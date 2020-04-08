«Нет предела человеческой мерзости!» История знаменитой речи Бышовца

В 2007 году «Локомотив» на тот момент своей истории занял рекордно низкое место в чемпионате России – по итогам сезона клуб оказался на седьмой строчке. Этот год стал первым и последним для Анатолия Бышовца в качестве главного тренера «Локо».



Прощальная пресс-конференция после домашнего поражения от «Кубани» (2:3) получилась короткой, но такой громкой, что отдельные фразы, произнесённые тем вечером Анатолием Фёдоровичем перед журналистами, тут же пополнили золотой цитатник нашего футбола.

Бышовец зашёл в зал под аплодисменты, но знаком руки довольно быстро показал – довольно. Произносить речь он начал, не успев сесть.



— Вы этого добивались – вы это получили, — тут же бросил он. — У меня есть три тезиса. Первый: через два дня после перелёта, после прекрасной игры в Абердине, мы по объективным причинам потеряли четырёх человек. В плане физической формы мы не имели преимущества, а игроки, вышедшие на поле, при всём старании не сумели заменить выбывших. Второй тезис: ни в одном травнике, лечебнике и ни в одной энциклопедии нет рецепта борьбы с предательством. И, наконец, третий тезис: есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела. Спасибо! – поблагодарил он и спешно удалился.

Снова под аплодисменты.

Тест. Как хорошо вы помните историю российского футбола. Часть 3 Готовы к челленджу?

Бышовца уволили на следующий день. Вместе с ним в отставку с поста президента отправили и Юрия Сёмина

41 очко и седьмое место – явно не тот исход, которого ждали от нового тренера при его назначении в 2006 году, поэтому с его увольнением тянуть не стали. Бышовец был отправлен в отставку решением совета директоров на следующий день после матча, но вряд ли для него это стало сюрпризом: судя по его словам на пресс-конференции, он всё знал заранее.



Председатель совета директоров Сергей Липатов после заседания сказал, что перед Анатолием Фёдоровичем стояла задача попасть в Лигу чемпионов – иначе говоря, занять либо первое, либо второе место.



— При назначении в декабре прошлого года на работу в «Локомотив» и Бышовцу, и Сёмину ставилась задача занять в чемпионате место, которое позволит сыграть будущей осенью в Лиге чемпионов. Поэтому и ответственность за её невыполнение должны понести оба, — объяснил Липатов.



Сёмин, правда, думал иначе: в результатах команды он своей вины не видел:



— Приношу извинения болельщикам «Локомотива» за провал команды в сезоне-2007, хотя своей личной вины в произошедшем не чувствую. В рамках данных мне прав и возложенных обязанностей, оговоренных заранее, невозможно было повлиять на результат. Впервые за последние годы команда так низко опустилась в таблице чемпионата России, не попала в еврокубки, потеряла значительную часть болельщиков. Результаты «Локомотива» в прошедшем сезоне оказались на редкость неудовлетворительными, — сказал уже бывший президент «Локо» после заседания совета директоров.



Бышовец в тот день никаких комментариев не дал.

В том сезоне Бышовец сказал ещё одну легендарную фразу. Вы её помните?

Слухи о том, что Бышовца могут уволить, активно муссировались в прессе летом: к тому моменту из клуба ушли лидер Вадим Евсеев и легенда Дмитрий Лоськов, а в таблице «Локо» кидало с 8-го места на 10-е. Такой расклад откровенно не устраивал руководство и болельщиков, которые открыто требовали отставки главного тренера. Но в начале июля, после публикации информации, что судьба Бышовца зависит от результата в матче с «Крыльями Советов», Липатов сказал: совет директоров такой вариант не рассматривал.



Анатолия Федоровича всё равно продолжали спрашивать о возможном увольнении, и однажды он не выдержал и выдал:



— Я не буду объяснять все перипетии, но клевета довела Сократа до смерти, я уж не говорю о Чаадаеве и других. История знает много примеров негодяев, — рассуждал он после ничьей с «Динамо». — Раз я работаю, значит, доверие есть. Я же сказал, что была встреча руководства с игроками, меня не было. Они встретились, и всё прояснилось. И всё прояснилось, – как заворожённый проговорил Бышовец, и слегка сорвался. – Уже давно всё ясно! Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что происходит.

Ещё одна великая фраза от тренера!

Анатолий Бышовец Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бышовец не раз давал журналистам подобные намёки, как бы подталкивая всех к мысли, что вокруг него происходит что-то неладное – интриги, стукачество, «сливы». Незадолго до своего увольнения он сказал в интервью «СЭ»: «У нас были проблемы, которые не могли не сказаться на результатах команды. Более того, на мой взгляд, они стали одной из главных причин того, что мы не сумели вмешаться в разборку фаворитов. Кстати, как раз наши очные встречи с лидерами чемпионата стоят особняком и делают честь нашей команде. Мы взяли 14 очков из 18 возможных в матчах с командами из первой тройки. Всё остальное я бы отнес на счёт грязных технологий, с которыми по ходу сезона мы с игроками столкнулись. Я говорю про беспрецедентную атаку по моей дискредитации, в ходе которой использовались и наглая подтасовка фактов, и прямая ложь. Если бы всё написанное и сказанное в мой адрес было бы правдой, я бы уже давно отбывал срок в местах не столь отдалённых. В то же время это стало для нас хорошим испытанием. Мы с честью вышли из этого потока грязи».



После увольнения из «Локо» Бышовец поработал тренером-консультантом «Кубани», но недолго – он покинул пост спустя месяц.

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«Судья сломал нам игру, пятый и седьмой голы забиты из офсайда». Гениальная фраза из 90-х История одного перла.