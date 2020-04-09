Об игроках вы что-то помните. А как хорошо вы знаете тех, кто ими руководит?

Тест. Угадай тренера РПЛ по клубам, которые он тренировал

Продолжаем радовать вас интересными тестами, пока футбол на паузе. Ранее мы проверяли ваши знания об игроках РПЛ. Теперь пришло время узнать, как хорошо вы знаете тренеров, работавших в чемпионате России.

Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть четвёртая Теперь вспоминаем наших кумиров прошлого.

Чтобы успешно пройти тест, вам надо вспомнить самых ярких российских тренеров 2010-х, именитых иностранных специалистов, некоторых ветеранов тренерского цеха и коучей, которые запомнились больше своим выходками, а не результатами.

Мы пробежимся не только по большим клубам, но и спросим про тех, кто работал с аутсайдерами. При этом не всегда в вопросах будет указана команда, которая стала «родной» для тренера.

Некоторые задания могут показаться очень простыми. Однако выбить десятку у вас вряд ли получится.

Не согласны? Тогда пройдите тест и покажите, на что вы способны!

Если у вас не отображается тест, пройти его можно по этой ссылке.

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