«Если мы победим, я пройду Путь Сантьяго на коленях». История великого камбэка «Депортиво»

На сегодняшний день в истории Лиги чемпионов хватает волевых спасений, когда команда, проваливавшая первый матч, героически выцарапывала итоговую победу во втором. Каждый раз в последние годы в противостояниях фигурировала «Барселона», как с положительной стороны (6:1 над «ПСЖ» дома после 0:4 в Париже в 2017-м), так и с отрицательной (0:3 от «Ромы» в Италии после 4:1 на «Камп Ноу», а также свежий позор с «Ливерпулем» — 0:4 после 3:0).



Но когда-то всё было иначе, разрыв в три гола считался для участников главного европейского турнира недостижимой дистанцией. На протяжении 12 лет подряд с момента основания современной Лиги чемпионов, то есть с 1992 года, ни одному из клубов ликвидировать разницу «-3» в плей-офф после первого матча не удавалось. Первопроходцем в сезоне-2003/2004 выступил незаслуженно подзабытый ныне «Депортиво». В начале XXI века эта испанская команда была просто невероятна. И она заслуживает, чтобы о ней, сейчас бултыхающейся в зоне вылета в Сегунде, вспоминали как можно чаще.

«Супер-Депор»-2000. Они громили «Реал» и сенсационно выиграли чемпионат Испании Ах, какой «Депортиво» создал Хавьер Ирурета!

В первом матче «Милан» выдал невероятные 8 минут, в течение которых забил 4 гола. Он мог выиграть даже крупнее

«Милан» подходил к противостоянию в статусе сильнейшего клуба Европы и действующего обладателя Кубка чемпионов – в сезоне-2002/2003 команда Карло Анчелотти обыграла по пенальти «Ювентус». У красно-чёрных были все шансы защитить титул в новом розыгрыше, в то время команда обладала потрясающим составом: уже успели прийти Пирло, Руй Кошта, Кака и Зеедорф, сверкали ранее появившиеся Гаттузо и Шевченко, супервозрастная оборона была разбавлена более молодым, но в то же время уже опытным 28-летним Нестой, перебравшимся в 2002-м из «Лацио». Произошло то самое омоложение команды, которое вывело её на новый уровень и несколько лет подряд держало на самой вершине.

Шевченко — самая совершенная голевая машина 2000-х. Он покорил Италию в первом же сезоне 20 лет назад легендарный украинец впервые стал лучшим бомбардиром Серии А.

Доказательством мощи «Милана», лидировавшего в то время в серии А (и в итоге взявшего титул), стал первый матч на «Сан-Сиро». В нём красно-чёрные убедительно переиграли испанцев, несмотря на рано пропущенный гол. В конце первого тайма и начале второго команда Анчелотти выдала феноменальный футбол, забила четыре гола (два на счету Кака, один – Шевченко, ещё один сумасбродным штрафным положил Пирло) в промежутке с 45-й по 53-ю минуты, а могла забить ещё больше, если бы не поспешно зафиксированные офсайды российской бригады судей во главе с Валентином Ивановым. Как минимум один из голов она у «Милана» точно отняла.



Тем не менее, преимущество итальянцев смотрелось просто подавляющим, и казалось, что они попросту выше классом, поэтому проблем никаких не предвиделось.

Шевченко за неделю до матча выбили зубы и чуть не сломали челюсть. По этой причине он подходил в плохой форме

Но проблемы начались у «Милана» ещё до начала игры. Главная касалась лидера и лучшего бомбардира, — Андрея Шевченко. Аккурат между двумя встречами с «Депортиво» украинский форвард отъехал в сборную на товарищеский матч с Македонией. Шевченко изначально договаривался, что в условиях жёсткого графика и скорых важных матчей готов провести за национальную команду лишь один тайм.



Сыграл Андрей в итоге даже чуть меньше. Незадолго до перерыва македонец Стояноски со всего размаху ударил нападающего по лицу. Итог: полный рот крови, два шатающихся зуба и подозрение на перелом челюсти. Шевченко в гневе сорвал с себя капитанскую повязку, самостоятельно ушёл в раздевалку, а там ему оказали экстренную помощь. «Соперники постоянно играли с локтями, а судья молчал, словно поощрял нарушителей», — говорил форвард.



