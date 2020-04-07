Как будут доигрывать сезон в РПЛ. Есть четыре варианта

РПЛ, как и подавляющее большинство европейских лиг, не планирует обнулять сезон из-за коронавируса. Всё будет сделано для того, чтобы доиграть сезон, как того требует УЕФА. «Чемпионату» стали известны четыре возможных сценария завершения нынешнего розыгрыша и старта следующего.

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Первый вариант

Если вирус удастся победить быстро, то возобновление сезона планируется 3 июня матчем 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Шинником». Чемпионат в таком случае возобновится 7 июня в обычном недельном графике. То есть туры будут проходить в штатном режиме – раз в неделю. 22 июня состоится финал Кубка России, а последний тур чемпионата пройдёт 26 июля. Но данный вариант предполагает всего две недели паузы между сезонами 2019/2020 и 2020/2021. Так, матч за Суперкубок пройдёт 7 августа, а новый чемпионат начнётся 9 августа. Последний тур перед зимней паузой пройдёт 13 декабря, а 30-й тур нового сезона — 16 мая. Финал Кубка России при таких раскладах состоится 23 мая. Последние две даты во всех вариантах календаря не меняются.

Второй вариант

Главное отличие от первого варианта – месячная пауза между сезонами, чтобы клубы смогли провести нормальную подготовку к новому старту. Но достигнута это пауза будет путем ужесточения графика нынешнего сезона. Туры будут проходить через два дня на третий, сезон возобновится 7 июня, а закончится 12 июля, финал Кубка проведут 8 июля. Новый сезон в таком случае начнётся 9 августа.

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Третий вариант

Тоже предполагает жёсткий график доигровки сезона, но при этом пауза между чемпионатами будет минимальной. Нынешний сезон будет доигран по графику второго варианта. 15 и 19 июля сыграют стыковые матчи, а новый сезон начнут уже 26 июля. То есть между стыковыми матчами и стартом сезона-2020/2021 пройдёт всего неделя, как и при первом варианте. Скорее всего, такой вариант пагубно скажется на здоровье игроков, так как они не смогут нормально восстановиться. Но тогда РПЛ сможет чуть раньше уйти на зимний перерыв: при этом варианте последний тур перед паузой пройдёт 6 декабря.

Четвёртый вариант

Самый экстренный и жёсткий вариант. Он будет выбран, если пандемия затянется. Футбол возобновится 8 июля всё тем же матчем между «Уралом» «Шинником». Первый тур после паузы сыграют 12 июля. Чемпионат пройдёт в жёстком режиме, туры будут играться через два дня на третий. При таком графике 30-й игровой день пройдёт уже 16 августа, финал Кубка – 12-го, тогда как новый сезон начнётся через две недели после финиша старого – 30 августа. Этот проект гарантирует российским футболистам обилие зимнего: в данном случае последний тур перед зимней паузой запланирован аж на 20 декабря.