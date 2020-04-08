Вратарь «Локо» недавно подхватил вирус. Оказалось, что не тот.

Гильерме: летел с китайцами, потом три дня была температура 39 градусов

Пока спортсмены изолированы дома, мы не можем с ними встречаться и делать интервью. Зато можем делать прямые эфиры в «Инстаграме». Гостями нашего шоу уже были Глушаков, Широков, Мамун, Шлеменко и другие известные люди из мира спорта.

Теперь героем шоу #ОСТАЁМСЯДОМА стал вратарь «Локомотива» и сборной России. Разговор с Гильерме мы публикуем и в формате видео.

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– Гильерме, как ты?

– Привет, Гриша. Всё хорошо. Как у вас дела?

– Работаем из дома. В офис мотаться не нужно – это радует.

– У нас наоборот. Вообще скучно дома. Мы любим работать на улице, на воздухе.

– Сейчас удаётся выйти из дома?

– Я живу в поселке – стараюсь гулять каждый день.

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– Смолов говорил, что просыпается в 15:00, а ты?

– Я не могу спать до 12:00. Привык вставать в 9:00 и сейчас продолжаю автоматически. Максимум до 10:00 лежу, смотрю новости.

– Как выглядит обычный день на карантине?

– Проснулся в 9:00–9:30, завтракаю и сразу занимаюсь спортом. Обедаю около 13:00–14:00, а затем смотрю кино или YouTube. Глянул «Я – легенда» с Уиллом Смитом. Сейчас у меня испанский сериал «Бумажный дом».

– Что ещё советуешь?

– Ford против Ferrari, но вообще я не очень по кино. Когда был футбол, я не смотрел. Не было такой привычки. Сейчас нечего делать, поэтому включаю. Последнее время больше смотрю на русском, чем на португальском. Ещё вот Prison Break («Побег») – старый сериал. Там про человека, который идёт в криминал, чтобы попасть в тюрьму к брату. И ещё смотрю «Мессию» – это новый сериал.

– Играми увлекаешься какими-нибудь на карантине?

– Нее, вообще ноль.

– Музыка?

– Смотрю на YouTube. Нравятся Coldplay и бразильские группы.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Как тренируешься дома?

– Я занимаюсь по 60-90 минут. Могу три дня заниматься, потом один – выходной. Тренеры «Локомотива» оставили нам программу. Они проверяют по часам, которые мы носим. Такие же часы нам выдают на время отпуска.

– Похоже, летом предстоит играть без перерыва. Готов остаться без отпуска? То, что у футболистов сейчас, не очень похоже на отпуск.

– Да, не похоже. Сидим дома, тренируемся, но мы должны принять ситуацию. Она для всех сложная. Такое тяжело принять. Никто не знает, как реагировать. Мы все должны понимать ситуацию. Не будет отпуска? Ну, значит, в следующем году отдохнем. Такое ведь не каждый год происходит. Главное скорее возобновить чемпионат. Пускай даже матчи будут без зрителей – главное вернуться на поле и чтобы для всех это было безопасно. Хотим заниматься тем, что мы любим.

Тест. Как хорошо вы помните историю российского футбола. Часть 3 Готовы к челленджу?

– В «Локомотиве» сказали, сколько ещё может продлиться карантин?

– Нам говорили, что зависит всё от решения государства. Пока нет понимания, когда возобновятся тренировки и чемпионат.

– У тебя поблизости есть магазин, чтобы закупиться продуктами?

– В посёлке нет, но вообще рядом есть. Сегодня ездил в магазин на машине. Взял овощи и фрукты.

– Полиция не останавливала?

– Нет, такого у меня не было.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Гильерме.

– В какой момент закончились тренировки с командой? Я слышал, что «Локомотив» одним из последних ушёл на изоляцию.

– После «Ростова» пошли слухи о карантине. Палыч решил тренироваться, пока государство позволяет. Он боялся, что потеряем кондиции. Вдруг РПЛ возобновили бы через месяц. Когда запретили собираться большим группами людей, то отпустили всех, кроме вратарей.

– Почему?

– Потому что нас всего четверо: тренер Хапов и три голкипера: я, Коченков и Медведев. Так ещё неделю тренировались. По закону было можно.

– Это было честно по отношению к вратарям?

– Да, мы сами хотели тренироваться. Занимались, пока карантин не стал обязательным.

– Сейчас практически все легионеры уехали на родину. У тебя не было мыслей о Бразилии?