В раздевалке Шевченко с трудом остановили кровь, зашили губу, после чего он экстренно вылетел в Милан и стал пациентом специализированной клиники: хирурги три часа приводили его в порядок, закрепляли зубы. Три для после операции Андрей был вынужден соблюдать жёсткую диету (а игра с «Депортиво» состоялась ровно через неделю), а после две недели тренироваться играть с предохранительной капой.

На ответный матч 1/4 финала Андрей выходил как в скверной форме, так и в неважном настроении, поскольку вдобавок во всем бедам он выслушал от некоторых соотечественников обвинения в отсутствии патриотизма за самовольный уход с поля и сорванную повязку.

Главный тренер «Депортиво» Хавьер Ирурета пообещал проползти Путь Святого Иакова на коленях

За три года до «Милана» «Депортиво» уже творил чудеса в Лиге чемпионов и отыгрывал три гола. Но то случилось в рамках одного матча – 7 марта 2001-го галисийский клуб превратил 0:3 против «ПСЖ» после первого тайма в 4:3 после второго. Однако в новый подвиг, кажется, никто не верил. Никто, кроме главного тренера клуба Хавьера Ируреты.

Хавьер Ирурета Фото: Jamie McDonald/Getty Images

— Со стартовым свистком мы помчимся вперёд и попытаемся отыграться, — заявил на пресс-конференции Ирурета. – Я верю, что нам это по силам. Если мы победим «Милан», я обещаю: проползу путь из Ла-Коруньи в Сантьяго-де-Компостелу (паломническая дорога протяжённостью свыше 70 км) на коленях.



К этой истории мы обязательно вернёмся, а перед игрой мало кто воспринимал слова Ируреты всерьёз. Испания вообще была в шоке, ведь накануне нежданно-негаданно после противостояния с «Монако» вылетел «Реал», и «Депортиво» остался последним клубом страны в главном европейском турнире.

«Милан» выставил сильнейший состав, но игра не заладилась с самого начала

Состав красно-чёрных был оптимальным. Вопреки опасениям, Анчелотти смог задействовать Шевченко. В пару к нему тренерский штаб отрядил не Индзаги, а датчанина Йона-Даля Томассона (в том году – равноценная замена), в центре поля был выстроен традиционный и знаменитый на весь мир ромб: Пирло чуть ниже, Кака выше, а по краям в полуфлангах Зеедорф (левее) и Гаттузо (правее). Четвёрку обороны составили Кафу (справа), Неста и Мальдини (Неста в центре заменил Костакурту), а также Панкаро (слева). В воротах играл Дида.

Состав «Милана»

У «Депортиво» также не было значимых потерь. Более того, Ирурета провёл тактическую ротацию: сменил обоих фланговых защитников (вместо Скалони и Капдевильи – Мануэль Пабло и Ромеро), а также скорректировал атаку (справа вышел восстановившийся от повреждения Виктор Санчес).

Состав «Депортиво»

В некоторых СМИ спустя годы можно прочитать, что «Депортиво» с первых минут ринулся в атаку, но это всё же преувеличение. Испанский клуб не делал ставку на владение и тотальное доминирование – в действиях его игроков скорее прослеживалось стремление максимально быстро и вертикально доставлять мяч в штрафную, избегая чрезмерного риска в подготовительной фазе, а после потерь накрывать «Милан» в высоком прессинге. Особенно доставалось Пирло, справедливо считавшемуся главным конструктором итальянской команды.

«Милан» под прессингом

Тем не менее «Милан» начал не боязливо и вовсе не спустя рукава. На 4-й минуте Кафу обыграл оппонента один в один справа и опасно прострелил на Шевченко – Андрей едва-едва не успел замкнуть прострел. Далее после углового мог забивать Йон-Даль Томассон: датчанин не сумел укротить падающий с большой высоты мяч, хотя находился прямо перед вратарём. Минуты на две «Милан» прижал соперника к своей штрафной – и, похоже, именно это (а не счёт в первом матче) расслабил команду Анчелотти.

Гол «Депортиво» родился из ничего, на ровном месте. Простой прострел слева в низкотемповой атаке, приём мяча центральным нападающим Пандиани, не особенно быстрый разворот под левую – и не самый смертельный удар. Однако мяч залетел в угол, и винить можно было как Мальдини, расслабившегося и не выдавившего соперника из штрафной, допустившего расстояние для удара, так и Диду, не сумевшего выручить.

Первый гол Пандиани

Быстрый гол – ключевой компонент камбэка в таких матчах. Он случился и ударил «Милан» обухом по голове.

