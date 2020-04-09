«Или ты себя уважаешь, или становишься гадёнышем». Почему Бубнов перестал тренировать

Об этом сейчас мало кто помнит, но до того, как стать главным обличителем всех грехов российского футбола, Александр Бубнов пробовал себя в тренерской профессии. Получилось, честно говоря, не очень.

«Да какой он тренер? Родители его учеников плачут, не хотят доверять ему детей»

Его первый тренерский опыт – работа в юношеской школе парижского клуба «Ред Стар», в составе которого в 1990 году 34-летний защитник Бубнов завершил карьеру игрока. По словам футбольного агента Владимира Абрамова, который занимался переходами спартаковской троицы Бубнов – Черенков — Родионов в «Ред Стар», у руководства «красной звезды» о тренере Бубнове было своеобразное мнение: «Жан-Клод Бра, президент «Ред Стар», посмотрел на контракт, там написано: «тренер Бубнов». Перешёл на крик: «Да какой он тренер? Это я его назвал тренером, чтоб хоть как-то визу получил. Чтоб сделать приятное его семье. Теперь он про себя говорит: тренер Бубнов! А на самом деле он никто. Тренерской лицензии нет. Родители его учеников плачут, не хотят доверять ему детей».

Александр Бубнов в составе «Спартака» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

История в фотографиях. Фёдор Черенков 5 лет назад не стало спартаковского мастера.

В 1993 году Бубнов устранил пробел с образованием — вернувшись из Парижа в Москву, с отличием окончил Высшую школу тренеров при Российской государственной академии физической культуры. А в 1994 году получил предложение возглавить тюменский клуб «Динамо-Газовик», выступавший тогда в Высшей лиге чемпионата страны. Предложение Бубнову сделал лично президент сибиряков Владимир Долбоносов, с которым они в середине 1970-х играли за московское «Динамо».

«Вова, давай сам команду тренируй, а я пошёл»

Но в «Газовике» Бубнов отработал всего несколько месяцев. И даже не начав сезон, ушёл в отставку. Что стало причиной такого скоропалительного расставания, Александр Викторович спустя годы рассказал мне в откровенном интервью.



«Те несколько месяцев предсезонки и работой-то не назовёшь! Когда президент клуба Долбоносов в селекционных вопросах меня обманул, я принципиально отказался начинать сезон. Хотя на сборах мы «Локомотив» разбили – 6:1! Причём не только в селекции дело было – знал я, за счёт чего Тюмень в Высшей лиге держалась. Они всё через судей делали. И криминала там было столько…



Перспектива идти по этой дорожке меня не грела. Там тренер в принципе не нужен был – при таких-то делах. Разве что как витрина. И Долбоносов перед командой каких-то сверхзадач не ставил – главное по итогам сезона, а тогда в Высшей лиге 18 клубов участвовало, на 16-м месте оказаться. Хорошо, я это быстро понял. Сказал ему: «Вова, давай сам команду тренируй, а я пошёл». И ещё прогноз дал: «С таким отношением к делу вы не только из Высшей лиги вылетите, но и из первой». Как в воду глядел».

Как исчезали футбольные клубы в России. Бесконечно грустная история Сколько команд исчезло за последние 30 лет и почему. Начнём с 1990-х.

Да, в 1995 году тюменский клуб попрощался с «Вышкой». Но и Бубнов долго не мог найти работу.



«После Тюмени мне в России команд не предлагали. Да и не могли предложить: уходя из «Динамо-Газовика», я чётко дал понять – работать буду только там, где строго выполняются мои условия. Руководство не лезет в дела тренера, уважает его работу, тренер определяет селекционную политику и т.д., и т.п. А главное – мы не играем в подковёрные игры. Это вообще должно быть исключено! Как думаете, рискнул бы кто-нибудь после таких заявлений меня к команде подпустить? В России середины 90-х.



Но я никогда не переступал ту грань, за которой начинались нефутбол и беспринципность. До этой грани со мной ещё можно было договориться, после – никогда! Я для себя такой шлагбаум поставил. И если кто-то пытался его приподнять, просто посылал этих людей куда подальше. В такие моменты я не о пайке своём тренерском думал и не о карьере – старался человеком оставаться с чистой совестью. Бывало даже сам на конфликт шёл, когда уже понимал, что дальше так невозможно».

«Пацаны не выдержали, рассыпались – 0:5»

Тренировать он продолжил только в 1997-м. Но не в России, а в соседней Беларуси.



«Мой хороший знакомый Леонид Гарай был тогда начальником команды-чемпиона страны МКПЦ «Славия» из Мозыря. Он и пригласил. Даже не так – попросил помочь. Я чисто по-человечески пошёл ему навстречу. Правда, он всё время оговаривался: «Ты только не переживай, если что-то пойдёт не так, это не твой уровень». Я тогда голову ломал – с чего бы это? Скоро понял – Гарай меня исподволь к мозырским будням готовил. Если бы я с самого начала знал, куда иду, большой вопрос, пошёл бы.



