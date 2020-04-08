2008 год был волшебным для Аршавина. Он стал шестым в опросе на «Золотой мяч»

Победный Кубок УЕФА с «Зенитом» и два волшебных матча на Евро-2008 (против Швеции и Голландии) сделали Андрея Аршавина звездой мировой величины. В опросе «Франс Футбола», определившем лауреата «Золотого мяча» и лучшего игрока года, лидер сборной России занял высоченное шестое место – сразу после Роналду, Месси и чемпионов континента Торреса, Касильяса и Хави.

Аршавин: жалею только о том, что не выиграл трофей с «Арсеналом»

Это был первый «Золотой мяч» Криштиану. 23-летний португалец в 2008-м выиграл с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов (на Евро португальцы вышли в четвертьфинал) и набрал в опросе «Франс Футбола» рекордные 446 очков (77 первых мест).



Вторым стал 21-летний Месси – 281 очко (11 первых мест).



Далее шли звёзды «красной фурии» — герои чемпионата Европы. Фернандо Торрес – 179 очков (5 первых мест), Икер Касильяс – 133 (2) и Хави – 97 (3).



Аршавин, к тому времени ещё не перешедший из «Зенита» в «Арсенал» (все данные по «ЗМ» были оглашены 2 декабря, а переход состоялся в феврале), набрал 64 очка и замкнул шестёрку лучших.



К сожалению, первое место ему никто не отдал, зато каких людей Андрей Сергеевич обошёл в тотале! Сразу за форвардом сборной России расположились лучший бомбардир чемпионата Европы Давид Вилья, «Золотой мяч» — 2007 Кака, Златан Ибрагимович и Стивен Джеррард. Места с 13-го по 18-е заняли Уэйн Руни, Серхио Агуэро, Фрэнк Лэмпард, Франк Рибери, Самюэль Это’О и Джанлуиджи Буффон. Дидье Дрогба и Серхио Рамос довольствовались жалкими 3 очками.



На второе место Аршавина поставили 3 журналиста из 96 опрошенных, на 3-е – 4, на 4-е – 10, на 5-е – 20. По количеству людей, которые за него голосовали (то есть включали в свою пятерку), он вошел в топ-5, обойдя Хави (37 человек против 35 у испанца).



Сам Аршавин место в пантеоне великих воспринял… абсолютно по-аршавински: «Относиться к этому результату нужно предельно спокойно: в таком конкурсе есть только один победитель, а все остальные – проигравшие».

Роналду зря не приехал на «Золотой мяч». Нового шанса у него может и не быть Третье место – конец эпохи Криштиану.

Хотя сегодня такой результат представляется чем-то из области фантастики. Для примера – после блестящего ЧМ-2018 никто из россиян в опросе на «Золотой мяч» (ни Дзюба, ни Черышев, ни Акинфеев) даже не фигурировал, не говоря уже о набранных очках.



Вообще, если обратиться к истории «ЗМ», то после распада СССР единственным российским игроком, кто смог отметиться в опросе «Франс Футбол», стал в 1993 году Сергей Кирьяков (большое и откровенное интервью с ним на эту тему – ниже). Форвард немецкого «Карлсруэ» заработал тогда 2 балла (кто-то поставил его на четвёртое место в своей пятёрке лучших) и поделил 21-ю строчку с Дино Баджо, Франком Созе, Дэвидом Платтом и Джузеппе Синьори.



А 2008 году вместе с Аршавиным в число 30 номинантов попал Юрий Жирков, но защитник сборной России составил компанию Пепе, Рафаэлю ван дер Варту, Кариму Бензема и Луке Тони, в списке аутсайдеров опроса, не набравших ни одного балла.



Если вспоминать советский футбол, то тут, конечно, вершина — достижения великого Льва Яшина. Во-первых, легенда московского «Динамо» и сборной СССР – до сих пор единственный вратарь, выигравший «Золотой мяч». Во-вторых, Яшин с 1956 по 1966 год целых 10 (!) раз оказывался в списке лучших (включая 4-е место в 1961 году) – рекорд для отечественных футболистов (в мире №1 — Криштиану Роналду – 16 номинаций с 2004-го по 2019-й).

