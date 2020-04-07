«100 тысяч, брат». Почему Кокорин хотел купить футболку у Джикии

Следим за тем, чем занимаются во время карантина футболисты РПЛ. Сегодня узнаем, как свой досуг проводят игроки «Спартака».

Капитан «Спартака» Георгий Джикия во время карантина запустил собственный челлендж. Суть довольно проста: футболисты выставляют на аукцион игровую футболку, а вырученные средства отправляют на благотворительность.



«Первый лот! Игровая футболка сезона-2019/2020! Стартовая цена 8000 (каждый шаг 1000 руб.). Аукцион продлится до 22:00 сегодняшнего дня! В 22:00 закрою комментарии и напишу победителю!» — написал Джикия в своём «инстаграме».

В комментариях довольно быстро появился Александр Кокорин, который предложил крупную сумму: «100 тысяч, брат», — написал Кокорин в комментариях.



Как пришла идея челленджа? Отвечает сам Джикия.



«Это была моя идея. Она пришла спонтанно, так как много времени проводил дома из-за карантина, решил навести порядок и прибрать вещи. Накопилось много футболок с разных игр, и пришла идея, организовать аукцион в домашних условиях. Сначала я все обсудил с Артёмом Ребровым, так как он знает в этом толк. Посоветовавшись с ним, решил запустить благотворительный аукцион.

Артём Ребров стал самым активным пользователем московской команды в социальных сетях.



Так, например, вратарь «Спартака» Ребров принял участие в новом челлендже для голкиперов, где нужно было показать свою главную результативную ошибку в воротах.

Это был матч 7-го тура чемпионата России сезона-2015/16 с махачкалинским «Анжи» (1:2). Ошибка Артёма вылилась в курьёзный гол гостей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном YotUbe-канале «Спартака»

Дома Ребров много времени проводит с семьёй. Вместе с детьми он читает стихотворение Есенина.



«Спорт — это всегда хорошо, но про стихи и книжки не стоит забывать! А как вам такой челлендж?! Никому не передаём. Ждём видеоответы с #челленджребров, будем просматривать. Если увидим достойные, подарим подарки», — написал Ребров в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Также Артём Ребров рассказал детям про «Час Земли» и пообещал посадить дерево в этом году:



«Есть такой момент, что можем посадить дерево. Обещаю, посажу дерево. Аллею не посажу. Дерево посажу в этом году обязательно и помогу нашей планете. Ну и так, в обычной жизни мы должны обращать на это много внимания и помогать Земле, этому миру быть чище. И также мы всей семьей будем выбрасывать раздельно мусор. Обещаем?».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Ну и, конечно же, не мог обойти старожил команды классный челлендж от Георгия Джикии. Ребров также выставил футболку на аукцион.



«Друзья, как вы знаете, Джикия проводит большой благотворительный челлендж! Все вырученные средства пойдут семье Артёма Рогова, который очень нуждается в лечении. Аукционы Георгия уже вызвали широкий общественный резонанс, и его футболки принесли семье мальчика внушительную сумму. Я принимаю эстафету от нашего капитана и призываю всех своих друзей и подписчиков помогать нуждающимся вместе. А на аукцион выставляю свою игровую футболку с одного из матчей Лиги чемпионов. Передаю эстафету добра Максименко, Зобнину и Дмитрию Комбарову. Теперь ваша очередь!» — написал Ребров на своей странице в «Инстаграме». Стартовая цена футболки Реброва — 5000 рублей, шаг ауцкиона — 1000 рублей.

Шведский нападающий в тренде мировых челленджей, поэтому первый из красно-белых принял участие в челлендже «Оставайся дома» и почеканил рулоном туалетной бумаги.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Джордан бросил вызов Самуэлю Жиго, Гусу Тилю, своему отцу Хенрику и ещё нескольким людям.



Ларссону не бывает скучно. Так, в один из дней он спел песню исполнителей YXNG LE и Frenna «Wat Is Je Naam» на голландском языке на камеру и подписал видео «Нидерландские мотивы во времена карантина».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Жиго принял вызов от Джордана Ларссона и поддержал челлендж с туалетной бумагой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В свою очередь, француз передал эстафету несколькими людям, среди которых оказался капитан команды Георгий Джикия.



Жиго подхватил идею Джикии и выставил футболку на аукцион.