Когда увидел инфраструктуру, ознакомился с организацией дела – в ужас пришёл. А тут Лига чемпионов… Вынужденно поставил на молодёжь: у меня средний возраст команды был 21 год! При этом, считаю, неплохо в Европе смотрелись. Опять же к вопросу – кого это Бубнов тренировал? При мне «Славия» в первом отборочном раунде «Тирасполь» прошла, во втором – с «Олимпиакосом» дома 2:2 сыграли. Знаю, греки после матча премиальных лишились – такой результат стал для них позором. И в гостях целый час держались, потом, правда, пацаны не выдержали, рассыпались – 0:5…».

Тест. Какой из тебя Бубнов? Угадай футболиста по ТТД Наконец-то тест о футболе. Вы ведь этого ждали, не так ли?

А закончилось всё у Бубнова в Беларуси так, как, наверное, могло закончиться только у него.

Дело в том, что Александр Викторович был заявлен за «Славию» в качестве играющего тренера. И в мае 1998-го, после 8-летней паузы, бывший защитник «Спартака» и сборной страны, участник чемпиона мира, трёхкратный чемпион СССР решил тряхнуть стариной. 42-летний Бубнов вышел на поле в официальном матче Кубка Беларуси — 1/4 финала против минского «Динамо».



И это был финиш.



Вот как удивительную развязку тренерской карьеры Бубнова описал «Спорт-экспресс»: «После четвертьфинального раунда Кубка Беларуси с поста главного тренера мозырской «Славии» был уволен её главный тренер. Александр Бубнов пришёл в МПКЦ, как тогда называлась команда, накануне сезона-97. Мозыряне носили звание чемпиона, но по итогам прошлого сезона заняли лишь 6-е место. Неудачен был и нынешний старт — победа, ничья и крупное поражение (0:4) от «Динамо-93».



Накануне кубкового матча с минским «Динамо» 42-летний Бубнов получил из Франции трансферный сертификат и вышел на поле в составе «Славии». До этого в последний раз Бубнов играл в сезоне-1989/1990 за парижский «Ред Стар». Отыграв против «Динамо» 120 минут на позиции либеро (итог — 1:1), главный тренер «Славии» при счёте 3:3 пошёл бить послематчевый пенальти и не забил его. Мозыряне проиграли — 3:4, а сам Бубнов сразу после игры узнал о своей отставке».

10 игроков, ради которых стоит смотреть белорусский футбол. Другого всё равно нет Самый интересный чемпионат в Европе прямо сейчас. Другие остановлены.

«Если бы Лобановский не умер, я бы продолжал работать в киевском «Динамо»

После Беларуси предложений больше не поступало. Ни тренировать, ни играть. Последним клубом, где Бубнов официально работал (в должности тренера-селекционера), было киевское «Динамо» в 2002 году.



«Если бы Лобановский не умер, я бы продолжал там работать, — уверял Александр Викторович. — Быть рядом с таким тренером, пусть даже в скромной роли тренера-селекционера, для меня в тысячу раз почётнее, чем возглавлять любой российский клуб. Ведь ни один – ни один! – российский тренер сегодня не может про себя сказать: «Я чист, я не запачкался». В «грязных играх» прямо или косвенно поучаствовали все. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то не по своей вине, но – все! А для меня работать с такими людьми в таких клубах неприемлемо. Это моя человеческая позиция. Я просто ставлю перед собой вопрос – Саш, или ты продолжаешь себя уважать, или получаешь известность, бабки, но в душе становишься гадёнышем. И тут даже выбирать не приходится».

Валерий Лобановский от «А» до «Я» Сегодня Валерию Лобановскому могло исполниться 76 лет. Представляем жизненный путь специалиста в азбуке.

Подводя итог своим тренерским годам, даже не вспомнив про любительские «Икар» из Сарова и «Фабус» из Бронниц, Бубнов был категоричен: «А я не считаю, что у меня с тренерством не получилось. И на тех, кто вякает, внимания не обращаю. Эти люди собой ничего не представляют. Все их победы в России ровным счётом ни о чём не говорят! Наш футбол сильно коррумпирован, здесь действуют совершенно другие правила, законы, ничего общего с настоящим профессиональным спортом не имеющие. Вот и думайте, чего в таких условиях победы стоят и какая у большинства наших тренеров квалификация. У тех, кто и по мячу-то никогда не бил.



Станешь ты сегодня тренером или нет, зачастую зависит от стечения обстоятельств. Почему известные наши футболисты, став тренерами, годами не могут работу найти? Никогда не задумывались? Так я отвечу: потому что в России деньги решают всё. Здесь можно всё продать и всё купить. Но я, например, принципиально не хочу никого и ничего покупать! И с дураком президентом работать не желаю! Спасибо, Боженька, что меня от всего этого уберёг.



Моя тренерская карьера не удалась? Ха! Мне это слово само по себе противно – карьера. Я делал своё дело. И выходя на поле, и тренируя, всегда действовал как умею, как считаю правильным».

«Он красиво пил пиво, бабы вокруг». Дасаев ехал в Испанию легендой, но убил там карьеру Лучший вратарь СССР попадал в аварию, не общался с родными, развелся. Но смог начать новую жизнь.