«Маленькие дети из Южной Америки лезли на автобус: «Яшин! Яхин! Ячин!» 30 лет назад ушёл из жизни легендарный советский вратарь.

Ну и, разумеется, форварды-украинцы – Олег Блохин и Игорь Беланов, выигравшие «Золотой мяч» в 1975-м и 1986 годах соответственно. Эстафету у соотечественников принял Андрей Шевченко, ставший лучшим игроком Европы в 2004-м.



Ещё один бывший игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко в 1991 году стал последним футболистом в истории сборной СССР, попавшим в список номинантов на «Золотой мяч» (1 очко и 21-е место). Он же последний из бывших наших, кому удалось занять место выше аршавинского в итоговом рейтинге. После серебряного Евро-88 Михайличенко финишировал 4-м (41 очко), уступив только великой тройке «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен (129 очков) – Рууд Гуллит (88) – Франк Райкард (45).

«Дай ему ещё сто раз так пробить — ни разу не попал бы». История великого гола ван Бастена Многие были уверены, что в финале Евро-1988 голландцу просто повезло.

Аршавин же и в 2009-м попадёт в шорт-лист — уже в качестве игрока «Арсенала». Правда, наберёт всего 5 баллов (одно третье место и одно — четвёртое), что позволит ему занять лишь 21-ю строчку (в компании с Фрэнком Лэмпардом и вратарём сборной Бразилии Жулио Сезаром). Это будет последний случай, когда российский игрок засветится в опросе, определяющем лучшего футболиста года.



Кирьяков на 21-м месте и Жирков без очков. Помимо результатов Аршавина – весь наш улов за 28 лет.



Хотя в советские времена редкий рейтинг «Франс Футбола» обходился без игрока из СССР (в большинстве случаев там было сразу несколько футболистов «made in USSR», а в 1988 году – даже пятеро). Это для тех, кто любит сравнивать — как было и как стало.



На фоне такого катастрофического безрыбья последних десятилетий 6-я строчка Аршавина в 2008-м – ещё больший космос. И сможет ли кто-то из российских футболистов в ближайшее время приблизиться к его результату – вопрос, скорее, риторический.



Или нет, Саша Головин?

«Жалею, что в «Барселону» не пошёл. Надо было забастовку устроить»

В интервью «Чемпионату» Сергей Кирьяков вспомнил, ЧТО ему пришлось сотворить в 1993 году, чтобы получить номинацию на «Золотой мяч» — разгромить Хиддинка, забить три (а хотел пять!) Дортмунду, остановить Зидана.

«Из России никто даже не позвонил, не поздравил»

— 1993 год, нападающий сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков – номинант на «Золотой мяч». Звучит по нынешним временам фантастически.

— Согласен. И вспомнить приятно, и гордость присутствует. Я и сыну, который сейчас в школе «Зенита» занимается, об этом напоминаю. Попробуй, мол, отца переплюнуть (смеётся).



Обидно одно — в России в то время никто внимания не обратил. Ни одного звонка от журналистов, ни одного поздравления — вообще ничего. Абсолютно. Не знаю почему, но все как-то мимо прошли. Понятно, что интернета ещё не было, но западные газеты многие читали. Где и официальные списки были, и все расклады. При желании можно было раскрутить, преподнести красиво, но, видимо, желания ни у кого не возникло.



— Как сами узнали о номинации?

— Из немецкой прессы. Это и в «Киккере» выходило, и «Бильд» широко освещал. У меня даже номера где-то остались. Из «Франс Футбола» звонили – интервью брали.



— Удивлены были?

— Почему? Это была реальная оценка моей игры. У меня тот год действительно хорошим получился.



— Лучший в карьере?

— Один из. С 1992-го по 1995-й – все хорошие годы. Каждый по-своему.

История в фотографиях. Сергей Кирьяков Новый герой нашей фоторубрики – блестящий в прошлом нападающий, бывший игрок «Динамо» и «Карлсруэ», участник ЧЕ-1992 Сергей Кирьяков.