– Сначала у нас не было разрешения от клуба, чтобы покинуть команду. Неделю назад «Локомотив» отпустил, но Бразилия к тому моменту запретила рейсы из других стран. У меня друг ещё 21 марта отправился в Бразилию и потом две недели сидел один в квартире. Даже с друзьями нельзя было увидеться – тотальная изоляция. Я подумал: смысл мне туда лететь, если вот так буду сидеть? Плюс риск заразиться в полёте.

Каким будет наш футбол после пандемии. Готовимся к худшему Необратимые процессы уже начались.

– Какая вообще ситуация в Бразилии?

– Там то же самое, только они уже три недели на карантине.

– В пандемии тяжело искать позитив, но для «Локо» хорошо, что после травм восстановятся Фарфан, Джорджевич и Ротенберг.

– Для них это плюс. Они будут на сто процентов готовы к возобновлению чемпионата. Это не только для них хорошо, но и для всей команды.

– У игроков «Локо» есть командный чат в WhatsApp? Стали больше там общаться, когда столько свободного времени?

– Наш чат не особо активный. Три года назад переписывались, а сейчас уже нет.

– Всегда есть человек, который присылает шутки, мемы...

– Смешные видео? Ха-ха! Чья была идея насчет чата, так это Тарасова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Ты поддерживаешь связь с бразильцами, которые раньше играли в «Локо». Где они теперь?

– Ари?

– Ну с Ари и Родолфо всё понятно, я про других (Ари – играет за «Краснодар», Родолфо – один из тренеров «Ахмата»).

– С Майконом я до сих пор хорошо общаюсь. После «Локо» он ушёл в «Антальяспор», потом год провёл в бразильском «Атлетико Минейро». Сейчас ему предстоит операция из-за грыжи. Пока сидит дома, отдыхает. Шарлес до сих в «Антальяспоре», мы часто общаемся. Говорит: «Помоги мне вернуться в Россию, скучаю». Я, правда, не уверен, что он действительно скучает. Ему там тепло. Отвечаю ему: «Зачем ты жалуешься? У тебя там хороший контракт, а ты всё недоволен».

– Фининьо и Вагнер?

– С Фининьо давно не общались. А с Вагнером случайно пересеклись в гостинице в Катаре. Он там сейчас играет. Его команда жила в нашей же гостинице. Я спросил, как ему в Катаре. Он ответил, что очень нравится, всем доволен и хочет оставаться там до конца карьеры.

Фото: fclm.ru

– За последнее время хоть раз думал, что у тебя коронавирус?

– Я в Катаре сильно болел, мне было очень плохо. Три дня подряд температура 39 градусов.

– Что случилось?

– У нас был сбор в Марбелье. Потом я на четыре дня остался в Барселоне. Оттуда полетел на сбор в Катар. В нашем самолёте было очень много китайцев. На следующий день после прилёта у меня поднялась температура до 39 и были плохие ощущения. Я серьёзно думал, что у меня коронавирус.

– Это же оказался не он?

– На третий день начали переживать, и я пошёл в больницу. Анализ показал, что нет. Просто какой-то вирус, но не коронавирус.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Давай теперь блиц из вопросов. Запасов еды тебе на сколько хватит?

– Думаю, на 10 дней.

– Последний матч, который смотрел по ТВ?

– «Краснодар» – «Сочи».

– Как тебе Кокорин?

– Вообще в порядке! Молодец. Удивил, что так быстро набрал форму. Когда столько не играешь, то это непросто.

– Не показалось, что Кокорин сейчас выглядит даже лучше, чем до паузы?

– Это ещё рано говорить. Сколько он матчей провёл? 3-4? Этого ещё мало.

– Какой вопрос журналистов тебя задолбал?

– Про любимое блюдо в России. Постоянно спрашивают.

– Сколько у тебя рулонов туалетной бумаги?

– А зачем? Я не понимаю, почему все так закупаются туалетной бумагой. Лучше мыться.

– Ещё несколько вопросов из комментариев: кто сейчас лучший вратарь в мире?

– Облак.

– Именно он вытащил «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ с «Ливерпулем»?

– Безусловно. Он уже давно на высоком уровне: быстрый и холоднокровный.

– У тебя есть медицинская маска?

– Да, и маска, и гель для рук.

– Клуб предоставил?

– Сам покупал.

– Везёт. Сейчас уже тяжело найти.

– Почему? Я сегодня видел в продаже. Рядом со мной рынок – там много ещё.

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