«Уважаемые друзья! Вы знаете, что Георгий Джикия начал большой благотворительный челлендж! Все заработанные деньги пойдут семье Артёма Рогова, который очень нуждается в лечении. Аукционы Джикии вызвали большой интерес со стороны общества, а его футболки принесли семье мальчика значительную сумму. Я буду следующим, кто подхватит эстафету нашего капитана, и прошу всех моих друзей и подписчиков помочь людям, нуждающимся в помощи», — написал Жиго на своей странице в «Инстаграме».



Стартовая цена футболки француза составляла 5000 рублей, шаг аукциона — 1000 рублей.

За непродолжительное время карантина Андре Шюррле успел вернуться из Германии в Москву, а потом улететь обратно на родину.



«На пути в Москву. Надеюсь, у вас всё хорошо»,

Немец был помещён на карантин, о чем сообщил доктор «Спартака».

«Как требуют предписания всех служб, он будет помещён на карантин, в ходе которого его реабилитация будет контролироваться дистанционно», — сказал врач «Спартака» Бутовский в видео, опубликованном на канале «Спартака» в YouTube.



Чем же занимался на карантине Андре?



«Второй день на карантине в Москве! Пытаюсь хорошо провести время, много читаю, учусь, работаю, ем вкусную еду! И смотрю YouTube…»



Как только стало известно, что футбола в России не будет ещё долгое время, «Спартак» позволил иностранцам вернуться домой.



И вот уже Шюррле прогуливается с семьёй в Германии во время карантина.

Чешский легионер команды Алекс Крал усердно тренируется дома. Алекс в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором его подруга помогает ему, используя специальный массажёр. Позже Крал на видео уже занимается на тренажёре.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Во время карантина лидер «Спартака» Зелимхан Бакаев продолжает тренировки.



На этом видео, например, он совмещает приятное с полезным. Футболист одновременно выполняет упражнение и читает журнал.



«Самое время для работы над собой!

Давайте вдохновлять друг друга! Делитесь тем, как развиваетесь дома, и ставьте #hometeam».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

А тут уже Зелимхан тренируется без журнала:

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Бакаев вслед за Джикией и Ребровым тоже выставил футболку на аукцион:



«Поддерживаю благотворительный челлендж капитана „Спартака“ Георгия Джикии, направленный на помощь нуждающемуся в лечении Артёму Рогову, и выставляю на благотворительный аукцион мою игровую футболку этого сезона. Стартовая цена — 5 тыс. рублей, шаг — 1 тыс. рублей», — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме».

Новичок «Спартака» принял участие в одном из челленджей и показал свой лучший гол.

Это забитый мяч в ворота екатеринбургского «Урала» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Соболев дальним ударом перебросил голкипера «Урала» Ярослава Годзюра.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на канале «Матч ТВ» в YouTube

Кстати, в международный день смеха, 1 апреля, Георгий Джикия и Александр Соболев сыграли против «армейцев» Фёдора Чалова и Константина Кучаева в FIFA 20. Красно-белые проиграли со счётом 2:1, хоть и поразили ворота соперника первыми.

Молодой защитник «Спартака» Николай Рассказов в условиях карантина потренировался с младенцем. Футболист покачал пресс, а ребёнок был в качестве утяжелителя.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Крайний защитник «Спартака» не проявлял активности в социальных сетях, но один пост все же был.



Айртон сфотографировался с сыном и подписал фотографию:



«Мой любимый сын, живи с полной уверенностью, что я всегда буду на твоей стороне», — написал Айртон.

Илья Кутепов

Илья Кутепов вместе с сыном слепил снеговика.



«Провожаем зиму», – написал Кутепов в «Инстаграме».

Кстати, в конце марта у Ильи родилась дочь, с чем мы его и поздравляем!

Ну и челлендж от капитана команды Джикии не остался незамеченным. Кутепов выставил на аукцион чемпионскую футболку сезона-2016/17 с автографом.

Ещё материалы:

Как будут доигрывать сезон в РПЛ. Есть четыре варианта При худшем сценарии первая часть следующего сезона закончится 20 декабря.

«Он потерял 1,5 года». Куда пропал Игнатов, который считался главным талантом «Спартака» Михаил стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол за красно-белых, получал комплименты от Рианчо и Карреры – а сейчас исчез.

«Я – невытаскиваемый человек». Печальная судьба игрока «Спартака» и сборной России Иванова Алкоголь погубил жизнь Андрея Иванова.