«Вратарь «Бордо» от отчаянья несколько секунд не выпускал мою ногу»

— Ваши топ-достижения в 1993-м заслуживают отдельных воспоминаний. Во-первых, весной по итогам сезона (первого в Германии) вы стали лучшим бомбардиром «Карлсруэ», с ходу забив 11 мячей. Это 8-я строчка в списке главных снайперов чемпионата. Выше только монстры – Кирстен, Йебоа, Руфер, Шапюиза… Во-вторых, клуб занял 6-е место в бундеслиге и впервые попал в еврокубки. Где уже осенью навёл шороху. «Карлсруэ» поочередно прошел ПСВ, «Валенсию» и «Бордо», дойдя в итоге до полуфинала Кубка УЕФА.

— В котором мы обидно оступились на «Казино Зальцбурге». Чуть-чуть не хватило – австрийцы прошли дальше за счёт гола, забитого в гостях. А попали бы в финал – играли с «Интером» Игоря Шалимова. Круто могло быть.



— Там и без того хватало крутости. Бедную «Валенсию» вы дома просто уничтожили – 7:0! Команду, в атаке которой действовала суперсвязка Миятович — Пенев, а тренером был сам Гус Хиддинк.

— Недавно, кстати, с сыном этот матч пересматривали. У «Карлсруэ» в тот вечер летело всё! Звёздный час Эдгара Шмитта — матч всей его жизни. Четыре испанцам забил! По голу добавили Валера Шмаров, Славен Билич и Шюттерле.

Сам я тогда забить не смог, хотя несколько моментов было очень хороших. Могли и 10:0 заканчивать. Жалко, что не реализовал. Играл-то сильно. Но одну голевую, кажется, отдал.



— Через две недели после крупнейшего поражения «Валенсии» в еврокубках Хиддинка уволили.

— Когда Гус работал со сборной России, а я помогал Колыванову в молодёжке, мы как-то пересеклись на сборе. Они с Бородюком к нам на тренировку приехали. Я с Хиддинком перебросился парой фраз на немецком. Он: «Откуда язык знаешь?». — «Германия, «Карслруэ». Матч с «Валенсией». Может, помнишь?». Он тут же отвернулся и показушно пошёл в другую сторону: «Нет, не помню!» (Смеётся.)

Хиддинк, лимит и закрытые долги. Эпоха Мутко в российском футболе

Хиддинк, лимит и закрытые долги. Эпоха Мутко в российском футболе Многое было неоднозначно, но всё – ярко.

— После «Валенсии» в 1/8 финала «Карлсруэ» расправился с «Бордо», где играли будущие чемпионы мира 1998 года — Зидан, Дюгарри и Лизаразю. Легендарная фотография — вратарь французов Юар держит вас за бутсу после того, как вы второй и победный гол в Германии забили.

— Хорошо помню этот момент. Фланговый прострел справа, Шмитт пробил головой, а я рванул на дальнюю штангу. Защитник остановился — я проткнул мяч в ворота. А вратарь вместо мяча поймал мою бутсу. И от отчаянья не выпускал ногу несколько секунд. Пока я не вырвался (смеётся).



— В следующем сезоне Бундеслиги голевая феерия Кирьякова продолжилась. 27 ноября в домашнем матче против дортмундской «Боруссии» «Карлсруэ» уже к 19-й минуте «горел» 0:3. А потом случилось нечто из ряда вон. Не напомните, что именно?

— Я ещё до перерыва сумел сравнять счёт, забив три мяча. Просто летал по полю! И во втором тайме мог четвёртый забивать – не реализовал стопроцентный момент. Был бы покер, а там, глядишь, можно было и пятёрочку отгрузить, какой-нибудь рекорд поставить. После этого на эмоциях психанул, грубо сфолил – красная карточка.



Игра, конечно, сумасшедшая. Из области фантастики. Меня тогда Хитцфельд завёл, который «Боруссию» тренировал, – перед матчем сказал, мол, Кирьяков только и умеет, что падать да пенальти выпрашивать. Ну я и ему ответил – хет-триком.



