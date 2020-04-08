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«Нет предела человеческой мерзости», когда и зачем Анатолий Бышовец это сказал

«Нет предела человеческой мерзости», речь Бышовца
Полина Куимова
«Нет предела человеческой мерзости!» История знаменитой речи Бышовца
На следующий день после этой фразы тренера уволили из «Локомотива». А вместе с ним и Юрия Сёмина.
Футбол / РПЛ 0

В 2007 году «Локомотив» на тот момент своей истории занял рекордно низкое место в чемпионате России – по итогам сезона клуб оказался на седьмой строчке. Этот год стал первым и последним для Анатолия Бышовца в качестве главного тренера «Локо».

Прощальная пресс-конференция после домашнего поражения от «Кубани» (2:3) получилась короткой, но такой громкой, что отдельные фразы, произнесённые тем вечером Анатолием Фёдоровичем перед журналистами, тут же пополнили золотой цитатник нашего футбола.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
11 ноября 2007, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив
Москва
Окончен
2 : 3
Кубань
Краснодар
1:0 Сычёв – 25' (пен)   1:1 Петков – 39'   1:2 Ушенин – 65'   2:2 Траоре – 77'   2:3 Ушенин – 80'

Бышовец зашёл в зал под аплодисменты, но знаком руки довольно быстро показал – довольно. Произносить речь он начал, не успев сесть.

— Вы этого добивались – вы это получили, — тут же бросил он. — У меня есть три тезиса. Первый: через два дня после перелёта, после прекрасной игры в Абердине, мы по объективным причинам потеряли четырёх человек. В плане физической формы мы не имели преимущества, а игроки, вышедшие на поле, при всём старании не сумели заменить выбывших. Второй тезис: ни в одном травнике, лечебнике и ни в одной энциклопедии нет рецепта борьбы с предательством. И, наконец, третий тезис: есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела. Спасибо! – поблагодарил он и спешно удалился.

Снова под аплодисменты.

Тест. Как хорошо вы помните историю российского футбола. Часть 3
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Бышовца уволили на следующий день. Вместе с ним в отставку с поста президента отправили и Юрия Сёмина

41 очко и седьмое место – явно не тот исход, которого ждали от нового тренера при его назначении в 2006 году, поэтому с его увольнением тянуть не стали. Бышовец был отправлен в отставку решением совета директоров на следующий день после матча, но вряд ли для него это стало сюрпризом: судя по его словам на пресс-конференции, он всё знал заранее.

Председатель совета директоров Сергей Липатов после заседания сказал, что перед Анатолием Фёдоровичем стояла задача попасть в Лигу чемпионов – иначе говоря, занять либо первое, либо второе место.

— При назначении в декабре прошлого года на работу в «Локомотив» и Бышовцу, и Сёмину ставилась задача занять в чемпионате место, которое позволит сыграть будущей осенью в Лиге чемпионов. Поэтому и ответственность за её невыполнение должны понести оба, — объяснил Липатов.

Сёмин, правда, думал иначе: в результатах команды он своей вины не видел:

— Приношу извинения болельщикам «Локомотива» за провал команды в сезоне-2007, хотя своей личной вины в произошедшем не чувствую. В рамках данных мне прав и возложенных обязанностей, оговоренных заранее, невозможно было повлиять на результат. Впервые за последние годы команда так низко опустилась в таблице чемпионата России, не попала в еврокубки, потеряла значительную часть болельщиков. Результаты «Локомотива» в прошедшем сезоне оказались на редкость неудовлетворительными, — сказал уже бывший президент «Локо» после заседания совета директоров.

Бышовец в тот день никаких комментариев не дал.

В том сезоне Бышовец сказал ещё одну легендарную фразу. Вы её помните?

Слухи о том, что Бышовца могут уволить, активно муссировались в прессе летом: к тому моменту из клуба ушли лидер Вадим Евсеев и легенда Дмитрий Лоськов, а в таблице «Локо» кидало с 8-го места на 10-е. Такой расклад откровенно не устраивал руководство и болельщиков, которые открыто требовали отставки главного тренера. Но в начале июля, после публикации информации, что судьба Бышовца зависит от результата в матче с «Крыльями Советов», Липатов сказал: совет директоров такой вариант не рассматривал.

Анатолия Федоровича всё равно продолжали спрашивать о возможном увольнении, и однажды он не выдержал и выдал:

— Я не буду объяснять все перипетии, но клевета довела Сократа до смерти, я уж не говорю о Чаадаеве и других. История знает много примеров негодяев, — рассуждал он после ничьей с «Динамо». — Раз я работаю, значит, доверие есть. Я же сказал, что была встреча руководства с игроками, меня не было. Они встретились, и всё прояснилось. И всё прояснилось, – как заворожённый проговорил Бышовец, и слегка сорвался. – Уже давно всё ясно! Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что происходит.

Ещё одна великая фраза от тренера!

Анатолий Бышовец

Анатолий Бышовец

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бышовец не раз давал журналистам подобные намёки, как бы подталкивая всех к мысли, что вокруг него происходит что-то неладное – интриги, стукачество, «сливы». Незадолго до своего увольнения он сказал в интервью «СЭ»: «У нас были проблемы, которые не могли не сказаться на результатах команды. Более того, на мой взгляд, они стали одной из главных причин того, что мы не сумели вмешаться в разборку фаворитов. Кстати, как раз наши очные встречи с лидерами чемпионата стоят особняком и делают честь нашей команде. Мы взяли 14 очков из 18 возможных в матчах с командами из первой тройки. Всё остальное я бы отнес на счёт грязных технологий, с которыми по ходу сезона мы с игроками столкнулись. Я говорю про беспрецедентную атаку по моей дискредитации, в ходе которой использовались и наглая подтасовка фактов, и прямая ложь. Если бы всё написанное и сказанное в мой адрес было бы правдой, я бы уже давно отбывал срок в местах не столь отдалённых. В то же время это стало для нас хорошим испытанием. Мы с честью вышли из этого потока грязи».

После увольнения из «Локо» Бышовец поработал тренером-консультантом «Кубани», но недолго – он покинул пост спустя месяц.

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