасов, Беланов, Яковенко, Кирьяков – по 1 разу (у Беланова 1 победа)
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10:17
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09:59
-
09:57
-
09:33
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09:33
-
09:22
-
08:54
-
08:30
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08:21
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07:19
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06:33
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05:38
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04:30
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04:12
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03:59
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