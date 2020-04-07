Он мог затмить Пеле. Почему великий Гарринча умер в нищете

Готовый синопсис к киноблокбастеру: они вместе начинали в сборной Бразилии – на победном чемпионате мира 1958 года в Швеции. Но Пеле было суждено стать Королем футбола, а Мануэл (Манэ) Франсиску дус Сантус или просто Гарринча – кривоногая радость бразильского народа – так и не смог справиться с теми пагубными привычками, которые приобрел еще в детстве.

Пеле потряс мир уже в 17 лет. Его великому голу в финале ЧМ-1958 аплодировал король Швеции К таким трюкам европейцы тогда ещё не привыкли.

«Есть что пожрать, есть чем заняться – и ладно»

По воспоминаниям Игоря Фесуненко – лучшего знатока бразильского футбола тех лет, автора легендарных книг «Пеле, Гарринча, футбол», «Чаша «Мараканы» и многих других, Гарринча курил с детских лет. И пил безбожно. Уже с 10 лет – кашасу (бразильский ром), пиво и «качимбу» – напиток из кашасы, мёда и лимона.



«Настоящий индеец – беззаботный, раскованный, живущий одним днем. Есть что пожрать, есть чем заняться – и ладно. А завтра — будет завтра».



В футболе ему это долгое время не мешало. И здоровье позволяло справляться с нагрузками, не снижая объемов выпитого.



Как не мешал врожденный дефект — левая нога от рождения у Гарринчи была короче правой аж на 6 сантиметров. А еще он страдал косоглазием, деформацией позвоночника и смещением костей таза.



И вот такое чудо умудрялось раз за разом оставлять в дураках всех защитников мира!



Пиком карьеры Манэ стал чемпионат планеты 1962 года, который, как многие считают, Гарринча выиграл для Бразилии в одиночку (Пеле еще на групповом этапе получил тяжелую травму). В четвертьфинале с англичанами он забил два мяча: первый — головой, второй – крученым ударом из-за пределов штрафной. На следующий день чилийская газета «Mercurio» вышла с заголовком: «С какой планеты Гарринча?».



А чтобы дисквалифицированный Манэ мог сыграть в финале (за стычку в полуфинале с соперником из сборной Чили Гарринча был удален с поля) премьер-министр Бразилии направил в Сантьяго телеграмму, и специально созванная дисциплинарная комиссия признала решение судьи ошибкой. Впервые в истории чемпионатов мира с игрока была снята дисквалификация! Оправданный Гарринча вышел на поле в решающем матче.



В 1962 году Бразилия выиграла свое второе золото ЧМ, а Манэ стал не только лучшим игроком и бомбардиром турнира, но и тем Гарринчей, которого впоследствии назовут Чарли Чаплином мирового футбола и лучшим правым крайним нападающим в истории.



Видео с игрой Гарринчи.

«За их с Гарринчей романом следила вся Бразилия. Это как сейчас за Бекхэмами следят»

О нем многое известно. Написаны книги, осталась хроника матчей тех лет. Но, прежде всего, как о футболисте. А вот некоторые уникальные подробности его личной жизни, которые помогают лучше понять противоречивую натуру Манэ, его характер и судьбу, мне удалось услышать только от Фесуненко, с которым мы общались в 2014 году перед чемпионатом мира в Бразилии (в 2016-м Игоря Сергеевича, к сожалению, не стало).



Например, тот факт, что Гарринче повезло жениться на Эльзе Суарес – и этот брак долгое время держал Манэ на плаву.

«Как-то я приехал к нему домой на интервью. Но на час раньше, чем договорились. Звоню в дверь – открывает жена. Эльза Суарес — знаменитая бразильская певица. Великая была звезда, но в жизни – простая баба. Провела в дом, усадила. «Пивка?» – «Не откажусь». И пока я дожидался Гарринчу, рассказала мне всю свою жизнь!



Тоже из фавелы, в 14 лет изнасиловали, забеременела, к 19 годам родила четвертых, двое детей погибли, первый муж спился и помер. Начинала как прачка, потом решила пойти на певческий конкурс и всех потрясла. Получив 500 долларов, вернулась в свою фавелу на такси – там все офигели! За их с Гарринчей романом следила вся Бразилия. Это как сейчас за Бекхэмами следят. Разница в том, что и Гарринча, и Эльза были несвободными – у обоих семьи, дети.



Поначалу это был счастливый брак. Эльза пыталась вытащить Манэ, спасти от бутылки. Увезла с собой в Италию, когда он закончил играть. У Эльзы там были длительные гастроли, а Гарринчу по ее просьбе назначили официальным представителем бразильского института кофе в Европе. И вот он мотался: то Берлин, то Париж, то Рим – на выставки-презентации. Давали чашку, он должен был отпить и произнести хвалебные слова вроде: «Ничего лучше в жизни не пробовал!». А в газетах потом писали: «Представитель бразильского кофе – великий Гарринча!».