При 0:1 обязан был забивать Кака, но вместо этого случился ляп Диды

Это был ещё не конец. Соперники не отошли от первоначальных планов на игру: «Депортиво» всё так же играл вертикально с мячом, агрессивно и высоко – без него, а «Милан» пытался доминировать и показывать свой футбол. Только ничего у красно-чёрных не клеилось, что было вызвано как выдающейся игрой испанцев в единоборствах, так и дружным помутнением у всех лидеров гостей. Отвратительную игру, словно сговорившись, провели почти все: Зеедорф, потерявший 50 процентов мячей, не до конца здоровый Шевченко, не выигравший в чужой штрафной ни одной дуэли, да даже Пирло с Кака. Последний ко всем своим ошибкам приплюсовал ещё и ключевой неиспользованный момент. На 20-й минуте, ещё при 0:1, он вышел один на один и не смог перехитрить Молину.

Момент с участием Кака

Это ещё сильнее прибило «Милан» психологически, а «Депортиво», наоборот, помчался вперёд и принялся разрывать соперника на флангах и полуфлангах. Два момента завершились спасениями Диды, а в третьем бразильский вратарь привёз – после навеса он не смог сыграть на выходе, пролетел мимо мяча, и Валерон поразил пустые ворота.

«Депортиво» забивает второй мяч после ошибки Диды

Позже этот гол все назовут ключевым в матче. «Милан» рассыпался – и далее не собирался. Перед самым перерывом набедокурили Кафу и Неста, удивительно бездарно отыгравшие микроэпизод против одного Луке после длинного выноса. 3:0 после первого тайма – и «Депортиво» уже стал победителем. В раздевалку сразу после свистка испанцы буквально убежали, настолько сильными были их эмоции и решительность. А гости, наоборот, плелись с понурыми головами.

Анчелотти провёл три замены, но это его не спасло

Второй тайм начался без кадровых перестановок, зато последовали небольшие корректировки в тактике. «Депортиво» после перехватов больше не стремился провести атаку максимально быстро, напротив, он старался дорожить мячом и выдавал отрезки владения длительностью до минуты. При этом высокий прессинг всё ещё оставался атрибутом хозяев – Пирло и компания продолжали от него задыхаться.

Видео можно посмотреть на странице Лиги чемпионов УЕФА в «Твиттере».

После 55-й минуты Анчелотти начал проводить замены: сначала вышел фланговый игрок Сержиньо, затем вместо Томассона – Индзаги, а последним за 13 минут до финального свистка выбежал Руй Кошта. Это была игра ва-банк, но она не сработала. Замена Ируреты сыграла гораздо лучше: свежий Фран на 76-й минуте забил четвёртый мяч.



Шансов у «Милана» было минимум. Единственным событием, которое могло изменить ход противостояние, стал дальний удар Руй Кошты – португалец выстрелил метров с 25, сильно и точно, почти в девятку, но Молина выудил мяч из угла. В остальном галисийцы оборонялись спокойно и собранно.

Последствия

Испанское издание Marca на следующий день вышло с красноречивой первой полосой, где была лаконичная, но самодостаточная шапка — «Герои».

Обложка испанской газеты Marca

«Депортиво» оформил великий камбэк и пробился в полуфинал, но там всё-таки вылетел от будущего чемпиона «Порту» (0:0, 0:1). Это был тот самый странный розыгрыш Лиги чемпионов, в котором в финале сошлись «Порту» и «Монако», а все традиционные фавориты дружно сошли с ума и повылетали на более ранних стадиях.

Ирурета же, к слову, своё обещание сдержал. В мае, по окончании сезона, он взял с собой ассистентов и пустился в 70-километровый путь. Пусть не на коленях, а пешком, однако для 56-летнего тренера и это было непросто. «Проделать такой путь – намного сложнее, чем тренировка с Максом Меркелем из «Атлетико», — улыбался спустя время Хавьер. – «Мы поблагодарили апостола за то, что он помог нам одолеть «Милан». Наверное, надо было принести ему символический дар, например клубный шарфик, но мы забыли об этом».



Через год Ирурета покинул пост главного тренера, а «Депортиво» начал падение. Сначала – в середину таблицу внутреннего чемпионата, а потом, в сезоне-2010/2011, он и вовсе покинул элитный дивизион. Путь команды, успевшей стать чемпионом Испании, оказался не таким длинным, зато очень насыщенным, вместившим в себя несколько великих матчей.

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