— К скамейке «Боруссии» не побежали — три пальца герру Оттмару показать?

— Мы такими вещами не занимались. А вот для себя отметить – было приятно. И журналисты потом слова Хитцфельда вспоминали – уже с долей иронии по отношению к тренеру.



— 1993 год – это и ещё 4 гола за сборную. И вы лучший бомбардир команды, которая отобралась на чемпионат мира в США.

— Помню, забивал венграм в гостях, исландцам в гостях. С Исландией важный гол был – мы там 1:1 сыграли и получили путёвку в Штаты.



— Куда вы в итоге не поехали после скандального «письма четырнадцати». А так бы, глядишь, по итогам 1994-го и на место в десятке «Золотого мяча» могли замахнуться.

— Кто знает, всё возможно. Но это всё из серии «если бы у бабушки…».



— Шалимов – «Интер», Канчельскис – «Манчестер Юнайтед», Добровольский – «Марсель». Ваши партнёры по сборной России, представляющие топ-команды, в номинанты попасть не смогли, а вы попали из скромного «Карлсруэ». Вдвойне ценно.

— Согласен — дорогого стоит. В той сборной России было много индивидуально сильных футболистов, которые могли претендовать на такой результат. Основа – чемпионский состав нашей молодёжки, выигравшей Евро-1990. Когда мы в финале в двух матчах в пух и прах разнесли югославов с Шукером, Бобаном, Просинечки и всеми остальными.

«Кроме «Барселоны» были разговоре об интересе «Баварии», «Интера» и «ПСЖ»

— Сколько баллов в опросе «Франс Футбола» в итоге получили, знаете?

— Два. Столько же у Дино Баджо, Созе, Платта и Синьори. Мы все 21-е место поделили.



Знаю, есть такие, кто к этому результату с усмешкой относится. Мол, что это такое – всего 2 балла? Люди в футболе вообще не разбираются. Не понимают, что попасть в такой список – уже достижение. Дилетанты. Пусть принижают, пусть посмеиваются в кулачок – я внимания не обращаю.



— Интересно, кто из журналистов вас тогда на 4-е место в своей пятёрке поставил?

— Была где-то информация, в том же «Киккере», кажется, но я сейчас уже не вспомню. Точно не из России. От нас, по-моему, вообще никто не голосовал.



— Кто выиграл тогда, в курсе?

— Роберто Баджо?



— Точно. Причём из 30 журналистов первое место ему отдали 26.

— Ну, он тогда действительно был очень хорош. Небольшого роста, юркий, техничный. Штрафные как рукой клал. Лучший, без сомнения. Мне, правда, на поле с ним пересечься не удалось.

25 лет промаху Баджо с пенальти. Где сейчас неудачники финала ЧМ-1994 Очень грустный момент.

— И за «Барселону» не удалось поиграть. Хотя в 1994-м каталонцы звали.

— Был интерес. Карлос Рексач, помощник Круиффа, даже на пару матчей «Карлсруэ» приезжал. Журналисты испанские мне звонили – Игорь Корнеев помогал с переводом.



Конечно, хотелось перейти. И если я о чём-то по завершении карьеры и жалел, то именно о том, что за «Барсу» не поиграл. Это была мечта – «Барселона», Испания…



— Много за вас «блауграна» предлагала?

— Если говорить про личный контракт, то получал бы в три-четыре больше, чем в Германии. Понятно, что с сегодняшними зарплатами не сравнить, но всё-таки. Очень приличные деньги. А по сумме трансфера даже не знаю.

В любом случае в «Карлсруэ» свою позицию обозначили сразу – не продадим! Какую-то космическую цифру выставили. И тут же автоматически продлили со мной контракт на более выгодных условиях.



Может, стоило поступить так, как сейчас некоторые делают – пойти на конфликт, забастовку устроить, специально тренировки пропускать. Чтобы продали. Но тогда это было не принято. Да и в Германии меня многое устраивало – сильный чемпионат, команда на ходу, поддержка тренера и руководства.