Но однажды ему все это надоело. В Риме поднесли чашку, Гарринча попробовал, скривился: «Не знаю, кому как, а мне не нравится. Предпочитаю кашасу». И это при всем честном народе – дипломаты, журналисты. Скандал!».

«Гарринча в сексуальном плане был абсолютно несдержанным человеком. Феноменально!»

Рассказал мне Фесуненко и о том, какими мачо были Пеле и Гарринча.



«Одна сценка. Пеле прилетел в Москву. Вечер, «Балчуг Кемпински», ждем вещи из аэропорта, сидим в лобби, общаемся. Пеле видит – жена устала. «Игорь, старина, проводи ее, пожалуйста, в номер». Я помог – заселилась, все нормально. Возвращаюсь – другой Пеле! При жене – о политике, о футболе. Только жена ушла: «Посмотри, какой бабец! А вон еще кадр! Ух ты, какая блондинка!».

Пеле: раньше было много мировых звёзд, сейчас есть только Месси и Роналду

Но, конечно, Гарринча в этом отношении всем фору даст. Ни одной юбки не пропускал! Еще мальцом начал работать на фабрике, переспал там с какой-то начальницей.



Или случай в сборной. Тренер дал выходной: «Ребята, отдыхайте. Если хотите, можете в публичный дом сходить». Диди – великий полузащитник, но страшно трусливый в этом смысле человек – отказался: «Нет, я не пойду! Рано или поздно супруга узнает и сожрет». Гарринча тут же вскочил: «А можно я выполню его норму?». То есть не к одной схожу, а к двум.



Гарринча в сексуальном плане был абсолютно несдержанным человеком. Феноменально! В Норвегии история случилась – сборная Бразилии приехала туда буквально на сутки. Заселились в гостиницу – жили в каком-то небольшом городке, не в Осло. Сосед Гарринчи убежал за пивом, а в номер сунулась девушка, уборщица. Он: «Иди-иди сюда!». Пока приятель 15 минут пиво пил, Гарринча свое дело сделал.



Девушка забеременела. В Норвегии большой шухер начался – она оказалась несовершеннолетней и круглой сиротой. Местное общество защиты одиноких матерей встало на дыбы. Европа, цивилизованная страна, а тут такое. Стали писать письма в «Ботафого». Бразильцы их, естественно, выбрасывали, не читая. Просто не обращали внимания.



А где-то через год-полтора «Ботафого» снова приехал в Норвегию на очередные товарищеские матчи. В тот же город. И Гарринчу повязали прямо в аэропорту. Отвезли в участок. «Вы обвиняетесь в том-то и том-то». Он: «Е-мое!». А уже родился пацаненок – черненький. В Норвегии в те годы – представляете?

На следующий день – суд. Обвинение требует от пяти до семи лет. В зале сидят бабы из этого общества защиты матерей – церемонные такие. А Гарринча смеется: «Чего они ко мне прицепились? Ребенок? Пацан? Отлично! Я его и мать с собой в Бразилию заберу. А то у меня одни девки!». У него и правда одни дочки были – только от законной жены восемь штук. Радуется: «Наконец-то сын! Слава Богу! Поселю их рядом с собой в Рио, сниму квартиру, буду по понедельникам навещать». Норвежцы в шоке: еще одна статья – двоеженство!



Но в этом был весь Гарринча – сама непосредственность. Когда норвежцы поняли, с кем имеют дело, махнули рукой – ладно уж, лети, и без тебя вырастим. Вырастили. Я недавно в интернете статью нашел – взрослый сын приехал на могилу отца под Рио-де-Жанейро».

Особенный из команды Пеле В 80-й день рождения Гарринчи вспоминаем самые интересные факты о легендарном бразильском футболисте.

«Спасибо за то, что ты жил!»

Гарринча жил как играл, а играл как жил. Финтил, обманывал и убегал от любого защитника. «Он всю жизнь был большим ребёнком и умел играть в одну-единственную игру — футбол» — скажет про него партнер по сборной Бразилии Нилтон Сантос. Только от себя и своей судьбы Манэ убежать не смог. Его отец, потомок рабов индеец Амаро, работавший охранником на заводе, страдал алкоголизмом и умер от цирроза печени.



«Кашаса сгубила и сына, — вспоминал Фесуненко. — Когда Гарринча окончательно спился, Эльза его прогнала. И в 49 лет он помер. Белая горячка. И цирроз печени».



На похороны гениального Манэ, который в последние годы жил практически без средств к существованию при целом букете тяжелых заболеваний, вышел весь Рио-де-Жанейро. По дороге от Рио до его родного поселка Пау-Гранди – а это около 70 километров – стоял народ, провожающий Гарринчу в последний путь. Болельщики кричали: «Спасибо за то, что ты жил!».



«Кого в Бразилии любили больше – Пеле или Гарринчу?» – спросил я Фесуненко на прощание.



«Любили обоих, но по-разному. Пеле – это Бог. Его обожали постоянной и крепкой любовью. А Гарринча – это всеобщее ликование и наслаждение. Эти его финты немыслимые… Раз-раз – и три человека в стороны! Гарринча – это радость».