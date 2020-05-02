«Гений или почти гений». У Фрэнка Лэмпарда выдающийся показатель IQ!

Ни для никого не секрет, что все мы в зависимости от рода нашей деятельности обладаем определенными качествами типичными, а порой и просто необходимыми для конкретной профессии. С одной стороны, специальность определяет набор ключевых для нее характеристик и откладывает свой отпечаток, с другой — сам человек должен иметь соответствующие способности и склонности, чтобы преуспеть в той или иной области. Поэтому вполне логично, что о людях разных профессий у нас формируются своеобразные представления, в том числе, и стереотипы, некоторые из которых могут быть далекими от действительности.



Тем не менее, существуют очевидные вещи: например, вряд ли вы ожидаете, что условный среднестатистический сварщик будет разбираться в философии, хотя это, конечно, не исключается. (Один из самых умных и образованных людей, кого я когда-либо знал, многие годы жизни отдал именно этой специальности. При этом ему ничто не мешало быть ценителем литературы и музыки и самому по крупицам собрать огромную историческую библиотеку). Понятно, что он, мягко говоря, выделялся на фоне абсолютного большинства своих коллег).

Примерно так же, думаю, обстоят дела и с футболистами. К ним применяются определенные критерии и требования, но при этом особых интеллектуальных способностей от них никто не ждет. Поэтому, когда беззаботный Саша Кокорин в еще дотюремный период своей жизни говорил, что никогда не любил ни читать, ни учиться, это в целом совпадало с нашим представлением о спортсменах, в принципе. Как ни крути, определенный образ всё-таки существует.



Однако, жизнь казалась бы невыносимо скучной, если бы в ней не было исключений, которые, пусть и подтверждают общее правило, но всегда намного ярче его самого. Подобные примеры, слава богу, не единичны. Фрэнк Лэмпард — один из них.

IQ Лэмпарда свыше 150. Такой коэффициент интеллекта лишь у 0,2% населения

Фрэнк Лэмпард Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В роли тренера Фрэнк ещё только в начале своего пути, а как игрока мы навсегда запомним его одним из самых ярких и умных полузащитников современного футбола. Впрочем, не все знают, что проявление талантов и высоких умственных способностей Лэмпарда не ограничивается лишь футбольным полем.



Известно, что в бытность игроком «Челси», Фрэнк вместе с партнёрами по команде должен был сдавать тест на IQ. (К слову, лондонский клуб был первым, где начали применять подобную практику). Его результаты оказались впечатляющими — более 150 баллов. Согласно статистике, только 0,2% всех людей способны похвастаться подобным. Цифра, конечно, более, чем условная, но это отнюдь не делает показатель Лэмпарда менее выдающимся. В общем, неудивительно, что за тест на интеллект он получил оценку «гений или почти гений». Специалист, проводивший тестирование, признался, что сам набрал меньшее количество баллов за аналогичное задание.

Помимо футбола Лэмпард с детства увлекается литературой и историей

Давно известно, что основы умственного и психического развития человека закладываются еще в раннем детстве. Ценности и интересы, которые формируются под влиянием родителей и ближайшего окружения, во многом определяют нашу дальнейшую жизнь. Фрэнк Лэмпард родился в футбольной семье. Его отец Фрэнк Лэмпард старший выступал за «Вест Хэм», а дядя — всем нам хорошо известный Гарри Реднапп. Неудивительно, что с детского возраста Фрэнки впитывал в себя любовь к игре. Если учесть его природный талант и трудолюбие, то, кажется, стать одним из лучших полузащитников мира, ему было предначертано судьбой. Однажды в школьном сочинении на тему о будущей профессии он написал, что хочет быть профессиональным футболистом. У его учительницы это вызвало недоумение, а одноклассники над ним смеялись — ведь по статистике очень немногим выпускникам детских академий удается воплотить свою мечту в жизнь. Но, возможно, Лэмпард никогда бы не добился всего того, что у него есть, если бы этот эпизод лишь не подзадорил его и не придал еще большей уверенности в своих силах.



«В школе нам задали написать сочинение на тему „Кем вы хотите быть, когда вырастите“. Я написал, что хочу быть футболистом. Учительница после этого спрашивала: „Футболистом становится один из 300 детей. Неужели ты веришь, что будешь тем самым одним?“. Я отвечал: „Да, я буду тем самым одним“, а одноклассники смеялись надо мной».



Тут можно еще отметить, что в школе Фрэнк учился хорошо и сдал все 12 выпускных экзаменов на высший балл. То есть, это совсем не тот случай, когда серьезное занятие спортом отрицательно сказывается на успеваемости.