Теперь понятно, что допустил ошибку. После второго-третьего сезонов нужно было настаивать на своём и уезжать. Менять страну и чемпионат, переходить в клуб более высокого уровня.



А болельщики «Барселоны» мне потом диск прислали – специальный фильм сделали. С моими голами и передачи за «Карлсруэ», но с испанскими комментаторами. Оказывается, в Испании многие матчи Бундеслиги показывали – и вот они собрали, на память. Очень приятно было.



— Кроме «Барсы», какие ещё топ-клубы звали?

— Были слухи об «Интере». С «ПСЖ» общался знакомый агент, который просил выдать ему авторизацию на ведение переговоров. После этого меня в «Карлсруэ» вызвали наверх, и попросили таких вещей не делать. Всё только через клуб!



Ну и «Бавария», куда из «Карлсруэ» дорожка была протоптана. Мы для них главными поставщиков кадров считались. Кан, Шолль, Тарнат, Финк, Штернкопф, Кройцер — все в Мюнхен из Карслруэ переехали.



В Германии говорили, что «Бавария» нас боится. Матчи с ними всегда яркими получались. Помню, в одном из сезонов дома 2:6 проиграли, а потом в Мюнхене 4:1 выиграли.



И вот в «Бильде» статья вышла — главные трансферные цели «Баварии». Под первым номером шел Тони Йебоа, под вторым – я. Следующий матч с «Баварией» – Маттеус рядом. «Ну чего, давай к нам?». — «Подумаю!». И отдаю голевую (смеётся).



— «Барселона», «Бавария», «Интер», «ПСЖ». А вам всего 23 года, и вся карьера впереди. Голова не закружилась?

— Да она у меня сразу закружилась – ещё в 1992 году, как только в Бундеслигу приехал. С первого же матча. Закружилась, понятно, в хорошем смысле. Я вообще не понимал, куда попал. Разница с чемпионатом России была огромной. Как будто на другой планете оказался.

«Чтобы Головин получил номинацию на «Золотой мяч», ему нужно сделать что-то сверхъестественное»

— После вас только один российский игрок смог набрать очки в опросе на «Золотой мяч».

— Аршавин, знаю. У него тоже было несколько очень сильных сезонов.



Мы с ним, кстати, в чём-то похожи. Небольшого роста, игроки атаки, быстрые, с дриблингом. Индивидуальные качества и яркая игра имеют важное значение для попадания в номинацию на «Золотой мяч». На Западе это любят. У меня в Германии не раз было – у углового флажка поймаешь кого-нибудь, раза три-четыре под себя уберешь, и потом уже никому не интересно – потеряешь ты мяч или нет. Главное сделано — то, от чего полный стадион кричит, визжит и кайфует.



— За 27 лет — только вы и Аршавин. Маловато будет.

— Согласен. Особенно удивительно, что после чемпионата мира 2018 года, когда большая группа игроков сборной серьёзно заявила о себе, никто даже в номинанты не попал. С другой стороны, это ещё раз говорит о том, насколько важно выступать в топовом европейском чемпионате и проявлять себя в еврокубках.



— В последние годы «Золотой мяч» принято критиковать – мол, не отражает реального положения вещей. То Снейдера засудят, то Рибери. И только Месси с Роналду побеждают.

— Ну так они реально лучшие – какие могут быть вопросы? Вот уже более десяти лет сильнейшие – и никого рядом. Только Модрич вклинился. И то потом сколько противников было, считающих, что хорват не заслужил награду. С непониманием народ отнёсся. Нет, для меня «Золотой мяч» по-прежнему топ-титул. Без вопросов.

— Кто-то из наших сможет в ближайшее время попасть в номинанты?

— Очень сложно будет. Нужно играть на Западе, в сильном чемпионате, в сильной команде. Постоянно доказывать свою состоятельность на самом высоком уровне. К сожалению, у нас в последнее время таких игроков – на пальцах одной руки.



— Головин?

— Его плюс – молодость. Есть время перейти в более сильный клуб. А уж там всё будет зависеть только от него.



