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Трансферы российских футболистов в Европу. Как Дзюба мог уехать в Англию

Летом 2018 года Дзюба был близок к переходу в АПЛ
Андрей Панков
Летом 2018 года Дзюба был близок к переходу в АПЛ. Но ему предпочли лавочника «Арсенала»
Хотя Артём даже уговорил «Зенит» отпустить его в аренду.
Футбол / РПЛ 0

Продолжаем рассказывать о несостоявшихся трансферах. Сегодня — рассказ о сорвавшемся переходе Артёма Дзюбы в «Вест Хэм».

Англия была мечтой Дзюбы. Ради этого он даже подписал контракт с Мендешем

Дзюба и Англия – эта история длится уже долго. Капитан сборной России никогда не скрывал своего желания попробовать свои силы в АПЛ. В мае 2019 года Дзюба даже договорился с агентом Роналду – Жорже Мендешем. Мендеш получил авторизацию на то, чтобы найти вариант для Дзюбы в АПЛ. Пошли разговоры о «Вулверхэмптоне», так как Мендеш имеет к этому клубу прямое отношение. Но дальше разговоров дело не пошло. Зато в январе 2020 года у Артёма был вполне реальный вариант с «Тоттенхэмом» — аренда до конца сезона. Лондонский клуб рассматривал Дзюбу как подмену вместо травмированного Кейна, Артём входил в шорт-лист Моуриньо. Это подтвердил и сам нападающий «Зенита», но во время разговора с Алексеем Миллером Дзюба понял, что питерцы его не отпустят. Думается, что для Артёма это была последняя возможность уехать в Англию. А ближе всего к этому Дзюба был летом 2018 года – сразу после триумфального для себя чемпионата мира.

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Дзюба был очень близок к переходу в «Вест Хэм», трансфером занимался Алан Агузаров

Было ожидаемо, что после домашнего чемпионата мира интерес к Дзюбе подскочит. Артём ещё тогда решил для себя, что хочет уехать в Англию. Помогать в переходе вызвался юрист Станислава ЧерчесоваАлан Агузаров. К Дзюбе был интерес со стороны «Кардиффа», но Артём его сразу отмёл – нападающий не захотел бороться за выживание. Но позже агенты нашли для Дзюбы вариант лучше – «Вест Хэм». Кандидатура была одобрена тренером лондонцев Мануэлем Пеллегрини, россиянин вошёл в финальный шорт-лист. По нашей информации, «Вест Хэм» предварительно согласовал зарплату – около 2 млн евро в год. Дзюба же со своей стороны даже уговорил «Зенит» отпустить его в аренду. После этого в английском клубе Артёму сказали, что решение будет принято к концу трансферного окна. Дзюба ждал и был готов сорваться в Англию в любой момент, но Пеллегрини сделал выбор в пользу другого нападающего – Лукаса Переса, который безвылазно сидел на скамейке «Арсенала».

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После срыва трансфера Дзюба обиделся на всех агентов и теперь считает, что в России их вообще не существует. Хотя, как кажется, никто не виноват, что Дзюбе предпочли форварда, который говорит на языке тренера. Кстати, Перес провёл в «Вест Хэме» всего год, забил за сезон всего три гола и был продан в «Алавес». Вряд ли Дзюба сыграл бы хуже.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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