Тем не менее, футбол — не единственная страсть Фрэнка. По его же словам он с детства увлекается литературой, и несмотря на то, что спорт всегда отнимал много времени, с радостью использовал любую возможность почитать.



«Сколько себя помню, всегда увлекался чтением. Футбол и книги это две мои страсти. Пытался прочитать все, что было возможно, начиная с комиксов, заканчивая всеми рассказами Роалда Дала. Две самые любимые книги детства — «Остров сокровищ» и «Лев, колдунья и платяной шкаф».

Фрэнк Лэмпард — автор книг для детей

Курт Зума и Фрэнк Лэмпард Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Когда в одном из интервью у него спросили, что общего между футболом и литературой, Фрэнк не растерялся и ответил, что «и то и другое дарит удовольствие и весьма полезно. И в спорте, и в литературе можно выбрать из множества существующих направлений то, которое придется по душе».



Собственно, своим примером Лэмпард доказал, что в его жизни одно совсем не мешает другому. Помимо карьеры футболиста и тренера он профессионально занимается литературой, а именно — пишет детские книги, в которых главный герой школьник Фрэнки и его друзья оказываются в водовороте захватывающих приключений. Им приходится противостоять всевозможным сказочным и историческим персонажам: от кровожадных пиратов до древних римлян и гладиаторов. Книги Лэмпарда рассчитаны на совсем юных читателей, возрастом от пяти лет, и он старается делать так, чтобы они были не только интересны им, но и полезны.



«Я безумно люблю футбол, и мне нравится история. Когда родители покупают мои книги, они уверены, что их дети не только получат удовольствие, но еще и что-то узнают. Очень интересно погружать героев в исторический контекст». Против них играют самые необычные команды – от динозавров до древних римлян и египтян».



Как говорит сам автор, в его книгах помимо вымышленных персонажей есть еще и те, кто имеют прототипы в реальной жизни. Среди них можно узнать Джона Терри, Стивена Джеррарда, Петра Чеха, ну и, конечно, не обошлось там без Жозе Моуринью.



Идея начать писать пришла к Лэмпарду благодаря его дочерям, которым он каждый день читал перед сном. Девочки просили его рассказать что-нибудь свое, и Фрэнк вдруг понял, что самому выдумывать истории, создавать персонажи, с которыми юные читатели могут путешествовать во времени и пространстве — это то, что ему действительно интересно.

В работе над книгами Лэмпарду помогает редактор

Примечательно, что в отличие от многих спортсменов, занявшихся литературной деятельностью, Лэмпард не скрывает того, что работает над текстом вместе с профессиональным редактором. Он открыто говорит, что писать книги очень сложно, и что сам бы он, особенно, вначале никогда бы не справился. Однако, при этом мечтает, что однажды это ему удастся.



«Мне очень сложно писать для детей. Признаться, я бы не смог завершить книгу сам. Я придумываю персонажей, сюжетные линии и их развитие. А затем сажусь с Майком (редактором), и он помогает мне все объединить. Очень жду момента, когда смогу создать всю книгу сам».

Лэмпард популяризирует поэзию в английских школах и проводит уроки литературы

Навсегда связав свою жизнь с футболом, и как оказалось позже, с писательской деятельностью, Лэмпард пытается вдохновить молодые поколения и передать им свои знания. В качестве члена жюри он принимал участие в конкурсе юных поэтов, который проводился при поддержке Премьер-Лиги Англии. Заявки на участие приходили от детей из всех уголков страны, и призы вручались за стихотворения о стойкости духа и способностях преодолевать трудности.

Кроме того, в начальной школе Салливан Лэмпард провел урок литературы, где прочитал стихотворение собственного сочинения, отвечал на вопросы детей и, наконец, принял участие в «битве рифм».



Фрэнк Лэмпард, безусловно, выдающийся футболист нашей эпохи. Трудно представить, что его карьера могла сложится лучше, и сам он сравнивает ее со сказкой. Однако не менее удивительным кажется и то, что, будучи одним из самых ярких представителей своей профессии, он во многом для нее нетипичен. Мы очень любим приклеивать ярлыки и ставить штампы — это упрощает наше восприятие действительности, делает его более удобным. Но, к сожалению, часто мы оказываемся правы, особенно, когда видим, как ведут себя те, кто, по идее, должен быть примером для миллионов детей и подростков. И как же все-таки здорово, что есть и те, кто своими поступками способен рушить наши стереотипы.