Пока же он играет за «Монако», который результатами не блещет. Не самого высокого уровня команда. И в таких условиях проявить себя, составить конкуренцию лучшим футболистам мира – это нужно показать что-то сверхъестественное.



Все игроки в истории сборной СССР-России в списке номинантов на «Золотой мяч»*

Год Игрок Место 1956 Лев Яшин 5 1956 Эдуард Стрельцов 13-20 1957 Эдуард Стрельцов 7 1957 Игорь Нетто 9-10 1957 Лев Яшин 11 1958 Валентин Иванов 14-18 1958 Лев Яшин 14-18 1959 Лев Яшин 11 1959 Юрий Войнов 12 1960 Лев Яшин 5 1961 Лев Яшин 4 1961 Михаил Месхи 17-22 1961 Виктор Понедельник 17-22 1961 Слава Метревели 23-27 1963 Лев Яшин 1 1964 Лев Яшин 4 1964 Валерий Воронин 10 1965 Валерий Воронин 8-10 1965 Лев Яшин 15-16 1965 Слава Метревели 17-24 1966 Лев Яшин 7-9 1966 Валерий Воронин 11-12 1966 Игорь Численко 18-23 1967 Игорь Численко 9 1967 Эдуард Стрельцов 13-14 1967 Анатолий Бышовец 15 1967 Валерий Воронин 25-27 1968 Альберт Шестернев 14-15 1968 Муртаз Хурцилава 24-32 1969 Альберт Шестернев 11 1969 Владимир Мунтян 11 1970 Альберт Шестернев 10-13 1971 Евгений Рудаков 12 1971 Альберт Шестернев 22-23 1972 Муртаз Хурцилава 11-14 1972 Евгений Рудаков 18-28 1974 Олег Блохин 19-23 1975 Олег Блохин 1 1975 Леонид Буряк 23-26 1976 Олег Блохин 19-20 1981 Олег Блохин 5 1981 Рамаз Шенгелия 7 1981 Александр Чивадзе 8 1981 Давид Кипиани 11-15 1982 Ринат Дасаев 6 1983 Ринат Дасаев 6-7 1983 Фёдор Черенков 30-32 1984 Ринат Дасаев 22-26 1985 Олег Протасов 7 1985 Ринат Дасаев 9-10 1985 Анатолий Демьяненко 29-38 1986 Игорь Беланов 1 1986 Александр Заваров 6-7 1986 Ринат Дасаев 16 1986 Павел Яковенко 21-23 1987 Александр Заваров 17-20 1987 Ринат Дасаев 21-29 1988 Алексей Михайличенко 4 1988 Александр Заваров 8-10 1988 Олег Кузнецов 11-12 1988 Ринат Дасаев 13-16 1988 Анатолий Демьяненко 13-16 1989 Алексей Михайличенко 12 1989 Олег Кузнецов 17-22 1989 Александр Заваров 23-30 1991 Алексей Михайличенко 21-31 1993 Сергей Кирьяков 21-25 2008 Андрей Аршавин 6 2009 Андрей Аршавин 21-23

* Футболисты, которые набрали очки в опросе «Франс Футбол».

Итого: 31 игрок



Яшин – 10 раз в списках лучших (1 победа)

Дасаев – 7

Воронин, Шестернев, Блохин, Заваров – по 4 раза (у Блохина 1 победа)

Михайличенко – 3

Стрельцов, Метревели, Численко, Хурцилава, Рудаков, Демьяненко, Кузнецов, Аршавин – по 2 раза

Нетто, Иванов, Войнов, Месхи, Понедельник, Бышовец, Мунтян, Буряк, Шенгелия, Чивадзе, Кипиани, Черенков, Протасов, Беланов, Яковенко, Кирьяков – по 1 разу (у Беланова 1 победа)

«Самое крупное ограбление века». Что пишут о Модриче и «Золотом мяче» Поклонники футбола не очень-то и рады.

Тест. Вы хорошо помните ЧМ-2002? Нелепая стрижка Роналдо, чудо-голы, провал фаворитов и абсурдное судейство.